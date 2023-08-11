Увольнение военкомов пройдет быстро, списки на замену уже составлены, - Вениславский

Освобождение военнослужащих будет происходить быстро. Списки военных, которые могут заменить их, уже составлены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"Это будет сделано очень быстро. После того, как президент несколько месяцев назад выступил с инициативой обновления этого кадрового состава за счет тех военнослужащих, которые в окопах доказали, что понимают, что такое война и честь и достоинство. И они точно не будут тиражировать другие ценности", - рассказал он.

Как отметил представитель президента в ВР, списки военных, которые могут заменить военкомов и которые не будут дискредитировать себя - составлены. В то же время речь не идет о командирах, или же офицерах, которые сегодня командуют боевыми подразделениями.

"К большому сожалению, война приводит к тому, что военнослужащие получают ранения и по заключению ВВК они не могут больше быть в окопах, признаются непригодными или ограниченно годными к военной службе. Именно за счет таких людей будет формироваться кадровый потенциал для руководителей нынешних территориальных центров", - пояснил Вениславский.

Напомним, сегодня президент Зеленский заявил, что на заседание СНБО принял решение об увольнении всех областных военкомов.

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