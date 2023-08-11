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Увольнение военкомов пройдет быстро, списки на замену уже составлены, - Вениславский

зсу

Освобождение военнослужащих будет происходить быстро. Списки военных, которые могут заменить их, уже составлены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"Это будет сделано очень быстро. После того, как президент несколько месяцев назад выступил с инициативой обновления этого кадрового состава за счет тех военнослужащих, которые в окопах доказали, что понимают, что такое война и честь и достоинство. И они точно не будут тиражировать другие ценности", - рассказал он.

Как отметил представитель президента в ВР, списки военных, которые могут заменить военкомов и которые не будут дискредитировать себя - составлены. В то же время речь не идет о командирах, или же офицерах, которые сегодня командуют боевыми подразделениями.

"К большому сожалению, война приводит к тому, что военнослужащие получают ранения и по заключению ВВК они не могут больше быть в окопах, признаются непригодными или ограниченно годными к военной службе. Именно за счет таких людей будет формироваться кадровый потенциал для руководителей нынешних территориальных центров", - пояснил Вениславский.

Напомним, сегодня президент Зеленский заявил, что на заседание СНБО принял решение об увольнении всех областных военкомов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакой дискуссии о проведении выборов не ведется, - Вениславский

военкомат (458) Вениславский Федор (264)


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Топ комментарии
+23
Та у вас дебілів і мільярд дерев уже посаджено
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11.08.2023 16:35
+23
Як це по-зеленому - звільнити усіх і все. А хто сидітеме за хабарництво? А якщо хтось один хабарів не брав - його защо звільняти?
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11.08.2023 16:38
+17
Цікаво, а якби журналісти не "вирахували" борисова та його статки в Іспанії, то все би так і закінчилося результатами перевірки МО України - "порушень не виявлено"?
Чиновники МО України вас чекає Гуантанамо . Самі напросилися, інакше ніяк!
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11.08.2023 16:39
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Правила форума Совет форумчан
Та у вас дебілів і мільярд дерев уже посаджено
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11.08.2023 16:35 Ответить
І усі викладачі отримують по 4000 доларів вчасно
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11.08.2023 16:39 Ответить
спочатку підписку про невиїзд
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11.08.2023 16:36 Ответить
Це потім,не на часі...
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11.08.2023 16:40 Ответить
от ж
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11.08.2023 18:36 Ответить
Веніславський ще та тупа гнида, дебіл.
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11.08.2023 16:37 Ответить
"Будь-які заяви Порошенка про те, що потрібно терміново збільшувати оборонний бюджет - ніщо інше, як звичайний політичний популізм. Нинішній оборонний бюджет є рекордним за всю новітню історію України, а «Слуга Народу» та Президент Володимир Зеленський ініціюють та ухвалюють важливі закони для посилення обороноздатності країни" / Ф. Веніславський / 31 СІЧНЯ 2022 /
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11.08.2023 16:55 Ответить
Як це по-зеленому - звільнити усіх і все. А хто сидітеме за хабарництво? А якщо хтось один хабарів не брав - його защо звільняти?
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11.08.2023 16:38 Ответить
а если кто сломается и прям на суде начнет болтать лишнее??им что так просто позволили бабки грести???думаю это такая же схема как и яйца по 17,и режиссер у них может даже один.и так ведь везде
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11.08.2023 16:51 Ответить
Значить,прийшов час хірургіі...Медикаментозне лікування нічого не дає...А хірургія передбачає видалення і здорових клітин...це вам будь який хірург підтвердить...
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11.08.2023 17:30 Ответить
А хіба такі є?
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11.08.2023 19:12 Ответить
А якщо, раптом, хтось один?
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11.08.2023 19:44 Ответить
Таких, військоматників, що не брали хабарі, в Україні не може бути АПРІОРІ, бо це є система, а чесним в системі хабарників не місце! дЄрмак, Резніков, Татаров-ось це і є ініціатори цієї системи!
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12.08.2023 14:15 Ответить
Цікаво, а якби журналісти не "вирахували" борисова та його статки в Іспанії, то все би так і закінчилося результатами перевірки МО України - "порушень не виявлено"?
Чиновники МО України вас чекає Гуантанамо . Самі напросилися, інакше ніяк!
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11.08.2023 16:39 Ответить
ну было бы как и сейчас хорошо только без кипиша,посидит пару месяцев,дело сольют и поедет в Испанию,делов то
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11.08.2023 16:53 Ответить
Першим за Борісова почав говорити "агент ФСБ та професійний провокатор" Корчинський. Потім журналісти підхопили....
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11.08.2023 18:23 Ответить
то тих зільнять що , до неможливості хочуть воювати?....вони знайдуть куди заникатись.по штабах
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11.08.2023 16:39 Ответить
А до чого тут веніславський?
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11.08.2023 16:39 Ответить
В них штат так роздули шо скоро репне -- з 20 стало 120 і всі при грошах
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11.08.2023 16:39 Ответить
Побачимо кого зелені "призначать" замість "зафаршмачених". В поліції найчесніший стає гнилим поліцаєм вже за три місяці. Або звільняється. Тут без Югочкі Луценка ну ніяк! Як тільки він, або його товариш Мадяр (професійний аферист) з;являться на цьому напрямку знайте - нас брутально наїпали...
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11.08.2023 16:39 Ответить
таких же,схема ведь не исчерпала себя,пока война ресурс есть,по кругу золотую молодежь обилетить,не все имеют серьезных покровителей
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11.08.2023 16:56 Ответить
У того зеленого піздунця бєняславського в списку на заміну будуть ветерани батальйону "монако"
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11.08.2023 17:03 Ответить
І що здоровенні лоби з тцк,не будуть ловити селян і бідніших? Бо ніхто за багатими не бігає.
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11.08.2023 16:40 Ответить
вони думають що за ухилянтами будуть бігати поранені воїни з фронту, які прийдуть у воєнкомати
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11.08.2023 16:44 Ответить
Скоріше за все,буде ще гірше.
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11.08.2023 16:46 Ответить
А решта того шобла-***** будуть й надалі хендюхи відрощувати?
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11.08.2023 16:40 Ответить
Де родичі цього Веніславського,може воюють?
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11.08.2023 16:41 Ответить
В батальйоні " монако".
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11.08.2023 17:04 Ответить
ЗЕлені продають вільні посади воєнкомів
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11.08.2023 16:42 Ответить
Брат дєрмака вже при ділі?
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11.08.2023 17:05 Ответить
\\\\\\\\\\Блин, ну это просто какой-то… у меня нет цензурных слов. Пусть будет трэш. Зато толпа недалеких людей, которые на любого мажора или правонарушителя орут «На передок его!» будут счастливы. Своим тупым счастьем по недомыслию. Читаю у побратимов и даже не знаю, что сказать. Итак, был такой военком в г. Южный. Смирнов. Большая война началась, что называется «поперло» и стал долларовым миллионером.



Информация попадает в СМИ и командование быстро принимает меры. С «хлебного» места его убирают, это правильно. Но переводят… на передовую. В одну из боевых бригад. Я сейчас не про то, что передок не наказание, а труд и честь. Я совсем про другое. Это армия, если кто не в курсе. ЗСУ. Не банда, не политическая партия, не тусовка по интересам. Армия. Порядок. Устав. Бюрократия. Как говорят - «Командир сказал - сурок, значит никаких сусликов!»



Его переводят в бригаду на передок. Но он НЕ ПОЙДЕТ в окопы. Потому что он целый МАЙОР! И есть строгий ПОРЯДОК заполнения по штатному расписанию должностей согласно званий. И целый МАЙОР это минимум КОМБАТ! Или выше должность в штабе бригады. Ох и свезло кому-то. И дело даже не в том, что на таком месте руки развязаны для массы схем, кто на передке прекрасно про них знает. Даже если он будет совершенно честен… ну какой это боевой командир? С таким опытом реально ком боевого батальона на нуле?!\\\\\\\\\\\
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11.08.2023 16:43 Ответить
я це задовбався пояснювати, а долбойоби в коментах думають що вони в окопах сидіти будуть.
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11.08.2023 16:58 Ответить
Є шанс що підірветься "на ворожій міні" або підстрелить "ворожа ДРГ"...
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11.08.2023 18:06 Ответить
Долбойоби, яке звільнення? Не можуть під час війни звільнити військовослужбовця "по поганому" без завершеної кримінальної справи та вироку суду. Воєнкомів ПЕРЕМІЩУЮТЬ на інші посади. Переміщення йде на посади рівнозначні, шпк "полковник", або мінімум "підполковник". Це рівень бригади. Бригада знаходиться за 50 км від фронту мінімум. Такі от будуть фронтовики. Це фарс і цирк. Вони там посидять півроку та вернуться назад, тим часом справи закриють.
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11.08.2023 16:43 Ответить
Ну всьо , Зелена Жаба , зараз займеться своєю улюбленою справою, буде робити імітацію якоїсь там справедливості щоб відволікти людей від того що робиться на фронті і в зовнішній політиці, як казав класик, "дивіться за руками Господа"
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11.08.2023 16:44 Ответить
А цей яким боком до списків? Таргани кругом пхають свого носа
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11.08.2023 16:44 Ответить
Барон Мюнхаузен не меньше.
Окопник будет начальником областного военкомата.Разве что какая штабная крыса.
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11.08.2023 16:45 Ответить
а до чого тут веніславський?
веніславський затверджує списки воєнкомів?
у нас, тцк займаються не військові, а депутати?
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11.08.2023 16:46 Ответить
У батальоні Монако поповнення .
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11.08.2023 16:46 Ответить
Яку нахєр підписку ???!!!! Ноги йому поламайте !
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11.08.2023 16:47 Ответить
Якщо у воєнкома буде таке коротке життя на цьому посту, то і брати будуть втричі більше
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11.08.2023 16:49 Ответить
Беручи до уваги , як ЗЛИДНІ НАРОДУ підбирають кадри - обмін буде по принципу : шило на мило
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11.08.2023 16:52 Ответить
Заміна бл#ядей у борделі?Цікаво )))
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11.08.2023 16:53 Ответить
Чергове переставляння лiжок у борделi.

Явище "военком" притаманне ситуацiям, коли персонал для структури "А" набирае структура "Б".

Тому по-перше завжди буде точка вiдмови у неспiвпаданнi того що шукають, з тим що дають. Армiя шукае снайперiв, а ТЦК спiймав десяток слiпих з тремором, i такий "ня, завдання виконане, чекаю на пiдвищення" - а командир в\ч потiм в аху, що з цим робити.

А по-друге завжди буде мiсце для корупцii, i це не подолати, кого б не ставили на посаду военкома, i не треба чекати що ветерани будуть кришталево чистi i не схильнi до впарювання бiлих бiлетiв в обмiн на щось солоденьке.

Тому ТЦК взагалi потрiбно прибрати як структуру з вiйськовим вiдтiнком. Набирати в армiю повинна армiя i тiльки армiя. Бiльше того, навiть не командир в\ч, а скорiш якiсь ротний, чи командир бригади, адже саме персона що воюе\керуе - знае достеменно, яким критерiям повинен вiдповiдати рекрут. Якщо наприклад це якiсь розрахунок ППО - то там навiть ВЛК можна не проходити - те ж менi тягар, сидiти в будцi, пялитись в монiтори.

Як в унiверi - прийшли рекрути до штурмовоi бригади - вперед пацани, 20 разiв пiдтягуемось. Що ? Ти навiть 5 не змiг ? Ну то й вали тодi звiдси, тут мiсце для справжнiх мужикiв.

I на останне. Военкомiв не звiльняти треба, а садити на реальнi строки, адже саме завдяки цим пiвням, що продавали бронь качкам зi спортзалiв а потiм ловили по вулицям ботанський планктон - безповоротно вбита повага до iнституту армii, а в мозок ще живих всiян страх що "военкомат - страна чудес, туда попал, и там исчез", iншими словами пiдiрвана обороноздатнiсть краiни та ii моральний дух. Он люди вже мiж мобiлiзацiею та строками - вибирають реальнi строки, i далi буде.
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11.08.2023 16:57 Ответить
своїх не садять чи що
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11.08.2023 16:59 Ответить
Влада неспроможна на створення штрафбатів,а це було б непогано
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11.08.2023 16:59 Ответить
А на якій підставі звільнення?
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11.08.2023 17:01 Ответить
Тобто, списки вже склали і доручили Залужному їх підписати і нести за них відповідальність? А на хіба воно йому треба? Йому що, мало головної болі на фронтах? А навіщо тоді Мінистерство оборони? Гроші дерибанити?!! Чи Залужний вже Головком-Міністр оборони? А може отак запросто і ВСІХ депутатів що обісралися замінити?
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11.08.2023 17:04 Ответить
Щось мені здається, що брали хабарі лише декілька, а тепер поставлять таких що будуть брати усі. І перед виборами тикнуть ними в Залужного.
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11.08.2023 17:15 Ответить
Мужики только вкус жизни почувствовали и тут на тебе! Нелюди.
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11.08.2023 17:15 Ответить
украл-выпил-тюрьма уволен
украл-выпил-тюрьма уволен
украл-выпил-тюрьма уволен
- романтика !
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11.08.2023 17:17 Ответить
А що за список і звідки відомо, що вони не дискридитуватимуть себе ?
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11.08.2023 17:21 Ответить
ну список "Cлуг" не прошедших по списку в Раду)))
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11.08.2023 17:29 Ответить
думаю, у нас точно и не знают сколько у нас военкоматов, а соответственно и военкомов, а списки уже составлены!)))), тем более обещают с ранениями и достойных и уже списки есть - как то это все подозрительно)))
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11.08.2023 17:28 Ответить
правильно зняти з передка бойових офіцерів, аля заміна на Борисова, і поставити на їх місце ****** паркетних, адже ту погань ніхто не збирається розжалувати до рядових...
Все до чого береться зелена пліснява перетворюється на гавно.
п.с. пацани на фронті будуть дуже "раді" таким командирам
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11.08.2023 17:56 Ответить
Якщо хтось думає, що після окопів на передовій люди житимуть виключно честю, обов'язком та патріотизмом - глибоко помиляється. В цій країні беруть та дають хабарі усі і якщо є можливість швидкого збагачення - кожен, у кого є така можливість скористається ними. Спочатку будуть "відмазки" рідних, потім друзів, потім друзів друзів які віддячать і т.п. Зрештою, знаю про випадки, коли воюючи на передовій батьки "відмазували" синів аби ті не воювали чи виїхали за кордон. Тому, зміняться лише прізвища та розцінки і нічого більше.
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11.08.2023 18:21 Ответить
Заработал сам? Дай заработать другому!
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11.08.2023 18:22 Ответить
У зелених це ратація, дай всім заробити!
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11.08.2023 18:34 Ответить
Зелена хуцпа: як завжди буде шило на мило
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11.08.2023 19:03 Ответить
Швидко зівльнять... Ну, І... Шо? А відповісти за скоєне? Зате жирна "галочка" за продєланную работу є!(((
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11.08.2023 20:00 Ответить
У зелених долбойобів логіка примітивна, як і вони самі: якщо безтолковий клоун може бути президентом, то чому будь- який військовий не може бути воєнкомом. Усьо елементарно, списки вже є.
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11.08.2023 21:06 Ответить
В дисбат і на фронт !
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11.08.2023 21:22 Ответить
И ВСЕ -- ВААШИ ***--РОДСТВЕННИКИ?КАНИБАЛЫ!
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11.08.2023 22:35 Ответить
 
 