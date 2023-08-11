Звільнення військкомів пройде швидко, списки на заміну вже складено, - Веніславський
Звільнення військкомів відбуватиметься швидко. Списки військових, які можуть замінити їх, вже складено.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.
"Це буде зроблено дуже швидко. Після того, як президент кілька місяців тому виступив з ініціативою оновлення цього кадрового складу за рахунок тих військовослужбовців, які в окопах довели, що розуміють, що таке війна і честь та гідність. І вони точно не будуть тиражувати інші цінності", - розповів він.
Як зазначив представник президента у ВР, списки військових, які можуть замінити військкомів та які не дискредитуватимуть себе, - складений. Водночас не йдеться про командирів або ж офіцерів, які на сьогодні командують бойовими підрозділами.
"На превеликий жаль, війна призводить до того, що військовослужбовці отримують поранення і за висновками ВЛК вони не можуть більше бути в окопах, визнаються непридатними або обмежено придатними до військової служби. Саме за рахунок таких людей буде формуватися кадровий потенціал для очільників нинішніх територіальних центрів", - підсумував Веніславський.
Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський заявив, що на засідання РНБО ухвалили рішення про звільнення всіх обласних військкомів.
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Чиновники МО України вас чекає Гуантанамо . Самі напросилися, інакше ніяк!
Информация попадает в СМИ и командование быстро принимает меры. С «хлебного» места его убирают, это правильно. Но переводят… на передовую. В одну из боевых бригад. Я сейчас не про то, что передок не наказание, а труд и честь. Я совсем про другое. Это армия, если кто не в курсе. ЗСУ. Не банда, не политическая партия, не тусовка по интересам. Армия. Порядок. Устав. Бюрократия. Как говорят - «Командир сказал - сурок, значит никаких сусликов!»
Его переводят в бригаду на передок. Но он НЕ ПОЙДЕТ в окопы. Потому что он целый МАЙОР! И есть строгий ПОРЯДОК заполнения по штатному расписанию должностей согласно званий. И целый МАЙОР это минимум КОМБАТ! Или выше должность в штабе бригады. Ох и свезло кому-то. И дело даже не в том, что на таком месте руки развязаны для массы схем, кто на передке прекрасно про них знает. Даже если он будет совершенно честен… ну какой это боевой командир? С таким опытом реально ком боевого батальона на нуле?!\\\\\\\\\\\
Окопник будет начальником областного военкомата.Разве что какая штабная крыса.
веніславський затверджує списки воєнкомів?
у нас, тцк займаються не військові, а депутати?
Явище "военком" притаманне ситуацiям, коли персонал для структури "А" набирае структура "Б".
Тому по-перше завжди буде точка вiдмови у неспiвпаданнi того що шукають, з тим що дають. Армiя шукае снайперiв, а ТЦК спiймав десяток слiпих з тремором, i такий "ня, завдання виконане, чекаю на пiдвищення" - а командир в\ч потiм в аху, що з цим робити.
А по-друге завжди буде мiсце для корупцii, i це не подолати, кого б не ставили на посаду военкома, i не треба чекати що ветерани будуть кришталево чистi i не схильнi до впарювання бiлих бiлетiв в обмiн на щось солоденьке.
Тому ТЦК взагалi потрiбно прибрати як структуру з вiйськовим вiдтiнком. Набирати в армiю повинна армiя i тiльки армiя. Бiльше того, навiть не командир в\ч, а скорiш якiсь ротний, чи командир бригади, адже саме персона що воюе\керуе - знае достеменно, яким критерiям повинен вiдповiдати рекрут. Якщо наприклад це якiсь розрахунок ППО - то там навiть ВЛК можна не проходити - те ж менi тягар, сидiти в будцi, пялитись в монiтори.
Як в унiверi - прийшли рекрути до штурмовоi бригади - вперед пацани, 20 разiв пiдтягуемось. Що ? Ти навiть 5 не змiг ? Ну то й вали тодi звiдси, тут мiсце для справжнiх мужикiв.
I на останне. Военкомiв не звiльняти треба, а садити на реальнi строки, адже саме завдяки цим пiвням, що продавали бронь качкам зi спортзалiв а потiм ловили по вулицям ботанський планктон - безповоротно вбита повага до iнституту армii, а в мозок ще живих всiян страх що "военкомат - страна чудес, туда попал, и там исчез", iншими словами пiдiрвана обороноздатнiсть краiни та ii моральний дух. Он люди вже мiж мобiлiзацiею та строками - вибирають реальнi строки, i далi буде.
тюрьмауволен
украл-выпил-
тюрьмауволен
украл-выпил-
тюрьмауволен
- романтика !
Все до чого береться зелена пліснява перетворюється на гавно.
п.с. пацани на фронті будуть дуже "раді" таким командирам