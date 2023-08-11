Звільнення військкомів пройде швидко, списки на заміну вже складено, - Веніславський

Звільнення військкомів відбуватиметься швидко. Списки військових, які можуть замінити їх, вже складено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

"Це буде зроблено дуже швидко. Після того, як президент кілька місяців тому виступив з ініціативою оновлення цього кадрового складу за рахунок тих військовослужбовців, які в окопах довели, що розуміють, що таке війна і честь та гідність. І вони точно не будуть тиражувати інші цінності", - розповів він.

Як зазначив представник президента у ВР, списки військових, які можуть замінити військкомів та які не дискредитуватимуть себе, - складений. Водночас не йдеться про командирів або ж офіцерів, які на сьогодні командують бойовими підрозділами.

"На превеликий жаль, війна призводить до того, що військовослужбовці отримують поранення і за висновками ВЛК вони не можуть більше бути в окопах, визнаються непридатними або обмежено придатними до військової служби. Саме за рахунок таких людей буде формуватися кадровий потенціал для очільників нинішніх територіальних центрів", - підсумував Веніславський.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський заявив, що на засідання РНБО ухвалили рішення про звільнення всіх обласних військкомів.

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