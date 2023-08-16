Украина работает над получением приглашения на саммит G20, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить официальное приглашение на саммит G20.
Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Михаил Точицкий в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если коротко, мы над этим работаем (над приглашением на G20 - ред.)", - говорится в заявлении.
По его словам, над этим работает не только Украина, но и ее партнеры. Украина считает, что то, что Россия делает с "зерновым соглашением" - это большой вызов для мировых экономик.
"Поэтому мы с партнерами работаем над тем, чтобы быть приглашенными", - добавил Точицкий.
Напомним, министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар подтвердил, что Украину не пригласили на саммит G20, который будет проходить в Индии 9-10 сентября. Такое решение было принято, учитывая, что G20 занимается ростом и развитием, а не урегулированием конфликтов.
Пожалуйста, подождите...
ботик падляка всю правду знає.
ботяра ти ж правду "знаєш" розкажи її нам.
ну так дай відповідь знаючий ти наш чиї насправді кроти у жОПі засіли
там кожна гнида якщо не кацап так має тісні зв'язки з кацапами
https://www.youtube.com/watch?v=pzM8Y98Ihr0
тут і тупому видно
якщоб не війна то їх би вже різали на рамні(яеник рівень)
Дивно, чому про це повідомляє якийсь заступник міністра, а не один із високоповажних радників презЕдента єрмака?
Міністр повідомив, що Індія на правах господарки саміту запросила дев'ять країн - Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об'єднані Арабські Емірати. Жодна інша держава, окрім цих дев'яти та країн-членів G20, одною з яких є РФ, не братиме участі у заході, наголосив Джайшанкар.
Міністр нагадав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді неодноразово зустрічався зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем в минулому, і що дві країни підтримують "міцні" відносини в різних сферах.
десь так і думав...
треуголку хтось там з зелених швицарів до головного гарсона напялити не забудьте...
Просто скучно в Киеве или хочется опять Путину куда то заглянуть, что за клоунада ?
ви палитеся на кожному першому слові....
привлекает Мишу Точитського ?
Якщо на саміті в Індії будуть обговорювати російську агресію проти України при відсутності представників нашого уряду це - погано.
Хоч, що він там вирішує: що сказали, те і прочитав на камеру, зробив. Лялька-клоун в руках тих, хто цим всім керує.
Ми можемо вдома критикувати Зеленского до схочу. Але на міжнародному рівні він представляє усю Україну.
І не яка Бангладеш не повинна диктувати куди і коли поїде Презідент України.
Світ поважае Українута допомагае їй.
Разом до перемоги.
800 тисяч грн і вони на волі.
Побили і розстріляли у дворі в Києві військового Олексія Щербину, бо не пропустив їхній лєксус першим заїхати у двір.
Прокуратура завалила справу і «під час війни суд» випустив убивць солдата на вулицю.
Колишні тітушки Ківи:
Ігнатенко Леонід Іванович 1982
Котирло Ігор Валерійович 1998
Вільцанюк Вячеслав Володимирович 1996
Четвертий подєльнік банди був на волі та «рішав питання» для убивць. За ним деякі люди невдало бігали по місту. Було майже вдало, але він забирав дочку з навчального закладу, то нехороше місце і час для справедливості.
А тут бачите як пішла ситуація…
Вже всі на волі😂
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можно судье дать денег, и оно обяжет индийских обезьян нас пригласить на праздник жисти
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а я думав щоб )(уйла на саміті заїпашити...
Досить дивитися на пуп.
Украіна зараз е Едина Краіна у Світі хто кинув виклик нацистській параші.
Украіна зараз едина краіна в світі що дае гідну відсіч ху&ловській зграї.
Оце знае вісь світ. За це світ поважае український народ