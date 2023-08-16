Украина работает над получением приглашения на саммит G20, - МИД

Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить официальное приглашение на саммит G20.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Михаил Точицкий в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если коротко, мы над этим работаем (над приглашением на G20 - ред.)", - говорится в заявлении.

По его словам, над этим работает не только Украина, но и ее партнеры. Украина считает, что то, что Россия делает с "зерновым соглашением" - это большой вызов для мировых экономик.

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"Поэтому мы с партнерами работаем над тем, чтобы быть приглашенными", - добавил Точицкий.

Напомним, министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар подтвердил, что Украину не пригласили на саммит G20, который будет проходить в Индии 9-10 сентября. Такое решение было принято, учитывая, что G20 занимается ростом и развитием, а не урегулированием конфликтов.

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