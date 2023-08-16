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Новини Політика України
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G20 (255) Індія (238) МЗС (3559)

Україна працює над отриманням запрошення на саміт G20, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

g20

Україна разом із партнерами працює над тим, аби отримати офіційне запрошення на саміт G20.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Михайло Точицький в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Якщо коротко, ми над цим працюємо (над запрошенням на G20. - Ред.)", - йдеться у заяві.

За його словами, над цим працює не тільки Україна, але і її партнери. Україна вважає, що те, що Росія робить з "зерновою угодою" - це великий виклик для світових економік.

"Тому ми з партнерами працюємо над тим, щоб бути запрошеними", - додав Точицький.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не запросили на майбутній саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня. Таке рішення було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів.
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Топ коментарі
+17
Ермак просто хочет свозить Вову на экскурсию в Индию, он там еще не был.
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16.08.2023 22:15
+14
Позбавтеся мокшанських кротів у владі, і буде вам щястя
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16.08.2023 22:11
+9
Не дали запрошення - то нехай йдуть лісом, якого хріна принижуватися і проситися туди, де вас не чекають?
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16.08.2023 22:12
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Позбавтеся мокшанських кротів у владі, і буде вам щястя
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16.08.2023 22:11 Відповісти
Коли спливе правда, чиї то насправді кроти, багато хто буде дуже здивований...
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16.08.2023 22:20 Відповісти
Байдена or Пороха ?
ботик падляка всю правду знає.
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16.08.2023 22:27 Відповісти
Не набридло збитого вже й сюди пхати? Всі нормальні люди вже про нього давно забули.
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16.08.2023 22:29 Відповісти
Сорос ?
ботяра ти ж правду "знаєш" розкажи її нам.
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16.08.2023 22:32 Відповісти
Вона тобі вже не потрібна. Переймайся іншим: https://tvoemisto.tv/news/mobilizatsiya_v_ukraini_153509.html
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16.08.2023 22:37 Відповісти
пацюк беженец лякає мене мобілізацією
ну так дай відповідь знаючий ти наш чиї насправді кроти у жОПі засіли
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16.08.2023 22:41 Відповісти
Я в Україні. Про кротів взнаєш в свій час. Поки що тобі рано.
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16.08.2023 22:46 Відповісти
блін значить массонів чи рептилоїдів .
там кожна гнида якщо не кацап так має тісні зв'язки з кацапами
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16.08.2023 22:56 Відповісти
Яка тобі вже різниця? Тобі все одно ніщо вже не допоможе, навіть твої тісні зв"язки з кацапами. Ніде не заховаєшся.
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16.08.2023 23:01 Відповісти
клавіатурні вояки які ховаються за впн як окремий вид мистецтва
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16.08.2023 23:08 Відповісти
мудило "нормальне", звідки пишеш?
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16.08.2023 22:41 Відповісти
З України, чухно. Що хотів?
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16.08.2023 22:47 Відповісти
Воно і видно який прапорець у тебе, лапоть.
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16.08.2023 23:08 Відповісти
чухно з України, що ти в Україні забуло і чому з підVPN?
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16.08.2023 23:13 Відповісти
Ідіот, я тут живу все життя, з діда - прадіда. Чому ВПН? Яке твоє діло? Ти ніхто і ніщо, щоб я перед тобою звітував.
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16.08.2023 23:39 Відповісти
чому в тебе так швидко підгорає?
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17.08.2023 00:18 Відповісти
Федя, готуйся.
https://www.youtube.com/watch?v=pzM8Y98Ihr0
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17.08.2023 08:07 Відповісти
ойой то певно зеленського посадовці

тут і тупому видно

якщоб не війна то їх би вже різали на рамні(яеник рівень)
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16.08.2023 22:28 Відповісти
Смішний. Різати можна тільки того, кого хазяїн дозволить.
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16.08.2023 22:33 Відповісти
Але як зєлі хочеться зазирнути в жопу хутіну, просто до непристойності. Має ж особисто звітувати про потужний прогрес у виконанні османських домовленостей.
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16.08.2023 22:31 Відповісти
Зеленський влаштував рознос МЗС України за "провал" по G20, але тут почались несподіванки. Кулеба раптом заявив, що "непрофесійне втручання в роботу міністерства деяких структур" ускладнює роботу МЗС і взагалі - "... я готовий подати у відставку"
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16.08.2023 22:35 Відповісти
Не дали запрошення - то нехай йдуть лісом, якого хріна принижуватися і проситися туди, де вас не чекають?
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16.08.2023 22:12 Відповісти
Ермак просто хочет свозить Вову на экскурсию в Индию, он там еще не был.
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16.08.2023 22:15 Відповісти
А можену його нах.... той саміт?
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16.08.2023 22:14 Відповісти
Головне шо агресора незабули запросити
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16.08.2023 22:15 Відповісти
Та хай Президент хоч посла призначить в Індію, чи там є? По інших країнах також проблема, а зовнішня політика це відповідальність Президента. У всякому разі так записано в Конституції, а будівництво доріг - компетенція Укравтодору.
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16.08.2023 22:17 Відповісти
"Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Михайло Точицький "
Дивно, чому про це повідомляє якийсь заступник міністра, а не один із високоповажних радників презЕдента єрмака?
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16.08.2023 22:18 Відповісти
Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив у середу, 16 серпня, що Україну не запрошено на саміт лідерів Великої двадцятки (G20), який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня.

Міністр повідомив, що Індія на правах господарки саміту запросила дев'ять країн - Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об'єднані Арабські Емірати. Жодна інша держава, окрім цих дев'яти та країн-членів G20, одною з яких є РФ, не братиме участі у заході, наголосив Джайшанкар.

Міністр нагадав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді неодноразово зустрічався зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем в минулому, і що дві країни підтримують "міцні" відносини в різних сферах.
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16.08.2023 22:20 Відповісти
Його за двері, а воно у вікно.
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16.08.2023 22:21 Відповісти
тобто зазирнути в *****, пихатисть надути і сісти на барабан це неприходящє і нікуди не зникло?
десь так і думав...
треуголку хтось там з зелених швицарів до головного гарсона напялити не забудьте...
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16.08.2023 22:21 Відповісти
Зачем туда лететь, какой будет результат?
Просто скучно в Киеве или хочется опять Путину куда то заглянуть, что за клоунада ?
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16.08.2023 22:22 Відповісти
на *** іди, коцап - ***лу....
ви палитеся на кожному першому слові....
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16.08.2023 22:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lAg9pxDwTOY
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16.08.2023 22:27 Відповісти
"у вас ус отклеился..."(с) "*****" пишешь с большой буквы "п"!
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16.08.2023 22:45 Відповісти
страна говновагат-гиты и народца совокупляющегося с коровами
привлекает Мишу Точитського ?
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16.08.2023 22:24 Відповісти
а какое отношение ******** Гундяев имеет к сраке Чаплинда ?
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16.08.2023 22:26 Відповісти
Вячеслав Журенко e8fc0671 Реєстрація:16.08.2023
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16.08.2023 22:28 Відповісти
ты свинорыл селёдки хочешь...?
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16.08.2023 22:35 Відповісти
він хоче за неї і працює...
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16.08.2023 22:36 Відповісти
можно по туристической визе, тоьько барабан прихватить, и Верещук не забыть
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16.08.2023 22:25 Відповісти
Чому нам демонстративно показали спину?
Якщо на саміті в Індії будуть обговорювати російську агресію проти України при відсутності представників нашого уряду це - погано.
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16.08.2023 22:25 Відповісти
Скоро найвеличнішого будуть уникати як чумного, як призедента Сирії Ассада. Сотні тисяч вбитих і поранених, а це чудо цирк показує, хамить всім, відосиками відірваними від реальності годує, дурить, розводить і думає що хтось буде це терпіти. Позорище на весь світ.
Хоч, що він там вирішує: що сказали, те і прочитав на камеру, зробив. Лялька-клоун в руках тих, хто цим всім керує.
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16.08.2023 22:26 Відповісти
Приниження президента на міжнародному рівні це приниження всіеі України.

Ми можемо вдома критикувати Зеленского до схочу. Але на міжнародному рівні він представляє усю Україну.

І не яка Бангладеш не повинна диктувати куди і коли поїде Презідент України.

Світ поважае Українута допомагае їй.
Разом до перемоги.
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16.08.2023 22:32 Відповісти
хайгитлер
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16.08.2023 22:31 Відповісти
Працює?!! "Вспотел - покажись начальству". По результатам доповідай, а не розказуй кого ти хочеш поімати, балаболе!
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16.08.2023 22:29 Відповісти
Україна не є пупом землі, і тим більше не входить до числа країн з ростом економіки, нам там робити просто нічого. Краще б йолоп кулеба та його ермаківська шобла домагалась щоб кацапію не запрошували....
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16.08.2023 22:30 Відповісти
Убивці солдата купили прокуратуру і суд.

800 тисяч грн і вони на волі.

Побили і розстріляли у дворі в Києві військового Олексія Щербину, бо не пропустив їхній лєксус першим заїхати у двір.

Прокуратура завалила справу і «під час війни суд» випустив убивць солдата на вулицю.

Колишні тітушки Ківи:
Ігнатенко Леонід Іванович 1982
Котирло Ігор Валерійович 1998
Вільцанюк Вячеслав Володимирович 1996

Четвертий подєльнік банди був на волі та «рішав питання» для убивць. За ним деякі люди невдало бігали по місту. Було майже вдало, але він забирав дочку з навчального закладу, то нехороше місце і час для справедливості.

А тут бачите як пішла ситуація…

Вже всі на волі😂
.......
можно судье дать денег, и оно обяжет индийских обезьян нас пригласить на праздник жисти
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16.08.2023 22:35 Відповісти
Україна разом із партнерами працює над тим, аби отримати офіційне запрошення на саміт G20
================
а я думав щоб )(уйла на саміті заїпашити...
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16.08.2023 22:35 Відповісти
Мало гундосий соромить Україну? Ще йому до Індії кортить поїхать, та його вже скоро на поріг ніхто пускать не захоче, вже пересварив Україну з усіма партнерами
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16.08.2023 22:37 Відповісти
Вітя Федоровіч, заспокойся.

Досить дивитися на пуп.

Украіна зараз е Едина Краіна у Світі хто кинув виклик нацистській параші.

Украіна зараз едина краіна в світі що дае гідну відсіч ху&ловській зграї.

Оце знае вісь світ. За це світ поважае український народ
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16.08.2023 22:38 Відповісти
А хамити не будете?
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16.08.2023 23:02 Відповісти
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16.08.2023 23:16 Відповісти
Як проститутки випрошують запрошення у клуб, до якого не належать. У ОПи чергова надія зустрітись з Пуйлом.
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16.08.2023 23:41 Відповісти
Єрмака там ніхто бачити не хоче.
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17.08.2023 06:08 Відповісти
Думаю не останьою причиною через яку Україну не запросили до зустрічі в Індії було те що вважали що делегацію очолить дЕрмак!! А для Індії це був би дипломатичний ляпас!!
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17.08.2023 06:13 Відповісти
Зеленский, закатывая истерику Кулебе по поводу G20, совершено забыл, что его номер даже не G21, а G210. Зеленского больше ни на какие саммиты с вменяемыми людьми не пустят.
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17.08.2023 06:13 Відповісти
 
 