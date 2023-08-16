Україна працює над отриманням запрошення на саміт G20, - МЗС

Україна разом із партнерами працює над тим, аби отримати офіційне запрошення на саміт G20.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Михайло Точицький в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Якщо коротко, ми над цим працюємо (над запрошенням на G20. - Ред.)", - йдеться у заяві.

За його словами, над цим працює не тільки Україна, але і її партнери. Україна вважає, що те, що Росія робить з "зерновою угодою" - це великий виклик для світових економік.

"Тому ми з партнерами працюємо над тим, щоб бути запрошеними", - додав Точицький.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не запросили на майбутній саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня. Таке рішення було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів.