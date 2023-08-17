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Крым (26016) оккупация (9504) Керченский мост (339)

Россияне уже более двух часов не восстанавливают движение по Керченскому мосту

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кримський,міст,керченський

Более двух часов назад оккупационные власти по неизвестным причинам перекрыли движение по Керченскому мосту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Крымский ветер.

Как отмечают в сети, сообщения об остановке движения автомобилей по мосту начали появляться в 19:36.

Позже эту информацию подтвердили в так называемом министерстве транспорта Крыма. Мост все еще остается закрытым.

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Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

Днем 12 августа в районе Керченского моста снова раздались взрывы.
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Топ комментарии
+27
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17.08.2023 21:46
+12
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17.08.2023 21:52
+9
Яке велике досягнення ! Цей мост вже пів-року як не має їснувати !
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17.08.2023 21:55
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17.08.2023 21:46 Ответить
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17.08.2023 22:29 Ответить
Асфальт, мабуть, кладуть свіженький
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17.08.2023 21:48 Ответить
Шота там устанавливают.
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17.08.2023 21:49 Ответить
Наверно "рязанский сахар" 💣💥
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17.08.2023 23:20 Ответить
Що апять?
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17.08.2023 21:51 Ответить
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17.08.2023 21:52 Ответить
Яке велике досягнення ! Цей мост вже пів-року як не має їснувати !
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17.08.2023 21:55 Ответить
Після того, як по ним з...ло невідоме нло)
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17.08.2023 22:03 Ответить
.....Над мостом херня летала
Неизвестного металла ,
Много стало в наши дни
Неопознанной ху......ні.
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17.08.2023 22:18 Ответить
Непрохідність мосту. По народному-запор.
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17.08.2023 22:18 Ответить
..надо ждать как появится состав,тогда м сжечь
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17.08.2023 22:24 Ответить
проста хатят внєзапна праскачіть пад пакровам ночі.
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17.08.2023 22:33 Ответить
На последних фото мост должен быть как живой.
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18.08.2023 00:55 Ответить
 
 