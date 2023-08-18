США поддерживают предоставление F-16 Украине после завершения учений, - Салливан
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США поддерживают решение предоставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Он подтвердил существование письма государственного секретаря Энтони Блинкена к его визави в Дании и Нидерландах, который "формализовал" готовность "после завершения учений в консультации с Конгрессом одобрить предоставление F-16 Украине".
"Это естественное продолжение того, что президент Байден анонсировал в Хиросиме", – подчеркнул Салливан, напомнив, что американский лидер объявил об обучении украинцев на F-16 на саммите "Группы семи" в Японии.
Он также отметил, что Вашингтон и ранее не отказывался от намерений передать Киеву истребители.
"На этой неделе мы это подчеркнули и поставили восклицательный знак", – добавил Салливан.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что США разрешат отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов после подготовки пилотов.
Позже в Дании и Нидерландах подтвердили информацию.
Пожалуйста, подождите...
Один старичок, чтобы выиграть свои выборы, с легкостью жертвует жизнями тысяч украинцев!
Он не дает нам 50 самолетов, которых у США тысячи! Не дает уже почти снятые Атакамс, которые уже нужно утилизировать в США! На замену Атакамс пришли уже другие ракеты!
Это старый 314-р на целый год, а то и полтора развел полноценную войну в Украине, наравне с Уйлом Васильевичем! Вот, что происходит!
Ради его победы на выборах в США еще целый год будут страдать наши граждане в многочисленных пыточных оккупантов! Байдену насрать на это. А Вам?!
Зеленский, не молчи! Только у тебя есть возможность сломать план Байдена!
Я не знаю. Украинцы, не молчите тоже. Пишите в американские газеты об этом. Пусть мир узнает подлость Байдена! Пусть о ней узнают его избиратели, раз они только этого боятся!
Це саме зараз Конгрес хоче ухвалити зміни, щоб продовжити дію закона.
Кошти виділяє Конгрес, адміністрація витрачає.
немає "по прямій лінії від Байдена", це тіж кошти що виділив Конгрес, котрі розподілені на програму PDA
В 2022 фінансовому році, Конгрес виділив кошти.
Президент не підписав допомоги десь на 4млрд, і вони повернулись в бюджет.
А через пару місяців, почались тотальніе блекаути по всій України.
Тобто виходить, що допомоги не вистачало - но все рівно не підписав.
Чому?
Можна посилання коли він це сказав - про допомогу?
Було сказано, що це проти республіканців, якщо вони не проголосують за допомогу.
Проте дивно, що закон про лендліз - запропонували республіканці
Республіканці, також під час голосування за допомогу, двічі збільшували суму котру запитувала адміністрація.
Виходить, що республіканці За допомогу Україні
Так?
Чому, виконання закону - буде означати, що це "посварити Україну з США"?
Це спеціально такі закони приймають, щоб якщо виконати - то це обовязково приведе до сварки?
А запит танків, літаків, ракет - до сварки не призведе?
третя сторона (росія) - проти цього, як і проти лендлізу
https://ru.espreso.tv/avstraliya-mozhet-peredat-ukraine-bolee-40-istrebiteley-fa-18-smi
якщо бортове озброєння додається, авжеж
тому намагаюся уникати хамства
чого й вам бажаю
чудні діла твої Господи: зробити з етнічних ірландців кацапські підстилки - це справжнє нев'їбенне чудо в стилі содома-гомори
У Словаччині, Болгарії, Польщі та країнах Балтії - майже всі знають українську мову.
Чому б ці літаки не передати Україні через ці країни?
Також і навчання пілотів України буде із мінімальним мовним бар'єром, бо ці країни належать до слов'янської мовної групи.
салі теж не знає англійську в тій мірі, щоби вдавати з себе англосакса - і нічого, влаштувався на верхів'ї харчового ланцюжка)
я згоден: він ніколи не літатиме на F-16, а шкода: наїбнувся б одразу та гучно
А тут ще більш "конкретніше: "Він підтвердив існування листа державного секретаря Ентоні Блінкена до його візаві в Данії та Нідерландах, який "формалізував" готовність "по завершенні навчань у консультації з Конгресом схвалити надання F-16 Україні".
Джерело: https://censor.net/ua/n3438306
"Схвалити надання...", і коли саме можна очікувати "консультації з Конгресом", щодо схвалення надання літаків Україні? Хіба передачу бойових літаків Україні не можна здійснити на підставі Акту лендліз-22 простим рішенням президента Байдена, яке не потребує жодного схвалення Конгресу США, який ще рік тому надав президенту США повноваження передавати всю необхідну зброю із військових складів США Україні особистим рішенням президента без жодних узгоджень?
1. чим доставляти? Якими ракетами?
2. як збагачувати уран, чи є в нас знання, вчені та технології?
3. як вести розробку в воєнний час? як проводити випробування? як це тримати в секреті?
4. де взяти на це мільярди доларів?
5. яка буде реакція США/союзників? Тіко в 90-х розвели лохів будапештським меморандумом...
6. чи не розв'яже це руки росії пуляти по нас ядеркою?
Ми, блін, свій шахед створити не можемо стійкий до РЕБ в 1 екземплярі (не кажучи про масове виробництво). А ви про ядерку...