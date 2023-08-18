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Новости За рубежом
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США (23182) Салливан Джейк (180) F-16 (300)

США поддерживают предоставление F-16 Украине после завершения учений, - Салливан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

салливан

США поддерживают решение предоставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он подтвердил существование письма государственного секретаря Энтони Блинкена к его визави в Дании и Нидерландах, который "формализовал" готовность "после завершения учений в консультации с Конгрессом одобрить предоставление F-16 Украине". 

"Это естественное продолжение того, что президент Байден анонсировал в Хиросиме", – подчеркнул Салливан, напомнив, что американский лидер объявил об обучении украинцев на F-16 на саммите "Группы семи" в Японии.

Он также отметил, что Вашингтон и ранее не отказывался от намерений передать Киеву истребители.

"На этой неделе мы это подчеркнули и поставили восклицательный знак", – добавил Салливан.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что США разрешат отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов после подготовки пилотов.

Позже в Дании и Нидерландах подтвердили информацию.

Также читайте: Украинские пилоты завершат обучение на F-16 летом 2024 года, - СМИ
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Топ комментарии
+7
Ой. дожить бы хоть
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18.08.2023 16:31
+3
Еще не забудьте 41 шт. Ф-18 из Австралии. За вами глаз - да глаз нужен.
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18.08.2023 16:36
+3
прорашистський радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, буде робити все,що від нього залежить,щоб Україна як можна довше не отримала необхідне озброєння.І статті в амриканських газетах він замовляє.
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18.08.2023 16:44
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Ой. дожить бы хоть
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18.08.2023 16:31 Ответить
я теж..аналогічно думаю
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18.08.2023 16:35 Ответить
Американцы, вы ведь понимаете, что присходит?! Я благодарен всем американцам, и не только, что уже оказали помощь Украине! Но, зачем спасать, если сейчас нас могут просто мучить?!

Один старичок, чтобы выиграть свои выборы, с легкостью жертвует жизнями тысяч украинцев!

Он не дает нам 50 самолетов, которых у США тысячи! Не дает уже почти снятые Атакамс, которые уже нужно утилизировать в США! На замену Атакамс пришли уже другие ракеты!

Это старый 314-р на целый год, а то и полтора развел полноценную войну в Украине, наравне с Уйлом Васильевичем! Вот, что происходит!

Ради его победы на выборах в США еще целый год будут страдать наши граждане в многочисленных пыточных оккупантов! Байдену насрать на это. А Вам?!

Зеленский, не молчи! Только у тебя есть возможность сломать план Байдена!

Я не знаю. Украинцы, не молчите тоже. Пишите в американские газеты об этом. Пусть мир узнает подлость Байдена! Пусть о ней узнают его избиратели, раз они только этого боятся!
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18.08.2023 16:32 Ответить
кацапською методичкою засмерділо. )
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18.08.2023 17:38 Ответить
Дійсно, як тільки постає питання чому Байден не виконує, те на що дав добро Конгрес - то зразу кажуть, "кацапською методичкою засмерділо"
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18.08.2023 17:47 Ответить
хто тобі сказав, що Байден не виконує? Байден коли підписав закон про ленд-ліз з можливістю подальшої пролонгації дії цього закону, то чітко на весь світ тоді сказав перед підписанням, що поки надаватимуть Україні військову допомогу з коштів, виділених Конгресом, а також по прямій лінії від Байдена, що зараз і роблять. і коли вже будуть проблеми з виділенням коштів для наступних пакетів військової допомоги Україні, то тоді будуть надавати військову допомогу вже по ленд-лізу. Тож не варто тут гнати хвилю на Байдена. Бо мета цих кацапських методичок одна - посварити Україну з США. Притомні українці це прекрасно розуміють.
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18.08.2023 18:05 Ответить
В законі немає можливості пролонгації.

Це саме зараз Конгрес хоче ухвалити зміни, щоб продовжити дію закона.

Кошти виділяє Конгрес, адміністрація витрачає.

немає "по прямій лінії від Байдена", це тіж кошти що виділив Конгрес, котрі розподілені на програму PDA

В 2022 фінансовому році, Конгрес виділив кошти.
Президент не підписав допомоги десь на 4млрд, і вони повернулись в бюджет.
А через пару місяців, почались тотальніе блекаути по всій України.
Тобто виходить, що допомоги не вистачало - но все рівно не підписав.

Чому?

Можна посилання коли він це сказав - про допомогу?
Було сказано, що це проти республіканців, якщо вони не проголосують за допомогу.

Проте дивно, що закон про лендліз - запропонували республіканці

Республіканці, також під час голосування за допомогу, двічі збільшували суму котру запитувала адміністрація.

Виходить, що республіканці За допомогу Україні

Так?

Чому, виконання закону - буде означати, що це "посварити Україну з США"?

Це спеціально такі закони приймають, щоб якщо виконати - то це обовязково приведе до сварки?

А запит танків, літаків, ракет - до сварки не призведе?
третя сторона (росія) - проти цього, як і проти лендлізу
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18.08.2023 20:09 Ответить
шо-небудь..
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18.08.2023 22:18 Ответить
Підтримують тільки штані. США і партнери нададуть, як що не закінчиться війна.
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18.08.2023 16:33 Ответить
Рано ще перемагати. Треба до американських виборів потягнути час.
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18.08.2023 16:36 Ответить
Еще не забудьте 41 шт. Ф-18 из Австралии. За вами глаз - да глаз нужен.
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18.08.2023 16:36 Ответить
там хіба на вагу, бо воно не літає
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18.08.2023 16:52 Ответить
А это как понимать - . Если самолеты в итоге не передадут Украине, то их утилизируют или продадут частной авиакомпании для обучения пилотов.
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18.08.2023 17:04 Ответить
в пустелі Невада можна знайти кращі екземпляри, якщо пошукати)
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18.08.2023 17:07 Ответить
Другой источник, близкий к переговорам, согласился, что нет смысла уничтожать абсолютно исправные самолеты, которые, по его словам, могут быть приведены в боевую готовност

https://ru.espreso.tv/avstraliya-mozhet-peredat-ukraine-bolee-40-istrebiteley-fa-18-smi
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18.08.2023 17:07 Ответить
абсолютно справні літаки зберігаються в сухому кліматі пустелі Невада: там їх до бісової матусі багато, навіть F-4, що для нас теж було б незле, просто заї*ись як незле

якщо бортове озброєння додається, авжеж
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18.08.2023 17:16 Ответить
Спасибо барышня за подсказку, шо у курицы два нога. Абсолютно исправные хранятся в ангарах производителя и што?
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18.08.2023 17:19 Ответить
ну я ж не знаю. чи ви ma'am or sir)

тому намагаюся уникати хамства

чого й вам бажаю
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18.08.2023 17:22 Ответить
Тут люди хотят отдать, шоб не продавать приватникам. Они, Ф18, нам подходят больше Ф-16, потому, что не требуют длинных полос для взлета.
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18.08.2023 17:21 Ответить
100%
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18.08.2023 18:51 Ответить
Рік пролетить -- і ага
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18.08.2023 16:37 Ответить
прорашистський радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, буде робити все,що від нього залежить,щоб Україна як можна довше не отримала необхідне озброєння.І статті в амриканських газетах він замовляє.
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18.08.2023 16:44 Ответить
а іспити по завершенню навчань прийматиме особисто саля-ванькін, чи вже якось разом з бьорнсом?

чудні діла твої Господи: зробити з етнічних ірландців кацапські підстилки - це справжнє нев'їбенне чудо в стилі содома-гомори
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18.08.2023 16:46 Ответить
Щодо англійської мови:
У Словаччині, Болгарії, Польщі та країнах Балтії - майже всі знають українську мову.
Чому б ці літаки не передати Україні через ці країни?
Також і навчання пілотів України буде із мінімальним мовним бар'єром, бо ці країни належать до слов'янської мовної групи.
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18.08.2023 17:08 Ответить
не переймайтеся: це відмазка)

салі теж не знає англійську в тій мірі, щоби вдавати з себе англосакса - і нічого, влаштувався на верхів'ї харчового ланцюжка)

я згоден: він ніколи не літатиме на F-16, а шкода: наїбнувся б одразу та гучно
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18.08.2023 17:13 Ответить
Справа не у мовних бар'єрах - приборні дошки та скрінповідомоення англійською. Це як "читаю и перевожу со словарем", тільки в кабіні винищувача це не прокатить
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18.08.2023 17:59 Ответить
Там нема відповідної ******** інфраструктури для навчання,може в Румунії організують,але з Вашого посилу,потрібно молдован брати в допомогу,але якщо серйозно то без англійської ніяк,он же Ігнат говорив що знайшли аж 6 пілотів на перенавчання.
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18.08.2023 18:03 Ответить
...эту тему надо меньше мусолить,во избежание утечек
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18.08.2023 17:24 Ответить
Таке враження, що вони навчатимуть, вибачаюсь, даунів
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18.08.2023 17:56 Ответить
Та ні з вигляду не дауни,але вже рік учаться на СУшках,зліт ,круг, посадка,майже кожний день а вночі і не...
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18.08.2023 18:08 Ответить
"Після закінчення..." Коли? Через тиждень? Місяць, рік ? Це все після закінчення!
А тут ще більш "конкретніше: "Він підтвердив існування листа державного секретаря Ентоні Блінкена до його візаві в Данії та Нідерландах, який "формалізував" готовність "по завершенні навчань у консультації з Конгресом схвалити надання F-16 Україні".
Джерело: https://censor.net/ua/n3438306
"Схвалити надання...", і коли саме можна очікувати "консультації з Конгресом", щодо схвалення надання літаків Україні? Хіба передачу бойових літаків Україні не можна здійснити на підставі Акту лендліз-22 простим рішенням президента Байдена, яке не потребує жодного схвалення Конгресу США, який ще рік тому надав президенту США повноваження передавати всю необхідну зброю із військових складів США Україні особистим рішенням президента без жодних узгоджень?
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18.08.2023 17:59 Ответить
Хай товариш Саліванов не турбується що США і союзники по НАТО надають Україні зброю як суверенній державі, яка захищатися від РФ - орди після чого можуть виникнути ризики глобальної війни тому що США і НАТО на відміну від східної Европи ні чого Україні не дарують, а віддають борги за знищений Україною третій ядерний потенціал бувшого СРСР націлений на НАТО. А якщо-б борги віддали раніше і Україну прийняли до НАТО чи хоч запропонували як тій же Угорщині, то війни взагалі не було-б.
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18.08.2023 18:19 Ответить
А якщо і ф-16 не допоможе, що будем, ядерну бомбу просити?
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18.08.2023 18:26 Ответить
ядерну бомбу самі зробимо (в нас вже були)
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18.08.2023 18:28 Ответить
Кілька простих запитань:
1. чим доставляти? Якими ракетами?
2. як збагачувати уран, чи є в нас знання, вчені та технології?
3. як вести розробку в воєнний час? як проводити випробування? як це тримати в секреті?
4. де взяти на це мільярди доларів?
5. яка буде реакція США/союзників? Тіко в 90-х розвели лохів будапештським меморандумом...
6. чи не розв'яже це руки росії пуляти по нас ядеркою?

Ми, блін, свій шахед створити не можемо стійкий до РЕБ в 1 екземплярі (не кажучи про масове виробництво). А ви про ядерку...
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18.08.2023 18:48 Ответить
маверики топганівські де ви раніше були? чому тільки зараз?
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18.08.2023 18:50 Ответить
 
 