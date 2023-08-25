Пригожин тоже договаривался с Путиным, бум – и перестал существовать, - Кулеба о переговорах с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ликвидировали после того, как он договорился с Путиным о перемирии.

Об этом Кулеба заявил на пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Говоря о возможности Украины и России сесть за один стол переговоров, он отметил, что это "вопрос очень специфический".

"Мы недавно видели, как господин Пригожин – очень давний друг Путина – пытался договориться о "перемирии" с Путиным. Они сели за стол, это показывали по телевидению. Тогда бум! – и, похоже, Пригожин перестал существовать", – отметил он.

По мнению Кулебы, эта ситуация показывает "цену переговоров с Путиным".

"Но это касается, конечно, антагонистических случаев. А те страны, которые могут говорить с РФ с полным уважением к принципиальной позиции Украины относительно территориальной целостности – мы ценим такие усилия поддерживать контакт с россиянами и заставлять их прийти к выводу, что эта война не имеет для них никакого правильного конца", – пояснил он.

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Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следком РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер" подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".

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