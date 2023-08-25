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Новости Агрессия России против Украины Война
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Пригожин тоже договаривался с Путиным, бум – и перестал существовать, - Кулеба о переговорах с РФ

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ликвидировали после того, как он договорился с Путиным о перемирии.

Об этом Кулеба заявил на пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Говоря о возможности Украины и России сесть за один стол переговоров, он отметил, что это "вопрос очень специфический".

"Мы недавно видели, как господин Пригожин – очень давний друг Путина – пытался договориться о "перемирии" с Путиным. Они сели за стол, это показывали по телевидению. Тогда бум! – и, похоже, Пригожин перестал существовать", – отметил он.

По мнению Кулебы, эта ситуация показывает "цену переговоров с Путиным".

"Но это касается, конечно, антагонистических случаев. А те страны, которые могут говорить с РФ с полным уважением к принципиальной позиции Украины относительно территориальной целостности – мы ценим такие усилия поддерживать контакт с россиянами и заставлять их прийти к выводу, что эта война не имеет для них никакого правильного конца", – пояснил он.

Читайте также: Россияне изъяли черные ящики на месте падения самолета Пригожина

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следком РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер" подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".

Читайте также: Лукашенко заявил, что Путин не причастен к ликвидации Пригожина

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Пригожин Евгений (399) переговоры с Россией (946)


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Топ комментарии
+23
Так і зеля в очко зазирав, троха не втопився
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25.08.2023 21:59
+8
Кулебин шеф Єрмак теж домовлявся з Лукою (читай з Хйлом) доречі про безпеку для вигнерівців, може й ого таво?
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25.08.2023 21:58
+8


Ну так і Зеленьський із путіним, через патрушева домовлялися в Омані.
Так хотілося Володі стати врівеньтіз великими дядями, що вертів на колесі всі попередження західної і власної розвідки про плануємий напад. І шо, догрався твій шеф у дорослого хлопця
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25.08.2023 22:16
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Правила форума Совет форумчан
Кулебин шеф Єрмак теж домовлявся з Лукою (читай з Хйлом) доречі про безпеку для вигнерівців, може й ого таво?
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25.08.2023 21:58 Ответить
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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25.08.2023 22:42 Ответить
Зараз гучно проходить справа Трампа , друга прутіна й його адвоката Джуліани - з котрим тусив у Іспанії ссвого часу Єрмак по справі Байден - Деркач- у Вови свій прокурор Рябошапка ...А в в довісок Єрмаку ще й вагнергейт...вєсь в говнє і всьо равно рулить!!!
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25.08.2023 22:55 Ответить
Так і зеля в очко зазирав, троха не втопився
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25.08.2023 21:59 Ответить
Цiкавi розкладинки... Та як пиня - пасив.
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25.08.2023 22:06 Ответить
ЗМІ: Андрій Єрмак був помічений в гей-клубі



Андрій Єрмак - один з найбільш непублічних членів команди президента Зеленського. Його особисте життя - таємниця за сімома замками. На його сторінці у Facebook немає інформації про сімейний стан. Також там не знайти фотографій з жінками, відзначає видання.

Привідкрив завісу один з партнерів Єрмака по кіношному минулого.

«В цій сфері багато «неформатних» персонажів. Андрій - один з них», - повідомив він.

«Крім того, нещодавно Єрмак з'явився в одному з гей-клубів Києва. Його, за свідченнями очевидців, супроводжував молодий чоловік, з яким помічник Зеленського і провів вечір. Звичайно, не виключено, що зустріч стосувалася ділових або навіть державних питань, але у такому разі місце було вибране більш ніж невідповідний», - резюмує http://www.argumentum.info/2020/01/ermak.html Аргументум .
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25.08.2023 22:12 Ответить
Толерантный...
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25.08.2023 22:18 Ответить
Те, що терориста Пригожина після його походу до Москви обнуленіш ліквідує, було відразу зрозуміло.

Тюремну братву-контрактників вивезли подалі від Білокам'яної до сусідньої Білорусі. Там силовики із ФСБ проведуть фільтрацію в'язнів.

Когось посадять у буцегарню, інших відправлять на фронт, у нори, викопані окупантами в українських лісопосадках під Бахмутом. В давнину повстання Бар-Кохби було придушено римським полководцем Юлієм Севером. Лідер повстання Бар-Кохба загинув під час облоги фортеці Бетар.

Згадайте путч ГКЧП 1991 року. Восьмий член ГКЧП - Борис Пуго, чекати на арешт не став. 22 серпня о 9 ранку він написав прощального листа, після чого вистрілив у голову своїй дружині, а потім наклав на себе руки. За всіх часів так зазвичай закінчуються заколоти.

«Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам?».

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25.08.2023 22:16 Ответить
А это уже резниковский плагиат.
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25.08.2023 22:01 Ответить
Тепер путя візьметься за Гіркіна -- тои теж страх потіряв
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25.08.2023 22:02 Ответить
Уже взялся. Только за Гиркиным, в отличие от Пригожина, нет реальной вооружённой силы.
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25.08.2023 22:16 Ответить
Ну стільки років нести отсєбятіну без послєдствіи -- якась криша в Кремлі була
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25.08.2023 22:25 Ответить
ФСБ у него крыша, ну, такая себе, дырявая...
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25.08.2023 23:07 Ответить
Тепер путя візьметься за Гіркіна Чурку кадирова -- тои теж страх потіряв....
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25.08.2023 22:45 Ответить
Чурка кормится от кремля, вряд-ли.
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25.08.2023 23:10 Ответить
"Я популярен, как никогда!"

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25.08.2023 22:03 Ответить
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25.08.2023 22:06 Ответить
Зато живий
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25.08.2023 22:15 Ответить
Хоча припускали, що він буде першим
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25.08.2023 22:20 Ответить
Нахрен он кому нужен...
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25.08.2023 23:11 Ответить
Новини зі світу ОПУшного борделю
Заступник Резнікова, колишній бізнес-партнер Єрмака погрожує ЗМІ судами за викриття афери з куртками для ЗСУ

https://republic.com.ua/article/zastupnik-reznikova-kolishnij-biznes-partner-%D1%94rmaka-pogrozhu%D1%94-zmi-sudami-za-vikrittya-aferi-z-kurtkami-dlya-zsu.html https://republic.com.ua/article/zastupnik-reznikova-kolishnij-biznes-partner-єrmaka-pogrozhuє-zmi-sudami-za-vikrittya-aferi-z-kurtkami-dlya-Хищение на сотни миллионов? На Шурму и его окружение подали заявление о преступлении в НАБУ, - СМИ

Хищение на сотни миллионов? На Шурму и его окружение подали заявление о преступлении в НАБУ, - СМИ

Обращение к антикоррупционерам сделал народный депутат Алексей Кучеренко из-за хищения бюджетных средств, утверждают журналисты.

https://focus.ua/ukraine/588339-rozkradannya-na-sotni-milyoniv-na-shurmu-ta-yogo-otochennya-podali-zayavu-pro-zlochin-v-nabu-zmi
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25.08.2023 22:05 Ответить
Справа фітнес-тренерки живе. Дніпропетровщина оголосила нові мільярдні дорожні тендери

https://glavcom.ua/publications/sprava-fitnes-trenerki-zhive-dnipropetrovshchina-oholosila-novi-miljardni-dorozhni-tenderi-951355.html
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25.08.2023 22:17 Ответить
Мегадерибан!.. Поки Запорізька АЕС була в окупації, для неї закупили товарів і послуг на понад 400 мільйонів гривень

https://t.me/zakrytazona/1380
https://strelaua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23212:-400-&catid=2:2010-01-21-20-27-57

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25.08.2023 22:26 Ответить
Когда вы уже поймете - не только в путлере дело, дело в рашке в целом. Независимо от того кто на рашке царь, они всегда нарушали договора.
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25.08.2023 22:06 Ответить
а тут нєча панімать - символ є ? Є ! Може навіть не Хйло вже давно. Все наколо нього працює - ...значить, буде навколо іншого - будемо бачити шо то рашка буде .
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25.08.2023 22:09 Ответить
Просто кацапы до сегодня еще не получали таких люлей. После нашей победы их будут пинать все, кому не лень(мы уже на сегодня их военный потенциал виснажили на 60%)... То ли еще будет, типо, на очереди дань Киеву(репарацие-контрибуции). Да уже сейчас их юсд-счета чмырят.
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25.08.2023 22:12 Ответить
А шо, обязательно выполнять условия договоров с мудак***ми? Странно всё это. Не внешняя политика, а детский сад какой-то.
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25.08.2023 22:18 Ответить
Если компромат на Кремль не всплывет в ближайшую неделю, значит Пригожин и вся верхушка Вагнера договорилась с Уйлом и это постановка. Они живы.
Если компромат всплывет, значит сдохли.
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25.08.2023 22:06 Ответить
Да какой там компромат. То что ***** педофил ето и так все знают. То что ФСБ по приказу ***** уничтожало главарей *лыдыныры* ето уже Пригожин рассказал. Думаю документально ничего не зафиксировано а свидетелей с которыми общался Пригожин, ФСБ быстро зачистит
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25.08.2023 22:14 Ответить
кому і для чого потрібна ця постанова? ну реально, шоб шо?
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25.08.2023 22:23 Ответить
Мюллера так и не нашли. Гитлер точно умер в 45м?
У 7 человек, залезшие в один летающий гроб, были "на руках" миллиарды долларов. С такими деньгами они вполне могут "умереть" и жить спокойно, где угодно.
Пригожин не Гиркин, который не якшался с Уйлом лет 20 плотно и не может знать все дворцовые тайны. Просто так прекратить Переворот Пригожин мог только в случае получения такого компромата на Уйло, что это означало бы его точный конец. Не деньги же ему Уйло предложил? )))
Так что, для меня лично есть один показатель в этом спектакле - компромат на Уйло.
Всплывет, или нет. Это и будет ответ на вопрос, жив ли Пригожин на самом деле, или нет.
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26.08.2023 12:26 Ответить
ще раз, від кого ця псевдо смерть мала б приховати пригожина? хто за ними бігав у пошуках, шо тепер прийшла команда: ну все, пацани, розходимось? чи зможе тепер пригожин вільно гуляти по лондонах і парижах? шо ця "смерть" взагалі змінила з точки зору, шо він і так по підробним документам міг би заховатися десь в колумбії і не відсвічувати? хто всі ті люди, кого так яскраво ввели в оману ціює "псевдо" смертю?
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26.08.2023 13:04 Ответить
Те же рядовые вагнеровцы оказались в минусе.
Пригожин им задолжал несколько миллиардов зп и боевых.
За эти деньги вся верхушка может погулять на славу.
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26.08.2023 16:09 Ответить
ви так і не відповіли: що псевдо смерть змінює ультимативно? верхівка не могла погуляти і так? вони від рядових вагнерівців ховаються? серйозно?
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26.08.2023 21:57 Ответить
Мне казалось, что плюсы очевидны. Да, сменив внешность, ты можешь гулять и ездить по всему миру, гулять, отдыхать с такими деньгами, жить другой жизнью. И да, это я серьезно. Им уже далеко за 40. Уверен, что и Уйло мечтает исчезнуть так же. Уйти в лес, по тихому.
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27.08.2023 08:09 Ответить
Варіант що не існує ніякого компромату і це чергові вкиди гівноброхерів - не допускається?
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25.08.2023 22:39 Ответить
Так хтось теж хотів ''дагаваріцца па срєдінє''.
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25.08.2023 22:07 Ответить
Воно то логічно виглядає, але ж не факт , що ... подія ,скажімо, сталася саме така.
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25.08.2023 22:09 Ответить


Ну так і Зеленьський із путіним, через патрушева домовлялися в Омані.
Так хотілося Володі стати врівеньтіз великими дядями, що вертів на колесі всі попередження західної і власної розвідки про плануємий напад. І шо, догрався твій шеф у дорослого хлопця
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25.08.2023 22:16 Ответить
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25.08.2023 22:18 Ответить
Спиноза ***...
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25.08.2023 22:22 Ответить
Загепали вже тим пріхожіним!-
відпрацьований кондом викидають!,чи ні??
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25.08.2023 22:28 Ответить
А з Патрушевим ніхто не домовлявся..??? Бо там теж БУМ.... і досі на гачечку
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25.08.2023 22:35 Ответить
В Стамбулі не западло було домовлятися, Куляба?
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25.08.2023 22:37 Ответить
З ********** домовлятися, також потрібно бути ******** на всю голову.

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26.08.2023 03:02 Ответить
 
 