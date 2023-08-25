Пригожин тоже договаривался с Путиным, бум – и перестал существовать, - Кулеба о переговорах с РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ликвидировали после того, как он договорился с Путиным о перемирии.
Об этом Кулеба заявил на пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Говоря о возможности Украины и России сесть за один стол переговоров, он отметил, что это "вопрос очень специфический".
"Мы недавно видели, как господин Пригожин – очень давний друг Путина – пытался договориться о "перемирии" с Путиным. Они сели за стол, это показывали по телевидению. Тогда бум! – и, похоже, Пригожин перестал существовать", – отметил он.
По мнению Кулебы, эта ситуация показывает "цену переговоров с Путиным".
"Но это касается, конечно, антагонистических случаев. А те страны, которые могут говорить с РФ с полным уважением к принципиальной позиции Украины относительно территориальной целостности – мы ценим такие усилия поддерживать контакт с россиянами и заставлять их прийти к выводу, что эта война не имеет для них никакого правильного конца", – пояснил он.
Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.
Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.
По факту падения самолета Пригожина Следком РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер" подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".
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https://strelaua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23212:-400-&catid=2:2010-01-21-20-27-57
Если компромат всплывет, значит сдохли.
У 7 человек, залезшие в один летающий гроб, были "на руках" миллиарды долларов. С такими деньгами они вполне могут "умереть" и жить спокойно, где угодно.
Пригожин не Гиркин, который не якшался с Уйлом лет 20 плотно и не может знать все дворцовые тайны. Просто так прекратить Переворот Пригожин мог только в случае получения такого компромата на Уйло, что это означало бы его точный конец. Не деньги же ему Уйло предложил? )))
Так что, для меня лично есть один показатель в этом спектакле - компромат на Уйло.
Всплывет, или нет. Это и будет ответ на вопрос, жив ли Пригожин на самом деле, или нет.
Пригожин им задолжал несколько миллиардов зп и боевых.
За эти деньги вся верхушка может погулять на славу.
Ну так і Зеленьський із путіним, через патрушева домовлялися в Омані.
Так хотілося Володі стати врівеньтіз великими дядями, що вертів на колесі всі попередження західної і власної розвідки про плануємий напад. І шо, догрався твій шеф у дорослого хлопця
відпрацьований кондом викидають!,чи ні??