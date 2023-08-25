Резніков готовий звільнитись, якщо комісія журналістів визнає достовірність розслідування Ткача
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов уйти в отставку, если обвинения в том, что Минобороны закупило летние куртки вместо зимних, подтвердятся.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По результатам обвинений в якобы закупке и поставке МО летних курток вместо зимних, я предлагаю пари. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Украины Алексей Резников, пишу заявление об отставке", - заявил Резников.
"Если же окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не летних, то народный депутат Анастасия Радина сдает мандат, а журналист "Украинской Правды" Михаил Ткач уходит из издания и на 3 года прекращает заниматься журналистикой", - написал также он.
По словам Резникова, "арбитрами в этой паре я приглашаю Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию по журналистской этике, а наблюдателями – редакции авторитетных украинских изданий. Предлагаю написать об этом пари и присоединиться, став наблюдателями!"
"При разборе ситуации мы предоставим все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, чтобы победитель спора был очевиден всему украинскому обществу", - заверил глава Минобороны.
Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.
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"Фельдфебель-рахівник з кухарем оббігали все село, марно намагаючись роздобути десь свиню. Всюди діставали ту ж саму відповідь: москалі все з'їли й усе забрали.
Розбудили також єврея в корчмі, який почав рвати на собі пейси й висловлювати жаль, що не може панам солдатам прислужитися, а нарешті причепився до них, щоб вони купили в нього стару, столітню корову, суху здохлятину: самі кістки та шкура. Зажадав за неї скажені гроші, рвав бороду і божився, що такої корови не знайдуть у цілій Галичині, в цілій Австрії й Німеччині, в цілій Європі й на цілому світі. Він скиглив, плакав і бив себе в груди, мовляв, це найжирніша з корів, які будь-коли з волі Єгови з'являлися на світ божий. Він клявся всіма прадідами, що подивитись на цю корову приїздять аж з Волочиська, про цю корову говорять в усій країні, як про казку, що це, власне, не корова, а найгладший бугай. На завершення він упав перед ними навколішки і, обнімаючи коліна то одного, то другого, репетував: - Краще забийте старого бідного єврея, але без корови не йдіть!
Він своїм виттям так усіх спантеличив, що вони, зрештою, потягли це бидло, яким погребував би навіть і шкуродер, до польової кухні. Потім єврей ще довго, коли вже гроші були у нього в кишені, плакав та бідкався, буцімто його зовсім загубили, знищили, що він сам себе пограбував, продавши за безцінь таку прекрасну корову. Він благав повісити його, бо на старості утнув таку дурницю, через яку його предки в домовинах перевертаються.
Покачавшись іще трохи в поросі, він ураз обтрусив із себе весь жаль, пішов додому і там у комірчині сказав своїй жінці: - Elsa, lébn 1, солдати дурні, як чобіт, а твій Натан мудрий."
Минобороны покупало летние куртки под видом зимних, - СМИ (видео)
25.08.2023
https://skelet.info/aleksandr-kasai-minoborony-pokupalo-letnie-kurtki/
брат нардепа Касая мог продавать России двигатели для вертолетов
26.08.2023
Двигатель от «Мотор Сич» на сбитом российском вертолете
https://skelet.info/pavel-kasai-mog-prodavat-rossii-dvigateli-dlya-vertoletov/
Однако беседа Богуслаева и Касая косвенно свидетельствует о том, что поставки для нужд РФ, Китая и Ирана велись и в 2022 году.
«Нас зажмут. Тем более, надо уходить из "девятки". Нам нужно менять маркировку, я говорил вам об этом.
Чтобы не было МС ("Мотор Сич". - Ред.). Просто номер - и все», - говорил Богуслаев Касаю
https://skelet.info/pavel-kasai-mog-prodavat-rossii-dvigateli-dlya-vertoletov/