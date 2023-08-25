Резніков готовий звільнитись, якщо комісія журналістів визнає достовірність розслідування Ткача

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов уйти в отставку, если обвинения в том, что Минобороны закупило летние куртки вместо зимних, подтвердятся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По результатам обвинений в якобы закупке и поставке МО летних курток вместо зимних, я предлагаю пари. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Украины Алексей Резников, пишу заявление об отставке", - заявил Резников.

"Если же окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не летних, то народный депутат Анастасия Радина сдает мандат, а журналист "Украинской Правды" Михаил Ткач уходит из издания и на 3 года прекращает заниматься журналистикой", - написал также он.

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По словам Резникова, "арбитрами в этой паре я приглашаю Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию по журналистской этике, а наблюдателями – редакции авторитетных украинских изданий. Предлагаю написать об этом пари и присоединиться, став наблюдателями!"

"При разборе ситуации мы предоставим все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, чтобы победитель спора был очевиден всему украинскому обществу", - заверил глава Минобороны.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

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