Резніков готовий звільнитись, якщо комісія журналістів визнає достовірність розслідування Ткача
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в тому, що Міноборони закупило літні куртки замість зимових підтвердяться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За результатами звинувачень у нібито закупівлі та постачанні МО літніх курток замість зимових, я пропоную парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку", - заявив Резніков.
"Якщо ж виявиться, що було поставлено 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст "Української Правди" Михайло Ткач іде з видання і на 3 роки припиняє займатися журналістикою", - запропонува міністр.
За словами Резнікова, "арбітрами в цьому парі я запрошую Комітет з депутатської етики ВРУ та Комісію з журналістської етики, а спостерігачами - редакції авторитетних українських видань. Пропоную написати про це парі і приєднатися, ставши спостерігачами!".
"При розборі ситуації ми надамо всі документи, докази, факти і матеріали, що стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства", - запевнив очільник Міноборони.
Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.
Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.
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"Фельдфебель-рахівник з кухарем оббігали все село, марно намагаючись роздобути десь свиню. Всюди діставали ту ж саму відповідь: москалі все з'їли й усе забрали.
Розбудили також єврея в корчмі, який почав рвати на собі пейси й висловлювати жаль, що не може панам солдатам прислужитися, а нарешті причепився до них, щоб вони купили в нього стару, столітню корову, суху здохлятину: самі кістки та шкура. Зажадав за неї скажені гроші, рвав бороду і божився, що такої корови не знайдуть у цілій Галичині, в цілій Австрії й Німеччині, в цілій Європі й на цілому світі. Він скиглив, плакав і бив себе в груди, мовляв, це найжирніша з корів, які будь-коли з волі Єгови з'являлися на світ божий. Він клявся всіма прадідами, що подивитись на цю корову приїздять аж з Волочиська, про цю корову говорять в усій країні, як про казку, що це, власне, не корова, а найгладший бугай. На завершення він упав перед ними навколішки і, обнімаючи коліна то одного, то другого, репетував: - Краще забийте старого бідного єврея, але без корови не йдіть!
Він своїм виттям так усіх спантеличив, що вони, зрештою, потягли це бидло, яким погребував би навіть і шкуродер, до польової кухні. Потім єврей ще довго, коли вже гроші були у нього в кишені, плакав та бідкався, буцімто його зовсім загубили, знищили, що він сам себе пограбував, продавши за безцінь таку прекрасну корову. Він благав повісити його, бо на старості утнув таку дурницю, через яку його предки в домовинах перевертаються.
Покачавшись іще трохи в поросі, він ураз обтрусив із себе весь жаль, пішов додому і там у комірчині сказав своїй жінці: - Elsa, lébn 1, солдати дурні, як чобіт, а твій Натан мудрий."
Минобороны покупало летние куртки под видом зимних, - СМИ (видео)
25.08.2023
https://skelet.info/aleksandr-kasai-minoborony-pokupalo-letnie-kurtki/
брат нардепа Касая мог продавать России двигатели для вертолетов
26.08.2023
Двигатель от «Мотор Сич» на сбитом российском вертолете
https://skelet.info/pavel-kasai-mog-prodavat-rossii-dvigateli-dlya-vertoletov/
Однако беседа Богуслаева и Касая косвенно свидетельствует о том, что поставки для нужд РФ, Китая и Ирана велись и в 2022 году.
«Нас зажмут. Тем более, надо уходить из "девятки". Нам нужно менять маркировку, я говорил вам об этом.
Чтобы не было МС ("Мотор Сич". - Ред.). Просто номер - и все», - говорил Богуслаев Касаю
https://skelet.info/pavel-kasai-mog-prodavat-rossii-dvigateli-dlya-vertoletov/