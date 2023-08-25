Резніков готовий звільнитись, якщо комісія журналістів визнає достовірність розслідування Ткача

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в тому, що Міноборони закупило літні куртки замість зимових підтвердяться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За результатами звинувачень у нібито закупівлі та постачанні МО літніх курток замість зимових, я пропоную парі. Якщо виявиться, що Міністерство оборони дійсно поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то я, міністр оборони України Олексій Резніков, пишу заяву про відставку", - заявив Резніков.

"Якщо ж виявиться, що було поставлено 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст "Української Правди" Михайло Ткач іде з видання і на 3 роки припиняє займатися журналістикою", - запропонува міністр.

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За словами Резнікова, "арбітрами в цьому парі я запрошую Комітет з депутатської етики ВРУ та Комісію з журналістської етики, а спостерігачами - редакції авторитетних українських видань. Пропоную написати про це парі і приєднатися, ставши спостерігачами!".

"При розборі ситуації ми надамо всі документи, докази, факти і матеріали, що стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства", - запевнив очільник Міноборони.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

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