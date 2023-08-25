За ликвидацией Пригожина может стоять причастный к отравлению Скрипалей, - британские СМИ
К ликвидации главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть причастен Андрей Аверьянов – руководитель подразделения, устроивший отравление семьи Скрипалей "Новичком" в Солсбери.
Об этом говорится в публикации британского портала "i", сообщает Цензор.НЕТ.
Два источника в британской разведке – бывший сотрудник и действительный – сообщили, что Аверьянов руководил операцией с заменой "вагнеровцев" в странах Африки на 20 тысяч российских военных и имел "давние неприязненные отношения" с Пригожиным.
Неназванный собеседник в разведке Украины также отметил, что украинские спецслужбы проверяют версию о причастности Аверьянова к взрыву на самолете, где, вероятно, был Пригожин.
Андрей Аверьянов возглавляет подразделение 29155 Главного управления российского Генштаба (ГРУ) – российской военной разведки. По данным New York Times и Bellingcat, именно это подразделение связано с многочисленными убийствами, в том числе отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.
Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.
Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.
По факту падения самолета Пригожина Следком РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер" подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".
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Я не удивлюсь шо Пригожин где-то в Бразилии пьет тэкилу.
від цього буде тільки ВСІМ легше......
Пригожина ,
бо прибрав його кремлівський дружбан , прутін 😠
Что изменит убийство Пригожина
Ничего. Для поддержания интриги можно было бы вынести ответ в конец поста, но мы поставим его в начало.
Бойцы ЧВК «Вагнер» в https://t.me/astrapress/36268 Беларуси , Африке, на Ближнем Востоке, в Украине, остаются там, где и были и занимаются тем же, чем и занимались до меткой стрельбы ПВО в Тверской области.
«Африканцы» и вообще «иностранцы», то есть те, кто работает в дальнем зарубежье, давно относились к структурам Пригожина формально, многие из них (но далеко не все) были оформлены в пригожинских компаниях и получали там зарплату. Через «Европолис», «Конкорд», их дочерние фирмы и связанные с ними компании проходила часть снабжения. Реально командиры подразделений подчинялись и подчиняются ГУ ГШ и МО РФ. Набор, оформление и снабжение с 25 июня в значительной степени перешли к другим ЧВК, в том числе, к «Редуту», который является структурой минобороны РФ.
Снабжение оружием и БК в Африке и на Ближнем Востоке с 2017 года велось министерством обороны. Примерно тогда наемники начали активно жаловаться на старые патроны, лежалые снаряды и ржавое или неисправное вооружение. Пригожину это не нравилось. Но не из заботы о своих людях, а потому что деньги на закупку всего этого добра шли уже мимо него.
После вторжения в Украину минобороны показало свою полную несостоятельность в вопросах снабжения и организации войск и высочайшую компетентность в вопросах разворовывания всего вокруг. Поэтому Пригожину дали шанс снова проявить свои организаторские и снабженческие таланты. Он воровал меньше генералов.
С февраля 2022 года его же использовали для жестких переговоров с африканскими лидерами, в чьих странах находились подразделения ЧВК. Генералы в таких переговорах мало полезны и сильно связаны по рукам звездами на погонах и лампасами на штанах. Но статус переговорщика не означает реальные полномочия и власть. Их у Пригожина не было. Что подтверждается явным дистанцированием от Пригожина того же президента ЦАР Туадеры, который отказывался появляться рядом с Пригожиным на публике после 24 июня (даты «мятежа»). По словам источника в окружении Пригожина, его шеф после 24 июня пытался заручиться поддержкой максимального числа влиятельных людей, потому что понимал, что является отыгранной фигурой. «Он хватался за этих негров, за всех. Он авантюрист, надеялся сбежать, выкрутиться, верил в чудо. Они ему жали руки, обещали что-то, но было понятно, что они сделают так, как скажет Москва».
Убийство Пригожина не приведет к тому, что РФ уйдет из Африки или решит подвинуться и пустить туда кого-то из европейских игроков. Не уменьшится и объем набора наемников для войны в Украине. Возможно, снизятся зарплаты, но это связано не с тем, что Пригожин был щедр, а минобороны прижимисто, а с тем, что денег на войну в РФ становится меньше. Ну и с тем, что в минобороны воровать проще и безопаснее, чем в «Европолисе» и «Конкорде».
Почему мы пишем про убийство Пригожина, а не про «предполагаемое убийство»? Потому что самолеты сами по себе не разваливаются в воздухе, оставляя перед этим инверсионный след в точке разрушения, а на их обломках не появляются характерные для ракет ПВО повреждения.
Потому что крайне редко летающие вместе Пригожин, Уткин и Чекалов оказались на этот раз в одном самолете (все трое живыми были нужны только своим родственникам).
Потому что сегодня в эфире появился Александр Лукашенко, который после 2020 года регулярно выполняет функции адвоката Кремля с инсайдерскими сводками. То он готов показать, откуда готовилось нападение Украины на соседей, то ловко договаривается с Пригожиным «не ходить в Москву». Теперь Лукашенко https://t.me/astrapress/36272 сообщил , что знал о готовящемся покушении на Пригожина, предупредил об этом российского посла в Эмиратах, а тот сообщил Путину*. Ну и якобы Пригожин позже благодарил Лукашенко за предупреждение, которое ему лично передал Путин*.
Со всеми этими вводными не видим смысла не по делу кокетничать про журналистскую этику и все эти «предположительно» и «возможно».
генерал-полковник - выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 2000 году окончил Военный университет ПВО, в 2010-м - Военную академию Генштаба. Прошел должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба - первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го получил должность начальника главного штаба ВКС. 7 декабря 2022 года Путин присвоил Афзалову звание генерал-полковника.
Афзалов доказав, що являється вірним лакеєм путіна і буде вбивати всіх, використовуючи своє ПВО, кого путін захоче вбити.
Він не хоче сидіти в одній камері з Суровікіним в Лефортово.