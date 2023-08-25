За ликвидацией Пригожина может стоять причастный к отравлению Скрипалей, - британские СМИ

К ликвидации главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть причастен Андрей Аверьянов – руководитель подразделения, устроивший отравление семьи Скрипалей "Новичком" в Солсбери.

Об этом говорится в публикации британского портала "i", сообщает Цензор.НЕТ.

Два источника в британской разведке – бывший сотрудник и действительный – сообщили, что Аверьянов руководил операцией с заменой "вагнеровцев" в странах Африки на 20 тысяч российских военных и имел "давние неприязненные отношения" с Пригожиным.

Неназванный собеседник в разведке Украины также отметил, что украинские спецслужбы проверяют версию о причастности Аверьянова к взрыву на самолете, где, вероятно, был Пригожин.

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Андрей Аверьянов возглавляет подразделение 29155 Главного управления российского Генштаба (ГРУ) – российской военной разведки. По данным New York Times и Bellingcat, именно это подразделение связано с многочисленными убийствами, в том числе отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

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Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следком РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер" подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".

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