РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13457 посетителей онлайн
Новости
9 112 21

За ликвидацией Пригожина может стоять причастный к отравлению Скрипалей, - британские СМИ

пригожин

К ликвидации главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть причастен Андрей Аверьянов – руководитель подразделения, устроивший отравление семьи Скрипалей "Новичком" в Солсбери.

Об этом говорится в публикации британского портала "i", сообщает Цензор.НЕТ.

Два источника в британской разведке – бывший сотрудник и действительный – сообщили, что Аверьянов руководил операцией с заменой "вагнеровцев" в странах Африки на 20 тысяч российских военных и имел "давние неприязненные отношения" с Пригожиным.

Неназванный собеседник в разведке Украины также отметил, что украинские спецслужбы проверяют версию о причастности Аверьянова к взрыву на самолете, где, вероятно, был Пригожин.

Читайте также: Россияне изъяли черные ящики на месте падения самолета Пригожина

Андрей Аверьянов возглавляет подразделение 29155 Главного управления российского Генштаба (ГРУ) – российской военной разведки. По данным New York Times и Bellingcat, именно это подразделение связано с многочисленными убийствами, в том числе отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Читайте также: В США считают, что самолет Пригожина могли сбить ракетой класса "земля-воздух" с территории РФ, - Reuters

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из предводителей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следком РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграмм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер" подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".

Читайте также: Пригожин летал в Африку, чтобы не дать ГРУ перехватить контроль над "вагнеровцами" на континенте, - FT

Автор: 

авиакатастрофа (1719) ФСБ (1935) Скрипаль Сергей (526) Пригожин Евгений (399)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
25.08.2023 23:05
+8
Якісь спецслужби європейські і американські стали або ліниві,або лякливі.Знають хто кошмарить світ,знають де,але нічогісінько з тим не роблять.Лише довідки видають,як студенти реферати.
показать весь комментарий
25.08.2023 23:01
+6
Та яка хєр разніца хто це зробив, замовником виступає пуйло
показать весь комментарий
25.08.2023 23:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якісь спецслужби європейські і американські стали або ліниві,або лякливі.Знають хто кошмарить світ,знають де,але нічогісінько з тим не роблять.Лише довідки видають,як студенти реферати.
показать весь комментарий
25.08.2023 23:01 Ответить
ну именно в данном случае тут жабогадюкинг, поэтому можно не париться
показать весь комментарий
25.08.2023 23:05 Ответить
СМИ вобще меньше доверять надо.А фраза " два неназваных источника в британской разведке" вызывает токо смех.
Я не удивлюсь шо Пригожин где-то в Бразилии пьет тэкилу.
показать весь комментарий
26.08.2023 03:20 Ответить
Пригожин жив - авиакатастрофа - это была инсценировка для очередной многоходовочки гебни
показать весь комментарий
26.08.2023 06:03 Ответить
Та яка хєр разніца хто це зробив, замовником виступає пуйло
показать весь комментарий
25.08.2023 23:03 Ответить
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше......
показать весь комментарий
25.08.2023 23:31 Ответить
показать весь комментарий
25.08.2023 23:05 Ответить
Кацапи , не пудріть людям мізки і не шукайте винних у знищенні
Пригожина ,
бо прибрав його кремлівський дружбан , прутін 😠
показать весь комментарий
25.08.2023 23:10 Ответить
таке зручне слово "можливо" - після нього можна писати все що заманеться і не шарітися
показать весь комментарий
25.08.2023 23:17 Ответить
Павуки в банці… яка різниця хто і якикого з'їв …
показать весь комментарий
25.08.2023 23:20 Ответить
Ну да, всё так. Но для внутренних разборок в рф важно, кто это сделал: МО (ГРУ ГШ), или ФСБ ? Соответственно, исходя из этого будут дальше развиваться события...
показать весь комментарий
25.08.2023 23:31 Ответить
А я считаю, шо за убиВством пригожина стоит НАВАЛЬНЫЙ и фсе, бзда.
показать весь комментарий
25.08.2023 23:28 Ответить
Наливкин убил
показать весь комментарий
26.08.2023 00:16 Ответить
вже всім ясно що за цим стоїть малюська
показать весь комментарий
25.08.2023 23:29 Ответить
А нічого собі такий мем вийшов: https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2023-08-24/solovev-raskryil-ubiystvo-prigojina-i-nashel-killera-v-ukraine/303389 #молюськин_атентат
показать весь комментарий
26.08.2023 02:08 Ответить
ага- от так взяв сам із своїм "підрозділом" і організував....
показать весь комментарий
25.08.2023 23:33 Ответить
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

Что изменит убийство Пригожина

Ничего. Для поддержания интриги можно было бы вынести ответ в конец поста, но мы поставим его в начало.

Бойцы ЧВК «Вагнер» в https://t.me/astrapress/36268 Беларуси , Африке, на Ближнем Востоке, в Украине, остаются там, где и были и занимаются тем же, чем и занимались до меткой стрельбы ПВО в Тверской области.

«Африканцы» и вообще «иностранцы», то есть те, кто работает в дальнем зарубежье, давно относились к структурам Пригожина формально, многие из них (но далеко не все) были оформлены в пригожинских компаниях и получали там зарплату. Через «Европолис», «Конкорд», их дочерние фирмы и связанные с ними компании проходила часть снабжения. Реально командиры подразделений подчинялись и подчиняются ГУ ГШ и МО РФ. Набор, оформление и снабжение с 25 июня в значительной степени перешли к другим ЧВК, в том числе, к «Редуту», который является структурой минобороны РФ.

Снабжение оружием и БК в Африке и на Ближнем Востоке с 2017 года велось министерством обороны. Примерно тогда наемники начали активно жаловаться на старые патроны, лежалые снаряды и ржавое или неисправное вооружение. Пригожину это не нравилось. Но не из заботы о своих людях, а потому что деньги на закупку всего этого добра шли уже мимо него.

После вторжения в Украину минобороны показало свою полную несостоятельность в вопросах снабжения и организации войск и высочайшую компетентность в вопросах разворовывания всего вокруг. Поэтому Пригожину дали шанс снова проявить свои организаторские и снабженческие таланты. Он воровал меньше генералов.

С февраля 2022 года его же использовали для жестких переговоров с африканскими лидерами, в чьих странах находились подразделения ЧВК. Генералы в таких переговорах мало полезны и сильно связаны по рукам звездами на погонах и лампасами на штанах. Но статус переговорщика не означает реальные полномочия и власть. Их у Пригожина не было. Что подтверждается явным дистанцированием от Пригожина того же президента ЦАР Туадеры, который отказывался появляться рядом с Пригожиным на публике после 24 июня (даты «мятежа»). По словам источника в окружении Пригожина, его шеф после 24 июня пытался заручиться поддержкой максимального числа влиятельных людей, потому что понимал, что является отыгранной фигурой. «Он хватался за этих негров, за всех. Он авантюрист, надеялся сбежать, выкрутиться, верил в чудо. Они ему жали руки, обещали что-то, но было понятно, что они сделают так, как скажет Москва».

Убийство Пригожина не приведет к тому, что РФ уйдет из Африки или решит подвинуться и пустить туда кого-то из европейских игроков. Не уменьшится и объем набора наемников для войны в Украине. Возможно, снизятся зарплаты, но это связано не с тем, что Пригожин был щедр, а минобороны прижимисто, а с тем, что денег на войну в РФ становится меньше. Ну и с тем, что в минобороны воровать проще и безопаснее, чем в «Европолисе» и «Конкорде».

Почему мы пишем про убийство Пригожина, а не про «предполагаемое убийство»? Потому что самолеты сами по себе не разваливаются в воздухе, оставляя перед этим инверсионный след в точке разрушения, а на их обломках не появляются характерные для ракет ПВО повреждения.

Потому что крайне редко летающие вместе Пригожин, Уткин и Чекалов оказались на этот раз в одном самолете (все трое живыми были нужны только своим родственникам).

Потому что сегодня в эфире появился Александр Лукашенко, который после 2020 года регулярно выполняет функции адвоката Кремля с инсайдерскими сводками. То он готов показать, откуда готовилось нападение Украины на соседей, то ловко договаривается с Пригожиным «не ходить в Москву». Теперь Лукашенко https://t.me/astrapress/36272 сообщил , что знал о готовящемся покушении на Пригожина, предупредил об этом российского посла в Эмиратах, а тот сообщил Путину*. Ну и якобы Пригожин позже благодарил Лукашенко за предупреждение, которое ему лично передал Путин*.

Со всеми этими вводными не видим смысла не по делу кокетничать про журналистскую этику и все эти «предположительно» и «возможно».
показать весь комментарий
25.08.2023 23:58 Ответить
напевно здібний москалик і безсмертний, якщо всі розвідки світу про нього знають і нейтралізувати не можуть. але для нас він зробив благу справу, Буданову напружуватись поки не потрібно.
показать весь комментарий
26.08.2023 00:08 Ответить
Bременно исполняющим обязанности командующего ВКС России назначен начальник главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. «Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов»

генерал-полковник - выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 2000 году окончил Военный университет ПВО, в 2010-м - Военную академию Генштаба. Прошел должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба - первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го получил должность начальника главного штаба ВКС. 7 декабря 2022 года Путин присвоил Афзалову звание генерал-полковника.

Афзалов доказав, що являється вірним лакеєм путіна і буде вбивати всіх, використовуючи своє ПВО, кого путін захоче вбити.
Він не хоче сидіти в одній камері з Суровікіним в Лефортово.
показать весь комментарий
26.08.2023 00:20 Ответить
Чем больше версий тем лучше запутать, и "потерять" след . Надо больше пригласить разных экспертов , а также испанских диспечеров которые"следили " когда то за малазийским МЧ-370.
показать весь комментарий
26.08.2023 01:13 Ответить
что вы как лохи ведетесь на кацапские вбросы - пригожин не погиб а где то затихарился в парике и с бородой
показать весь комментарий
26.08.2023 06:06 Ответить
 
 