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За ліквідацією Пригожина може стояти причетний до отруєння Скрипалів, - британські ЗМІ

пригожин

До ліквідації ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина може бути причетний Андрій Авер’янов – керівника підрозділу, який влаштував отруєння сім’ї Скрипалів "Новічком" у Солсбері.

Про це йдеться у публікації британського порталу "i", повідомляє Цензор.НЕТ. 

Два джерела в британській розвідці – колишній співробітник та дійсний – повідомили, що Авер’янов керував операцією із заміною "вагнерівців" у країнах Африки на 20 тисяч російських військових та мав "давні неприязні відносини" з Пригожиним.

Неназваний співрозмовник видання в розвідці України також зазначив, що українські спецслужби перевіряють версію про причетність Авер’янова до вибуху на літаку, де, ймовірно, був Пригожин.

Андрей Авер'янов очолює підрозділ 29155 Головного управління російського Генштабу (ГРУ) – російської військової розвідки. За даними New York Times і Bellingcat, саме цей підрозділ пов'язаний із численними вбивствами, зокрема отруєнням колишнього російського шпигуна Сергея Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері у 2018 році.

Також читайте: Росіяни вилучили чорні скриньки на місці падіння літака Пригожина

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пригожин літав у Африку, щоб не дозволити ГРУ перехопити контроль над "вагнерівцями" на континент, - FT

авіакатастрофа (1094) ФСБ (1449) Скрипаль (481) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+13
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25.08.2023 23:05
+8
Якісь спецслужби європейські і американські стали або ліниві,або лякливі.Знають хто кошмарить світ,знають де,але нічогісінько з тим не роблять.Лише довідки видають,як студенти реферати.
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25.08.2023 23:01
+6
Та яка хєр разніца хто це зробив, замовником виступає пуйло
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25.08.2023 23:03
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Якісь спецслужби європейські і американські стали або ліниві,або лякливі.Знають хто кошмарить світ,знають де,але нічогісінько з тим не роблять.Лише довідки видають,як студенти реферати.
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25.08.2023 23:01 Відповісти
ну именно в данном случае тут жабогадюкинг, поэтому можно не париться
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25.08.2023 23:05 Відповісти
СМИ вобще меньше доверять надо.А фраза " два неназваных источника в британской разведке" вызывает токо смех.
Я не удивлюсь шо Пригожин где-то в Бразилии пьет тэкилу.
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26.08.2023 03:20 Відповісти
Пригожин жив - авиакатастрофа - это была инсценировка для очередной многоходовочки гебни
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26.08.2023 06:03 Відповісти
Та яка хєр разніца хто це зробив, замовником виступає пуйло
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25.08.2023 23:03 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше......
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25.08.2023 23:31 Відповісти
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25.08.2023 23:05 Відповісти
Кацапи , не пудріть людям мізки і не шукайте винних у знищенні
Пригожина ,
бо прибрав його кремлівський дружбан , прутін 😠
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25.08.2023 23:10 Відповісти
таке зручне слово "можливо" - після нього можна писати все що заманеться і не шарітися
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25.08.2023 23:17 Відповісти
Павуки в банці… яка різниця хто і якикого з'їв …
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25.08.2023 23:20 Відповісти
Ну да, всё так. Но для внутренних разборок в рф важно, кто это сделал: МО (ГРУ ГШ), или ФСБ ? Соответственно, исходя из этого будут дальше развиваться события...
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25.08.2023 23:31 Відповісти
А я считаю, шо за убиВством пригожина стоит НАВАЛЬНЫЙ и фсе, бзда.
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25.08.2023 23:28 Відповісти
Наливкин убил
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26.08.2023 00:16 Відповісти
вже всім ясно що за цим стоїть малюська
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25.08.2023 23:29 Відповісти
А нічого собі такий мем вийшов: https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2023-08-24/solovev-raskryil-ubiystvo-prigojina-i-nashel-killera-v-ukraine/303389 #молюськин_атентат
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26.08.2023 02:08 Відповісти
ага- от так взяв сам із своїм "підрозділом" і організував....
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25.08.2023 23:33 Відповісти
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

Что изменит убийство Пригожина

Ничего. Для поддержания интриги можно было бы вынести ответ в конец поста, но мы поставим его в начало.

Бойцы ЧВК «Вагнер» в https://t.me/astrapress/36268 Беларуси , Африке, на Ближнем Востоке, в Украине, остаются там, где и были и занимаются тем же, чем и занимались до меткой стрельбы ПВО в Тверской области.

«Африканцы» и вообще «иностранцы», то есть те, кто работает в дальнем зарубежье, давно относились к структурам Пригожина формально, многие из них (но далеко не все) были оформлены в пригожинских компаниях и получали там зарплату. Через «Европолис», «Конкорд», их дочерние фирмы и связанные с ними компании проходила часть снабжения. Реально командиры подразделений подчинялись и подчиняются ГУ ГШ и МО РФ. Набор, оформление и снабжение с 25 июня в значительной степени перешли к другим ЧВК, в том числе, к «Редуту», который является структурой минобороны РФ.

Снабжение оружием и БК в Африке и на Ближнем Востоке с 2017 года велось министерством обороны. Примерно тогда наемники начали активно жаловаться на старые патроны, лежалые снаряды и ржавое или неисправное вооружение. Пригожину это не нравилось. Но не из заботы о своих людях, а потому что деньги на закупку всего этого добра шли уже мимо него.

После вторжения в Украину минобороны показало свою полную несостоятельность в вопросах снабжения и организации войск и высочайшую компетентность в вопросах разворовывания всего вокруг. Поэтому Пригожину дали шанс снова проявить свои организаторские и снабженческие таланты. Он воровал меньше генералов.

С февраля 2022 года его же использовали для жестких переговоров с африканскими лидерами, в чьих странах находились подразделения ЧВК. Генералы в таких переговорах мало полезны и сильно связаны по рукам звездами на погонах и лампасами на штанах. Но статус переговорщика не означает реальные полномочия и власть. Их у Пригожина не было. Что подтверждается явным дистанцированием от Пригожина того же президента ЦАР Туадеры, который отказывался появляться рядом с Пригожиным на публике после 24 июня (даты «мятежа»). По словам источника в окружении Пригожина, его шеф после 24 июня пытался заручиться поддержкой максимального числа влиятельных людей, потому что понимал, что является отыгранной фигурой. «Он хватался за этих негров, за всех. Он авантюрист, надеялся сбежать, выкрутиться, верил в чудо. Они ему жали руки, обещали что-то, но было понятно, что они сделают так, как скажет Москва».

Убийство Пригожина не приведет к тому, что РФ уйдет из Африки или решит подвинуться и пустить туда кого-то из европейских игроков. Не уменьшится и объем набора наемников для войны в Украине. Возможно, снизятся зарплаты, но это связано не с тем, что Пригожин был щедр, а минобороны прижимисто, а с тем, что денег на войну в РФ становится меньше. Ну и с тем, что в минобороны воровать проще и безопаснее, чем в «Европолисе» и «Конкорде».

Почему мы пишем про убийство Пригожина, а не про «предполагаемое убийство»? Потому что самолеты сами по себе не разваливаются в воздухе, оставляя перед этим инверсионный след в точке разрушения, а на их обломках не появляются характерные для ракет ПВО повреждения.

Потому что крайне редко летающие вместе Пригожин, Уткин и Чекалов оказались на этот раз в одном самолете (все трое живыми были нужны только своим родственникам).

Потому что сегодня в эфире появился Александр Лукашенко, который после 2020 года регулярно выполняет функции адвоката Кремля с инсайдерскими сводками. То он готов показать, откуда готовилось нападение Украины на соседей, то ловко договаривается с Пригожиным «не ходить в Москву». Теперь Лукашенко https://t.me/astrapress/36272 сообщил , что знал о готовящемся покушении на Пригожина, предупредил об этом российского посла в Эмиратах, а тот сообщил Путину*. Ну и якобы Пригожин позже благодарил Лукашенко за предупреждение, которое ему лично передал Путин*.

Со всеми этими вводными не видим смысла не по делу кокетничать про журналистскую этику и все эти «предположительно» и «возможно».
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25.08.2023 23:58 Відповісти
напевно здібний москалик і безсмертний, якщо всі розвідки світу про нього знають і нейтралізувати не можуть. але для нас він зробив благу справу, Буданову напружуватись поки не потрібно.
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26.08.2023 00:08 Відповісти
Bременно исполняющим обязанности командующего ВКС России назначен начальник главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. «Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов»

генерал-полковник - выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 2000 году окончил Военный университет ПВО, в 2010-м - Военную академию Генштаба. Прошел должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба - первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го получил должность начальника главного штаба ВКС. 7 декабря 2022 года Путин присвоил Афзалову звание генерал-полковника.

Афзалов доказав, що являється вірним лакеєм путіна і буде вбивати всіх, використовуючи своє ПВО, кого путін захоче вбити.
Він не хоче сидіти в одній камері з Суровікіним в Лефортово.
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26.08.2023 00:20 Відповісти
Чем больше версий тем лучше запутать, и "потерять" след . Надо больше пригласить разных экспертов , а также испанских диспечеров которые"следили " когда то за малазийским МЧ-370.
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26.08.2023 01:13 Відповісти
что вы как лохи ведетесь на кацапские вбросы - пригожин не погиб а где то затихарился в парике и с бородой
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26.08.2023 06:06 Відповісти
 
 