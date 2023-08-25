За ліквідацією Пригожина може стояти причетний до отруєння Скрипалів, - британські ЗМІ

До ліквідації ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина може бути причетний Андрій Авер’янов – керівника підрозділу, який влаштував отруєння сім’ї Скрипалів "Новічком" у Солсбері.

Про це йдеться у публікації британського порталу "i", повідомляє Цензор.НЕТ.

Два джерела в британській розвідці – колишній співробітник та дійсний – повідомили, що Авер’янов керував операцією із заміною "вагнерівців" у країнах Африки на 20 тисяч російських військових та мав "давні неприязні відносини" з Пригожиним.

Неназваний співрозмовник видання в розвідці України також зазначив, що українські спецслужби перевіряють версію про причетність Авер’янова до вибуху на літаку, де, ймовірно, був Пригожин.

Андрей Авер'янов очолює підрозділ 29155 Головного управління російського Генштабу (ГРУ) – російської військової розвідки. За даними New York Times і Bellingcat, саме цей підрозділ пов'язаний із численними вбивствами, зокрема отруєнням колишнього російського шпигуна Сергея Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері у 2018 році.

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Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

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