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Новости Происшествия
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Авиакатастрофу в Житомирской области могут расследовать до полугода, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ігнат

Сроки расследования авиакатастрофы в Житомирской области пока не известны. Оно может занять до полугода.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Игнат отметил, что в результате авиакатастрофы погибли трое пилотов. По его словам, два учебно-боевых самолета L-39, столкнувшихся под Житомиром, выполняли боевую задачу, определенную руководством бригады. К сожалению, завершить задачу не удалось.

Игнат подчеркнул, что специалисты проведут расследование авиакатастрофы.

"Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы выяснить, что произошло, и чтобы в дальнейшем избежать таких ужасных событий", - сказал спикер.

Смотрите: В небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Погибли три летчика, расследование продолжается, - Зеленский. ВИДЕО

Игнат добавил, что сроки проведения расследования пока не известны. Как объяснил спикер, у воздушных сил есть лаборатории, где специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварий.

"По-разному работают государственные комиссии. Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена . Разные сроки бывают, даже до полугода затягивается расследование", - пояснил Игнат.

Также читайте: Он был двигателем реформ в авиации Воздушных Сил, грезил F-16-ми в украинском небе, - Игнат о погибшем пилоте Пильщикове

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Воздушные силы обнародовали имена погибших пилотов. Среди них - легендарный Андрей Пильщиков с позывным Джус.
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Топ комментарии
+9
Якщо політом керували з землі, то треба шукати крота в пункті керування. Скидати на людський фактор - занадто просто
І ЩЕ- у фсб багаторічний опит створюваня катастроф . ДО ЦЬОГО ЧАСУ НИХТО НЕ ДІЙШОВ ДО ВИВОДУ , що скнилівська катастрофа , КОЛИ УКРАЇНА ВПЕРШЕ СПРОБУВАЛА ЗРОБИТИ УКРАЇНСЬКИЙ АВІАСАЛОН , була зроблена агентами фсб. І
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27.08.2023 12:13
+6
Та ви там не поспішайте, тягніть до виборів. А потім наступну владу зможете звинувачувати.
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27.08.2023 12:15
+4
Я просто охрініваю від дебільної слідчої та судової системі, де люди отримують величезні ЗП і отак працюють... А давайте так продавець буде працювати? Чи сантехнік? Чи водій таксі? Вон що, на люди, що мають так напружуватись? ЯКІ НОВІ ФАКТИ МОЖУТЬ БУТИ ЗА ПІВРОКУ, ПРИДУРКИ??? Іппанута вкрай система (і не тільки у нас).
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27.08.2023 13:11
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Дуже схоже!
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27.08.2023 12:08 Ответить
Передайте лучше западной разведке какой-то.
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27.08.2023 12:10 Ответить
Якщо політом керували з землі, то треба шукати крота в пункті керування. Скидати на людський фактор - занадто просто
І ЩЕ- у фсб багаторічний опит створюваня катастроф . ДО ЦЬОГО ЧАСУ НИХТО НЕ ДІЙШОВ ДО ВИВОДУ , що скнилівська катастрофа , КОЛИ УКРАЇНА ВПЕРШЕ СПРОБУВАЛА ЗРОБИТИ УКРАЇНСЬКИЙ АВІАСАЛОН , була зроблена агентами фсб. І
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27.08.2023 12:13 Ответить
Та ви там не поспішайте, тягніть до виборів. А потім наступну владу зможете звинувачувати.
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27.08.2023 12:15 Ответить
Що робили бойові досвідчені пілоти на тренувальних літачках в День Авіації України ?
Не треба мати великий IQ щоб здогадатись .
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27.08.2023 12:17 Ответить
Наверное снимали очередной видосик по сценарию из ОП?
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27.08.2023 12:50 Ответить
Кацапорилих і кацапомовних це не має стосуватись в принципі.
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27.08.2023 13:12 Ответить
парад?????
може бути...
і я не вірю що ніде нема відео чи очевидців
а як що затягують без пояснень, то тоочно щось не так
виставку дронів вже зробили
тепер літаки
а головне, люди, пілоти
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27.08.2023 13:52 Ответить
Яки пів року? У@бани...
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27.08.2023 12:29 Ответить
Я просто охрініваю від дебільної слідчої та судової системі, де люди отримують величезні ЗП і отак працюють... А давайте так продавець буде працювати? Чи сантехнік? Чи водій таксі? Вон що, на люди, що мають так напружуватись? ЯКІ НОВІ ФАКТИ МОЖУТЬ БУТИ ЗА ПІВРОКУ, ПРИДУРКИ??? Іппанута вкрай система (і не тільки у нас).
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27.08.2023 13:11 Ответить
Думаю, що без щурів не обійшлося, влаштували катастрофу ,щоб не було кому літати на f16
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27.08.2023 13:28 Ответить
Скоріш за все, хтось мав приїхати на день авіації для участі в урочистій події.
Командування надало наказ відпрацювати якісь фігури вищого пілотажу. А далі вже людський фактор, несправності та інші причини.
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27.08.2023 14:59 Ответить
Справа монастирський 2.0
Мине час, висновок - недостатній досвід. Бо ж МНС ну ніяк не може лежати в надскладних умовах -туманність, задимленість. Треба чекати щоб це все розпогодилось.
Так і тут. Хлопці дайте нам час сраку прикрити, бо ми хочемо жити заможними і не в тюрязі.
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27.08.2023 16:49 Ответить
 
 