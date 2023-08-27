Авиакатастрофу в Житомирской области могут расследовать до полугода, - Воздушные силы
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Сроки расследования авиакатастрофы в Житомирской области пока не известны. Оно может занять до полугода.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Игнат отметил, что в результате авиакатастрофы погибли трое пилотов. По его словам, два учебно-боевых самолета L-39, столкнувшихся под Житомиром, выполняли боевую задачу, определенную руководством бригады. К сожалению, завершить задачу не удалось.
Игнат подчеркнул, что специалисты проведут расследование авиакатастрофы.
"Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы выяснить, что произошло, и чтобы в дальнейшем избежать таких ужасных событий", - сказал спикер.
Игнат добавил, что сроки проведения расследования пока не известны. Как объяснил спикер, у воздушных сил есть лаборатории, где специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварий.
"По-разному работают государственные комиссии. Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена . Разные сроки бывают, даже до полугода затягивается расследование", - пояснил Игнат.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Воздушные силы обнародовали имена погибших пилотов. Среди них - легендарный Андрей Пильщиков с позывным Джус.
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І ЩЕ- у фсб багаторічний опит створюваня катастроф . ДО ЦЬОГО ЧАСУ НИХТО НЕ ДІЙШОВ ДО ВИВОДУ , що скнилівська катастрофа , КОЛИ УКРАЇНА ВПЕРШЕ СПРОБУВАЛА ЗРОБИТИ УКРАЇНСЬКИЙ АВІАСАЛОН , була зроблена агентами фсб. І
Не треба мати великий IQ щоб здогадатись .
може бути...
і я не вірю що ніде нема відео чи очевидців
а як що затягують без пояснень, то тоочно щось не так
виставку дронів вже зробили
тепер літаки
а головне, люди, пілоти
Командування надало наказ відпрацювати якісь фігури вищого пілотажу. А далі вже людський фактор, несправності та інші причини.
Мине час, висновок - недостатній досвід. Бо ж МНС ну ніяк не може лежати в надскладних умовах -туманність, задимленість. Треба чекати щоб це все розпогодилось.
Так і тут. Хлопці дайте нам час сраку прикрити, бо ми хочемо жити заможними і не в тюрязі.