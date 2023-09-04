ОК "Південь" о "шахедах" в Румынии: РФ использует географическую особенность региона

Украина проинформировала Румынию, что было зафиксировано попадание российского дрона-камикадзе по местности страны.

Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Враг, зная об этом, неоднократно использовал именно такую географическую особенность этого региона, направляя дроны именно в максимальной близости к государственной границе", - объяснила она.

По словам Гуменюк, расстояние там настолько невелико, что и погрешность самого баражирующего снаряда, каким является дрон-камикадзе, и боевая работа и ее последствия могут действительно угрожать соседней стране.

"Факт был зафиксирован, проинформирована страна-соседа, что такая опасность существует и нами зафиксировано попадание. С нашей стороны Украина как открытая страна, мы откровенно и честно проинформировали. Далее реагирование должно быть за соседней страной", - добавила представительница.

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румунии.

В Минобороны Румынии заявили, что угрозы для их территории не было.

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