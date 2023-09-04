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ОК "Південь" о "шахедах" в Румынии: РФ использует географическую особенность региона

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,шахед

Украина проинформировала Румынию, что было зафиксировано попадание российского дрона-камикадзе по местности страны.

Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Враг, зная об этом, неоднократно использовал именно такую географическую особенность этого региона, направляя дроны именно в максимальной близости к государственной границе", - объяснила она.

По словам Гуменюк, расстояние там настолько невелико, что и погрешность самого баражирующего снаряда, каким является дрон-камикадзе, и боевая работа и ее последствия могут действительно угрожать соседней стране.

"Факт был зафиксирован, проинформирована страна-соседа, что такая опасность существует и нами зафиксировано попадание. С нашей стороны Украина как открытая страна, мы откровенно и честно проинформировали. Далее реагирование должно быть за соседней страной", - добавила представительница.

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румунии.

В Минобороны Румынии заявили, что угрозы для их территории не было.

Читайте: Во время ночного обстрела порта Рени на Одесщине жители румынского города Галац слышали "адские звуки", - местные СМИ
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Топ комментарии
+4
Румунія, як член НАТО не може просто так сама сказати, що, мовляв, "це загрози не несе". Будь-які заяви з безпеки тільки в розрізі НАТО.
НАТО це США по факту. І Румунія (як і Польща) каже лише те, що сказали в американський Адміністрації.
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04.09.2023 13:13
+1
Румунів не проб*єш
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04.09.2023 12:59
+1
два мопеда упали в Румынии а не один как пишет Гамнюк
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04.09.2023 13:24
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"Це вже було"
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04.09.2023 12:56 Ответить
Румунів не проб*єш
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04.09.2023 12:59 Ответить
Якщо б беспілотник впав у центрі Бухаресту, то мамалижники сказали: це загрози не несе
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04.09.2023 13:03 Ответить
Румунія, як член НАТО не може просто так сама сказати, що, мовляв, "це загрози не несе". Будь-які заяви з безпеки тільки в розрізі НАТО.
НАТО це США по факту. І Румунія (як і Польща) каже лише те, що сказали в американський Адміністрації.
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04.09.2023 13:13 Ответить
Адміністрація Байдена напряму заохочує касапів. Але, звісно, ніяких договорняків немає. і у всьому винуватий Трамп. Головне - не переплутати.
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04.09.2023 13:18 Ответить
Перефразируя слова из одного мультфильма
- обосрались....
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04.09.2023 13:11 Ответить
розставити вздовж Дунаю мобільні групи ППО то для румунів дуже дорого
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04.09.2023 13:14 Ответить
А взагал сцикуни ще ті
Хоча б ноту протесту направили.
А так наче заохочення,типу для нас немає загрози,бомбіть і далі.
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04.09.2023 13:21 Ответить
два мопеда упали в Румынии а не один как пишет Гамнюк
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04.09.2023 13:24 Ответить
Напевне мало місце зміщення координат при демодуляції сигналів від супутників GPS-навігації системою наведення дронів.
Тому ці "херані-2" і не попадають у ціль.
Це вже робота спецслужб США - тестування космічних систем при підготовці до глобальної війни.
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04.09.2023 13:33 Ответить
РФ использует географическую особенность региона а НАТО отсасывает.
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04.09.2023 14:17 Ответить
 
 