МИД Румынии вызвал посла РФ из-за падения фрагментов российских дронов

МИД Румынии вновь направил россии "твердый протест" против "нарушения воздушного пространства", после того как фрагменты дрона, найденные на площади в несколько десятков метров в Тулче, были идентифицированы как осколки российского устройства. Кроме того дипведомство Румынии проводит консультации с союзниками по НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН, об этом сообщает румынское издание Digi24.

Как пишет издание, на фоне выявления 13 сентября 2023 года в уезде Тулча новых фрагментов беспилотника, аналогичных тем, что используются российской армией, разбросанных на площади в несколько десятков метров, в уезде Тулча МИД вновь заявляет свой решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии.

Также МИД срочно вызывает главу дипмиссии РФ.

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Министерство иностранных дел решительно призывает положить конец неоднократным нападениям на украинское население и гражданскую инфраструктуру и безответственному обострению со стороны российской федерации ситуации с безопасностью, в том числе на границе между Румынией и Украиной, и в то же время призывает к соблюдению международного права, включая неприкосновенность воздушного пространства Румынии.

Как сообщалось, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сперва категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны Румынии подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

13 сентября в Румынии снова обнаружили обломки беспилотника после российской атаки на юг Украины

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