МИД Румынии вызвал посла РФ из-за падения фрагментов российских дронов
МИД Румынии вновь направил россии "твердый протест" против "нарушения воздушного пространства", после того как фрагменты дрона, найденные на площади в несколько десятков метров в Тулче, были идентифицированы как осколки российского устройства. Кроме того дипведомство Румынии проводит консультации с союзниками по НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН, об этом сообщает румынское издание Digi24.
Как пишет издание, на фоне выявления 13 сентября 2023 года в уезде Тулча новых фрагментов беспилотника, аналогичных тем, что используются российской армией, разбросанных на площади в несколько десятков метров, в уезде Тулча МИД вновь заявляет свой решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии.
Также МИД срочно вызывает главу дипмиссии РФ.
Министерство иностранных дел решительно призывает положить конец неоднократным нападениям на украинское население и гражданскую инфраструктуру и безответственному обострению со стороны российской федерации ситуации с безопасностью, в том числе на границе между Румынией и Украиной, и в то же время призывает к соблюдению международного права, включая неприкосновенность воздушного пространства Румынии.
Как сообщалось, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.
Румынская сторона сперва категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны Румынии подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.
13 сентября в Румынии снова обнаружили обломки беспилотника после российской атаки на юг Украины
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Все, хочу в, НАТО. Как в старой юмореске, ну возьмите меня..
"Я выражаю свой твердый протест!" заиграла яркими красками.
А поляки викликати посла московии не наважились
то направили б кацапам ноту і терміново скликали радбез оон з цього приводу,
кацапи скликають оон з приводу бойових комарів,
а нато не може скликати раду з приводу шахедів