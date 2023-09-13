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МИД Румынии вызвал посла РФ из-за падения фрагментов российских дронов

румунія

МИД Румынии вновь направил россии "твердый протест" против "нарушения воздушного пространства", после того как фрагменты дрона, найденные на площади в несколько десятков метров в Тулче, были идентифицированы как осколки российского устройства. Кроме того дипведомство Румынии проводит консультации с союзниками по НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН, об этом сообщает румынское издание Digi24.

Как пишет издание, на фоне выявления 13 сентября 2023 года в уезде Тулча новых фрагментов беспилотника, аналогичных тем, что используются российской армией, разбросанных на площади в несколько десятков метров, в уезде Тулча МИД вновь заявляет свой решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии.

Также МИД срочно вызывает главу дипмиссии РФ.

Читайте также: Премьер Румынии Чолаку об обломках российских дронов: Никто на нас не нападает, надо успокоиться

Министерство иностранных дел решительно призывает положить конец неоднократным нападениям на украинское население и гражданскую инфраструктуру и безответственному обострению со стороны российской федерации ситуации с безопасностью, в том числе на границе между Румынией и Украиной, и в то же время призывает к соблюдению международного права, включая неприкосновенность воздушного пространства Румынии.

Как сообщалось, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сперва категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны Румынии подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

13 сентября в Румынии снова обнаружили обломки беспилотника после российской атаки на юг Украины

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния начала строить укрытие у границы с Украиной после инцидента с "шахедами"

Автор: 

Румыния (1086) дроны (3845)


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Топ комментарии
+11
А зенітку поставити в плавнях і лупашити мопеди які летять вздовж течії Дунаю румунам слабо?
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13.09.2023 22:10
+8
Ой,******...Які суворі румунські хлопці... Напевно через місяць ще й протест висловлять.
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13.09.2023 22:07
+7
ШО, ОПЯТЬ?
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13.09.2023 22:06
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ШО, ОПЯТЬ?
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13.09.2023 22:06 Ответить
Нєх шастать де не просять.
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13.09.2023 22:07 Ответить
А зенітку поставити в плавнях і лупашити мопеди які летять вздовж течії Дунаю румунам слабо?
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13.09.2023 22:10 Ответить
Лякуємо румунам за відповідь. Що носом в лайно ткнули. За тренування наших пілотів F-16, і за зброю длч наших хлопців- не слухайте цих коментаторів. Дякуємо що ви з нами. Слава Україні
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13.09.2023 22:17 Ответить
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13.09.2023 22:23 Ответить
Ой,******...Які суворі румунські хлопці... Напевно через місяць ще й протест висловлять.
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13.09.2023 22:07 Ответить
...не твердий))))
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13.09.2023 22:08 Ответить
А що вони мають робити? Правильно діють, спочатку дослідили подію, а зараз визивають кацапню і запитують, для чого вони вдарили по Румунії. Вони ще закликали покласти край неодноразовим нападам на українське населення і цивільну інфраструктуру та безвідповідальному загостренню з боку російської федерації ситуації з безпекою, зокрема на кордоні між Румунією і Україною, і водночас закликає до дотримання міжнародного права, включно з недоторканністю повітряного простору Румунії.
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13.09.2023 22:19 Ответить
Я думаю румунська влада та військові домовляться з нашими прикордонниками, ПС, ППО розподілять зони та сектори, та без попередження будуть розстрілювати Шахедогерані у повітряному просторі Румунії та України. Без інформування рашистів та ЗМІ. Шахедогерані не здатні повідомляти рашистів, про те, що знаходяться під обстрілом.
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13.09.2023 22:50 Ответить
МЗС Румунії знову направило росії "твердий протест" проти "порушення повітряного простору Джерело:

Все, хочу в, НАТО. Как в старой юмореске, ну возьмите меня..
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13.09.2023 22:08 Ответить
Викликали щоб висловити занепокоєння та попросити більше так не робити?
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13.09.2023 22:08 Ответить
а "твердий" протест - це як? ерегований?
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13.09.2023 22:18 Ответить
После Вашего вопроса фраза мужа, сказанная жене:
"Я выражаю свой твердый протест!" заиграла яркими красками.
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13.09.2023 23:28 Ответить
ну, дехто може навіть і два протести, якщо рівень протестерону високий.
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13.09.2023 23:34 Ответить
Мамалиги накришили,плюс вино....Шо ше румуни зроблять???)))
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13.09.2023 22:19 Ответить
Посла хоч на кіл посадили за румунським звичаєм?
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13.09.2023 22:21 Ответить
100 баллов
А поляки викликати посла московии не наважились
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13.09.2023 22:22 Ответить
Потужно.
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13.09.2023 22:24 Ответить
И что? Он забрал обломки дрона и ушел?
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13.09.2023 22:24 Ответить
После "твердого протеста", начали строить "твердые укрытия"...
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13.09.2023 22:31 Ответить
Я би ще запропонувала українському МЗС в обговоренні з румунами підняти наступне питання - раша в кацапії втихаря нищить націі ( бурятів, чеченов, адигеев і інш) , відправляючи їх як м'ясо . Тим самим вона звільняє территории для россіян. Тим самим вона знищує спротив народів проти російського геноциду. В одеський області (Ізмаїл Рені) живе багато молдован та болгар. І Румунія мае висказати протест по ракетам у ті міста. Румунія і Болгарія мають теж захищати свої націі від російського ГЕНОЦІДУ
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13.09.2023 22:37 Ответить
НАТО довго приховувало свою імпотенцію ...
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13.09.2023 22:46 Ответить
..гиниралы НАТ ыы тихо ждут пэнсии,а Вы чего хотели что они воевать с мокшей будут
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14.09.2023 08:48 Ответить
ще б на пиво того посла запросили,

то направили б кацапам ноту і терміново скликали радбез оон з цього приводу,

кацапи скликають оон з приводу бойових комарів,
а нато не може скликати раду з приводу шахедів
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13.09.2023 23:16 Ответить
и толку говорильню разводить,утопите пару мокшанских корыт на Черном море или 4 самолета сбейте...
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14.09.2023 08:47 Ответить
 
 