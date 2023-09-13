УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11583 відвідувача онлайн
Новини
2 367 26

МЗС Румунії викликало посла РФ через падіння уламків російських дронів

румунія

МЗС Румунії знову направило росії "твердий протест" проти "порушення повітряного простору", після того як фрагменти дрона, знайдені на площі в кілька десятків метрів у Тулчі, були ідентифіковані як осколки російського пристрою. Крім того, дипвідомство Румунії проводить консультації з союзниками по НАТО

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНН, про це повідомляє румунське видання Digi24,.

Як пише видання, на тлі виявлення 13 вересня 2023 року в повіті Тулча нових фрагментів безпілотника, аналогічних до тих, що використовуються російською армією, розкиданих на площі в кілька десятків метрів, у повіті Тулча МЗС знову заявляє свій рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії.

Також МЗС терміново викликає главу дипмісії РФ.

Міністерство закордонних справ рішуче закликало покласти край неодноразовим нападам на українське населення і цивільну інфраструктуру та безвідповідальному загостренню з боку російської федерації ситуації з безпекою, зокрема на кордоні між Румунією і Україною, і водночас закликає до дотримання міжнародного права, включно з недоторканністю повітряного простору Румунії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Румунії Чолаку про уламки російських дронів: Ніхто на нас не нападає, треба заспокоїтися

Як повідомлялося, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

13 вересня у Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України.

Автор: 

Румунія (1156) дрони (4624)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
А зенітку поставити в плавнях і лупашити мопеди які летять вздовж течії Дунаю румунам слабо?
показати весь коментар
13.09.2023 22:10
+8
Ой,******...Які суворі румунські хлопці... Напевно через місяць ще й протест висловлять.
показати весь коментар
13.09.2023 22:07
+7
ШО, ОПЯТЬ?
показати весь коментар
13.09.2023 22:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ШО, ОПЯТЬ?
показати весь коментар
13.09.2023 22:06 Відповісти
Нєх шастать де не просять.
показати весь коментар
13.09.2023 22:07 Відповісти
А зенітку поставити в плавнях і лупашити мопеди які летять вздовж течії Дунаю румунам слабо?
показати весь коментар
13.09.2023 22:10 Відповісти
Лякуємо румунам за відповідь. Що носом в лайно ткнули. За тренування наших пілотів F-16, і за зброю длч наших хлопців- не слухайте цих коментаторів. Дякуємо що ви з нами. Слава Україні
показати весь коментар
13.09.2023 22:17 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2023 22:23 Відповісти
Ой,******...Які суворі румунські хлопці... Напевно через місяць ще й протест висловлять.
показати весь коментар
13.09.2023 22:07 Відповісти
...не твердий))))
показати весь коментар
13.09.2023 22:08 Відповісти
А що вони мають робити? Правильно діють, спочатку дослідили подію, а зараз визивають кацапню і запитують, для чого вони вдарили по Румунії. Вони ще закликали покласти край неодноразовим нападам на українське населення і цивільну інфраструктуру та безвідповідальному загостренню з боку російської федерації ситуації з безпекою, зокрема на кордоні між Румунією і Україною, і водночас закликає до дотримання міжнародного права, включно з недоторканністю повітряного простору Румунії.
показати весь коментар
13.09.2023 22:19 Відповісти
Я думаю румунська влада та військові домовляться з нашими прикордонниками, ПС, ППО розподілять зони та сектори, та без попередження будуть розстрілювати Шахедогерані у повітряному просторі Румунії та України. Без інформування рашистів та ЗМІ. Шахедогерані не здатні повідомляти рашистів, про те, що знаходяться під обстрілом.
показати весь коментар
13.09.2023 22:50 Відповісти
МЗС Румунії знову направило росії "твердий протест" проти "порушення повітряного простору Джерело:

Все, хочу в, НАТО. Как в старой юмореске, ну возьмите меня..
показати весь коментар
13.09.2023 22:08 Відповісти
Викликали щоб висловити занепокоєння та попросити більше так не робити?
показати весь коментар
13.09.2023 22:08 Відповісти
а "твердий" протест - це як? ерегований?
показати весь коментар
13.09.2023 22:18 Відповісти
После Вашего вопроса фраза мужа, сказанная жене:
"Я выражаю свой твердый протест!" заиграла яркими красками.
показати весь коментар
13.09.2023 23:28 Відповісти
ну, дехто може навіть і два протести, якщо рівень протестерону високий.
показати весь коментар
13.09.2023 23:34 Відповісти
Мамалиги накришили,плюс вино....Шо ше румуни зроблять???)))
показати весь коментар
13.09.2023 22:19 Відповісти
Посла хоч на кіл посадили за румунським звичаєм?
показати весь коментар
13.09.2023 22:21 Відповісти
100 баллов
А поляки викликати посла московии не наважились
показати весь коментар
13.09.2023 22:22 Відповісти
Потужно.
показати весь коментар
13.09.2023 22:24 Відповісти
И что? Он забрал обломки дрона и ушел?
показати весь коментар
13.09.2023 22:24 Відповісти
После "твердого протеста", начали строить "твердые укрытия"...
показати весь коментар
13.09.2023 22:31 Відповісти
Я би ще запропонувала українському МЗС в обговоренні з румунами підняти наступне питання - раша в кацапії втихаря нищить націі ( бурятів, чеченов, адигеев і інш) , відправляючи їх як м'ясо . Тим самим вона звільняє территории для россіян. Тим самим вона знищує спротив народів проти російського геноциду. В одеський області (Ізмаїл Рені) живе багато молдован та болгар. І Румунія мае висказати протест по ракетам у ті міста. Румунія і Болгарія мають теж захищати свої націі від російського ГЕНОЦІДУ
показати весь коментар
13.09.2023 22:37 Відповісти
НАТО довго приховувало свою імпотенцію ...
показати весь коментар
13.09.2023 22:46 Відповісти
..гиниралы НАТ ыы тихо ждут пэнсии,а Вы чего хотели что они воевать с мокшей будут
показати весь коментар
14.09.2023 08:48 Відповісти
ще б на пиво того посла запросили,

то направили б кацапам ноту і терміново скликали радбез оон з цього приводу,

кацапи скликають оон з приводу бойових комарів,
а нато не може скликати раду з приводу шахедів
показати весь коментар
13.09.2023 23:16 Відповісти
и толку говорильню разводить,утопите пару мокшанских корыт на Черном море или 4 самолета сбейте...
показати весь коментар
14.09.2023 08:47 Відповісти
 
 