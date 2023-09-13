МЗС Румунії викликало посла РФ через падіння уламків російських дронів

МЗС Румунії знову направило росії "твердий протест" проти "порушення повітряного простору", після того як фрагменти дрона, знайдені на площі в кілька десятків метрів у Тулчі, були ідентифіковані як осколки російського пристрою. Крім того, дипвідомство Румунії проводить консультації з союзниками по НАТО

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНН, про це повідомляє румунське видання Digi24,.

Як пише видання, на тлі виявлення 13 вересня 2023 року в повіті Тулча нових фрагментів безпілотника, аналогічних до тих, що використовуються російською армією, розкиданих на площі в кілька десятків метрів, у повіті Тулча МЗС знову заявляє свій рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії.

Також МЗС терміново викликає главу дипмісії РФ.

Міністерство закордонних справ рішуче закликало покласти край неодноразовим нападам на українське населення і цивільну інфраструктуру та безвідповідальному загостренню з боку російської федерації ситуації з безпекою, зокрема на кордоні між Румунією і Україною, і водночас закликає до дотримання міжнародного права, включно з недоторканністю повітряного простору Румунії.

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Як повідомлялося, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

13 вересня у Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України.