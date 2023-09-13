У Румунії виявили нові уламки безпілотника

У Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України. Спецгрупа прибула на місце падіння уламків, щоб взяти їх для експертизи.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на міноборони Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

"Елементи ймовірного безпілотника були виявлені на румунській території після того, як через російський удар дронами вранці 13 вересня була пошкоджена інфраструктура порту в Ізмаїльському районі на півдні України, поблизу кордону з Румунією", - йдеться в повідомленні.

Влада Румунії направила спеціалізовану команду для проведення попередніх польових розслідувань і збору зразків для експертних оцінок. Зазначається, що уламки були виявлені за 14 кілометрів від кордону, більш ніж за 20 кілометрів від порту Ізмаїл.

Згодом прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку закликав не турбуватись через уламки дронів, інформує "Європейська правда" із посиланням на Digi 24.

"Ніхто на нас не нападає, люди. Давайте заспокоїмо населення, ми всі божеволіємо… Ніхто на нас не нападає", - зазначив міністр.

Він запевнив, що ситуація знаходиться під контролем і що для держави є нормальним вжиття певних заходів та додав, що на території Румунії впали уламки дрона, який збила українська армія, і в них не було вибухівки.

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Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії. Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.