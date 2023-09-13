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Новини Війна
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У Румунії виявили нові уламки безпілотника

уламки,безпілотника

У Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України. Спецгрупа прибула на місце падіння уламків, щоб взяти їх для експертизи.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на міноборони Румунії,  інформує Цензор.НЕТ.

"Елементи ймовірного безпілотника були виявлені на румунській території після того, як через російський удар дронами вранці 13 вересня була пошкоджена інфраструктура порту в Ізмаїльському районі на півдні України, поблизу кордону з Румунією", - йдеться в повідомленні.

Влада Румунії направила спеціалізовану команду для проведення попередніх польових розслідувань і збору зразків для експертних оцінок. Зазначається, що уламки були виявлені за 14 кілометрів від кордону, більш ніж за 20 кілометрів від порту Ізмаїл.

Згодом прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку закликав не турбуватись через уламки дронів, інформує "Європейська правда" із посиланням на Digi 24.

"Ніхто на нас не нападає, люди. Давайте заспокоїмо населення, ми всі божеволіємо… Ніхто на нас не нападає", - зазначив міністр.

Він запевнив, що ситуація знаходиться під контролем і що для держави є нормальним вжиття певних заходів та додав, що  на території Румунії впали уламки дрона, який збила українська армія, і в них не було вибухівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жителів Румунії сповіщали про нічну атаку РФ на Південь України: закликали сховатися в укриття

Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії. Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

Автор: 

безпілотник (4101) Одеська область (3186) Румунія (1156) дрони (4624)


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Топ коментарі
+6
"Врагі падбросілі!" (с)
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13.09.2023 13:59
+5
мабуть НАТО висловить обєспокоєнность...ая яй..ая яй
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13.09.2023 14:03
+3
Кацапы скоро уже **** по румынским губам водить будут, а они будут говорить это Чупа-Чупс.
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13.09.2023 14:18
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"Врагі падбросілі!" (с)
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13.09.2023 13:59 Відповісти
да,спіцальна шоб нату втянуть в вайну...
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13.09.2023 14:01 Відповісти
Ще трохи і вони виявлять
Обломки крейсера "Москви".. в ці дні..
От здивуються... - слів не вимовлять!
Що за хлам лежить на дні???
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13.09.2023 14:10 Відповісти
кацапы уже даже на учения НАТО в этом регионе болт положили
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13.09.2023 14:02 Відповісти
мабуть НАТО висловить обєспокоєнность...ая яй..ая яй
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13.09.2023 14:03 Відповісти
А на яку реакцію НАТО слід було очікувати?
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13.09.2023 14:07 Відповісти
від НАТО такої оцінки всі і очікують...А що ж ви вважаєте,буде більша?...
Давайте почекаємо і Ви самі переконаєтесь..
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13.09.2023 14:25 Відповісти
щось нікуя не чути реакції
в польщі ракети в румунії шахеди а відповідь????
*** як занепокоєні......
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13.09.2023 14:04 Відповісти
Тут ще будуть дегенерати, які виправдовують терпільство НАТО ? По Румунії буде регулярно прилітати , а НАТО як справжні терпіли будуть говорити тільки про занепокоєння
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13.09.2023 14:05 Відповісти
та нічого не сталося, готуються до евакуації. вєрєщукіна приїде і допоможе організувати шатли.
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13.09.2023 14:06 Відповісти
Лягушонку варят медленно...
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13.09.2023 14:16 Відповісти
Кацапы скоро уже **** по румынским губам водить будут, а они будут говорить это Чупа-Чупс.
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13.09.2023 14:18 Відповісти
Мабуть про НЛО місцевим розповідають..
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13.09.2023 14:19 Відповісти
При Дракулі такого не було
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13.09.2023 14:20 Відповісти
Румынию бомбили , мамалыжникам объявили что началася война
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13.09.2023 14:27 Відповісти
Эти обломки просто ветром занесло. Кацапы тут не при чём.
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13.09.2023 14:38 Відповісти
уламки шахедів незабаром будуть знаходити по всій румунії як кістки динозаврів.
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13.09.2023 14:41 Відповісти
Biden: 'Every inch of NATO territory will be defended'
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13.09.2023 16:59 Відповісти
 
 