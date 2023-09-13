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Новини
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Жителів Румунії сповіщали про нічну атаку РФ на Південь України: закликали сховатися в укриття

румунія

Жителі сіл Тульчинського повіту у Румунії отримали повідомлення RO-Alert під час нічної атаки російських безпілотників по Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

"Існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. У разі відсутності укриття залишайтеся в приміщенні, подалі від вікон і зовнішніх стін", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румунія почала будувати укриття біля кордону з Україною після інциденту з "шахедами"

Жителів Румунії сповіщали про нічну атаку РФ на Південь України: закликали сховатися в укриття 01

Орієнтована тривалість надзвичайної ситуації оцінювалася у 90 хвилин.

Нагадаємо, минулої ночі ворог також атакував дронами Одещину, є влучання та постраждалі. За даними Сил оборони Півдня, 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

Автор: 

Одеська область (3186) Румунія (1156) дрони (4624)


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Топ коментарі
+14
НАТО де ваш характер. Ви всю війну будете робити вигляд що нічого не сталося.
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13.09.2023 11:39
+12
А підігнати ППО і збити заблукалий ішакєд? Ні, це ж буде пряме зіткнення з росією. Хоча можна було б виправдати захистом своїх громадян.
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13.09.2023 11:40
+9
Румунам пора ВИГНАТИ РОСІЙСЬКЕ ПОСОЛЬСТВО, отозвати своїх послів , прошерстити.свої фірми на наявність скритих кацапських грошей і саме засновників- кацапів
треба румунам підказати
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13.09.2023 12:06
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НАТО де ваш характер. Ви всю війну будете робити вигляд що нічого не сталося.
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13.09.2023 11:39 Відповісти
НАТО - импотенты.
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13.09.2023 11:40 Відповісти
В них відпустка - коХфе , пляж Треба ж кудись витрачати велику зарплатню
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13.09.2023 12:01 Відповісти
а там же ж учєнія сша-румунії з участю україни і молдови...
в саму гущу шахеди запускають
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13.09.2023 13:00 Відповісти
А підігнати ППО і збити заблукалий ішакєд? Ні, це ж буде пряме зіткнення з росією. Хоча можна було б виправдати захистом своїх громадян.
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13.09.2023 11:40 Відповісти
Це щоб ми не мали особливих іллюзій, що після вступу до НАТО, параша припинить війну, або країни НАТО почнуть воювати на боці України.
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13.09.2023 11:44 Відповісти
Тому одразу попередили, що НАТО - тільки після перемоги.
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13.09.2023 11:45 Відповісти
Так, у України единий вихід - це розвалити рашу на етнічні країни . І повод е- раша генацидит свої народи , а московитів береже
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13.09.2023 12:04 Відповісти
Ванька, іди похмелися
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13.09.2023 12:28 Відповісти
Ну так то всім зрозуміло, що рашка розвалиться, ти Америку не відкрив
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13.09.2023 12:48 Відповісти
Ну Ви знущаєтесь прямо над натою. Доктрина нати подібних кроків не передбачає. Тільки консультації.
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13.09.2023 12:17 Відповісти
Ну вот, война подобралась до НАТО... Но угрозы нет, главное что бы не было эскалации.
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13.09.2023 11:44 Відповісти
На часі Румунії вже почати застосовувати наявні F-16 для захисту свого повітряного простору, у т.ч. над своїми територіальними водами. Укриттями тут не обійдеться
Інакше рашисти ближчим часом почнуть по Румунії пішки лазити
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13.09.2023 11:44 Відповісти
Румунам пора ВИГНАТИ РОСІЙСЬКЕ ПОСОЛЬСТВО, отозвати своїх послів , прошерстити.свої фірми на наявність скритих кацапських грошей і саме засновників- кацапів
треба румунам підказати
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13.09.2023 12:06 Відповісти
"22 лют. 2022 р. - Будем защищать каждый дюйм территории НАТО: Байден распорядился усилить союзников в Европе."

будувати укриття, та ховатись - це теж захист
на другому єтапі будуть тікати в іншу країну?
там теж НАТО, і теж будуть боронити
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13.09.2023 11:59 Відповісти
Цікаво- як довго НАТО буде терпіти ЩО ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ ЙОГО ВІДПОВІДАЛЬНОСТИ ЛЕТАТЬ КАЦАПСЬКІ РАКЕТИ?

може пора усім журналистам почати запитувати у всіх лидерів? Тількі не мовчати ‼️‼️‼️
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13.09.2023 11:59 Відповісти
Це якийсь позор, міф про кожний дюйм і його захист, так само зруйнувався, як і про другу армій світу 🤦🤦🤦
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13.09.2023 12:09 Відповісти
Та там і перша така сама. Розрахунок тільки на ЯЗ та томагавки. Щодо останніх-толку з них, як і від калібрів. Зброя терористів.
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13.09.2023 12:21 Відповісти
Главное ни чего не сбивать. А то начнется третья мировая война.
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13.09.2023 12:10 Відповісти
Bronzuletka!
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13.09.2023 20:39 Відповісти
 
 