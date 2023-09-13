Жителів Румунії сповіщали про нічну атаку РФ на Південь України: закликали сховатися в укриття

Жителі сіл Тульчинського повіту у Румунії отримали повідомлення RO-Alert під час нічної атаки російських безпілотників по Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

"Існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. У разі відсутності укриття залишайтеся в приміщенні, подалі від вікон і зовнішніх стін", - йдеться у повідомленні.

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Орієнтована тривалість надзвичайної ситуації оцінювалася у 90 хвилин.

Нагадаємо, минулої ночі ворог також атакував дронами Одещину, є влучання та постраждалі. За даними Сил оборони Півдня, 32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.