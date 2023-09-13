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Новини
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Прем’єр Румунії Чолаку про уламки російських дронів: Ніхто на нас не нападає, треба заспокоїтися

шахед

Прем’єр Румунії Марчел Чолаку закликав не турбуватися через уламки російських дронів, які було знайдено на території країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він запевнив, що ситуація під контролем і що для держави є нормальним вжиття певних заходів.

"Ніхто на нас не нападає, люди. Давайте заспокоїмо населення, ми всі божеволіємо… Ніхто на нас не нападає", - сказав він.

Румунський прем’єр зауважив, що на території країни впали уламки дрона, який збила українська армія, і в них не було вибухівки.

Як повідомлялося, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

13 вересня у Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України.

Читайте: Румунія почала будувати укриття біля кордону з Україною після інциденту з "шахедами"

Автор: 

Румунія (1156) дрони (4624)


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Топ коментарі
+16
наступний крок - подумаєш, вбили декілька людей, польща ж мовчки підтерлася от і ми зможемо...
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13.09.2023 15:46
+13
Ой да падумаеш, несколько москальских дронов упали, несколько десятков москальских ракет за пару месяцев пересекли границы Румынии... Да пусь себе летают, жалко что-ли? А как же ж 5 статья НАТО? А мы на время падения дронов и на время пролетов ракет из НАТО выходим, а потом заходим снова... Смех смехом, но мог ли "совок" что-нибудь подобное себе позволить с НАТО во времена Рони Рейгана, Марго Тетчер, Гельмута Коля? Нет, исключено.
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13.09.2023 15:51
+12
Здається що якщо кацап румуну в мамалигу насере,румун буде це заперечувати й уплітати за обі щоки.
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13.09.2023 15:43
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На вас не напали!
Спасайтесь, як гоже!
Коли нападуть-
Тільки Бог допоможе...
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13.09.2023 15:40 Відповісти
Верю
Если сильно постараюсь
Могу убедить себя даже
Что Чаушеску не было
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13.09.2023 15:40 Відповісти
Ну то можете і дочекатися.
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13.09.2023 15:42 Відповісти
Здається що якщо кацап румуну в мамалигу насере,румун буде це заперечувати й уплітати за обі щоки.
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13.09.2023 15:43 Відповісти
наступний крок - подумаєш, вбили декілька людей, польща ж мовчки підтерлася от і ми зможемо...
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13.09.2023 15:46 Відповісти
Це нікому нічого не нагадує?
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13.09.2023 15:47 Відповісти
Та, да! Як у нас торік, 16 січня, День Ненападу.
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13.09.2023 15:57 Відповісти
Ой да падумаеш, несколько москальских дронов упали, несколько десятков москальских ракет за пару месяцев пересекли границы Румынии... Да пусь себе летают, жалко что-ли? А как же ж 5 статья НАТО? А мы на время падения дронов и на время пролетов ракет из НАТО выходим, а потом заходим снова... Смех смехом, но мог ли "совок" что-нибудь подобное себе позволить с НАТО во времена Рони Рейгана, Марго Тетчер, Гельмута Коля? Нет, исключено.
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13.09.2023 15:51 Відповісти
Вы ещё не поняли?Мир просто замысловато сливает Украину путлеру.А то,что вы описали,просто издержки слива нашей страны.
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13.09.2023 21:48 Відповісти
Сцикуни толерантні.
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13.09.2023 15:57 Відповісти
Терпіла тваринна в той час коли наші герої воюють з кацапами ця тварина проявляє еталонне терпільство
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13.09.2023 15:57 Відповісти
Бо не Влад.
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13.09.2023 15:59 Відповісти
Дюймові лінієчки NATO, так би мовити... дуже гнучкі і змінюють довжину від перепадів температури.
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13.09.2023 16:02 Відповісти
рем'єр Румунії Чолаку: Ніхто на нас не нападає, треба заспокоїтися. Щось подібне плели урядовці Європи після Мюнхена -1938. Чемберлен взагалі заявив " Я привіз вам вічний мир" -1938 рік слова Чемберлена " Я привіз Вам вічний мир". Так скільки тривав той "вічний мир"?
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13.09.2023 16:05 Відповісти
їбучі євро-імпотенти. ви отямитесь тільки в руських буцигарнях, коли вас тисячами палитимуть в газових пічах
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13.09.2023 16:05 Відповісти
"Треба просто заспокоїтись та бігати по тривозі в сховща". Привчають своє населення звикати до обстрілів - як до звичайного явища.
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13.09.2023 16:14 Відповісти
Як страуси ...
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13.09.2023 16:17 Відповісти
Вот коли вам мамалижникам по хлебалу москалі надають,тоді ви по другому заспіваете.
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13.09.2023 16:37 Відповісти
Збиття́ росі́йського Су-24 у 2015 році - міжнародний збройний інцидент, що стався 24 листопада 2015 року поблизу сирійсько-турецького кордону, наслідком якого стала катастрофа літака Су-24 ПКС Росії, який був атакований винищувачем F-16 ПС Туреччини через порушення російським бомбардувальником повітряного простору Туреччини.

Дивно, він же не нападав, тільки ненадовго та недалеко 4км залетів у простір НАТО

Цікаво, якщо б у Турції падали безпілотніки та ракети - вони би теж будували укриття, та включали тривогу для населення?
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13.09.2023 16:39 Відповісти
Якщо в дупі якийсь дискомфорт, це ж не обов'язково чийсь прутень...
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13.09.2023 16:47 Відповісти
так когда на вас кацапы нападут,поздняк метатся будет,баран!рассуждения на уровне зели,никто не нападает будем жарить шашлыки!
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13.09.2023 16:56 Відповісти
Саме така реація тішить московицьке вухо!
"- Они нас бояцца - значит можно повторить!"
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13.09.2023 17:06 Відповісти
Я тоже відразу пригадав травневі шашлики... Але румунам дійсно можна заспокоїтись, адже їх захищає ВСУ.
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13.09.2023 17:23 Відповісти
Йдіть в дупу руманєшти. Х#й на вас.Гниди.
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13.09.2023 17:28 Відповісти
Тєрпіла
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13.09.2023 17:44 Відповісти
Премьер Румынии Чолаку. Мы обосрались, нам страшно.
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13.09.2023 17:50 Відповісти
ну? от навіть не потрібно бути пророком,щоб знати наперед відповідь.
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13.09.2023 18:10 Відповісти
Робіть укриття і обсцикайтесь!
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13.09.2023 20:19 Відповісти
Звісно, не нападають, а на х... вертять
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13.09.2023 21:52 Відповісти
 
 