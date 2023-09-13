Прем’єр Румунії Чолаку про уламки російських дронів: Ніхто на нас не нападає, треба заспокоїтися
Прем’єр Румунії Марчел Чолаку закликав не турбуватися через уламки російських дронів, які було знайдено на території країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Він запевнив, що ситуація під контролем і що для держави є нормальним вжиття певних заходів.
"Ніхто на нас не нападає, люди. Давайте заспокоїмо населення, ми всі божеволіємо… Ніхто на нас не нападає", - сказав він.
Румунський прем’єр зауважив, що на території країни впали уламки дрона, який збила українська армія, і в них не було вибухівки.
Як повідомлялося, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.
13 вересня у Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України.
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Коли нападуть-
Тільки Бог допоможе...
Если сильно постараюсь
Могу убедить себя даже
Что Чаушеску не было
Дивно, він же не нападав, тільки ненадовго та недалеко 4км залетів у простір НАТО
Цікаво, якщо б у Турції падали безпілотніки та ракети - вони би теж будували укриття, та включали тривогу для населення?
"- Они нас бояцца - значит можно повторить!"