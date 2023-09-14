Заявление об освобождении Андреевки на Бахмутском направлении преждевременно. Сейчас продолжаются тяжелые бои, - 3-я отдельная штурмовая бригада (обновлено)

Заявление об освобождении Андреевки преждевременно. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки.

Об этом говорится в сообщении 3-й отдельной штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Официально! Заявление о взятии Андреевки ошибочно и преждевременно. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клищиевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщении об освобождении Андреевки.

После сообщения 3-й отдельной штурмовой бригады Маляр отредактировала свое сообщение.

"Андреевка‼️ Ситуация очень сложная и изменчивая, держим кулаки за наших", - говорится в обновленном заявлении Маляр.