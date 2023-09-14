РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9737 посетителей онлайн
Новости Война
17 373 67

Заявление об освобождении Андреевки на Бахмутском направлении преждевременно. Сейчас продолжаются тяжелые бои, - 3-я отдельная штурмовая бригада (обновлено)

війна,зсу

Заявление об освобождении Андреевки преждевременно. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки.

Об этом говорится в сообщении 3-й отдельной штурмовой бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Официально! Заявление о взятии Андреевки ошибочно и преждевременно. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клищиевки и Андреевки. Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач", - говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, имеют частичный успех под Клещиевкой, Андреевкой и Курдюмовкой, - Генштаб

Заявление об освобождении Андреевки на Бахмутском направлении преждевременно. Сейчас продолжаются тяжелые бои, - 3-я отдельная штурмовая бригада 01

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщении об освобождении Андреевки.

Заявление об освобождении Андреевки на Бахмутском направлении преждевременно. Сейчас продолжаются тяжелые бои, - 3-я отдельная штурмовая бригада 02

После сообщения 3-й отдельной штурмовой бригады Маляр отредактировала свое сообщение.

"Андреевка‼️ Ситуация очень сложная и изменчивая, держим кулаки за наших", - говорится в обновленном заявлении Маляр.

Заявление об освобождении Андреевки на Бахмутском направлении преждевременно. Сейчас продолжаются тяжелые бои, - 3-я отдельная штурмовая бригада 03

Заявление об освобождении Андреевки на Бахмутском направлении преждевременно. Сейчас продолжаются тяжелые бои, - 3-я отдельная штурмовая бригада 04

Автор: 

Бахмут (1601) Маляр Анна (412)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35
город рузькой воинской славы Артьомовск скоро фсьо !

Слава місту-герою Бахмуту !
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
14.09.2023 16:08
+20
Я думаю вашіх пацанов там тисяч 12 вже лягло. А ще додай ранєє палєглих вагнєровцев, то взагалі під 50 000 вашіх кацапскіх парнєй там палєгло. Пшениця буде родити дуже добре.
показать весь комментарий
14.09.2023 16:20
+20
Але міністерство оборони, яке постійно кричить голосом Маляр, щоб ніхто не повідомляв про звільнення населених пунктів, само вилізло поперед Генштабу.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
за чтовчера и говорилось)как это малярша эту инфу еще до октября скрывать не стала?)
показать весь комментарий
14.09.2023 16:01 Ответить
Великі онолітеги.
показать весь комментарий
14.09.2023 16:59 Ответить
ппц онолітєгі
показать весь комментарий
14.09.2023 17:00 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2023 17:57 Ответить
робота в них така
показать весь комментарий
14.09.2023 16:59 Ответить
"опять зрадойобам все не так". А тебе все так? А ты знаешь, "не тварь", что бойцов кидают в мясные атаки, не подавив минометы и артиллерию кацапов? И это не догадки, не из ролика в ютубе, это информация от человека, непосредственно участвовавшего в таких атаках. Или нужно грудью встать в защиту пидоров, укравших деньги у армии? Вы, мрази, привели к власти тупое и наглое ворье, ненавидящее Украину, и еще и отстаиваете их. Вас бы, во главе с главным уклонистом, туда, где кацапье перепахивает снарядами и минами землю так, что окопы глубиной два метра становятся по колено. Вот тогда рассказали бы, кому так, а кому нет. А то гибнут лучшие, а мразь во власти только морды отъедает.
показать весь комментарий
14.09.2023 20:21 Ответить
"наши мальчики" там по всім полям лежать вже як добрива, не хвилюйся
показать весь комментарий
14.09.2023 16:11 Ответить
Які агресивні кацапки пішли...
показать весь комментарий
14.09.2023 20:01 Ответить
Я думаю вашіх пацанов там тисяч 12 вже лягло. А ще додай ранєє палєглих вагнєровцев, то взагалі під 50 000 вашіх кацапскіх парнєй там палєгло. Пшениця буде родити дуже добре.
показать весь комментарий
14.09.2023 16:20 Ответить
Методичку заклинило ? А дениска федякин - второй номер , на подтанцовке ? Вы теперь парами работаете ?
показать весь комментарий
14.09.2023 17:25 Ответить
Навіщо ти ховаєшся за жіночим ніком?🤣
показать весь комментарий
14.09.2023 16:24 Ответить
Ваших дофуя
показать весь комментарий
14.09.2023 16:30 Ответить
імєнно вашіх много,Сирский вашіх на дух нє переносіт) Всєх па пакєтам і на родную гавань отправляєт каждий дєнь вагонамі
показать весь комментарий
14.09.2023 17:11 Ответить
Про Маляр і бригаду фейк.
показать весь комментарий
14.09.2023 18:31 Ответить
Вот да, отступили бы сразу в Карпаты, так и вообще никто б не погиб
показать весь комментарий
14.09.2023 17:18 Ответить
город рузькой воинской славы Артьомовск скоро фсьо !

Слава місту-герою Бахмуту !
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
14.09.2023 16:08 Ответить
Слава ЗСУ!Україна понад усе
показать весь комментарий
14.09.2023 16:42 Ответить
Так що гана пізредчасно визволила, цікаво де? У кончі чі пущі?
показать весь комментарий
14.09.2023 17:01 Ответить
Затнув би хто малярші писок ****.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:01 Ответить
Схоже, Маляр хворіла педикульозом. Лише такі люди можуть проявляти такий поспіх. Але що добре при ловлі бліх, то точно шкодить у серйозн х справах, пов'язаних з ризиком для життя.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:29 Ответить
Але міністерство оборони, яке постійно кричить голосом Маляр, щоб ніхто не повідомляв про звільнення населених пунктів, само вилізло поперед Генштабу.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:02 Ответить
заткніть пізді писка!
показать весь комментарий
14.09.2023 17:03 Ответить
Зараз набагато.актуальніще, чи погонить Путін на війну ще 0,5 млн чмобіків, і скільки погонить? Щойгу на запитання про перемогу розводить руками, а от Гундяєв закликає воювати до перемоги. Від рішення, яке буде прийнято у найближчі дні багато чого залежить.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:06 Ответить
Щойгу виявився не такою падлюкою, як Герінг. У Щпеєра в спогадах є цікавий епізод, як Гітлер приймав рішення стосовно виводу німецьких військ з оточення під Сталінградом. Як це все схоже!
Якщо цих 500 тис чмобіків не буде, то тоді можна радіти, а якщо будуть, то тоді радість дуже передчасна.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:23 Ответить
Маляр ПНХ
показать весь комментарий
14.09.2023 17:10 Ответить
Маляр ПНХ
показать весь комментарий
14.09.2023 17:12 Ответить
Шо, не вдалося попіаритись, курва цинічна?
показать весь комментарий
14.09.2023 17:13 Ответить
Після такої заяви Захисників України Маляр або сама має подати у відставку , або її мають звільнити!
показать весь комментарий
14.09.2023 17:13 Ответить
З якого дива?
показать весь комментарий
14.09.2023 17:18 Ответить
З того дива,що міністр змінився. Чи вона будь кому ********?
показать весь комментарий
14.09.2023 17:31 Ответить
Владислав Ковалюк не з "дива" а з того що її заява шкодить справі , про що й сказали Захисники України. Сумно що Ви не розумієте таких речей.
показать весь комментарий
14.09.2023 20:50 Ответить
Це зеленориле шобло само не йде
показать весь комментарий
14.09.2023 17:40 Ответить
Чого це, мородер яйцево- курточний пішов же.
показать весь комментарий
14.09.2023 20:51 Ответить
Коли вже цей гнилий брехливий рот закриють Тварина --вона не розуміє,що її постійна брехня ДУЖЕ шкодить ЗСУ.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:20 Ответить
Зате допомагає у піарі себе, як незамінної ротової порожнини.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:31 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
14.09.2023 17:28 Ответить
Зашийте тій малярші рота врешті решт.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:29 Ответить
Та досить уже. Населений пункт ще учора був звільнений, іде зачистка. Так ще важко, але колір не окупації.
показать весь комментарий
14.09.2023 17:37 Ответить
а хто уповноважив цю алкоголічку лізти з заявами поперед Генштабу?
показать весь комментарий
14.09.2023 23:32 Ответить
просто бухнула зайвого і на балачки потягнуло...
показать весь комментарий
14.09.2023 18:06 Ответить
Можете це доказами підтвердження дати? Інакше ви не краща неї.
показать весь комментарий
14.09.2023 18:16 Ответить
Що бухнула чи що звільнили? докази, що бухає, у неї на обличчі, а доказів щодо звільнення не маю.
показать весь комментарий
14.09.2023 18:53 Ответить
вона сильно п'є, це вже не секрет давно.
показать весь комментарий
14.09.2023 23:27 Ответить
Вам що до цього? Вам не наливає,бо коменти як від заздрощів, ревнощів,але не по темі. Тема визволення Андріївки, а не облік Маляр. До речі, населений пункт визволений
показать весь комментарий
15.09.2023 08:40 Ответить
Я взагалі не вживаю спиртного, не рвіть так свою дупу за зелену п'яничку)
показать весь комментарий
15.09.2023 14:49 Ответить
...і населений пункт визволений не завдяки цій алкоголічці, яка завжди пише "ми просунулись, ми відбили, ми взяли", сидячи з пляшкою в кабінеті і жир,уючи на вкрадені в армії гроші, а кров'ю і потом тих людей, яких вона системно обкрадає.
показать весь комментарий
15.09.2023 14:54 Ответить
Ви по темі чи таки по особистостям? Тоді ви пропита кацапка, яка тут для пропаганди і агітації. Геть. Ти до визволення України не маєш відношення.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:18 Ответить
Якраз я і маю, тому маю право це писати... на відміну вас, диванних зебздюків.
показать весь комментарий
15.09.2023 15:22 Ответить
Дайте хтось дзвінкого ляпаса цій ********* Маляр. Так дайте, щоб аж щока до зубів прилипла
показать весь комментарий
14.09.2023 18:15 Ответить
Кто такая эта Маляр? о_О Какого ***** она коментирует военные успехи?
показать весь комментарий
14.09.2023 18:16 Ответить
Військові незадоволені тим, що ця малярша вічно поперед батька в пекло спішить, от якби там була і все бачила, то мабуть язика б прикусила, а то вже вона визволила.
показать весь комментарий
14.09.2023 18:23 Ответить
Немає цієї інформації на сторінці бригади, а є що це фейк про не визволення пункту. Ця бригада не має відношення до нього. Бахмут, останній пост про танки і ніяк про Маляр. Думаю,що Цензор узяв інформацію з ДEEP ,а не з анонсів бригади.
показать весь комментарий
14.09.2023 18:27 Ответить
Скільки раз писав і повторюся, що маляр відноситься до Міністерства Оборони, яке має забезпечувати армію продуктами, одежею і озброєнням, а повідомляти про успіхи на фронті має Генштаб. Чи на "зелених" це не розповсюджується, воювати мають всі, крім них, а повідомдяти про щось хороше, тільки вони?
показать весь комментарий
14.09.2023 18:35 Ответить
Невже і нарешті до цієї брехухи якісь міри застосують. Бо за лайки бабці 5 років вліпили, а ето другоє?
показать весь комментарий
14.09.2023 18:58 Ответить
ЗЕбіли такі ЗЕбіли......
показать весь комментарий
14.09.2023 19:37 Ответить
Наврочила язиката Малярша... Зберігай, курво, режим тиші!
показать весь комментарий
14.09.2023 20:33 Ответить
Опять маляр краски нанюхалась!
показать весь комментарий
14.09.2023 21:30 Ответить
Почему Маляр не комментирует поставки продовольствия, аптечек, те игнорирует свои прямые обязанности?
показать весь комментарий
14.09.2023 22:10 Ответить
Вона постійно бреше, що все є
показать весь комментарий
14.09.2023 23:29 Ответить
https://t.me/ab3army 3-тя окрема штурмова бригада

⚡️Офіційно: Третя Окрема Штурмова Бригада звільнила н.п. Андріївку. 72 омсбр рф - розбита вщент!

В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби https://t.me/+cWWdmTRjmykyZDNi Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:
- начальника бригадної розвідки ворога;
- трьох комбатів ;
- та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції - згодом.

Підкреслюємо, підрозділи 72-ї омсбр рф неодноразово https://t.me/ab3army/2932 діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше. Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу.

Взяття та утримання населеного пункту Андріївка - наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.

За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров'ю.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:21 Ответить
 
 