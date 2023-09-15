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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российская ПВО имеет проблемы с работой в оккупированном Крыму, - ISW

евпатория,все,триумф

Удар ВСУ по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму может свидетельствовать о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что накануне СБУ и ВМС Украины провели операцию, в ходе которой под Евпаторией был уничтожен российский комплекс С-400 "Триумф". Украинские силы нанесли удар по радару и антеннам системы С-400 с помощью дронов, а затем уничтожили пусковые комплексы двумя крылатыми ракетами "Нептун".

Также смотрите: Подтверждение поражения российского С-400 "Триумф" около оккупированной Евпатории. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

На кадрах с геолокацией, опубликованных 14 сентября, виден взрыв недалеко от Евпатории и далее - клубы дыма в этом районе. Дополнительные кадры с геопривязкой показывают, что российские войска недавно разместили батарею С-400 неподалеку от Евпатории и что взрыв произошел в том же месте, где в августе 2022 года была развернута российская система С-400.

По мнению аналитиков ISW, этот удар свидетельствует о том, что российские войска не были готовы к перехвату ракет с помощью своей системы ПВО или не смогли этого сделать.

Также смотрите: Туристы из РФ наблюдают за атакой "Нептунов" на С-400 "Триумф" в оккупированной Евпатории: "Етить твою мать, вот это прилетело!". ВИДЕО

Напомним, утром в Евпатории прогремели взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами.

Позже источники Цензор.НЕТ сообщили, что СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российское ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.

Позднее поражение российского С-400 "Триумф" подтвердили с помощью спутниковых фото.

Автор: 

Евпатория (101) Крым (26369) ПВО (2715) ISW (493)


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Топ комментарии
+13
Твоє лице , коли ти накупив с 400 , і тепер почув що не вони знищують крилаті ракети , а крилаті ракети їх . !!!
.
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15.09.2023 10:54
+12
Так. Немає російської ППО - немає проблем.
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15.09.2023 10:51
+12
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15.09.2023 10:57
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> Російська ППО має проблеми з роботою в окупованому Криму

Ми можемо чимось допомогти?
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15.09.2023 10:49 Ответить
Так. Немає російської ППО - немає проблем.
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15.09.2023 10:51 Ответить
Схоже у кацапів не вистачає систем ППО для захисту всіх об'єктів, включаючи "сакральні" маскву, рубльовку та окупований Крим.
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15.09.2023 10:53 Ответить
Це добре. Москву будуть захищати в першу чергу, ніж Крим.
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15.09.2023 13:36 Ответить
Твоє лице , коли ти накупив с 400 , і тепер почув що не вони знищують крилаті ракети , а крилаті ракети їх . !!!
.
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15.09.2023 10:54 Ответить
тріумф-фейс
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15.09.2023 10:55 Ответить
Причому знищуються турецькими Байрактарами )))))))
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15.09.2023 10:58 Ответить
****, мало збив літаків. Ну то таке. Начувайся, вовка
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15.09.2023 11:11 Ответить
Знову кривизна землі заважа.
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15.09.2023 10:54 Ответить
не принимает земля крымская пво рашистское
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15.09.2023 10:55 Ответить
ЗСУ помогут решить проблему! Нет ПВО - нет проблем
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15.09.2023 10:56 Ответить
Кацапське *********.
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15.09.2023 10:57 Ответить
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15.09.2023 10:57 Ответить
Легко сказати після того))Краще скажіть ,де москальська ппо готова,щоб ЗСУ знали))))))
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15.09.2023 10:59 Ответить
А вот и пояснительная бригада подъехала. Браво isw, держим нос по ветру.
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15.09.2023 11:03 Ответить
Вже на протязі 1,5 року щодня читаємо як наші збройні сили нищать ворога. Як нага авіація та артилерія кожного дня бьє по їх складам, техніці і живій силі. А ворог все ніяк не відступить. Розумію, що на складах московії дуже багато радянських запасів, але ж вони вже мали б закінчитись. Абрамси вже рік їдуть до нас, мабуть своїм ходом. За літаки F16 навіть говорити не хочеться. Мені здається їх по запчастинам передадуть нам, щоб ворога не провокувати. Скільки вже мирних людей загинуло, а так звані партнери не бажають в достатку дати нам ппо. Ми кожного дня втрачаємо безцінні життя воїнів, а на заході думають, чи дати нам ракети далекобійні. Вибачте, але все це вказує лише на те, що нікому окрім українців ця перемога не потрібна. Всіх влаштовує довга війна. В іншому випадку і абрамси і ф16, і томагавки навіть були б у нас. Відбувається щось дуже не хороше. Це не лише моя думка. В Європі люди так само думають.
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15.09.2023 11:09 Ответить
Усе вірно, а ще замість того щоб Україну перевести на військові рейки і усі кошти вкласти в оборонку, влада краде в промислових масштабах 😡
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15.09.2023 11:18 Ответить
Дуже прикро читати, що мов які погані наші партнери... "...скільки вже мирних людей загинуло, а так звані партнери не бажають в достатку дати нам ппо. Ми кожного дня втрачаємо безцінні життя воїнів, а на заході думають, чи дати нам ракети далекобійні...". Але хочеться запитати, де наша далекобійеі ракети "Нептун", "Грім 2", "Вільха" та інші? Чому у Вас немає питань до нашої влади, яка всі ці ракетні програми заморозила, а сотні мільярдів гривень зарила в асфальт? Це Ви таким чином переводите стрілки на США і відводите удар від Боневтіка? Погоджуюся, що літаки ми не можемо самі зробити, хоча в нас до Боневтіка був завод "Антонов", але ракети, танки, БМП, бронеавтомобілі, БТР, САУ, снаряди до них ми можемо, а точніше до 2019 року, могли робити самі. То чому не робили? Чому знищили 4 мільйони протипіхотних мін? Чи в нас вже закінчилася війна? Надивилися в очі пуйлу, навідводилися наших військ і наскорочувалися ЗСУ, допомогло? А винні США?
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15.09.2023 12:30 Ответить
Зрадойоб, вгомонися ти вже.
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15.09.2023 13:38 Ответить
Бгггг )
ППО має невеличку проблему.. її розхерачили.. а так все норм
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15.09.2023 11:19 Ответить
Так, інших проблем немає.
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15.09.2023 11:27 Ответить
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15.09.2023 11:26 Ответить
В Сенате США возьмутся за Маска и работу Starlink в Украине
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15.09.2023 12:14 Ответить
Британские ракеты Storm Shadow FOREVER 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊ Слава ЗСУ та генералу Залужному Потужному Гетьману України 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧🕊️🕊️🕊️
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15.09.2023 12:27 Ответить
Руль Британии!
Британии дайте руль!

(Rule, Britannia!)
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15.09.2023 12:50 Ответить
тріумфальна робота по комплексу тріумф
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15.09.2023 13:46 Ответить
А розовые пони всегда думали что у кацапов самое сильное ПВО в мире и всегда боялись *****.
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15.09.2023 14:36 Ответить
 
 