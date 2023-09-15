Российская ПВО имеет проблемы с работой в оккупированном Крыму, - ISW
Удар ВСУ по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму может свидетельствовать о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
Там напомнили, что накануне СБУ и ВМС Украины провели операцию, в ходе которой под Евпаторией был уничтожен российский комплекс С-400 "Триумф". Украинские силы нанесли удар по радару и антеннам системы С-400 с помощью дронов, а затем уничтожили пусковые комплексы двумя крылатыми ракетами "Нептун".
На кадрах с геолокацией, опубликованных 14 сентября, виден взрыв недалеко от Евпатории и далее - клубы дыма в этом районе. Дополнительные кадры с геопривязкой показывают, что российские войска недавно разместили батарею С-400 неподалеку от Евпатории и что взрыв произошел в том же месте, где в августе 2022 года была развернута российская система С-400.
По мнению аналитиков ISW, этот удар свидетельствует о том, что российские войска не были готовы к перехвату ракет с помощью своей системы ПВО или не смогли этого сделать.
Напомним, утром в Евпатории прогремели взрывы, оккупационные власти заявили об атаке дронами.
Позже источники Цензор.НЕТ сообщили, что СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российское ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.
Позднее поражение российского С-400 "Триумф" подтвердили с помощью спутниковых фото.
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ППО має невеличку проблему.. її розхерачили.. а так все норм
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