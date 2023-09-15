15 сентября россияне неудачно наступали на Бахмутском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 15 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются пятьсот шестьдесят девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 17 боевых столкновений. Также Рссийская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131". В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны были уничтожены все 17 вражеских "шахедов". Всего враг нанес 54 авиационных удара и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Нанес авиационные удары в районах Леоновки, Гремяча Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Нововасиловка, Середина-Буда, Водологи, Степное Сумской области и Гатище, Плетеновка, Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противник нанес в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. Также в районах Богдановки и Нью-Йорка Донецкой области враг нанес авиационные удары. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населённых пунктов, среди которых Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Дружба Донецкой области.

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На Авдеевском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Керамик Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 7 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области, где не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеским авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Чаривное, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Ольговка, Херсон Херсонской области и Старая Богдановка Николаевской области.

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В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения штурмовых действий, Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области.

В связи с катастрофическими потерями оккупантов, с целью доукомплектования новосформированной 25-й общевойсковой армии из России, на территории Приморского и Хабаровского краев Российской Федерации осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения. В частности, в профессионально-технических училищах, техникумах и среди выпускников интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25-й армии из России, которые закончили указанные учебные заведения.

При поступлении на военную службу оккупационные агитаторы предлагают единовременную выплату в размере 600 тыс. рублей и денежное обеспечение от 200 тыс. рублей.

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