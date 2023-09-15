Словакия также вводит односторонний запрет на импорт украинского зерна
Словакия, вслед за Польшей и Венгрией, вводит односторонний запрет на импорт украинской агропродукции.
Заявление правительства приводит Dennik N, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно решению, Словакия до конца года запретит импорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.
"Мы должны избегать чрезмерного давления на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми по отношению к отечественным фермерам. В то же время наш шаг является реакцией на аналогичные действия Польши и Венгрии", – говорится в заявлении.
Также там пообещали интенсивно сотрудничать с Европейской комиссией и странами-членами ЕС для поиска общеевропейского системного решения во время запрета и, в случае принятия такого решения, снять запрет.
Напомним, Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.
После этого Польша ввела свой запрет. Так же поступила Венгрия.
В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.
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Це якась таємна одностороння, яку не можна називати?
а якщо наші інтереси пересікаються з країнами ЄС які на допомагають фінансово та зброєю то вибір очевидний ким треба жертвувати…. торгувати це не воювати.. справа нехитра….
що не чинуша то бомж кожен другий….
тому нам потрібно шукати впливового посередника який би забеспечив /транспортування/експорт/продаж а ми сировину….
турки в цьому плані найкращі….
мені здається що у всьому винуваті наші хотрожопі трейдери
наприклад...
взяти бабло за доставку до Франції а скинути в Польщі
чи без дозволу закидати зерном польські порти
чи ще якусь муйню зробити
з початку мова йшла за транзит
що ***** сталося???
В Україні можна сипати в землю що завгодно аби росло. В Європі ні оскільки трутка сприяє тим чи іншим захворюванням громадян, що лягає матеріальною вагою на систему охорони здоров'я країни.
Таким чином українське зерно демпінгує ціни в Європі, а тут демократія і голос власних виробників на відміну від українських , в політиці щось (багато) вартує .
ПС. І щось мені не довелось ніде прочитати, що Україну звинувачують в порушенні асоціації. Скрізь тільки плач про "демпінгові ціни" і неспроможність місцевих фермерів конкурувати з українською продукцією.
ППС. Схематозники чиї? Українські? На ринках Європи продавали самі собі? Чи, все таки, місцевим схематозникам?
Сільське господарство є стратегічною частиною економіки кожної країни.
По друге.
У Польщі сільське господарство в більшості випадків базується на сімейних фермах, а не на великих фермах з іноземним капіталом.
по-третє.
У Польщі існують спеціальні закони, які захищають наших фермерів.
по-четверте.
Зараз передвиборчий період і... жодна політична партія в Польщі не наважиться напасти на фермерів, бо за 3 дні вони засипають зерном усі державні установи, залізничні колії та прикордонні переходи з Україною.
П'яте.
Фермери вже один раз заплатили податок, з якого ми фінансуємо допомогу в постачанні техніки та амуніції, це все одно, що гілку зрізати, на якій сидиш.
По-шосте.
Навіть комунізм боявся мати справу з фермерами в Польщі, під час комунізму у нас були дрібні господарства, після падіння комунізму... колгоспи і радгоспи розвалилися.
по-сьоме.
Ми поляки не дурні... пускаючи ваше зерно в Польщу... ми допомагаємо не простим українцям, а великим експортним компаніям.
І найголовніша причина.
Поляки ніколи не піддадуться шантажу чи судовим слуханням. Це уперта позиція. Але таке ставлення захищає звичайного фермера в Польщі, а не якийсь великий бізнес і корупційні домовленості. Якби ми тільки дозволили завозити в Польщу невеликі кількості зерна, і відразу разом із зерном увійшла чума, яка називається корупцією... Де почали фальсифікувати класифікаційну документацію на зерно.
хуже кацапов
По-друге, польща не довела Єврокомісі, що українська агропродукція шкодить місцевій економіці. Наприклад Чехія вважає навпаки, що постачання української агропродукції знизило внутрішні ціни на харчі.
По-третє, польське сільське господарство дотаційне з євробюджету - це не історія успіху, як ти розповідаєш.
По-четверте, Брюссель готовий виділити польським фермерам мільйони євро на покриття можливих збитків
По-п'яте, великі експортні компанії експортують з України тільки зерно, а ось якого хєра польща забороняла ввезення української полуниці яку вирощують дрібні фермери - ніхто не розуміє.
По-шосте, за військову амуніцію яку поставляють поляки в Україну платять не польські фермери, а платники податків із Америки, країн ЄС і України
Ви стверджуєте, що поставки здійснюються через Євросоюз, а Польща не в Євросоюзі? Аналіз німецьких установ показує, що лише Польща надала 100% заявленої допомоги до квітня 2023 року. Що ставить нас першими в списку. Я не про кількість, а про те, що ми задекларували і що ми поставили. Ми доставили понад 700 одиниць різної бронетехніки. Ми Мала Польща.
коли мова йде про поставки *********** для пострадянської техніки... Зараз ми вивозимо останні, і військові підприємства, які зберігають **********, щотижня відправляють транспорти в Україну. Якщо якийсь українець мені скаже, що я сволота... Тоді запитайте своїх солдатів на фронті, які відбивали перший російський штурм, якою технікою вони користувалися.
Якщо ваша влада навчиться дбати про простих українців... лише тоді ви зрозумієте нашу систему роботи.
Скільки танків вам дав Євросоюз (старий Євросоюз) Ми, поляки, благали по всій Європі, щоб Німеччина дозволила передати вам танки Leo2. А скільки ви отримали Leo1 від старих країн Євросоюзу 10. На словах десять штук Кожен українець, який називає поляка... "сволотом", сам є сволочею.
Ви навчили суспільство процвітати на корупції... Ви збираєте врожай.
Відповідаючи на запитання Defence24.pl, Оперативний центр Міністерства національної оборони повідомив, що вартість польської військової допомоги Україні досягла 3 млрд євро, тобто понад 13,3 млрд злотих. Це означає значне зростання за останні кілька місяців, адже - нагадаємо - у квітні ц.р. Міністерство оборони оголосило про надання допомоги на 2,5 млрд євро.
І ця попередня сума майже напевно включала (серед іншого) танки Leopard 2A4 і принаймні частину винищувачів МіГ-29, які Варшава передала Києву цього року. Це також стосується багатьох інших видів техніки, починаючи від Pioruns, Arrowheads, T-72M/M1/M1R (понад 240 з яких було поставлено у 2022 році) або загалом 54 Krabs, поставлених у перші місяці повномасштабного війни, через зенітні комплекси «Оса», доставлені лише пізніше.. і «Нева», а також велика кількість ***********, запасних частин, різних типів транспортних засобів тощо.
Додамо, що ще у квітні 2022 року заявлялося, що Польща надала Україні обладнання на 1,6 млрд доларів, тобто приблизно на 1,4-1,5 млрд євро. За рік повномасштабної війни ця сума «виросла» приблизно на мільярд євро, а за останні три-чотири місяці приблизно на півмільярда.
Тому виникає питання, які конкретні поставки призвели до збільшення вартості допомоги. У Міноборони наголошують, що деталі наданої Україні підтримки є секретною інформацією. З наявної інформації, наприклад The Wall Street Journal, можна зробити висновок, що серед техніки, переданої в Україну з Польщі, були й вертольоти Мі-24.
Однак про поставку в Україну колісних бронетранспортерів «Росомак» поки невідомо. Прем'єр-міністр Моравецький оголосив про плани поставити Києву сотні таких машин на рубежі березня-квітня, тоді ж називалася кількість 150 одиниць і 24 мінометів "Рак" і 200 "Росомаків" двома партіями. Хоча транспортери мали бути замовлені у виробника Rosomak S.A., водночас висловлювалися припущення про поставку деяких із них зі складів Війська Польського.
Однак наразі ні Міноборони, ні PGZ не розкривають більше подробиць угоди. На запитання про конфігурацію транспортерів та статус укладання контрактів і реалізації проекту, PGZ Group відповідає: «Через положення про конфіденційність, що стосуються питань співпраці з Україною, і чутливість теми в поточній геополітичній ситуації, ми не надають інформацію на цю тему».
Безперечно, Польща досі займає дуже важливе місце на карті країн, які надають Україні військову допомогу. Навіть якщо його динаміка дещо повільніша, ніж у перші місяці війни, підтримка, яку надає Варшава, є вирішальною, і її значення все ще зростає. Не кажучи вже про те, що це не лише безпосередня допомога, а й координація та виконання ролі центру матеріально-технічного забезпечення, зрештою - підготовка українських вояків, яка проводиться за великого залучення Війська Польського.
Окреме питання - відновлення можливостей, які були тимчасово обмежені внаслідок дарування Україні. За багатьма напрямками, такими як танки, самохідні гаубиці та системи Piorun, відповідні контракти вже укладено, але на їх повне виконання знадобиться кілька років. По іншим, наприклад, БМП, готується укладення контрактів на реалізацію. У більшості випадків нова зброя має в рази вищу бойову цінність, але й ціну. Певною мірою допомогу, надану Києву, компенсують Євросоюз і США, хоча це все ще великі - і необхідні в нинішній політичній і стратегічній ситуації - зусилля польського бюджету.