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Словакия также вводит односторонний запрет на импорт украинского зерна

зерно,українське,зернові

Словакия, вслед за Польшей и Венгрией, вводит односторонний запрет на импорт украинской агропродукции.

Заявление правительства приводит Dennik N, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно решению, Словакия до конца года запретит импорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

"Мы должны избегать чрезмерного давления на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми по отношению к отечественным фермерам. В то же время наш шаг является реакцией на аналогичные действия Польши и Венгрии", – говорится в заявлении.

Также там пообещали интенсивно сотрудничать с Европейской комиссией и странами-членами ЕС для поиска общеевропейского системного решения во время запрета и, в случае принятия такого решения, снять запрет.

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Напомним, Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

После этого Польша ввела свой запрет. Так же поступила Венгрия.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.

Автор: 

зерно (1070) импорт (559) Словакия (976)


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Топ комментарии
+5
Так! Повинна! Але при владі кварталісти-схематозники. Ми в ЄС, якщо не помиляюсь, експортували біля 3% своєї зернової продукції. Решту морем в Африку, і так далі. Тепер почали експортувати через логістику ЄС. Але замість транзиту, схематозники почали скидувати на ринки Європи. По демпінговим цінам, контрабандою, і в межах більших ніж прописано в угоді торгівлі з ЄС. От суки Поляки, Румуни, Словаки, Болгали, і т.д.! Не закрили на це очі!
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16.09.2023 00:42
+5
Що таке "демпінгові ціни"? Я, чомусь, завжди наївно думав, що чесна конкуренція - це приваблення покупців зниженням ціни в порівнянні з конкурентами.
ПС. І щось мені не довелось ніде прочитати, що Україну звинувачують в порушенні асоціації. Скрізь тільки плач про "демпінгові ціни" і неспроможність місцевих фермерів конкурувати з українською продукцією.
ППС. Схематозники чиї? Українські? На ринках Європи продавали самі собі? Чи, все таки, місцевим схематозникам?
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16.09.2023 00:51
+4
КУРВА! засунуть ніж в спину з усмішкою на іпальниках ,промовляючи- "ми Ваші друзі і ми любимо УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД.
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15.09.2023 22:15
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Правила форума Совет форумчан
КУРВА! засунуть ніж в спину з усмішкою на іпальниках ,промовляючи- "ми Ваші друзі і ми любимо УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД.
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15.09.2023 22:15 Ответить
Троль, не паліруй, ведмедчук не оцінить. Пиши на стана,сру, там зразу гроші на бочку.
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16.09.2023 03:05 Ответить
Писати не вмієте?
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15.09.2023 22:15 Ответить
Словаччина також запроваджує односторонню на імпорт українського зерна

Це якась таємна одностороння, яку не можна називати?
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15.09.2023 22:15 Ответить
Вкотре бачу, що боротьба двійочників та членів партії "і так сойдьот!" за свої права увінчалася гучною перемогою.
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15.09.2023 22:18 Ответить
організована польщею антиукраїнська аграрна коаліція тріщить по швам: із 5 країн залишилося по факту дві. Ахахаха.
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15.09.2023 22:19 Ответить
3
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16.09.2023 02:32 Ответить
Три
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15.09.2023 22:24 Ответить
Так все куйво з цим зерном … я не аграрій … але може якось можна переробити його у підземних сховищах для довготривалого зберігання…. А потім викидати на ринок, у вигляді напівфабрикату коли є сезонный попит…. а ніж товктись із сусідами які нам домомагають зброєю за місце на аграрному прилавку світу…..
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15.09.2023 22:26 Ответить
не за прилавок світу йде мова а за їхні внутрішні прилавки
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15.09.2023 22:31 Ответить
Ну так переорієнтуватися і продавати куди дійсно потрібно а не заливати ринок дешевим збіжжям…
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15.09.2023 22:33 Ответить
нам потрібно туди де дорожче платять і дешевше везти
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15.09.2023 22:35 Ответить
Це улюблена формула спекулянтів….
а якщо наші інтереси пересікаються з країнами ЄС які на допомагають фінансово та зброєю то вибір очевидний ким треба жертвувати…. торгувати це не воювати.. справа нехитра….
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15.09.2023 22:40 Ответить
всі в світі спекулянти - а угода про асоціацію дозволяє нам поставки в єс
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15.09.2023 22:56 Ответить
всі в світі спекулянти- частково згоден з Вами….але коли на кону життя спекуляції є зайвими…
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15.09.2023 23:01 Ответить
поясніть це фермерам і агрокомпаніям (це їхнє зерно) які і так ледве дихають від збитків що їм варто продавати дешевше ніж вони можуть
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15.09.2023 23:16 Ответить
Потрібні дотації від держави але не за рахунок громадян а за рахунок апарату … - можливо це популізм але зменшити видатки на держ апарат а зекономлені кошти направити аграріям які забезпечують країну хлібом і валютою….
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15.09.2023 23:20 Ответить
Знаєте в чому прикол, у нас он зараз є програми по підтримці підприємців, що хочуть відкривати власний бізнес - сади там якісь і теплиці. Ну, сади ще ладно, хоча тут і так ту садовину немає особливо де збувати, але теплиці особливо розсмішили - хто ризикне зараз робити теплицю при умовах перманентного відключення електрики? У нашого уряду ідеї одна за одну "кращі".
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15.09.2023 23:28 Ответить
так може говорити людина яка поняття не має чим займається держ апарат і на якому він зараз підсосі
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15.09.2023 23:29 Ответить
«чим займається держ апарат і на якому він зараз підсос» 😂👍
що не чинуша то бомж кожен другий….
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15.09.2023 23:32 Ответить
наступною фразою як правило звучить - "Чим вони кращі чим я?"
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15.09.2023 23:34 Ответить
Зерно зберігається довше ніж борошно, і займає менше місця. Хіба що спирт гнати, на відгодівлю худоби пускати, ну і розширювати ринку збуту за рахунок азіатських країн, бо, очевидно, що на европейському ринку все вже поділено до нас.
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15.09.2023 22:32 Ответить
Там там дадуть якусь невеличку квоту, та й усе.
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15.09.2023 22:34 Ответить
Отже є голодуюча Африка яка дуже потребує нашого збіжжя але їздить всім скопом до путіна на хфоруми і при цьому навіть не може забезпечити транспортний коридор щоб не здохнути з голоду…..

тому нам потрібно шукати впливового посередника який би забеспечив /транспортування/експорт/продаж а ми сировину….

турки в цьому плані найкращі….
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15.09.2023 22:53 Ответить
У нас є ціле міністерство економіки, уряд і купа супутніх міністерств, хай думають
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15.09.2023 23:01 Ответить
Слушно…
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15.09.2023 23:03 Ответить
Африка звикла жити за чужий рахунок, тобто хтось має то зерно їм купити, в рамках гуманітарної допомоги, а їх справа - його з'їсти. Є багаті арабські країни - Йємен, Саудівська Аравія, Емірати. Вони цілком платоспроможні і не так далеко знаходяться. Ще Ізраїлю наче трохи купує нашу пшеницю.
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15.09.2023 23:07 Ответить
Можливо країни Балтії можуть створити зерновий хаб якщо країнам східної европи(їх зерновим ринкам ми так заважаємо) і продавати збіжжя туди де ми конкурентноспроможні..
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15.09.2023 23:15 Ответить
Було б добре. Іспанія раніше непогані обсяги українського зерна купувала, ну і країни Скандинавії, думаю, були б зацікавлені у ньому і взагалі у наших фруктах та овочах. Школа, що ми не сусіди з Литвою.
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15.09.2023 23:24 Ответить
Как видим всем пох. на голодающих африканских мальшиков в трусиках. А *зерновая сделка* только повод снять с рашистов санкции и усадить Украину за стол переговоров
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15.09.2023 22:27 Ответить
ні одна падла не сказала правду, з чого почалося...
мені здається що у всьому винуваті наші хотрожопі трейдери
наприклад...
взяти бабло за доставку до Франції а скинути в Польщі
чи без дозволу закидати зерном польські порти
чи ще якусь муйню зробити
з початку мова йшла за транзит
що ***** сталося???
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15.09.2023 22:37 Ответить
Нова смотряща від США за Україною, пообіцяла посприяти створенню потужної агропереообної промисловості в Україні.
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15.09.2023 22:40 Ответить
Мені байдуже,то не моє зерно і не ваше форумчани.І не треба цих патріотичних мансів...Поляки словаки думають за своїх.Не полудуркам які сидять не в окопах А виїхали за кордон,тут на Цензорі їх брудом поливати....Мені байдуже,зробіть хліб пенсіонерам по 5 гривень....Якщо зерна багато і не пишіть мені що воно все фуражне.Бо я якраз в темі.
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15.09.2023 22:50 Ответить
Вор ЗеКодломойский честный Вор в Законе....😁💪✊
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15.09.2023 22:56 Ответить
Думаю питання в ціні укр зерна, що набагато нижче ніж в сусідніх країнах де рівень життя вище, затрати на виробництво вищі і запит на використання добрив інший і більш обережний.
В Україні можна сипати в землю що завгодно аби росло. В Європі ні оскільки трутка сприяє тим чи іншим захворюванням громадян, що лягає матеріальною вагою на систему охорони здоров'я країни.
Таким чином українське зерно демпінгує ціни в Європі, а тут демократія і голос власних виробників на відміну від українських , в політиці щось (багато) вартує .
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15.09.2023 23:07 Ответить
А як же вони збираються приймати нас до ЄС? Так і будуть в усьому обмежувати? Де ж тоді рівноправність?
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16.09.2023 00:07 Ответить
До речі, то що написав зверху то одне, а друге тощо не переймайтеся дужо, бо звичайний українець з того зерна як не мав так мати нічого не буде, хоча по конституції все що на землі і під належить народові, тобто громадянам, тобто кожному громадянину.
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15.09.2023 23:15 Ответить
виручка валютна заходить в державу, платятся зарплати, платяться податки, купляється паливо, добрива, гроші заходять в економіку
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15.09.2023 23:27 Ответить
отакий ********* ЕС. Ніби є але кожен сам по собі. А ще гірше сусіди - коли нас убивають вони ворогу помагають. Треба було нам пустити кацапів до них
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15.09.2023 23:25 Ответить
Їм байдуже на те що в нас,хай вони до них зайдуть
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15.09.2023 23:35 Ответить
Стоїть тільки вереск, що на Шмарклемарафоні, що в "позитивних блохерів" про зраду. Але ніяких аналізів, а що ж змінилось з тих часів, коли нам все, і асоціацію з ЄС, і безвіз, І інвестиції. То чому від Зельоної влади відсторонюються навіть під час допомоги Україні у війні з Кацапією.
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15.09.2023 23:27 Ответить
Договір про асоціацію з ЄС виявився таким же нікчемним папірцем, як і будапештський меморандум. Обидва цих документи, чомусь, повинна виконувати лише Україна.
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16.09.2023 00:05 Ответить
Так! Повинна! Але при владі кварталісти-схематозники. Ми в ЄС, якщо не помиляюсь, експортували біля 3% своєї зернової продукції. Решту морем в Африку, і так далі. Тепер почали експортувати через логістику ЄС. Але замість транзиту, схематозники почали скидувати на ринки Європи. По демпінговим цінам, контрабандою, і в межах більших ніж прописано в угоді торгівлі з ЄС. От суки Поляки, Румуни, Словаки, Болгали, і т.д.! Не закрили на це очі!
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16.09.2023 00:42 Ответить
Що таке "демпінгові ціни"? Я, чомусь, завжди наївно думав, що чесна конкуренція - це приваблення покупців зниженням ціни в порівнянні з конкурентами.
ПС. І щось мені не довелось ніде прочитати, що Україну звинувачують в порушенні асоціації. Скрізь тільки плач про "демпінгові ціни" і неспроможність місцевих фермерів конкурувати з українською продукцією.
ППС. Схематозники чиї? Українські? На ринках Європи продавали самі собі? Чи, все таки, місцевим схематозникам?
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16.09.2023 00:51 Ответить
Не звертай на нього увагу, це корисний довпойоп на службі у польських бариг.
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16.09.2023 06:14 Ответить
То есть правила ВТО и честная конкуренция это все по их мнению пшик. Это все напоминает пиратство.
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16.09.2023 01:19 Ответить
По-перше.
Сільське господарство є стратегічною частиною економіки кожної країни.
По друге.
У Польщі сільське господарство в більшості випадків базується на сімейних фермах, а не на великих фермах з іноземним капіталом.
по-третє.
У Польщі існують спеціальні закони, які захищають наших фермерів.
по-четверте.
Зараз передвиборчий період і... жодна політична партія в Польщі не наважиться напасти на фермерів, бо за 3 дні вони засипають зерном усі державні установи, залізничні колії та прикордонні переходи з Україною.
П'яте.
Фермери вже один раз заплатили податок, з якого ми фінансуємо допомогу в постачанні техніки та амуніції, це все одно, що гілку зрізати, на якій сидиш.
По-шосте.
Навіть комунізм боявся мати справу з фермерами в Польщі, під час комунізму у нас були дрібні господарства, після падіння комунізму... колгоспи і радгоспи розвалилися.
по-сьоме.
Ми поляки не дурні... пускаючи ваше зерно в Польщу... ми допомагаємо не простим українцям, а великим експортним компаніям.
І найголовніша причина.
Поляки ніколи не піддадуться шантажу чи судовим слуханням. Це уперта позиція. Але таке ставлення захищає звичайного фермера в Польщі, а не якийсь великий бізнес і корупційні домовленості. Якби ми тільки дозволили завозити в Польщу невеликі кількості зерна, і відразу разом із зерном увійшла чума, яка називається корупцією... Де почали фальсифікувати класифікаційну документацію на зерно.
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16.09.2023 01:34 Ответить
скоты вы
хуже кацапов
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16.09.2023 02:35 Ответить
Так ось тільки мова йде не про зерно, а про заборону польщею усієї агропродукції з України всупереч договору про вільний ринок Україна-ЄС.
По-друге, польща не довела Єврокомісі, що українська агропродукція шкодить місцевій економіці. Наприклад Чехія вважає навпаки, що постачання української агропродукції знизило внутрішні ціни на харчі.
По-третє, польське сільське господарство дотаційне з євробюджету - це не історія успіху, як ти розповідаєш.
По-четверте, Брюссель готовий виділити польським фермерам мільйони євро на покриття можливих збитків
По-п'яте, великі експортні компанії експортують з України тільки зерно, а ось якого хєра польща забороняла ввезення української полуниці яку вирощують дрібні фермери - ніхто не розуміє.
По-шосте, за військову амуніцію яку поставляють поляки в Україну платять не польські фермери, а платники податків із Америки, країн ЄС і України
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16.09.2023 06:24 Ответить
По-перше... Ваше виробництво порушує норми використання пестицидів і гербіцидів. (Приклад... фірма А з Польщі купує все зерно, перемелює на борошно, продає на пекарню, потім продукт перевіряється і виявляється, що вміст хімічних речовин значно перевищує норми) такий хліб треба знищити. Хто дасть нам гроші за наші втрати?
Ви стверджуєте, що поставки здійснюються через Євросоюз, а Польща не в Євросоюзі? Аналіз німецьких установ показує, що лише Польща надала 100% заявленої допомоги до квітня 2023 року. Що ставить нас першими в списку. Я не про кількість, а про те, що ми задекларували і що ми поставили. Ми доставили понад 700 одиниць різної бронетехніки. Ми Мала Польща.
коли мова йде про поставки *********** для пострадянської техніки... Зараз ми вивозимо останні, і військові підприємства, які зберігають **********, щотижня відправляють транспорти в Україну. Якщо якийсь українець мені скаже, що я сволота... Тоді запитайте своїх солдатів на фронті, які відбивали перший російський штурм, якою технікою вони користувалися.
Якщо ваша влада навчиться дбати про простих українців... лише тоді ви зрозумієте нашу систему роботи.
Скільки танків вам дав Євросоюз (старий Євросоюз) Ми, поляки, благали по всій Європі, щоб Німеччина дозволила передати вам танки Leo2. А скільки ви отримали Leo1 від старих країн Євросоюзу 10. На словах десять штук Кожен українець, який називає поляка... "сволотом", сам є сволочею.
Ви навчили суспільство процвітати на корупції... Ви збираєте врожай.
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16.09.2023 12:02 Ответить
Війна в Україні - спецрепортаж Defence24.pl

Відповідаючи на запитання Defence24.pl, Оперативний центр Міністерства національної оборони повідомив, що вартість польської військової допомоги Україні досягла 3 млрд євро, тобто понад 13,3 млрд злотих. Це означає значне зростання за останні кілька місяців, адже - нагадаємо - у квітні ц.р. Міністерство оборони оголосило про надання допомоги на 2,5 млрд євро.

І ця попередня сума майже напевно включала (серед іншого) танки Leopard 2A4 і принаймні частину винищувачів МіГ-29, які Варшава передала Києву цього року. Це також стосується багатьох інших видів техніки, починаючи від Pioruns, Arrowheads, T-72M/M1/M1R (понад 240 з яких було поставлено у 2022 році) або загалом 54 Krabs, поставлених у перші місяці повномасштабного війни, через зенітні комплекси «Оса», доставлені лише пізніше.. і «Нева», а також велика кількість ***********, запасних частин, різних типів транспортних засобів тощо.

Додамо, що ще у квітні 2022 року заявлялося, що Польща надала Україні обладнання на 1,6 млрд доларів, тобто приблизно на 1,4-1,5 млрд євро. За рік повномасштабної війни ця сума «виросла» приблизно на мільярд євро, а за останні три-чотири місяці приблизно на півмільярда.

Тому виникає питання, які конкретні поставки призвели до збільшення вартості допомоги. У Міноборони наголошують, що деталі наданої Україні підтримки є секретною інформацією. З наявної інформації, наприклад The ​​Wall Street Journal, можна зробити висновок, що серед техніки, переданої в Україну з Польщі, були й вертольоти Мі-24.

Однак про поставку в Україну колісних бронетранспортерів «Росомак» поки невідомо. Прем'єр-міністр Моравецький оголосив про плани поставити Києву сотні таких машин на рубежі березня-квітня, тоді ж називалася кількість 150 одиниць і 24 мінометів "Рак" і 200 "Росомаків" двома партіями. Хоча транспортери мали бути замовлені у виробника Rosomak S.A., водночас висловлювалися припущення про поставку деяких із них зі складів Війська Польського.

Однак наразі ні Міноборони, ні PGZ не розкривають більше подробиць угоди. На запитання про конфігурацію транспортерів та статус укладання контрактів і реалізації проекту, PGZ Group відповідає: «Через положення про конфіденційність, що стосуються питань співпраці з Україною, і чутливість теми в поточній геополітичній ситуації, ми не надають інформацію на цю тему».

Безперечно, Польща досі займає дуже важливе місце на карті країн, які надають Україні військову допомогу. Навіть якщо його динаміка дещо повільніша, ніж у перші місяці війни, підтримка, яку надає Варшава, є вирішальною, і її значення все ще зростає. Не кажучи вже про те, що це не лише безпосередня допомога, а й координація та виконання ролі центру матеріально-технічного забезпечення, зрештою - підготовка українських вояків, яка проводиться за великого залучення Війська Польського.

Окреме питання - відновлення можливостей, які були тимчасово обмежені внаслідок дарування Україні. За багатьма напрямками, такими як танки, самохідні гаубиці та системи Piorun, відповідні контракти вже укладено, але на їх повне виконання знадобиться кілька років. По іншим, наприклад, БМП, готується укладення контрактів на реалізацію. У більшості випадків нова зброя має в рази вищу бойову цінність, але й ціну. Певною мірою допомогу, надану Києву, компенсують Євросоюз і США, хоча це все ще великі - і необхідні в нинішній політичній і стратегічній ситуації - зусилля польського бюджету.
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16.09.2023 12:27 Ответить
ганьба словакии!
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16.09.2023 02:36 Ответить
 
 