Словакия также вводит односторонний запрет на импорт украинского зерна

Словакия, вслед за Польшей и Венгрией, вводит односторонний запрет на импорт украинской агропродукции.

Заявление правительства приводит Dennik N, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно решению, Словакия до конца года запретит импорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

"Мы должны избегать чрезмерного давления на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми по отношению к отечественным фермерам. В то же время наш шаг является реакцией на аналогичные действия Польши и Венгрии", – говорится в заявлении.

Также там пообещали интенсивно сотрудничать с Европейской комиссией и странами-членами ЕС для поиска общеевропейского системного решения во время запрета и, в случае принятия такого решения, снять запрет.

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Напомним, Европейская комиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

После этого Польша ввела свой запрет. Так же поступила Венгрия.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года.