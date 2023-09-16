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Новости Агрессия России против Украины
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Часть ракет, поражающих врага в оккупированном Крыму, – украинские, - Данилов

данілов

В Крыму Украина использует собственные ракетные разработки, которые не хуже западных. Ракетная программа, начатая в Украине в 2020 году, дает свои плоды.

Об этом в эксклюзивном интервью Украинскому Радио заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден тем способом, который мы сочтем необходимым. На сегодня выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия, которое есть у нас в наличии", - отметил Алексей Данилов.

Он добавил, что ракетная программа, начатая в Украине в 2020 году, дает свои плоды.

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"Часть вооружения, поражающего врага на нашей территории, в частности в Крыму, - это выполнение ракетной программы и наши новейшие разработки, которые на сегодняшний день не хуже западных образцов", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что украинские военные не будут просить разрешения на использование оружия на территории нашей страны, в том числе и в Крыму: "Есть определенные ограничения по использованию западного оружия, наши обещания партнерам, которых мы обязательно придерживаемся. На территории России мы западное оружие не используем. Если там что-то происходит, это происходит только с использованием нашего отечественного оружия, оружия нашего производства".

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"Ситуация с обстрелами Крыма будет продолжаться, как бы россияне не шумели. Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден таким образом, который мы будем считать необходимым. На сегодняшний день выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия, которое есть у нас в наличии", - отметил Данилов.

Напомним, 14 сентября СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российскую ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Крым (26369) освобождение (564) ракеты (3556)


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Топ комментарии
+33
"Започаткована в 2020 році ракетна програма"? Це та котру зупинили після 2019-го і не давали грошей на її розвиток більше двох років? Данілов думає що у нас пам"ять акваріумних рибок?
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16.09.2023 10:26
+19
Интересно, одному мне хочется смачно плюнуть в эту *************** харю этого самодовольного рэкетира-зоотехника в чёрном или нет?
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16.09.2023 10:24
+18
Этот моральный урод зоотехник и рэкетир ни каким боком ни к ВСУ ни к ракетам и т.д. не относиться.
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16.09.2023 10:27
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Наши ракеты лучше бы приберегли для ударов по Параше. А импортными которыми нам не дают бить по Параше, можно и по крыму лупить
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16.09.2023 10:16 Ответить
Уже риторика изменилась! От "низзя!" до: "пусть лупят куда хотят!".
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16.09.2023 11:09 Ответить
Тоже слышал такое. США говорят, мол мы не то чтобы приветствуем удары по российской территории, но окончательное решение за Украиной
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16.09.2023 13:18 Ответить
Там еще перевод двусмысленый,яб перевел как "не нам мешать каким пистолетом(оружием?) самооборона".
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16.09.2023 15:22 Ответить
Ветеринар - СДАВШИЙ ЮГ равный ЛНР и ДНР вместе взятые !!!
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16.09.2023 14:34 Ответить
Крым + ордло ~7%. Сдали 30-7=23% . Те 20%,котрые считает ОПа - это уже после 10% на севере,под Харьковом. Еще 2% дал Херсон.
Да и по карте ордло + Крым ~ 3 раза только на юге!
Всюдорогу забывают захват с севера до Киева!
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16.09.2023 15:28 Ответить
Таки можемо коли захочемо
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16.09.2023 10:22 Ответить
Этот моральный урод зоотехник и рэкетир ни каким боком ни к ВСУ ни к ракетам и т.д. не относиться.
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16.09.2023 10:27 Ответить
Наркоман призначив його на цю посаду і він виконує свої функції
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16.09.2023 10:30 Ответить
Его функция - красть, жрать, срать и надувать щёки.
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16.09.2023 10:33 Ответить
Я вообще удивляюсь кто и зачем у него берет интервью. Это же ноль без палочки, от него ничего не зависит, он ни за что не отвечает.
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16.09.2023 10:55 Ответить
Інтерв'ю беруть заради крісла. Хочуть дізнатися, приросло воно до нього, чи ні.
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16.09.2023 12:13 Ответить
Интересно, одному мне хочется смачно плюнуть в эту *************** харю этого самодовольного рэкетира-зоотехника в чёрном или нет?
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16.09.2023 10:24 Ответить
"Започаткована в 2020 році ракетна програма"? Це та котру зупинили після 2019-го і не давали грошей на її розвиток більше двох років? Данілов думає що у нас пам"ять акваріумних рибок?
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16.09.2023 10:26 Ответить
Именно та. У этого ветеринара память как у свиньи, помнит только где лохань с помоями (баблом) что бы жрать и жрать, и он думает что и у остальных такая же память.
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16.09.2023 10:28 Ответить
Саме так! Вся цивілізація почалася після обраня зелезадого!
Вже у школах його викладають як "великого українця",віщого за Шевченка,Сагайдачного.
А от у Ізраелі його навіть у перелік впливових євреїв світу не зарахували,навіть після Пригожина з 52 місцем.
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16.09.2023 10:35 Ответить
"Євреї світу ніколи не простять Зеленському того, що він за 4 роки розвінчав тисячолітній міф про геніальність та виключні розумові здібності євреїв!"
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16.09.2023 10:42 Ответить
странно. И какие ж ракеты были разработаны начиная с 2020 года???
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16.09.2023 10:29 Ответить
Уникальные. Из говна на асфальте и палок.
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16.09.2023 10:34 Ответить
Те,которые разрабатывались с 2014 Турчиновым,но испытания,прием на вооружение и производство были свернуты в 2019! Нельзя 1неполный рабчий день на предприятии по выпуску ракет считать "производством!
Не только деньги из этих программ,но и деньги" ковидного фонда" были разворованы и закатаны в асфальт дорог для расейских окупантов!
Но деньги на разминирование и уничтожение линий обороны на юге,севере и востоке БЫЛИ!
И все благодаря выбору 2019!
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16.09.2023 11:05 Ответить
Пізділов і його чергова порція локшини на вуха наївних лохопатріотів.
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16.09.2023 10:36 Ответить
Але це не завдяки тобі і Боневтіку Гундосовичу, а всупереч. Так що, медальки собі не вішай.
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16.09.2023 10:44 Ответить
Ці ракети мали бути ще в 20му році,а вони з'явились лиш в кінці 23 року.Один із багатьох елементів по здачі України .
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16.09.2023 10:48 Ответить
Дивно, що Данилов не глаголить "проЗДОБУТКИ" привладних на асфальті та бітумі! Ракети для зелі і його призначенців, були НЕ НА ЧАС, бо дороги ж готували для окупантів, яка там підготовка України до відсічі московитам! А ОСОБИСТУ відповідальність несуть усі, хто присягали на трибуні ВРУ з булавою і без неї… Кров та смерть Українців вимагає ВІДПОВІДІ, як це сталося так ПРОСТО!!
«Філософ» з рнбоу, дивно замовчує і про результати САНКЦІЙ та реальної КОНФІСКАЦІЇ майна у зрадників в Україні! Майно їх, втиху, «дивно» переписують, зникає та переходить на оточення презента!!
Про «ЗНИКЛИЙ» кимось, броньований мерс мертвечук характерне замовчування… Реєстри Мінюста від Шмигаля хтось змінює..
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16.09.2023 10:49 Ответить
Зеля скасував виробництво ракет в країні в 2019 році, а почалось воно тільки в кінці 2022 року.
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16.09.2023 10:53 Ответить
-"ракетна програма, започаткована в Україні в 2020 році, дає свої плоди "-Щоб ти з'їв та не пиз*ів! І сонце почало сходити з проходом боневтіка.Ще літочислення уведіть від приходу зеленого до влади!
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16.09.2023 10:54 Ответить
Данілов ще і πιξдун ! Яки ракеті вироблялись в країні в 2020 році ?
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16.09.2023 10:57 Ответить
як же це вгодовано хйло за...бло

тріо якесь: клоун, буланова та ветеринар
відеоблогери для тінейджерів

де твої дітки маямські?
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16.09.2023 11:19 Ответить
Ще один звєздобол,що має величезну купу часу.Йди вже в аспірантуру.
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16.09.2023 12:45 Ответить
)))
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16.09.2023 16:00 Ответить
Ой, а що це таке прозрівше вилізло, і істини народжує?
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16.09.2023 13:03 Ответить
 
 