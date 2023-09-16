Часть ракет, поражающих врага в оккупированном Крыму, – украинские, - Данилов

В Крыму Украина использует собственные ракетные разработки, которые не хуже западных. Ракетная программа, начатая в Украине в 2020 году, дает свои плоды.

Об этом в эксклюзивном интервью Украинскому Радио заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден тем способом, который мы сочтем необходимым. На сегодня выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия, которое есть у нас в наличии", - отметил Алексей Данилов.

Он добавил, что ракетная программа, начатая в Украине в 2020 году, дает свои плоды.

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"Часть вооружения, поражающего врага на нашей территории, в частности в Крыму, - это выполнение ракетной программы и наши новейшие разработки, которые на сегодняшний день не хуже западных образцов", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что украинские военные не будут просить разрешения на использование оружия на территории нашей страны, в том числе и в Крыму: "Есть определенные ограничения по использованию западного оружия, наши обещания партнерам, которых мы обязательно придерживаемся. На территории России мы западное оружие не используем. Если там что-то происходит, это происходит только с использованием нашего отечественного оружия, оружия нашего производства".

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"Ситуация с обстрелами Крыма будет продолжаться, как бы россияне не шумели. Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден таким образом, который мы будем считать необходимым. На сегодняшний день выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия, которое есть у нас в наличии", - отметил Данилов.

Напомним, 14 сентября СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российскую ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.