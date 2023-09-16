Часть ракет, поражающих врага в оккупированном Крыму, – украинские, - Данилов
В Крыму Украина использует собственные ракетные разработки, которые не хуже западных. Ракетная программа, начатая в Украине в 2020 году, дает свои плоды.
Об этом в эксклюзивном интервью Украинскому Радио заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден тем способом, который мы сочтем необходимым. На сегодня выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия, которое есть у нас в наличии", - отметил Алексей Данилов.
Он добавил, что ракетная программа, начатая в Украине в 2020 году, дает свои плоды.
"Часть вооружения, поражающего врага на нашей территории, в частности в Крыму, - это выполнение ракетной программы и наши новейшие разработки, которые на сегодняшний день не хуже западных образцов", - отметил Данилов.
Секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что украинские военные не будут просить разрешения на использование оружия на территории нашей страны, в том числе и в Крыму: "Есть определенные ограничения по использованию западного оружия, наши обещания партнерам, которых мы обязательно придерживаемся. На территории России мы западное оружие не используем. Если там что-то происходит, это происходит только с использованием нашего отечественного оружия, оружия нашего производства".
"Ситуация с обстрелами Крыма будет продолжаться, как бы россияне не шумели. Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден таким образом, который мы будем считать необходимым. На сегодняшний день выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия, которое есть у нас в наличии", - отметил Данилов.
Напомним, 14 сентября СБУ и ВМС возле Евпатории уничтожили российскую ПВО "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да и по карте ордло + Крым ~ 3 раза только на юге!
Всюдорогу забывают захват с севера до Киева!
Вже у школах його викладають як "великого українця",віщого за Шевченка,Сагайдачного.
А от у Ізраелі його навіть у перелік впливових євреїв світу не зарахували,навіть після Пригожина з 52 місцем.
Не только деньги из этих программ,но и деньги" ковидного фонда" были разворованы и закатаны в асфальт дорог для расейских окупантов!
Но деньги на разминирование и уничтожение линий обороны на юге,севере и востоке БЫЛИ!
И все благодаря выбору 2019!
«Філософ» з рнбоу, дивно замовчує і про результати САНКЦІЙ та реальної КОНФІСКАЦІЇ майна у зрадників в Україні! Майно їх, втиху, «дивно» переписують, зникає та переходить на оточення презента!!
Про «ЗНИКЛИЙ» кимось, броньований мерс мертвечук характерне замовчування… Реєстри Мінюста від Шмигаля хтось змінює..
тріо якесь: клоун, буланова та ветеринар
відеоблогери для тінейджерів
де твої дітки маямські?