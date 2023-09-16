Россияне вели безуспешные наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 16 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются пятьсот семьдесятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

В течение суток произошло 30 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и более 50 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также от циничных ракетных ударов пострадало мирное население города Харьков. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 15 частных жилых домов, разрушены лицей и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России. Нанес авиационные удары возле Степка Сумской области и Малой Волчьей, Плетеновки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктов, среди них Галагановка Черниговской области; Рудак, Середина-Буда, Бачевск, Садки, Рясное Сумской области и Стрелечье, Гатище, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку от Синьковки и Копанки Харьковской области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Фиголовка, Лиман Первый, Петропавловка, Западное, Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское Луганской области и Серебрянка, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Дроновка, Сивесрк, Верхнекаменское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили более 10 атак противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области. Авиационные удары получили Авдеевка и Северное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Невельское, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеским авиационным ударам подверглись населенный пункт Старомайорское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

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На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Светлая Долина, Малая Токмачка, Орехов и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Павловка, Каменское, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав и Львово Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Антоновка и Херсон Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий, наши воины преуспевают в районе Клещиевки Донецкой области.

В некоторых населенных пунктах Бердянского района Херсонской области российские оккупационные войска расквартируются в частных домах местных жителей. В то же время распространяется практика освобождения частных домов после проведения фильтрационных мероприятий и принудительное переселение местных жителей по несколько семей в один дом.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по пунктам управления, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по 3 зенитно-ракетным комплексам "Бук-М1" и 5 артиллерийским средствам противника".

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