Депопуляция - неизбежный сценарий для Украины, - директор Института демографии Либанова
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Украина в любом случае столкнется с депопуляцией, дефицитом рабочей силы и снижением густоты населения, особенно на отдельных территориях, заявила директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи Элла Либанова.
"Депопуляция – неизбежный сценарий для Украины. Абсолютно неизбежен дефицит рабочей силы. Напрашивается иммиграция", - сказала она на Региональном экономическом форуме в Киеве на этой неделе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно представленным ею оценкам, по состоянию на начало этого года численность населения на подконтрольной украинским властям территории составляла 31,6 млн человек, а сейчас она немного больше.
Либанова отметила, что прогноз численности населения на начало 2033 года в рамках Украины 1991 года колеблется в пределах 26-35 млн человек.
"35 млн – чрезвычайно оптимистичный сценарий на 2033 год. Исчерпан потенциал демографического роста. В развитых странах это компенсируется миграцией", - отметила директор института.
Она напомнила, что, согласно еще довоенным оценкам, 42% 20-летних мужчин в Украине не доживают до 65 лет, тогда как в Польше этот показатель составляет 27%, а численность населения старше 65 лет на 20% выше тех, кому 15 и меньше.
Говоря об эмиграции, Либанова напомнила, что до войны считали, что за границей работали около 3 млн украинцев, однако с началом войны выехало еще около 6 млн человек. Эксперт добавила, что данные Евростата демонстрируют постепенный переток украинских беженцев дальше от границы с Украиной, что снижает вероятность их возвращения. По ее мнению, сложно будет вернуть и детей, которые пойдут учиться в высшие учебные заведения за рубежом, и, в общем-то, многие страны, особенно их бизнес, заинтересованы в интеграции украинских беженцев.
Директор института демографии также обратила внимание на необходимость пересмотра региональной политики в стране, в частности создания стимулов для жителей северо-восточных регионов, откуда необходимо будет убирать стратегические отрасли из-за близости с Россией. Либанова уточнила, что особенно обеспокоена Черниговской и Сумской областями, поскольку "Харьковщина еще может выехать за счет Харькова".
Говоря о западном регионе, она отметила, что его экологическая емкость для роста населения уже исчерпана, кроме Ивано-Франковской и Львовской областей.
"Наибольшие перспективы релокации я вижу в центральной Украине", - заявила эксперт.
Среди других тенденций она также спрогнозировала свойственное бедным странам продолжение перетекания населения в метрополисы, которых сегодня в Украине пять: Киев, Харьков, Одесса, Львов и Днепр и к которым, она надеется, после победы вернется Донецк.
Давая рекомендации, директор Института демографии и социальных исследований, в частности, советовала больше внимания уделять продвижению здорового образа жизни, ведь вложения в него эффективнее, чем в систему здравоохранения.
Среди других ее рекомендаций – стимулирование трудовой деятельности лиц с инвалидностью и лиц пенсионного возраста. Как считает Либанова, при нынешней продолжительности жизни мужчин нет оснований для повышения пенсионного возраста для них, а стран, где пенсионный возраст женщин был бы выше возраста мужчин, она не знает.
Эксперт призвала после войны не ограничивать искусственно эмиграцию, но уже сейчас начать готовиться к иммиграции: готовить к этому население, которое в Украине, за небольшими исключениями, является моноэтническим, и разрабатывать политику принятия иммигрантами украинских ценностей.
По ее словам, чтобы удержать население на уровне около 30 млн, человек ежегодно может понадобиться до 300 тыс. мигрантов.
Либанова призвала также не допустить раздора между группами, которые в связи с войной сейчас формируются, - участниками боевых действий, теми, кто никуда не выезжал со своих мест, выехавшими в пределах Украины и выехавшими за границу.
Пожалуйста, подождите...
Тому що сюди іммігрують тільки ті, кого не захотіли бачити у Європі, тобто всякий непотріб, який тільки й вміє, що розмножуватись.
Працювати не будуть. Будуть красти і сидіти на державні виплати багатодітним сім'ям.
Коли русня піде другою навалою, багатомільйонним натовпом проломлять кордон з ЄС, по дорозі затоптавши тікаючих у тому ж напрямку українців.
Русні всього 140 мільйонів (а реально менше), але контролюють п'яту частину земної поверхні, і чорта з два їх звідти посунеш, при тому їм навіть вдається збільшувати площу роіссі.
Так що кількість не грає просто вирішальної ролі. Якість важливіша. Але вся якість наша вже розчинилась по світу, залишились тільки ті, хто за кордоном не потрібен, або хто з якогось переляку тут вирішив зостатись.
І у тих, хто зостанеться в таких умовах, будуть лише дві причини: не має що запропонувати за кордоном, є ще якась надія на світле майбутнє.
А що буде насправді, невідомо нікому.
Всім прийняти іслам? Можете попрощатись з науково-технічним розвитком. У турків гарна промисловість, але щось нічого не чув про новітні технології родом з Турції або відкриття турецьких вчених.
Зате скажіть "так" вічній та недоторканій корупції. Бо вся влада від Бога, отже, хто йде проти влади, той йде проти Бога, а мусульманам проти Бога йти ніяк не можна, бо вони покірні.
Великі міста мають залишатись як осередки прогресивного способу життя.
Поки у Сан-Франциско є цілий гей-район, у маленьких містечках США процвітають ще ті "скрєпи".
А будувати ісламське жіноненависницьке утворення - що б що?
Може треба було бошками тупими думати, коли бігли навипередки голосувати за недоумка і ненавистника України і всього українського?
Понавибирали, а тепер всі погані.
****, всі будуть відповідати за " серіальчики про Голоборотька".
Ніхто не втече. Багато вже хто, нажаль, вже і покаятися не може за свій вибір.
Задовбали вже зелені ідіоти.
P.S.я голосував за Порошенка
Есть наверное самый незащищённый слой населения-вынужденные переселенцы.
Люди покинули дома, имущество, работу и сознательно выбрали вместо мордора Украину.
А что дало переселенцам государство?
Бесплатное или недорогое или в рассрочку жильё?
Нет.
Бесплатные или недорогие кредиты?
Нет.
Может работой достойной обеспечило?
Снова нет.
Работать в Украине за копейки и собирать на восстановление утраченного десятками лет, ютясь в общагах или на съёмных квартирах?
Нет уж.
Если державе переселенцы не нужны, то такая держава и нам не нужна.
В Европе УКРАИНЕЦ очень даже нужен.
В там и зарплаты другие, и социалка реальная а не только на бумаге, и чиновничий беспредел отсутствует как явление.
Те, що влада має йти і приймати реалістичні кроки в війні, замість щоденного прикорму вигаданими дурницями слухачів марафону, очевидно вде навіть слухачаи марафону.
Реалістичні кроки закінчення війни, безпека, економічна свобода, стимуляція народжуваності молодих сімей житловими програмами (бо саме житло є головною перепоною і головною ціллю молодих сімей, це і згідно опитувань, і історією про радянських "квартирних" дітей), плюс звісно медійний акцент на цінність дітей. Бо вся стаття звучить як "ви воюйте поки воюється, а ми навеземо мусульманських робочих для крупного бізнесу "