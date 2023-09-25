Депопуляция - неизбежный сценарий для Украины, - директор Института демографии Либанова

Украина в любом случае столкнется с депопуляцией, дефицитом рабочей силы и снижением густоты населения, особенно на отдельных территориях, заявила директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи Элла Либанова.

"Депопуляция – неизбежный сценарий для Украины. Абсолютно неизбежен дефицит рабочей силы. Напрашивается иммиграция", - сказала она на Региональном экономическом форуме в Киеве на этой неделе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно представленным ею оценкам, по состоянию на начало этого года численность населения на подконтрольной украинским властям территории составляла 31,6 млн человек, а сейчас она немного больше.

Либанова отметила, что прогноз численности населения на начало 2033 года в рамках Украины 1991 года колеблется в пределах 26-35 млн человек.

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"35 млн – чрезвычайно оптимистичный сценарий на 2033 год. Исчерпан потенциал демографического роста. В развитых странах это компенсируется миграцией", - отметила директор института.

Она напомнила, что, согласно еще довоенным оценкам, 42% 20-летних мужчин в Украине не доживают до 65 лет, тогда как в Польше этот показатель составляет 27%, а численность населения старше 65 лет на 20% выше тех, кому 15 и меньше.

Говоря об эмиграции, Либанова напомнила, что до войны считали, что за границей работали около 3 млн украинцев, однако с началом войны выехало еще около 6 млн человек. Эксперт добавила, что данные Евростата демонстрируют постепенный переток украинских беженцев дальше от границы с Украиной, что снижает вероятность их возвращения. По ее мнению, сложно будет вернуть и детей, которые пойдут учиться в высшие учебные заведения за рубежом, и, в общем-то, многие страны, особенно их бизнес, заинтересованы в интеграции украинских беженцев.

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Директор института демографии также обратила внимание на необходимость пересмотра региональной политики в стране, в частности создания стимулов для жителей северо-восточных регионов, откуда необходимо будет убирать стратегические отрасли из-за близости с Россией. Либанова уточнила, что особенно обеспокоена Черниговской и Сумской областями, поскольку "Харьковщина еще может выехать за счет Харькова".

Говоря о западном регионе, она отметила, что его экологическая емкость для роста населения уже исчерпана, кроме Ивано-Франковской и Львовской областей.

"Наибольшие перспективы релокации я вижу в центральной Украине", - заявила эксперт.

Среди других тенденций она также спрогнозировала свойственное бедным странам продолжение перетекания населения в метрополисы, которых сегодня в Украине пять: Киев, Харьков, Одесса, Львов и Днепр и к которым, она надеется, после победы вернется Донецк.

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Давая рекомендации, директор Института демографии и социальных исследований, в частности, советовала больше внимания уделять продвижению здорового образа жизни, ведь вложения в него эффективнее, чем в систему здравоохранения.

Среди других ее рекомендаций – стимулирование трудовой деятельности лиц с инвалидностью и лиц пенсионного возраста. Как считает Либанова, при нынешней продолжительности жизни мужчин нет оснований для повышения пенсионного возраста для них, а стран, где пенсионный возраст женщин был бы выше возраста мужчин, она не знает.

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Эксперт призвала после войны не ограничивать искусственно эмиграцию, но уже сейчас начать готовиться к иммиграции: готовить к этому население, которое в Украине, за небольшими исключениями, является моноэтническим, и разрабатывать политику принятия иммигрантами украинских ценностей.

По ее словам, чтобы удержать население на уровне около 30 млн, человек ежегодно может понадобиться до 300 тыс. мигрантов.

Либанова призвала также не допустить раздора между группами, которые в связи с войной сейчас формируются, - участниками боевых действий, теми, кто никуда не выезжал со своих мест, выехавшими в пределах Украины и выехавшими за границу.

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