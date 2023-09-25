РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12079 посетителей онлайн
Новости Общество
78 285 360
демография (282) Либанова (39)

Депопуляция - неизбежный сценарий для Украины, - директор Института демографии Либанова

Новости Цензор.НЕТ Общество

демография,население,популяция

Украина в любом случае столкнется с депопуляцией, дефицитом рабочей силы и снижением густоты населения, особенно на отдельных территориях, заявила директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи Элла Либанова.

"Депопуляция – неизбежный сценарий для Украины. Абсолютно неизбежен дефицит рабочей силы. Напрашивается иммиграция", - сказала она на Региональном экономическом форуме в Киеве на этой неделе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно представленным ею оценкам, по состоянию на начало этого года численность населения на подконтрольной украинским властям территории составляла 31,6 млн человек, а сейчас она немного больше.

Либанова отметила, что прогноз численности населения на начало 2033 года в рамках Украины 1991 года колеблется в пределах 26-35 млн человек.

Читайте также: Послевоенное восстановление Украины будет происходить вокруг Киева и 4 метрополисов, - демограф Либанова

"35 млн – чрезвычайно оптимистичный сценарий на 2033 год. Исчерпан потенциал демографического роста. В развитых странах это компенсируется миграцией", - отметила директор института.

Она напомнила, что, согласно еще довоенным оценкам, 42% 20-летних мужчин в Украине не доживают до 65 лет, тогда как в Польше этот показатель составляет 27%, а численность населения старше 65 лет на 20% выше тех, кому 15 и меньше.

Говоря об эмиграции, Либанова напомнила, что до войны считали, что за границей работали около 3 млн украинцев, однако с началом войны выехало еще около 6 млн человек. Эксперт добавила, что данные Евростата демонстрируют постепенный переток украинских беженцев дальше от границы с Украиной, что снижает вероятность их возвращения. По ее мнению, сложно будет вернуть и детей, которые пойдут учиться в высшие учебные заведения за рубежом, и, в общем-то, многие страны, особенно их бизнес, заинтересованы в интеграции украинских беженцев.

Читайте также: В данный момент численность населения Украины составляет от 28 до 34 миллионов, - директор Института демографии Либанова

Директор института демографии также обратила внимание на необходимость пересмотра региональной политики в стране, в частности создания стимулов для жителей северо-восточных регионов, откуда необходимо будет убирать стратегические отрасли из-за близости с Россией. Либанова уточнила, что особенно обеспокоена Черниговской и Сумской областями, поскольку "Харьковщина еще может выехать за счет Харькова".

Говоря о западном регионе, она отметила, что его экологическая емкость для роста населения уже исчерпана, кроме Ивано-Франковской и Львовской областей.

"Наибольшие перспективы релокации я вижу в центральной Украине", - заявила эксперт.

Среди других тенденций она также спрогнозировала свойственное бедным странам продолжение перетекания населения в метрополисы, которых сегодня в Украине пять: Киев, Харьков, Одесса, Львов и Днепр и к которым, она надеется, после победы вернется Донецк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2023 году Украину ожидает катастрофическое падение рождаемости, - директор Института демографии Либанова

Давая рекомендации, директор Института демографии и социальных исследований, в частности, советовала больше внимания уделять продвижению здорового образа жизни, ведь вложения в него эффективнее, чем в систему здравоохранения.

Среди других ее рекомендаций – стимулирование трудовой деятельности лиц с инвалидностью и лиц пенсионного возраста. Как считает Либанова, при нынешней продолжительности жизни мужчин нет оснований для повышения пенсионного возраста для них, а стран, где пенсионный возраст женщин был бы выше возраста мужчин, она не знает.

Также читайте: Самые бедные семьи в Украине - не пенсионеры, а семьи с двумя-тремя детьми, - директор Института демографии Либанова

Эксперт призвала после войны не ограничивать искусственно эмиграцию, но уже сейчас начать готовиться к иммиграции: готовить к этому население, которое в Украине, за небольшими исключениями, является моноэтническим, и разрабатывать политику принятия иммигрантами украинских ценностей.

По ее словам, чтобы удержать население на уровне около 30 млн, человек ежегодно может понадобиться до 300 тыс. мигрантов.

Либанова призвала также не допустить раздора между группами, которые в связи с войной сейчас формируются, - участниками боевых действий, теми, кто никуда не выезжал со своих мест, выехавшими в пределах Украины и выехавшими за границу.

Читайте также: Россия хочет изменить демографический состав населения на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Единственный, кто не сдался в плен на Азовстали: Мощное интервью бойца "Схід"

https://www.youtube.com/watch?v=46BRzKDFXbk

Он по собственному желанию полетел в окруженный Мариуполь, чтобы присоединиться к обороне города. Когда поступила команда сдаваться в плен, "Схід" стал единственным военным, кто не ушел в плен. Остался на заводе, неделю скрывался под землей, и после этого - самостоятельно прошёл более 200 км по оккупированной территории (!) и вышел к своим.
показать весь комментарий
25.09.2023 01:32
+28
Проблема в том, что наш бизнесс платить не хочет, а сохранить сверхдоходы хочет. Вот и требует "дайте нам бесплатных работников". Только вот дети этих работников уже не будут бесплатными. Так, что иммиграция проблему не решит, а только отодвинет ее на 20 лет. При этом мы получим всю прелесть чудовищных социальных проблем. Например, как в Германии или Франции.
показать весь комментарий
25.09.2023 01:21
+27
Нажаль, самі прогресивні українці залишаться там, де прогрес.
Повернуться, старпери, нездьобні і одиниці патріотичних романтиків.
Бо, маючи перспективи на Заході, при своєму розумі повертатися у країну блазнів та ларьочників неможливо.
показать весь комментарий
25.09.2023 01:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Я був у Будинку Вчителя на Світовому Конгресі Українців...виступив Ющенко і сказав - всі біди України у тому, що нею керують неукраїнці. Зал аплодував стоячи.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:27 Ответить
+++
показать весь комментарий
25.09.2023 11:38 Ответить
Т.е. украинские мужчины должны умереть, чтобы наших оксанок долбили негры черными шлангами?
показать весь комментарий
25.09.2023 12:46 Ответить
По факту,без емоційної складової,якщо аналізувати меседжи наших прихильників запрошення мігрантів,таких як Романенко,наприклад-виходить,що так
показать весь комментарий
25.09.2023 13:18 Ответить
Де хоч слово про те як підтримати інститут сім'ї, народжуваність?
показать весь комментарий
25.09.2023 11:10 Ответить
Подібні статті є для деморалізації українців та деукраїнізації України.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:12 Ответить
Подібні статті-це червона пігулка з фільму "Матриця"
показать весь комментарий
25.09.2023 11:26 Ответить
Ага... - всьо прапала!... зникнення українського етносу - це неминучий сценарій... а х. вам!
показать весь комментарий
25.09.2023 11:35 Ответить
Не треба так розкидатися українськими имяух на право та на ліво )))бо,з таким перебігом подій як зараз, справжній білий український йух у світі стане зникаючим видом )))
показать весь комментарий
25.09.2023 11:47 Ответить
а давайті апять завідавать Бєларуссам!
показать весь комментарий
25.09.2023 11:53 Ответить
Чого їм заздрити?))) А щодо демографії-просто є об'єктивні речі, і ми їх бачимо-війна буде тривалою,чоловіки -гинуть,і будуть гинути,дітей,особливо підлітків чоловічої статі будуть і надалі вивозити за кордон,жінки менше народжують вже зараз,молоді,незаміжні- виїзджають за кордон,щоб створити родини з європейцями.Такі справи.
показать весь комментарий
25.09.2023 12:04 Ответить
Є нація - є держава. А українцям підсовують все, що завгодно, щоб забули про національне питання. Чому РДК є, а УДК нема?! а війна буде виграна дуже швидко, коли українці росіі згадають, що вони українці, але для цього влада не робить ні чого!
показать весь комментарий
25.09.2023 12:21 Ответить
Згодний з вами,он як євреї на державному рівні плекають свою кров,та її збереження...
показать весь комментарий
25.09.2023 13:21 Ответить
Етнос звісно залишиться.Нашого етносу по світі 30 мільйонів.А от Україна,може зникнути.
показать весь комментарий
25.09.2023 12:33 Ответить
А якби нашого етносу у всьому світі було 100 мільйонів, то Україна все одно зникне? - а як думаєш, за що зараз воює Українська Армія?
показать весь комментарий
25.09.2023 13:01 Ответить
Кожен зі своєю мотивацією. А хтось бкз мотивації воює. А ти споживаєш забагато переможної і пропаганди, друже, спускайся в реальність, замість істерії.
показать весь комментарий
10.10.2023 15:23 Ответить
Іммігранти не допоможуть.
Тому що сюди іммігрують тільки ті, кого не захотіли бачити у Європі, тобто всякий непотріб, який тільки й вміє, що розмножуватись.
Працювати не будуть. Будуть красти і сидіти на державні виплати багатодітним сім'ям.
Коли русня піде другою навалою, багатомільйонним натовпом проломлять кордон з ЄС, по дорозі затоптавши тікаючих у тому ж напрямку українців.
Русні всього 140 мільйонів (а реально менше), але контролюють п'яту частину земної поверхні, і чорта з два їх звідти посунеш, при тому їм навіть вдається збільшувати площу роіссі.
Так що кількість не грає просто вирішальної ролі. Якість важливіша. Але вся якість наша вже розчинилась по світу, залишились тільки ті, хто за кордоном не потрібен, або хто з якогось переляку тут вирішив зостатись.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:32 Ответить
Українська Армія якогось переляку тут вирішила зостатись...?
показать весь комментарий
25.09.2023 11:37 Ответить
Коли закінчиться війна і відкриють кордони, нас чекає нова хвиля еміграції.
І у тих, хто зостанеться в таких умовах, будуть лише дві причини: не має що запропонувати за кордоном, є ще якась надія на світле майбутнє.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:43 Ответить
"Коли закінчиться війна..." - і як вона закінчиться?
показать весь комментарий
25.09.2023 11:48 Ответить
Сподіваюсь, русню таки вишибуть на кордони 1991 року.
А що буде насправді, невідомо нікому.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:58 Ответить
Років 5 назад було опитування що до національної приналежності громадян України, яке показало, що українцями себе вважать більше 90%...після чого подібні опитування припинилися.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:46 Ответить
У 1950-х роках населення Туреччини було 25 млн., України 40 млн. Зараз у Туреччині 80 млн, а в Україні 25 млн. У Туреччині традиційна ісламська статева мораль, жорстка заборона порнографії і розгін ********** водометами. В Україні ліберастія, ********** призначають на вищі політичні посади, молодь перетворюють на удроч і проституток.
показать весь комментарий
25.09.2023 12:06 Ответить
Пропонуєте приєднатись до країни вєчних духовніх скрєп? Там справи не кращі, подивіться на помьот соловья.
Всім прийняти іслам? Можете попрощатись з науково-технічним розвитком. У турків гарна промисловість, але щось нічого не чув про новітні технології родом з Турції або відкриття турецьких вчених.
Зате скажіть "так" вічній та недоторканій корупції. Бо вся влада від Бога, отже, хто йде проти влади, той йде проти Бога, а мусульманам проти Бога йти ніяк не можна, бо вони покірні.
показать весь комментарий
25.09.2023 12:12 Ответить
Я пропоную приєднасть до власної української традиції, без ліберастичних мас-медіа.
показать весь комментарий
25.09.2023 12:19 Ответить
Для цього треба відроджувати село, там люди ближче до землі, до традиційних цінностей.
Великі міста мають залишатись як осередки прогресивного способу життя.
Поки у Сан-Франциско є цілий гей-район, у маленьких містечках США процвітають ще ті "скрєпи".
показать весь комментарий
25.09.2023 12:23 Ответить
Ізраїль урбанізована країна з високими цінами на життя консервативним телебаченням і клерикальною владою.
показать весь комментарий
25.09.2023 12:35 Ответить
Але і там є "прайди" - яскрава ознака "загниваючої Європи" і головний ворог "скрєп".
показать весь комментарий
25.09.2023 12:43 Ответить
Прайди там віднедавна, і ортодокси ізолюють їх вплив на суспільство. Медіа там консервативні.
показать весь комментарий
25.09.2023 13:04 Ответить
Ну от і добре. Є дещо ізольована прогресивна частина суспільства і основна ортодоксальна маса, яка і дає 1,5% річного приросту населення.
показать весь комментарий
25.09.2023 13:15 Ответить
Вимираючі динозаври, що дупляться в телевізор, який належить тіньовій жидомасонській мафії, це дегенерація і регрес.
показать весь комментарий
25.09.2023 14:38 Ответить
Повертаємось назад. Що для вас є "власна українська традиція, без ліберастичних мас-медіа"?
показать весь комментарий
25.09.2023 14:42 Ответить
Вона записана в літературі, піснях до періоду жидомасонських кіно і друкованої преси.
показать весь комментарий
25.09.2023 15:48 Ответить
Чого? В Туреччині процвітає проституція і повно нічних клубів.де є все.Це не Саудівська Аравія.В нас населення почало скорочуватися не від порно.
показать весь комментарий
25.09.2023 12:38 Ответить
Молодь в ці клуби не ходить. Широкомовні медіа там консервативні. Саме порно і еротизовані мас-медіа є головним чинником депопуляції.
показать весь комментарий
25.09.2023 13:18 Ответить
Якраз молодь ходить.А змі і медіа,там провладні і не демократичні.В нас вже також вже подібні.Порно не є цим всім.В нас не від порно депопуляція і в 90-х також не від цього було.
показать весь комментарий
25.09.2023 14:19 Ответить
ЗМІ завжди провладні, тому що є частиною влади, явної або тіньової масонської демократури.
показать весь комментарий
25.09.2023 14:42 Ответить
Нам не потрібно тут сильних ліваків і сильних за старі традиції також.Має бути баланс.
показать весь комментарий
25.09.2023 15:28 Ответить
Традиції не бувають старими. В традиціях накопичується досвід століть. Вони створені не примхами і забаганками. Руйнування традицій, це руйнування досвіду. Культурна інверсія, здійснювана жидомасонами це різновид геноциду. Можна зробити червоний терор, а можна змусити забути правила поведінки. Результат однаковий.
показать весь комментарий
25.09.2023 15:55 Ответить
Бувають старими і дикими.
показать весь комментарий
25.09.2023 16:08 Ответить
В нас вже не буде.як в 17-18 столітті.
показать весь комментарий
25.09.2023 16:10 Ответить
Не буде? Тобі вже прямим текстом пишуть, що будуть завозить хіджаб.
показать весь комментарий
25.09.2023 18:56 Ответить
В нас буде,як в племенах масаїв.
показать весь комментарий
25.09.2023 20:32 Ответить
В радянському союзі було ок з демографією за рахунок грамотної політики економічного заохочування, і інших факторів
А будувати ісламське жіноненависницьке утворення - що б що?
показать весь комментарий
25.09.2023 20:10 Ответить
Та не може бути такого, на марафоні уже розказують про українське економічне диво після перемоги
показать весь комментарий
25.09.2023 12:43 Ответить
ну і нахер нам такі директорки які агітують за заселення України неграми та індусами то вмирають за Україну українці а жити вній будуть мігранти правильно? (((
показать весь комментарий
25.09.2023 13:00 Ответить
А тобі не здається дивним, що країну вбивають як з зовні так із середини
Може треба було бошками тупими думати, коли бігли навипередки голосувати за недоумка і ненавистника України і всього українського?
Понавибирали, а тепер всі погані.
****, всі будуть відповідати за " серіальчики про Голоборотька".
Ніхто не втече. Багато вже хто, нажаль, вже і покаятися не може за свій вибір.
показать весь комментарий
25.09.2023 15:59 Ответить
Проблема в тому що ніхто не кається в тому що обирав по приколу. Це якась невиправна проблема в головах, люди не бачать зв'язку між своїм електоральним вибором і наслідками відсутності підготовки до війни, відсутності достатньої кількості зброї, масовими корупційними скандалами.
показать весь комментарий
26.09.2023 10:54 Ответить
Агітує, вірогідно, великий бізнес, який хоче чорноробочих
показать весь комментарий
25.09.2023 20:29 Ответить
саме через таких директорок інститутів у нас в країні є такі проблеми
показать весь комментарий
25.09.2023 13:04 Ответить
Авжеш, винні деректорки.
Задовбали вже зелені ідіоти.
показать весь комментарий
25.09.2023 15:53 Ответить
звісно що ця ТП-еха винна замість того щоб іти дітей родити вона все життя товче воду в ступі, інститут демографії мав би щось робити з депопуляцією і все що вони роблять 30 довбаних років так це виходять і говорять що депопуляція неминуча )) збіговисько дармоїдів
P.S.я голосував за Порошенка
показать весь комментарий
25.09.2023 21:57 Ответить
А что делает держава, чтоб заинтересовать людей жить в Украине?
Есть наверное самый незащищённый слой населения-вынужденные переселенцы.
Люди покинули дома, имущество, работу и сознательно выбрали вместо мордора Украину.
А что дало переселенцам государство?
Бесплатное или недорогое или в рассрочку жильё?
Нет.
Бесплатные или недорогие кредиты?
Нет.
Может работой достойной обеспечило?
Снова нет.
Работать в Украине за копейки и собирать на восстановление утраченного десятками лет, ютясь в общагах или на съёмных квартирах?
Нет уж.
Если державе переселенцы не нужны, то такая держава и нам не нужна.
В Европе УКРАИНЕЦ очень даже нужен.
В там и зарплаты другие, и социалка реальная а не только на бумаге, и чиновничий беспредел отсутствует как явление.
показать весь комментарий
25.09.2023 13:14 Ответить
Всё можно изменить, и дать стимул вернуться. Люди которые сейчас выехали тоже, хотели бы вернуться. Но вернуться куда? в ту катавасию которая сейчас?... это не кому не интересно. Вся страна будет находиться в зависимости от решений, которые примут действующие политики. К сожалению, они не слышат и специально игнорируют людей, убивая государственность страну. От этого всем будет плохо, и никто не выиграет, из за бездарности и тупости нашей элиты.
показать весь комментарий
25.09.2023 14:46 Ответить
Щось маю таку думку що такий і є план... помаксимуму вижати з України думаючих людей і спеціалістів з високими зарплатами, а натомість завести емігрантів яких легко контролювати і на низькі зарплати
показать весь комментарий
25.09.2023 14:50 Ответить
Тобто влада і великий бізнес (самостійно чи під тиском штатів) хоче тримати безкінечну війну на українціях, поповнюючи робочу, чи навіть рабську силу інорідними мусульманами?
Те, що влада має йти і приймати реалістичні кроки в війні, замість щоденного прикорму вигаданими дурницями слухачів марафону, очевидно вде навіть слухачаи марафону.
Реалістичні кроки закінчення війни, безпека, економічна свобода, стимуляція народжуваності молодих сімей житловими програмами (бо саме житло є головною перепоною і головною ціллю молодих сімей, це і згідно опитувань, і історією про радянських "квартирних" дітей), плюс звісно медійний акцент на цінність дітей. Бо вся стаття звучить як "ви воюйте поки воюється, а ми навеземо мусульманських робочих для крупного бізнесу "
показать весь комментарий
25.09.2023 20:28 Ответить
Від кого народжувати? Молодих жінок дифіцит, одна шваль старая
показать весь комментарий
26.09.2023 11:49 Ответить
Молоденькие девушки - это для господина негра, дерзкого шерстистого кавказского биджо или арабского верблюжатника. Арабы вообще любят наших девушек, но правда только модельной внешности. Нашим мужчинам только старая бабка с гнилой брухлей, по причине некотируемости оной у хачей и нигеров. Наслаждаемся и размножаемся 🤗
показать весь комментарий
29.09.2023 14:15 Ответить
Щоб була імміграція потрібні робочі місця. Тут в умовах війни безробіття. А коли з фронта люди повернуться? Та й оборонпром зупиниться.
показать весь комментарий
27.09.2023 00:02 Ответить
Страница 4 из 4
 
 