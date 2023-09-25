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Депопуляція є неминучим сценарієм для України, - директорка Інституту демографії Лібанова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

демографія,населення,популяція

Україна за будь-яких умов зіткнеться з депопуляцією, дефіцитом робочої сили і зниженням густоти населення, особливо на окремих територіях, заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім.Птухи Елла Лібанова.

"Депопуляція - неминучий сценарій для України. Абсолютно неминучий дефіцит робочої сили. Напрошується імміграція", - сказала вона на Регіональному економічному форумі в Києві цього тижня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з представленими нею оцінками, станом на початок цього року чисельність населення на підконтрольній українській владі території становила 31,6 млн осіб, а зараз вона трохи більша.

Лібанова зазначила, що прогноз чисельності населення на початок 2033 року в рамах України 1991 року коливається в межах 26-35 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повоєнне відновлення України відбуватиметься навколо Києва та 4 метрополісів, - демограф Лібанова

"35 млн - надзвичайно оптимістичний сценарій на 2033 рік. Вичерпано потенціал демографічного зростання. У розвинених країнах це компенсується міграцією", - зазначила директорка інституту.

Вона нагадала, що згідно зі ще довоєнними оцінками 42% 20-річних чоловіків в Україні не доживають до 65 років, тоді як у Польщі цей показник становить 27%, а чисельність населення, старшого за 65 років, на 20% вища за тих, кому 15 і менше.

Говорячи про еміграцію, Лібанова нагадала, що до війни вважали, що за кордоном працювали близько 3 млн українців, проте з початком війни виїхало ще близько 6 млн осіб. Експертка додала, що дані Євростату демонструють поступовий перетік українських біженців далі від кордону з Україною, що знижує ймовірність їхнього повернення. На її думку, складно буде повернути і дітей, які підуть навчатися у вищі навчальні заклади за кордоном, і, загалом, багато країн, а особливо їхній бізнес, зацікавлені в інтеграції українських біженців.

Також читайте: Наразі чисельність населення України становить від 28 до 34 мільйонів, - директор Інституту демографії Лібанова

Директорка інституту демографії також звернула увагу на необхідність перегляду регіональної політики в країні, зокрема, створення стимулів для жителів північно-східних регіонів, звідки необхідно буде прибирати стратегічні галузі через близькість із Росією. Лібанова уточнила, що особливо вона стурбована Чернігівською та Сумською областями, оскільки "Харківщина ще може виїхати за рахунок Харкова".

Говорячи про західний регіон, вона зазначила, що його екологічна ємність для зростання населення вже вичерпана, крім Івано-Франківської та Львівської областей.

"Найбільші перспективи релокації я бачу в центральній Україні", - заявила експертка.

Серед інших тенденцій вона також спрогнозувала властиве бідним країнам продовження перетікання населення в метрополіси, яких сьогодні в Україні п'ять: Київ, Харків, Одеса, Львів і Дніпро і до яких, вона сподівається, після перемоги повернеться Донецьк.

Також читайте: У 2023 році на Україну чекає катастрофічне падіння народжуваності, - директор Інституту демографії Лібанова

Даючи рекомендації, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень, зокрема, радила більше уваги приділяти впровадженню здорового способу життя, адже вкладення в нього ефективніші, ніж у систему охорони здоров'я.

Серед інших її рекомендацій - стимулювання трудової діяльності осіб з інвалідністю та осіб пенсійного віку. Як вважає Лібанова, за наявної тривалості життя чоловіків немає підстав для підвищення пенсійного віку для них, а країн, де пенсійний вік жінок був би вищим за вік чоловіків, вона не знає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запланований на 2023 рік перепис населення може відбутися орієнтовно 2025 року, адже під час війни його проводити не можна

Експертка закликала після війни не обмежувати штучно еміграцію, але вже зараз почати готуватися до імміграції: готувати до цього населення, яке в Україні за невеликими винятками є моноетнічним, і розробляти політику прийняття іммігрантами українських цінностей.

За її словами, щоб утримати населення на рівні близько 30 млн осіб щорічно може знадобитися до 300 тис. мігрантів.

Лібанова закликала також не допустити розбрату між групами, які у зв'язку з війною зараз формуються: учасники бойових дій, ті, хто нікуди не виїжджали зі своїх місць, ті, що виїхали в межах України, і ті, що виїхали за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Населення РФ стрімко скорочується: країна входить у фатальну петлю демографічного занепаду, - The Economist

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
Единственный, кто не сдался в плен на Азовстали: Мощное интервью бойца "Схід"

https://www.youtube.com/watch?v=46BRzKDFXbk

Он по собственному желанию полетел в окруженный Мариуполь, чтобы присоединиться к обороне города. Когда поступила команда сдаваться в плен, "Схід" стал единственным военным, кто не ушел в плен. Остался на заводе, неделю скрывался под землей, и после этого - самостоятельно прошёл более 200 км по оккупированной территории (!) и вышел к своим.
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25.09.2023 01:32
+28
Проблема в том, что наш бизнесс платить не хочет, а сохранить сверхдоходы хочет. Вот и требует "дайте нам бесплатных работников". Только вот дети этих работников уже не будут бесплатными. Так, что иммиграция проблему не решит, а только отодвинет ее на 20 лет. При этом мы получим всю прелесть чудовищных социальных проблем. Например, как в Германии или Франции.
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25.09.2023 01:21
+27
Нажаль, самі прогресивні українці залишаться там, де прогрес.
Повернуться, старпери, нездьобні і одиниці патріотичних романтиків.
Бо, маючи перспективи на Заході, при своєму розумі повертатися у країну блазнів та ларьочників неможливо.
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25.09.2023 01:32
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Я був у Будинку Вчителя на Світовому Конгресі Українців...виступив Ющенко і сказав - всі біди України у тому, що нею керують неукраїнці. Зал аплодував стоячи.
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25.09.2023 11:27 Відповісти
+++
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25.09.2023 11:38 Відповісти
Т.е. украинские мужчины должны умереть, чтобы наших оксанок долбили негры черными шлангами?
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25.09.2023 12:46 Відповісти
По факту,без емоційної складової,якщо аналізувати меседжи наших прихильників запрошення мігрантів,таких як Романенко,наприклад-виходить,що так
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25.09.2023 13:18 Відповісти
Де хоч слово про те як підтримати інститут сім'ї, народжуваність?
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25.09.2023 11:10 Відповісти
Подібні статті є для деморалізації українців та деукраїнізації України.
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25.09.2023 11:12 Відповісти
Подібні статті-це червона пігулка з фільму "Матриця"
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25.09.2023 11:26 Відповісти
Ага... - всьо прапала!... зникнення українського етносу - це неминучий сценарій... а х. вам!
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25.09.2023 11:35 Відповісти
Не треба так розкидатися українськими имяух на право та на ліво )))бо,з таким перебігом подій як зараз, справжній білий український йух у світі стане зникаючим видом )))
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25.09.2023 11:47 Відповісти
а давайті апять завідавать Бєларуссам!
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25.09.2023 11:53 Відповісти
Чого їм заздрити?))) А щодо демографії-просто є об'єктивні речі, і ми їх бачимо-війна буде тривалою,чоловіки -гинуть,і будуть гинути,дітей,особливо підлітків чоловічої статі будуть і надалі вивозити за кордон,жінки менше народжують вже зараз,молоді,незаміжні- виїзджають за кордон,щоб створити родини з європейцями.Такі справи.
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25.09.2023 12:04 Відповісти
Є нація - є держава. А українцям підсовують все, що завгодно, щоб забули про національне питання. Чому РДК є, а УДК нема?! а війна буде виграна дуже швидко, коли українці росіі згадають, що вони українці, але для цього влада не робить ні чого!
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25.09.2023 12:21 Відповісти
Згодний з вами,он як євреї на державному рівні плекають свою кров,та її збереження...
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25.09.2023 13:21 Відповісти
Етнос звісно залишиться.Нашого етносу по світі 30 мільйонів.А от Україна,може зникнути.
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25.09.2023 12:33 Відповісти
А якби нашого етносу у всьому світі було 100 мільйонів, то Україна все одно зникне? - а як думаєш, за що зараз воює Українська Армія?
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25.09.2023 13:01 Відповісти
Кожен зі своєю мотивацією. А хтось бкз мотивації воює. А ти споживаєш забагато переможної і пропаганди, друже, спускайся в реальність, замість істерії.
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10.10.2023 15:23 Відповісти
Іммігранти не допоможуть.
Тому що сюди іммігрують тільки ті, кого не захотіли бачити у Європі, тобто всякий непотріб, який тільки й вміє, що розмножуватись.
Працювати не будуть. Будуть красти і сидіти на державні виплати багатодітним сім'ям.
Коли русня піде другою навалою, багатомільйонним натовпом проломлять кордон з ЄС, по дорозі затоптавши тікаючих у тому ж напрямку українців.
Русні всього 140 мільйонів (а реально менше), але контролюють п'яту частину земної поверхні, і чорта з два їх звідти посунеш, при тому їм навіть вдається збільшувати площу роіссі.
Так що кількість не грає просто вирішальної ролі. Якість важливіша. Але вся якість наша вже розчинилась по світу, залишились тільки ті, хто за кордоном не потрібен, або хто з якогось переляку тут вирішив зостатись.
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25.09.2023 11:32 Відповісти
Українська Армія якогось переляку тут вирішила зостатись...?
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25.09.2023 11:37 Відповісти
Коли закінчиться війна і відкриють кордони, нас чекає нова хвиля еміграції.
І у тих, хто зостанеться в таких умовах, будуть лише дві причини: не має що запропонувати за кордоном, є ще якась надія на світле майбутнє.
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25.09.2023 11:43 Відповісти
"Коли закінчиться війна..." - і як вона закінчиться?
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25.09.2023 11:48 Відповісти
Сподіваюсь, русню таки вишибуть на кордони 1991 року.
А що буде насправді, невідомо нікому.
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25.09.2023 11:58 Відповісти
Років 5 назад було опитування що до національної приналежності громадян України, яке показало, що українцями себе вважать більше 90%...після чого подібні опитування припинилися.
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25.09.2023 11:46 Відповісти
У 1950-х роках населення Туреччини було 25 млн., України 40 млн. Зараз у Туреччині 80 млн, а в Україні 25 млн. У Туреччині традиційна ісламська статева мораль, жорстка заборона порнографії і розгін ********** водометами. В Україні ліберастія, ********** призначають на вищі політичні посади, молодь перетворюють на удроч і проституток.
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25.09.2023 12:06 Відповісти
Пропонуєте приєднатись до країни вєчних духовніх скрєп? Там справи не кращі, подивіться на помьот соловья.
Всім прийняти іслам? Можете попрощатись з науково-технічним розвитком. У турків гарна промисловість, але щось нічого не чув про новітні технології родом з Турції або відкриття турецьких вчених.
Зате скажіть "так" вічній та недоторканій корупції. Бо вся влада від Бога, отже, хто йде проти влади, той йде проти Бога, а мусульманам проти Бога йти ніяк не можна, бо вони покірні.
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25.09.2023 12:12 Відповісти
Я пропоную приєднасть до власної української традиції, без ліберастичних мас-медіа.
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25.09.2023 12:19 Відповісти
Для цього треба відроджувати село, там люди ближче до землі, до традиційних цінностей.
Великі міста мають залишатись як осередки прогресивного способу життя.
Поки у Сан-Франциско є цілий гей-район, у маленьких містечках США процвітають ще ті "скрєпи".
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25.09.2023 12:23 Відповісти
Ізраїль урбанізована країна з високими цінами на життя консервативним телебаченням і клерикальною владою.
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25.09.2023 12:35 Відповісти
Але і там є "прайди" - яскрава ознака "загниваючої Європи" і головний ворог "скрєп".
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25.09.2023 12:43 Відповісти
Прайди там віднедавна, і ортодокси ізолюють їх вплив на суспільство. Медіа там консервативні.
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25.09.2023 13:04 Відповісти
Ну от і добре. Є дещо ізольована прогресивна частина суспільства і основна ортодоксальна маса, яка і дає 1,5% річного приросту населення.
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25.09.2023 13:15 Відповісти
Вимираючі динозаври, що дупляться в телевізор, який належить тіньовій жидомасонській мафії, це дегенерація і регрес.
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25.09.2023 14:38 Відповісти
Повертаємось назад. Що для вас є "власна українська традиція, без ліберастичних мас-медіа"?
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25.09.2023 14:42 Відповісти
Вона записана в літературі, піснях до періоду жидомасонських кіно і друкованої преси.
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25.09.2023 15:48 Відповісти
Чого? В Туреччині процвітає проституція і повно нічних клубів.де є все.Це не Саудівська Аравія.В нас населення почало скорочуватися не від порно.
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25.09.2023 12:38 Відповісти
Молодь в ці клуби не ходить. Широкомовні медіа там консервативні. Саме порно і еротизовані мас-медіа є головним чинником депопуляції.
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25.09.2023 13:18 Відповісти
Якраз молодь ходить.А змі і медіа,там провладні і не демократичні.В нас вже також вже подібні.Порно не є цим всім.В нас не від порно депопуляція і в 90-х також не від цього було.
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25.09.2023 14:19 Відповісти
ЗМІ завжди провладні, тому що є частиною влади, явної або тіньової масонської демократури.
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25.09.2023 14:42 Відповісти
Нам не потрібно тут сильних ліваків і сильних за старі традиції також.Має бути баланс.
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25.09.2023 15:28 Відповісти
Традиції не бувають старими. В традиціях накопичується досвід століть. Вони створені не примхами і забаганками. Руйнування традицій, це руйнування досвіду. Культурна інверсія, здійснювана жидомасонами це різновид геноциду. Можна зробити червоний терор, а можна змусити забути правила поведінки. Результат однаковий.
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25.09.2023 15:55 Відповісти
Бувають старими і дикими.
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25.09.2023 16:08 Відповісти
В нас вже не буде.як в 17-18 столітті.
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25.09.2023 16:10 Відповісти
Не буде? Тобі вже прямим текстом пишуть, що будуть завозить хіджаб.
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25.09.2023 18:56 Відповісти
В нас буде,як в племенах масаїв.
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25.09.2023 20:32 Відповісти
В радянському союзі було ок з демографією за рахунок грамотної політики економічного заохочування, і інших факторів
А будувати ісламське жіноненависницьке утворення - що б що?
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25.09.2023 20:10 Відповісти
Та не може бути такого, на марафоні уже розказують про українське економічне диво після перемоги
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25.09.2023 12:43 Відповісти
ну і нахер нам такі директорки які агітують за заселення України неграми та індусами то вмирають за Україну українці а жити вній будуть мігранти правильно? (((
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25.09.2023 13:00 Відповісти
А тобі не здається дивним, що країну вбивають як з зовні так із середини
Може треба було бошками тупими думати, коли бігли навипередки голосувати за недоумка і ненавистника України і всього українського?
Понавибирали, а тепер всі погані.
****, всі будуть відповідати за " серіальчики про Голоборотька".
Ніхто не втече. Багато вже хто, нажаль, вже і покаятися не може за свій вибір.
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25.09.2023 15:59 Відповісти
Проблема в тому що ніхто не кається в тому що обирав по приколу. Це якась невиправна проблема в головах, люди не бачать зв'язку між своїм електоральним вибором і наслідками відсутності підготовки до війни, відсутності достатньої кількості зброї, масовими корупційними скандалами.
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26.09.2023 10:54 Відповісти
Агітує, вірогідно, великий бізнес, який хоче чорноробочих
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25.09.2023 20:29 Відповісти
саме через таких директорок інститутів у нас в країні є такі проблеми
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25.09.2023 13:04 Відповісти
Авжеш, винні деректорки.
Задовбали вже зелені ідіоти.
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25.09.2023 15:53 Відповісти
звісно що ця ТП-еха винна замість того щоб іти дітей родити вона все життя товче воду в ступі, інститут демографії мав би щось робити з депопуляцією і все що вони роблять 30 довбаних років так це виходять і говорять що депопуляція неминуча )) збіговисько дармоїдів
P.S.я голосував за Порошенка
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25.09.2023 21:57 Відповісти
А что делает держава, чтоб заинтересовать людей жить в Украине?
Есть наверное самый незащищённый слой населения-вынужденные переселенцы.
Люди покинули дома, имущество, работу и сознательно выбрали вместо мордора Украину.
А что дало переселенцам государство?
Бесплатное или недорогое или в рассрочку жильё?
Нет.
Бесплатные или недорогие кредиты?
Нет.
Может работой достойной обеспечило?
Снова нет.
Работать в Украине за копейки и собирать на восстановление утраченного десятками лет, ютясь в общагах или на съёмных квартирах?
Нет уж.
Если державе переселенцы не нужны, то такая держава и нам не нужна.
В Европе УКРАИНЕЦ очень даже нужен.
В там и зарплаты другие, и социалка реальная а не только на бумаге, и чиновничий беспредел отсутствует как явление.
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25.09.2023 13:14 Відповісти
Всё можно изменить, и дать стимул вернуться. Люди которые сейчас выехали тоже, хотели бы вернуться. Но вернуться куда? в ту катавасию которая сейчас?... это не кому не интересно. Вся страна будет находиться в зависимости от решений, которые примут действующие политики. К сожалению, они не слышат и специально игнорируют людей, убивая государственность страну. От этого всем будет плохо, и никто не выиграет, из за бездарности и тупости нашей элиты.
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25.09.2023 14:46 Відповісти
Щось маю таку думку що такий і є план... помаксимуму вижати з України думаючих людей і спеціалістів з високими зарплатами, а натомість завести емігрантів яких легко контролювати і на низькі зарплати
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25.09.2023 14:50 Відповісти
Тобто влада і великий бізнес (самостійно чи під тиском штатів) хоче тримати безкінечну війну на українціях, поповнюючи робочу, чи навіть рабську силу інорідними мусульманами?
Те, що влада має йти і приймати реалістичні кроки в війні, замість щоденного прикорму вигаданими дурницями слухачів марафону, очевидно вде навіть слухачаи марафону.
Реалістичні кроки закінчення війни, безпека, економічна свобода, стимуляція народжуваності молодих сімей житловими програмами (бо саме житло є головною перепоною і головною ціллю молодих сімей, це і згідно опитувань, і історією про радянських "квартирних" дітей), плюс звісно медійний акцент на цінність дітей. Бо вся стаття звучить як "ви воюйте поки воюється, а ми навеземо мусульманських робочих для крупного бізнесу "
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25.09.2023 20:28 Відповісти
Від кого народжувати? Молодих жінок дифіцит, одна шваль старая
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26.09.2023 11:49 Відповісти
Молоденькие девушки - это для господина негра, дерзкого шерстистого кавказского биджо или арабского верблюжатника. Арабы вообще любят наших девушек, но правда только модельной внешности. Нашим мужчинам только старая бабка с гнилой брухлей, по причине некотируемости оной у хачей и нигеров. Наслаждаемся и размножаемся 🤗
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29.09.2023 14:15 Відповісти
Щоб була імміграція потрібні робочі місця. Тут в умовах війни безробіття. А коли з фронта люди повернуться? Та й оборонпром зупиниться.
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27.09.2023 00:02 Відповісти
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