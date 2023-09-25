Депопуляція є неминучим сценарієм для України, - директорка Інституту демографії Лібанова
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Україна за будь-яких умов зіткнеться з депопуляцією, дефіцитом робочої сили і зниженням густоти населення, особливо на окремих територіях, заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім.Птухи Елла Лібанова.
"Депопуляція - неминучий сценарій для України. Абсолютно неминучий дефіцит робочої сили. Напрошується імміграція", - сказала вона на Регіональному економічному форумі в Києві цього тижня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з представленими нею оцінками, станом на початок цього року чисельність населення на підконтрольній українській владі території становила 31,6 млн осіб, а зараз вона трохи більша.
Лібанова зазначила, що прогноз чисельності населення на початок 2033 року в рамах України 1991 року коливається в межах 26-35 млн осіб.
"35 млн - надзвичайно оптимістичний сценарій на 2033 рік. Вичерпано потенціал демографічного зростання. У розвинених країнах це компенсується міграцією", - зазначила директорка інституту.
Вона нагадала, що згідно зі ще довоєнними оцінками 42% 20-річних чоловіків в Україні не доживають до 65 років, тоді як у Польщі цей показник становить 27%, а чисельність населення, старшого за 65 років, на 20% вища за тих, кому 15 і менше.
Говорячи про еміграцію, Лібанова нагадала, що до війни вважали, що за кордоном працювали близько 3 млн українців, проте з початком війни виїхало ще близько 6 млн осіб. Експертка додала, що дані Євростату демонструють поступовий перетік українських біженців далі від кордону з Україною, що знижує ймовірність їхнього повернення. На її думку, складно буде повернути і дітей, які підуть навчатися у вищі навчальні заклади за кордоном, і, загалом, багато країн, а особливо їхній бізнес, зацікавлені в інтеграції українських біженців.
Директорка інституту демографії також звернула увагу на необхідність перегляду регіональної політики в країні, зокрема, створення стимулів для жителів північно-східних регіонів, звідки необхідно буде прибирати стратегічні галузі через близькість із Росією. Лібанова уточнила, що особливо вона стурбована Чернігівською та Сумською областями, оскільки "Харківщина ще може виїхати за рахунок Харкова".
Говорячи про західний регіон, вона зазначила, що його екологічна ємність для зростання населення вже вичерпана, крім Івано-Франківської та Львівської областей.
"Найбільші перспективи релокації я бачу в центральній Україні", - заявила експертка.
Серед інших тенденцій вона також спрогнозувала властиве бідним країнам продовження перетікання населення в метрополіси, яких сьогодні в Україні п'ять: Київ, Харків, Одеса, Львів і Дніпро і до яких, вона сподівається, після перемоги повернеться Донецьк.
Даючи рекомендації, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень, зокрема, радила більше уваги приділяти впровадженню здорового способу життя, адже вкладення в нього ефективніші, ніж у систему охорони здоров'я.
Серед інших її рекомендацій - стимулювання трудової діяльності осіб з інвалідністю та осіб пенсійного віку. Як вважає Лібанова, за наявної тривалості життя чоловіків немає підстав для підвищення пенсійного віку для них, а країн, де пенсійний вік жінок був би вищим за вік чоловіків, вона не знає.
Експертка закликала після війни не обмежувати штучно еміграцію, але вже зараз почати готуватися до імміграції: готувати до цього населення, яке в Україні за невеликими винятками є моноетнічним, і розробляти політику прийняття іммігрантами українських цінностей.
За її словами, щоб утримати населення на рівні близько 30 млн осіб щорічно може знадобитися до 300 тис. мігрантів.
Лібанова закликала також не допустити розбрату між групами, які у зв'язку з війною зараз формуються: учасники бойових дій, ті, хто нікуди не виїжджали зі своїх місць, ті, що виїхали в межах України, і ті, що виїхали за кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Тому що сюди іммігрують тільки ті, кого не захотіли бачити у Європі, тобто всякий непотріб, який тільки й вміє, що розмножуватись.
Працювати не будуть. Будуть красти і сидіти на державні виплати багатодітним сім'ям.
Коли русня піде другою навалою, багатомільйонним натовпом проломлять кордон з ЄС, по дорозі затоптавши тікаючих у тому ж напрямку українців.
Русні всього 140 мільйонів (а реально менше), але контролюють п'яту частину земної поверхні, і чорта з два їх звідти посунеш, при тому їм навіть вдається збільшувати площу роіссі.
Так що кількість не грає просто вирішальної ролі. Якість важливіша. Але вся якість наша вже розчинилась по світу, залишились тільки ті, хто за кордоном не потрібен, або хто з якогось переляку тут вирішив зостатись.
І у тих, хто зостанеться в таких умовах, будуть лише дві причини: не має що запропонувати за кордоном, є ще якась надія на світле майбутнє.
А що буде насправді, невідомо нікому.
Всім прийняти іслам? Можете попрощатись з науково-технічним розвитком. У турків гарна промисловість, але щось нічого не чув про новітні технології родом з Турції або відкриття турецьких вчених.
Зате скажіть "так" вічній та недоторканій корупції. Бо вся влада від Бога, отже, хто йде проти влади, той йде проти Бога, а мусульманам проти Бога йти ніяк не можна, бо вони покірні.
Великі міста мають залишатись як осередки прогресивного способу життя.
Поки у Сан-Франциско є цілий гей-район, у маленьких містечках США процвітають ще ті "скрєпи".
А будувати ісламське жіноненависницьке утворення - що б що?
Може треба було бошками тупими думати, коли бігли навипередки голосувати за недоумка і ненавистника України і всього українського?
Понавибирали, а тепер всі погані.
****, всі будуть відповідати за " серіальчики про Голоборотька".
Ніхто не втече. Багато вже хто, нажаль, вже і покаятися не може за свій вибір.
Задовбали вже зелені ідіоти.
P.S.я голосував за Порошенка
Есть наверное самый незащищённый слой населения-вынужденные переселенцы.
Люди покинули дома, имущество, работу и сознательно выбрали вместо мордора Украину.
А что дало переселенцам государство?
Бесплатное или недорогое или в рассрочку жильё?
Нет.
Бесплатные или недорогие кредиты?
Нет.
Может работой достойной обеспечило?
Снова нет.
Работать в Украине за копейки и собирать на восстановление утраченного десятками лет, ютясь в общагах или на съёмных квартирах?
Нет уж.
Если державе переселенцы не нужны, то такая держава и нам не нужна.
В Европе УКРАИНЕЦ очень даже нужен.
В там и зарплаты другие, и социалка реальная а не только на бумаге, и чиновничий беспредел отсутствует как явление.
Те, що влада має йти і приймати реалістичні кроки в війні, замість щоденного прикорму вигаданими дурницями слухачів марафону, очевидно вде навіть слухачаи марафону.
Реалістичні кроки закінчення війни, безпека, економічна свобода, стимуляція народжуваності молодих сімей житловими програмами (бо саме житло є головною перепоною і головною ціллю молодих сімей, це і згідно опитувань, і історією про радянських "квартирних" дітей), плюс звісно медійний акцент на цінність дітей. Бо вся стаття звучить як "ви воюйте поки воюється, а ми навеземо мусульманських робочих для крупного бізнесу "