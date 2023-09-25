Апелляционный суд оставил Коломойского под стражей

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Игорю Коломойскому — содержание под стражей и залог в размере 3,89 миллиарда гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает медиапроект "Ґрати".

Также суд отказал в ходатайстве о взятии бизнесмена на поруки. Такое желание во время заседания выразили бывший министр культуры Ткаченко и ряд телеведущих и представителей телеканала "1+1". Также о готовности это сделать заявил главный раввин Днепра Каминецкий и военный и внепартийный депутат Якименко.

Во время судебного заседания адвокаты бизнесмена заявили о плохом состоянии здоровья своего подзащитного и сложных условиях пребывания в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины, а также в очередной раз отметили, что арест для Коломойского был чрезмерной мерой пресечения.

Кроме того, защита указала на нарушения, которые были допущены при вручении подозрения, в частности, 14 сентября и при пересмотре размера залога в Шевченковском райсуде Киева 15 сентября.

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Как сообщает издание "Суспільне", сторона защиты просила суд отменить арест с альтернативой залога.

В свою очередь прокурор ходатайствовал, чтобы заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты были не против, чтобы оно было открытым.

На вопрос журналистов, как он себя чувствует, Коломойский ответил, что хорошо. Кроме того, бизнесмен отметил, что не общается с представителями власти, поскольку у него отобрали телефон.

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Напомним, 2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще одно подозрение Коломойскому о завладении средствами "Приватбанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.