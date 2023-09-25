Апелляционный суд оставил Коломойского под стражей
Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Игорю Коломойскому — содержание под стражей и залог в размере 3,89 миллиарда гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает медиапроект "Ґрати".
Также суд отказал в ходатайстве о взятии бизнесмена на поруки. Такое желание во время заседания выразили бывший министр культуры Ткаченко и ряд телеведущих и представителей телеканала "1+1". Также о готовности это сделать заявил главный раввин Днепра Каминецкий и военный и внепартийный депутат Якименко.
Во время судебного заседания адвокаты бизнесмена заявили о плохом состоянии здоровья своего подзащитного и сложных условиях пребывания в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины, а также в очередной раз отметили, что арест для Коломойского был чрезмерной мерой пресечения.
Кроме того, защита указала на нарушения, которые были допущены при вручении подозрения, в частности, 14 сентября и при пересмотре размера залога в Шевченковском райсуде Киева 15 сентября.
Как сообщает издание "Суспільне", сторона защиты просила суд отменить арест с альтернативой залога.
В свою очередь прокурор ходатайствовал, чтобы заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты были не против, чтобы оно было открытым.
На вопрос журналистов, как он себя чувствует, Коломойский ответил, что хорошо. Кроме того, бизнесмен отметил, что не общается с представителями власти, поскольку у него отобрали телефон.
Напомним, 2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.
В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.
15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще одно подозрение Коломойскому о завладении средствами "Приватбанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.
16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.
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Цікаво було б добре потрясти головного равіна Дніпра Камінецького, і поцікавитися законністю його доходів.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
беня не спешит делиться
Ще не вечір, подивимось, як Беню дотиснуть…
гра продовжується. мудрий наріт хаває.
ухи! ухи!
І пʼє…
Із СІЗО він може і не вийти…
А компромата у нього дуже велика купа...
Так, що, як що компромат не з'являється - все йде по плану Бені і його все влаштовує.
" Меня сажают г…..ны, которых я вытащил из говна ! Передайте им - ни…я они не получат ! Ни…я !! Я им не Фиря !"
Зрозуміло, що Порошенко і гонтарєва знайшли самий м'який і легальний варіант щодо коломойського - націоналізували приват, замість того, щоб посадити коломойського в тюрму.
Чекаємо продовження.