РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10139 посетителей онлайн
Новости
6 351 66

Апелляционный суд оставил Коломойского под стражей

коломойський

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Игорю Коломойскому — содержание под стражей и залог в размере 3,89 миллиарда гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает медиапроект "Ґрати".

Также суд отказал в ходатайстве о взятии бизнесмена на поруки. Такое желание во время заседания выразили бывший министр культуры Ткаченко и ряд телеведущих и представителей телеканала "1+1". Также о готовности это сделать заявил главный раввин Днепра Каминецкий и военный и внепартийный депутат Якименко.

Во время судебного заседания адвокаты бизнесмена заявили о плохом состоянии здоровья своего подзащитного и сложных условиях пребывания в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины, а также в очередной раз отметили, что арест для Коломойского был чрезмерной мерой пресечения.

Кроме того, защита указала на нарушения, которые были допущены при вручении подозрения, в частности, 14 сентября и при пересмотре размера залога в Шевченковском райсуде Киева 15 сентября.

Смотрите также: Работники "1+1", главный раввин Днепра, депутаты и военные хотят взять Коломойского на поруки. ВИДЕО

Как сообщает издание "Суспільне", сторона защиты просила суд отменить арест с альтернативой залога.

В свою очередь прокурор ходатайствовал, чтобы заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты были не против, чтобы оно было открытым.

На вопрос журналистов, как он себя чувствует, Коломойский ответил, что хорошо. Кроме того, бизнесмен отметил, что не общается с представителями власти, поскольку у него отобрали телефон.

Читайте также: Судья ВАКС Ткаченко отказался рассматривать ходатайство об аресте активов Коломойского, - Шабунин

Напомним, 2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще одно подозрение Коломойскому о завладении средствами "Приватбанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) суд (25090) Апелляционный суд (411)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
та віддайте вж беню американцям і не мучить його.
показать весь комментарий
25.09.2023 18:22
+23
Поки підлеглі та друзі Бені не почнуть викидати у ЗМІ компромат на Зе й його шайку - НЕ ПОВІРЮ у справжність судових переслідувань Бені!
А компромата у нього дуже велика купа...
Так, що, як що компромат не з'являється - все йде по плану Бені і його все влаштовує.

показать весь комментарий
25.09.2023 18:24
+21
Вони не бачились вже місяць. А здавалось, що це тягнеться роками. Я так по тєбє істосковалась! Наташа хотіла кричати, але не мала на це сил. І лише мовчки дивилася в рідне обличчя. Похудєл то как, касатік! Душа її плакала.

показать весь комментарий
25.09.2023 18:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Но деловое предложение от оп остается в силе.
показать весь комментарий
25.09.2023 18:18 Ответить
Все мабуть важче, здається беня найєврейнішим себе відчув і почав з касапобидлотою вести якісь розмови..
показать весь комментарий
25.09.2023 18:25 Ответить
Також суд відмовив Таке бажання під час засідання висловили колишній міністр культури Ткаченко та низка телеведучих і представників телеканалу 1+1. Також про готовність це зробити заявив головний равин Дніпра Камінецький .
Цікаво було б добре потрясти головного равіна Дніпра Камінецького, і поцікавитися законністю його доходів.
показать весь комментарий
25.09.2023 18:50 Ответить
Та у самого раввина може доходи і законні, а от пожертви - це вже інше питання. Просто йому там Бєня і синагогу величезну відгрохав, і культурний центр...
показать весь комментарий
25.09.2023 18:52 Ответить
Якраз це я і маю на увазі. Це у нас попи- пролетарі, а в них равіни- доларові мільйонери.
показать весь комментарий
25.09.2023 18:54 Ответить
а що тої молдови. а у нас не тільки равини, он всякі Мунтяни з Сандеями (щось не чутно. мабуть втік) іі іншими моцковськими попами теж мульйонери
показать весь комментарий
25.09.2023 22:01 Ответить
мосийчучка хотела взять беню пад паршивы ручки
показать весь комментарий
26.09.2023 06:42 Ответить
Дырку наталью ********** можно тоже вСИЗО отправить, за компанию...
показать весь комментарий
25.09.2023 18:41 Ответить
Вони не бачились вже місяць. А здавалось, що це тягнеться роками. Я так по тєбє істосковалась! Наташа хотіла кричати, але не мала на це сил. І лише мовчки дивилася в рідне обличчя. Похудєл то как, касатік! Душа її плакала.

показать весь комментарий
25.09.2023 18:52 Ответить
Зеленський і Єрмак просто піймали Коломойського в пастку. Не маючи можливості перехопити кошти Коломойського розпилені на підставних осіб в Україні, вони потихеньку виманили Коломойського з Ізраїлю і взяли в заручники замість грошей. Коломойський зрозумів це ще на початку вересня (02.‎09.‎2023 Хроніка Коломойский в залі суду " Меня сажают г.....ны, которых я вытащил из говна ! Передайте им - ни...я они не получат ! Ни...я !! Я им не Фиря* !"), але протримався недовго. Тепер домовленість виглядає таким чином - виведені кошти діляться 50\50 і після цього запобіжний захід "тримання під вартою" відміняють і дають можливість спокійно виїхати з України після підтвердження отримання грошей парою Зеленський\Єрмак. при своїх і Татаров, який працював з судами, але ...

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

беня не спешит делиться
показать весь комментарий
25.09.2023 19:42 Ответить
Так!, як казав Ющ!
Ще не вечір, подивимось, як Беню дотиснуть…
показать весь комментарий
25.09.2023 19:50 Ответить
тільки ге+ге ні слова про зе!лідора, крім хвалебних.
гра продовжується. мудрий наріт хаває.
показать весь комментарий
25.09.2023 20:23 Ответить
а по-руки ?
ухи! ухи!

показать весь комментарий
25.09.2023 19:47 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2023 20:29 Ответить
Це називається - полізимо в заҐупу до усіх.. прапор вам у руки, подивимось чим це все скінчиться..
показать весь комментарий
25.09.2023 18:21 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2023 18:21 Ответить
та віддайте вж беню американцям і не мучить його.
показать весь комментарий
25.09.2023 18:22 Ответить
Ведь это проще простого. Но благодарный внучок зеледент не отдаст свою бородатую баьбушку, от которой имеет миллионы в офшорах...
показать весь комментарий
25.09.2023 18:31 Ответить
Цікаво в яких саме, бо панамські закріплені за попередником
показать весь комментарий
25.09.2023 18:47 Ответить
А подробнее можно про Панаму?
показать весь комментарий
25.09.2023 18:49 Ответить
Якби тобі було цікаво, то ти б знав, шо у віргінських офшорах у Ze близько 40 мільйонів баксів, а у попередника в панамських знайшли близько 2 тисяч євро, та й ті для реєстрації рахунку
показать весь комментарий
25.09.2023 19:27 Ответить
є ньюанс, воно громадянин України, а наша Конституція забороняє видавати громадян, але можна виконувати вироки інших країн
показать весь комментарий
25.09.2023 22:04 Ответить
Як лялька може здати свого господаря? Та й взагалі, якщо бєня у американців заговорить, то зєлі настануть кранти, бо там таке випливе... . Тому, ці два брата-акробата будуть триматися один одного до останнього.
показать весь комментарий
25.09.2023 19:39 Ответить
Просто, після того, як Бєня поділиться, йому треба буде дуже ретельно перевіряти, що він їсть.
І пʼє…
Із СІЗО він може і не вийти…
показать весь комментарий
25.09.2023 19:52 Ответить
Поки підлеглі та друзі Бені не почнуть викидати у ЗМІ компромат на Зе й його шайку - НЕ ПОВІРЮ у справжність судових переслідувань Бені!
А компромата у нього дуже велика купа...
Так, що, як що компромат не з'являється - все йде по плану Бені і його все влаштовує.

показать весь комментарий
25.09.2023 18:24 Ответить
Весь копромат вже і та виклали порохоботи - нічого більше викладати
показать весь комментарий
25.09.2023 18:38 Ответить
який наївний хлопчик.
показать весь комментарий
25.09.2023 18:46 Ответить
там, мабуть, ще з часів кєвєену години кєна про відсмоткування хрипатим по баням і корпоративам. Щось настільки огидне, що буратіна був на все ладний пітий
показать весь комментарий
25.09.2023 21:09 Ответить
а що такого про гундосого може бути у бєні, чого не знають інші? ну хіба запис розмови потрохшевим в Омані, це єдине, що ще не чули.
показать весь комментарий
25.09.2023 22:06 Ответить
Арешт активів зняли , а наразі можна ще трошки посидіти
показать весь комментарий
25.09.2023 18:26 Ответить
Коломойский в залі суду:
" Меня сажают г…..ны, которых я вытащил из говна ! Передайте им - ни…я они не получат ! Ни…я !! Я им не Фиря !"
показать весь комментарий
25.09.2023 18:40 Ответить
хто це фіря?
показать весь комментарий
25.09.2023 19:40 Ответить
Фирташ возможно
показать весь комментарий
25.09.2023 19:51 Ответить
Всі повії,типу мосєйчучки йдуть нах. На поруки вони хочуть бєню взяти...сволота. На завод снаряди клепати а не пи₴діти в телевізорі маячню.
показать весь комментарий
25.09.2023 18:28 Ответить
можно було сміливо всіх його *поручитєлей* с ГГ посадити поруч з ним на лаву підсудних
показать весь комментарий
25.09.2023 18:29 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2023 19:02 Ответить
Шоу для зебілів
показать весь комментарий
25.09.2023 18:32 Ответить
Комарі хотіли взяти Беню на поруки?
показать весь комментарий
25.09.2023 18:32 Ответить
Де всі боти пропали? )))
показать весь комментарий
25.09.2023 18:33 Ответить
вони зачаїлися
показать весь комментарий
25.09.2023 19:41 Ответить
тепер вже неДВІЧІГІВЕННИМ обмазані а ТРИЧІ... Впрочем какая ужє разніца - Мосійчук та усім іже з нею горбуновим вже не відмитися ніколи ...
показать весь комментарий
25.09.2023 18:34 Ответить
А для чого їм відмиватися 🤔🧐😁 Гівно гівном забруднитись не може 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
25.09.2023 18:37 Ответить
У раєвської сьогодні траур
показать весь комментарий
25.09.2023 18:35 Ответить
Бене Волю !
показать весь комментарий
25.09.2023 18:50 Ответить
пусть даст мене мильйон , я возьму его на руки
показать весь комментарий
25.09.2023 18:52 Ответить
Видно беня решил, что, лучше чем в тюрьме, он нигде так спокойно не отдохнёт.
показать весь комментарий
25.09.2023 18:52 Ответить
Зеля Павлик Морозов - папу сдал
показать весь комментарий
25.09.2023 18:53 Ответить
ШО?! Навіть мосійчучка з кодлом не допомогла?!
показать весь комментарий
25.09.2023 18:54 Ответить
о сколько защитничков у воровайки иудея- аж до равина
показать весь комментарий
25.09.2023 19:04 Ответить
нечестивого равіна Б-г покарає, бо Б-г не фраєр
показать весь комментарий
25.09.2023 19:51 Ответить
кино...
показать весь комментарий
25.09.2023 19:43 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2023 19:54 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2023 20:12 Ответить
мгага)
показать весь комментарий
25.09.2023 21:37 Ответить
Коломойський буде сидіти доки не дасть покази на гонтарєву і порошенко. Зрозуміло, що без згоди нацбанку ніхто не ризикне покласти кілька фіктивних мільярдів у свій банк. Так само зрозуміло, що про це знали спецслужби чиїх представників в приваті більше, ніж достатньо. Тобто, президентові було кому доповісти про оборудки його глави обладміністрації.
Зрозуміло, що Порошенко і гонтарєва знайшли самий м'який і легальний варіант щодо коломойського - націоналізували приват, замість того, щоб посадити коломойського в тюрму.
Чекаємо продовження.
показать весь комментарий
25.09.2023 21:03 Ответить
.
показать весь комментарий
25.09.2023 21:14 Ответить
типа они его имели, шкуры эти.
показать весь комментарий
25.09.2023 21:38 Ответить
Будуть видумувати різні сценарії,щоб не віддавати беню в США! Там йому довічне світить,а тут помитарять та й відпустять!
показать весь комментарий
25.09.2023 21:36 Ответить
та в штаты беню. он же привык жить за границей. будет жить в одном номере с крепкими чернокожими парнями. и петь им наутилус на гитаре. или что он там слушает, этот старый шлимзл.
показать весь комментарий
25.09.2023 21:40 Ответить
Зелебоба получил мэмэлей от деда Байдена в Вашингтоне, поэтому и оставили под стражей.
показать весь комментарий
25.09.2023 21:41 Ответить
прикормленные шавки каломойского --масейчучка , мазур, ткаченко, горбунов сидят з сумними мордами и не знают что делать лизать вове или начинать кусать вову , тут надо не прогадать , а то ненароком г+г может оказаться в 95м квартале и тогда ,,звезды,, каломойского будут таскать декорации на концертах квартала и мыть полы на сцене а ,,звяздеть,, в тсн будут другие ,,арденоносцы,,
показать весь комментарий
26.09.2023 06:43 Ответить
Ммм разкрыто)))
показать весь комментарий
26.09.2023 10:10 Ответить
люблю этот сериал. эта картина играет с моей душой как с куклой.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:01 Ответить
 
 