Совет Европы осудил ракетный удар России по селу на Харьковщине
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила удар РФ по селу Гроза в Харьковской области, из-за чего погибли более 50 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я самым решительным образом осуждаю российское нападение на продуктовый магазин в Купянске, в результате которого погибли невинные гражданские. Мои мысли с жертвами, их семьями и властями, которые столкнулись с очередной невыразимой трагедией", - отметила Пейчинович-Бурич.
Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.
Топ комментарии
+8 Алекс Скела
показать весь комментарий05.10.2023 20:17
+7 barrakud2 12499ce3
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+7 Viktor Lisenko
показать весь комментарий05.10.2023 20:20
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І який вирок ?
Ще ООН нехай виступить з небезьою в парі.
Треба визнавати Геноцид й відкривати другий фронт, але ******* керують у ЄС, Британії, США й га такий крок боягузи НЕ ЗДАТНІ.
І ніяки "стурбовані" євро чиновники нам не допоможуть.
Тому - по кацапах ВОГОНЬ!!!💯