Совет Европы осудил ракетный удар России по селу на Харьковщине

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила удар РФ по селу Гроза в Харьковской области, из-за чего погибли более 50 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я самым решительным образом осуждаю российское нападение на продуктовый магазин в Купянске, в результате которого погибли невинные гражданские. Мои мысли с жертвами, их семьями и властями, которые столкнулись с очередной невыразимой трагедией", - отметила Пейчинович-Бурич.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

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