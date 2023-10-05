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обстрел (25761) Харьковщина (5576) Пейчинович-Бурич (34)

Совет Европы осудил ракетный удар России по селу на Харьковщине

марія,пейчинович-бурич

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила удар РФ по селу Гроза в Харьковской области, из-за чего погибли более 50 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я самым решительным образом осуждаю российское нападение на продуктовый магазин в Купянске, в результате которого погибли невинные гражданские. Мои мысли с жертвами, их семьями и властями, которые столкнулись с очередной невыразимой трагедией", - отметила Пейчинович-Бурич.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

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Топ комментарии
+8
Засудила?
І який вирок ?
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05.10.2023 20:17
+7
Мощно!
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05.10.2023 20:20
+7
нужно бить по территории врага по чем попало.
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05.10.2023 20:20
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Засудила?
І який вирок ?
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05.10.2023 20:17 Ответить
Стурбованість лише... Це для проформи, бо так треба.
Ще ООН нехай виступить з небезьою в парі.
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05.10.2023 20:21 Ответить
Мощно!
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05.10.2023 20:20 Ответить
нужно бить по территории врага по чем попало.
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05.10.2023 20:20 Ответить
чем попало тоже нет а с такой политикой и дипломатией как сейчас скоро бумерангами начнем бросаться
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05.10.2023 20:38 Ответить
А що придумає орбан і новий премєр Словачини ,знову будуть виправдовувати злочини рашистів.Це вже якою кінченою мерзотою треба бути що б свідомо вбити пів села людей та ще на поминальному обіді,це свідоми геноцид проти українського народу .
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05.10.2023 20:25 Ответить
Ничего Орбан не придумает - дрессированной свинье насыпят в корыто, и прикажут хрюкать в такт кремля.
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05.10.2023 20:29 Ответить
Ті "засудження" вже можуть запхати собі у СР4КУ!!!
Треба визнавати Геноцид й відкривати другий фронт, але ******* керують у ЄС, Британії, США й га такий крок боягузи НЕ ЗДАТНІ.
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05.10.2023 20:30 Ответить
майже 100 років тому голодомор, сьогодні такий жах, минають століття але покарання росії немає
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05.10.2023 20:31 Ответить
Знову ж таки .. поки за 50 вбитих цивільних громадян України не буде вбито 150 цивільних кацапів ( виходячи з співвідношення населення рф і України 3:1) - українці будуть знаходитися під смертельною загрозою.👈
І ніяки "стурбовані" євро чиновники нам не допоможуть.
Тому - по кацапах ВОГОНЬ!!!💯
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05.10.2023 20:36 Ответить
Это уже система , все выступления Зеленского на международных площадках сопровождаются ракетными обстрелами мирного населения . Случайнрсть ???
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05.10.2023 20:40 Ответить
Я найрішучішим чином засуджую російський напад на продуктовий магазин у Куп'янську, а то шо кацапи подібне творять вже майже два роки чогось не згадала...
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05.10.2023 21:55 Ответить
 
 