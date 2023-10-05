Рада Європи засудила ракетний удар Росії по селу на Харківщині
Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила удар РФ по селу Гроза на Харківщині, через що загинули понад 50 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я найрішучішим чином засуджую російський напад на продуктовий магазин у Куп'янську, в результаті якого загинули невинні цивільні. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та владою, яка зіткнулася з черговою невимовною трагедією", – зазначила Пейчинович-Бурич.
Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.
Топ коментарі
+8 Алекс Скела
показати весь коментар05.10.2023 20:17
+7 barrakud2 12499ce3
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+7 Viktor Lisenko
показати весь коментар05.10.2023 20:20
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І який вирок ?
Ще ООН нехай виступить з небезьою в парі.
Треба визнавати Геноцид й відкривати другий фронт, але ******* керують у ЄС, Британії, США й га такий крок боягузи НЕ ЗДАТНІ.
І ніяки "стурбовані" євро чиновники нам не допоможуть.
Тому - по кацапах ВОГОНЬ!!!💯