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обстріл (27076) Харківщина (6053) Пейчинович-Бурич (43)

Рада Європи засудила ракетний удар Росії по селу на Харківщині

марія,пейчинович-бурич

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила удар РФ по селу Гроза на Харківщині, через що загинули понад 50 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я найрішучішим чином засуджую російський напад на продуктовий магазин у Куп'янську, в результаті якого загинули невинні цивільні. Мої думки з жертвами, їхніми сім'ями та владою, яка зіткнулася з черговою невимовною трагедією", – зазначила Пейчинович-Бурич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни однією ракетою вбили більш як половину жителів села Гроза на Харківщині, - прокуратура

Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.

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Топ коментарі
+8
Засудила?
І який вирок ?
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05.10.2023 20:17
+7
Мощно!
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05.10.2023 20:20
+7
нужно бить по территории врага по чем попало.
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05.10.2023 20:20
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Засудила?
І який вирок ?
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05.10.2023 20:17 Відповісти
Стурбованість лише... Це для проформи, бо так треба.
Ще ООН нехай виступить з небезьою в парі.
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05.10.2023 20:21 Відповісти
Мощно!
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05.10.2023 20:20 Відповісти
нужно бить по территории врага по чем попало.
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05.10.2023 20:20 Відповісти
чем попало тоже нет а с такой политикой и дипломатией как сейчас скоро бумерангами начнем бросаться
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05.10.2023 20:38 Відповісти
А що придумає орбан і новий премєр Словачини ,знову будуть виправдовувати злочини рашистів.Це вже якою кінченою мерзотою треба бути що б свідомо вбити пів села людей та ще на поминальному обіді,це свідоми геноцид проти українського народу .
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05.10.2023 20:25 Відповісти
Ничего Орбан не придумает - дрессированной свинье насыпят в корыто, и прикажут хрюкать в такт кремля.
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05.10.2023 20:29 Відповісти
Ті "засудження" вже можуть запхати собі у СР4КУ!!!
Треба визнавати Геноцид й відкривати другий фронт, але ******* керують у ЄС, Британії, США й га такий крок боягузи НЕ ЗДАТНІ.
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05.10.2023 20:30 Відповісти
майже 100 років тому голодомор, сьогодні такий жах, минають століття але покарання росії немає
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05.10.2023 20:31 Відповісти
Знову ж таки .. поки за 50 вбитих цивільних громадян України не буде вбито 150 цивільних кацапів ( виходячи з співвідношення населення рф і України 3:1) - українці будуть знаходитися під смертельною загрозою.👈
І ніяки "стурбовані" євро чиновники нам не допоможуть.
Тому - по кацапах ВОГОНЬ!!!💯
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05.10.2023 20:36 Відповісти
Это уже система , все выступления Зеленского на международных площадках сопровождаются ракетными обстрелами мирного населения . Случайнрсть ???
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05.10.2023 20:40 Відповісти
Я найрішучішим чином засуджую російський напад на продуктовий магазин у Куп'янську, а то шо кацапи подібне творять вже майже два роки чогось не згадала...
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05.10.2023 21:55 Відповісти
 
 