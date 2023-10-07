Право Израиля на защиту не подлежит сомнению, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки на Израиль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.
"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены. Нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира", - отметил глава государства.
По его словам, кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира.
"Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь. Право Израиля на защиту не подлежит сомнению. Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть установлены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации", - добавляет Зеленский.
По его словам, все граждане Украины, находящиеся в зоне опасности, должны внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и следить за информацией.
"Пожалуйста, берегите себя! МИД Украины и наше посольство в Израиле готовы помочь в любой ситуации. Создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым доступным вам способом в любое наше дипломатическое или консульское представительство. Каждая жизнь имеет значение! Каждое проявление террора осуждаем", - резюмирует глава государства.
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-голь на выдумку хитра.
"Громадяни Ізраїлю, ми перебуваємо у стані війни. І ми переможемо. Ворог заплатить таку ціну, якої він ніколи раніше не знав.
Я доручив, насамперед, очистити від терористів громади, в які вони проникли, і ця робота триває.
Я віддав наказ про широкомасштабний призов резервів, щоб відповісти у війні, якої ворог ніколи не бачив. Ми ведемо війну, і ми вийдемо з неї переможцями"
Це руками раші б*ють Ізраїль.
Ну вот реально, где бы был израиль если бы не США.
Ти- тупой!
Ізраїль всіх побєдіт!!
І - Україна всіх переможе!!!!
Пісьдєц кацапам!!!
у тя самаво ліца нєту!
ти - кацапскій дєбіл!
Можеж нє атвєчать!))
Иди, чучело, а то просрочку под супермаркетом прое*ешь.
Хлєбальнік свой завалі!!
Кацапскій дєбіл!