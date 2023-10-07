Право Израиля на защиту не подлежит сомнению, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки на Израиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены. Нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира", - отметил глава государства.

По его словам, кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира.

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"Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь. Право Израиля на защиту не подлежит сомнению. Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть установлены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации", - добавляет Зеленский.

По его словам, все граждане Украины, находящиеся в зоне опасности, должны внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и следить за информацией.

"Пожалуйста, берегите себя! МИД Украины и наше посольство в Израиле готовы помочь в любой ситуации. Создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым доступным вам способом в любое наше дипломатическое или консульское представительство. Каждая жизнь имеет значение! Каждое проявление террора осуждаем", - резюмирует глава государства.

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