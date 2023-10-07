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Право Израиля на защиту не подлежит сомнению, - Зеленский

израиль

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки на Израиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского. 

"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены. Нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира", - отметил глава государства.

По его словам, кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира.

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"Мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь. Право Израиля на защиту не подлежит сомнению. Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть установлены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации", - добавляет Зеленский.

По его словам, все граждане Украины, находящиеся в зоне опасности, должны внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и следить за информацией.

"Пожалуйста, берегите себя! МИД Украины и наше посольство в Израиле готовы помочь в любой ситуации. Создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым доступным вам способом в любое наше дипломатическое или консульское представительство. Каждая жизнь имеет значение! Каждое проявление террора осуждаем", - резюмирует глава государства.

Также читайте: По меньшей мере 22 человека погибли и более 70 получили серьезные ранения в результате атаки ХАМАС на Израиль

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Израиль (1924)


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Топ комментарии
+34
папусашу і мамуріму вже евакуювали?
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07.10.2023 15:01
+25
А почему бы Нетаньяху не встретиться с ******** Хамаса и Хезболлы и не договориться с мини где то посередине, а Вова? Он, Нетаньяху, что не видит мир в их глазах? Что то ты, Вова, как то не так на счёт Израиля рассуждаешь чем рассуждал на счёт Украины.
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07.10.2023 15:10
+24
Дійсно , а як вілла папи Саші і мами Ріми , не ушкоджена ?

Бо народ Украіни переживає ...
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07.10.2023 15:05
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А до чого це? Це він мав сумніви щодо захисту України. Ізраїль демократичний, з Армією вимогам сьогодення,без корупції і знаю,що робити.
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07.10.2023 15:25 Ответить
❗️40 людей загинули, ще 740 постраждали після обстрілу Ізраїлю - медики....... у хамас те же методы что и в русни ,бьют по гражданским объектам
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07.10.2023 15:31 Ответить
Хамас союзники России. Палестина изначально была проектом КГБ.
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07.10.2023 15:34 Ответить
Цікаво. А зеленського мобілізують захищати рідну батіквщину? бо напали ж араби не підмиті на святиню
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07.10.2023 15:31 Ответить
Он уклонится ещё раза три, потом от безвыходности положения станет президентом Израиля и сразу главнокомандующем её армии.
-голь на выдумку хитра.
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07.10.2023 15:36 Ответить
Зрозуміло тоді навіщо дістали з чулана Паравознюка. Зе в Ізраїль, Паравоз на Банкову
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07.10.2023 15:42 Ответить
Ізраїль без тебе розбереться. До речі, повчись у Нетаньяху як до народу треба звертатись.

"Громадяни Ізраїлю, ми перебуваємо у стані війни. І ми переможемо. Ворог заплатить таку ціну, якої він ніколи раніше не знав.

Я доручив, насамперед, очистити від терористів громади, в які вони проникли, і ця робота триває.

Я віддав наказ про широкомасштабний призов резервів, щоб відповісти у війні, якої ворог ніколи не бачив. Ми ведемо війну, і ми вийдемо з неї переможцями"
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07.10.2023 15:34 Ответить
Надеюсь и голос у него не гнусавый
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07.10.2023 18:48 Ответить
Нада просто подставить правую ягодицу
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07.10.2023 15:40 Ответить
Тю... а шо з великим будiвництвом робити... Цэ вам не хухры-мухры.
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07.10.2023 16:29 Ответить
Прошу деяких не верзти дурниць. Навіть якщо дуже хочеться.
Це руками раші б*ють Ізраїль.
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07.10.2023 15:36 Ответить
"салютують" потворі
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07.10.2023 15:51 Ответить
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07.10.2023 15:49 Ответить
точно не пойдет родину защищать
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07.10.2023 15:50 Ответить
А,як він з таким хлєбалом на амбразуру! )) нєєє!
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07.10.2023 17:18 Ответить
😁
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07.10.2023 16:16 Ответить
Про шо ви говорите?Де ви беретесь?Израиль сам сравняет их с землёй,о какой передаче техники и тд.вы говорите??Вы сравниваете нашу войну с партизанщиной?Или что Иран подключился?Цахал....всё сам зделает!Израиль Государство!Сильное и независимое они сами справяться.
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07.10.2023 16:10 Ответить
Ага, конечно, всех победит...
Ну вот реально, где бы был израиль если бы не США.
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07.10.2023 16:25 Ответить
Слиш,румин,
Ти- тупой!
Ізраїль всіх побєдіт!!
І - Україна всіх переможе!!!!
Пісьдєц кацапам!!!
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07.10.2023 17:23 Ответить
Гідна відповідь! Якраз в дусі тих, які нам видають!
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07.10.2023 15:51 Ответить
October 7th, 2023 https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4088619.html Подешевел млядский клоун, подешевел, никому не интересен...


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07.10.2023 23:22 Ответить
Надо дать Хамазу возможность сохранить лицо и может придется уступить Голанские высоты.
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07.10.2023 15:52 Ответить
владімір васіліч)
у тя самаво ліца нєту!
ти - кацапскій дєбіл!
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07.10.2023 17:27 Ответить
це сарказм, і не безпідставний, до речі
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07.10.2023 17:55 Ответить
А,ви, кєцики,в парє работаєтє?!
Можеж нє атвєчать!))
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07.10.2023 18:10 Ответить
А шо такое, чего ты в штопор сорвался, в язык?
Иди, чучело, а то просрочку под супермаркетом прое*ешь.
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07.10.2023 19:09 Ответить
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08.10.2023 14:56 Ответить
владпукін-*****!
Хлєбальнік свой завалі!!
Кацапскій дєбіл!
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07.10.2023 22:53 Ответить
чи не визве така заява ще більшу ескалацію конфлікту? а то після такого, по пораді боброєдки, підірвуть парашники над чорним морем невеличку атомочку, як того всі бояться. ну й куди тоді всім тікати в тій паніці що виникне?
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07.10.2023 15:55 Ответить
Право на захист не пiдлягае сумнiву... - Дык, это и мама Рима, как никто знает.
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07.10.2023 16:25 Ответить
Знал бы ты(вы) про право захисту, перед 2023-им годом.
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07.10.2023 16:26 Ответить
Але треба нарешті визначитися захiдний бекрег Iордану та сектор Газа то якiсь незрозумiлi країни чи все простiше i це просто ДНР та ЛНР якi спонсуються рашкою та Iраном.
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07.10.2023 16:30 Ответить
Пропоную Україні виступити посередником у мирних перемовинах Ізраїлю з хамасом. Треба віддати хамасу захвачені території в обмін на мир. Це ж ісконно хамасівська земля. Тільки потім хай проведуть там референдум про повернення у рідну гавань.
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07.10.2023 16:40 Ответить
Может для начала нужно разобраться на чьих территориях находиться израиль и какие права имеет Палестина, потому что жидкие ни далеко ушли от Козломордых....и за последние 30 лет для страны кроме как паразитировать на Украинской земле а потом тикать туда они ни Х...я не сделали, пинчуки, бени, юльки капетельман, рабиновичи и т.д
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07.10.2023 17:11 Ответить
Вовочка, а не пора бы тебе лететь в Израиль, защищать папу и маму Римму?
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07.10.2023 17:42 Ответить
посёлок Ришпон, если что
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07.10.2023 17:44 Ответить
ідіотизм та підлість - не меньший "злочин проти людяності як такої та всього нашого світу"
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07.10.2023 19:52 Ответить
Зеленский, философ великий, а разве кто-то сомневается?
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07.10.2023 20:19 Ответить
А палестинці повинні змиритись з окупацією? Там не все однозначно і для припинення конфлікту потрібно Ізраїлю теж варто дотримуватись міжнародного права
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07.10.2023 22:59 Ответить
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