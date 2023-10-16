ОБСЕ продолжит поддерживать Украину на ее пути к восстановлению, - Османи

ОБСЕ и дальше будет поддерживать Украину на ее пути к восстановлению. Также Украина является и остается приоритетом во время председательства Северной Македонии в ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Посредством важной финансируемой донорами программы поддержки Украины, запущенной в ноябре прошлого года, мы продолжим помогать Украине посредством реализации проектов, адаптированных к конкретным потребностям. Эти проекты помогут устранить последствия войны, а также поддержат долгосрочные усилия Украины в реформах и потребности ее народа. ОБСЕ продолжит поддерживать Украину на ее пути к восстановлению", - отметил Османи.

По словам Османи, Украина есть и останется главным приоритетом во время председательства Северной Македонии.

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"Как председатель и как государство-участник мы будем поддерживать Украину и не будем колебаться", - заверил Османи.

Также он подчеркнул, что справедливый и устойчивый мир является обязательным условием.

"Мы не отступим, пока это не произойдет, чтобы люди в Украине могли жить и процветать свободно и независимо, освобожденные от страха войны и неопределенности", - заявил председатель ОБСЕ.