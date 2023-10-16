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ОБСЄ і далі підтримуватиме Україну на її шляху до відновлення, - Османі

османі

ОБСЄ і далі підтримуватиме Україну на її шляху до відновлення. Також Україна є і залишиться пріоритетом під час головування Північної Македонії в ОБСЄ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

"За допомогою важливої фінансованої донорами програми підтримки України, запущеної в листопаді минулого року, ми і далі допомагатимемо Україні, реалізуючи проєкти, що адаптовані до конкретних потреб. Ці проєкти допоможуть усунути наслідки війни, а також підтримають довгострокові зусилля України в реформах і потреби її народу. ОБСЄ і далі підтримуватиме Україну на її шляху до відновлення", - зазначив Османі.

За словами Османі, Україна є і залишиться пріоритетом під час головування Північної Македонії.

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"Як голова і як держава-учасниця ми підтримуватимемо Україну й не вагатимемося", - запевнив Османі.

Він також наголосив, що справедливий і стійкий мир є обов'язковою умовою.

"Ми не відступимо, доки цього не станеться, щоб люди в Україні могли жити й процвітати вільно й незалежно, вільні від страху війни й невизначеності", - заявив голова ОБСЄ.

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ОБСЄ (3507) допомога і підтримка (1163) Османі Буяр (16)


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Знову лише про відновлення. В мене все добре. Що ще спитаєте?
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16.10.2023 14:51 Відповісти
"Україна є і залишиться пріоритетом під час головування Північної Македонії в ОБСЄ" Джерело:

А шо буде під час головування Угорщини? Чи Словаччини?
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16.10.2023 14:53 Відповісти
Ничего хорошего
Но это нормально
От ОБСЕ ничего хорошего не дождаться
Априори
Там еще со дня основания сидят русские
И деньги там в основном русские
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16.10.2023 14:55 Відповісти
Слова,слова ,слова
В.Шекспир " Гамлет"
Уверена - любимая пьеса украинского президента
Хочу увидеть пьесу от президента
ДЕЛА,ДЕЛА,ДЕЛА
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16.10.2023 14:53 Відповісти
Спочатку війну ще треба виграти,а судячи по тому що після півтори року війни уже починаються різні сумніви з підтримкою України, в звязку з виборами на заході,економічними проблемами, в звязку з коррупцією в Україні,в звязку з тим,що у заходу завишені очікування від контрнаступу то хрен його знає що буде через рік, і дуже "радують" ідіоти котрі про відновлення розказують,про залучення інвестицій про репарації і так далі
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16.10.2023 15:17 Відповісти
 
 