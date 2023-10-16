ОБСЄ і далі підтримуватиме Україну на її шляху до відновлення, - Османі
ОБСЄ і далі підтримуватиме Україну на її шляху до відновлення. Також Україна є і залишиться пріоритетом під час головування Північної Македонії в ОБСЄ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.
"За допомогою важливої фінансованої донорами програми підтримки України, запущеної в листопаді минулого року, ми і далі допомагатимемо Україні, реалізуючи проєкти, що адаптовані до конкретних потреб. Ці проєкти допоможуть усунути наслідки війни, а також підтримають довгострокові зусилля України в реформах і потреби її народу. ОБСЄ і далі підтримуватиме Україну на її шляху до відновлення", - зазначив Османі.
За словами Османі, Україна є і залишиться пріоритетом під час головування Північної Македонії.
"Як голова і як держава-учасниця ми підтримуватимемо Україну й не вагатимемося", - запевнив Османі.
Він також наголосив, що справедливий і стійкий мир є обов'язковою умовою.
"Ми не відступимо, доки цього не станеться, щоб люди в Україні могли жити й процвітати вільно й незалежно, вільні від страху війни й невизначеності", - заявив голова ОБСЄ.
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