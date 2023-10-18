Предателя Стремоусова приговорили к пожизненному лишению свободы

Малиновский суд Одессы объявил приговор изменнику Кириллу Стремоусову, который во время оккупации Херсона сотрудничал с рашистами. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщают "Ґрати", передает Цензор.НЕТ.

Суд признал его виновным в государственной измене и коллаборационизме.

"Поскольку украинские власти официально не могут подтвердить смерть Стремоусова, его судили как живого человека", - говорится в сообщении.

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"Коллегия во главе с судьей Сергеем Черевко приговорила Стремоусова к 9 годам за коллаборационизм, к 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях вооруженного конфликта. По совокупности обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. Также судьи взыскали с подсудимого 13 тысяч гривен за судебные издержки", - добавили корреспонденты из зала суда.

Напомним, после оккупации Херсона Стремоусов поддержал российских захватчиков и занял должность "замглавы" оккупационной администрации.

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9 ноября 2022 года стало известно, что он погиб в результате ДТП. Российский диктатор Путин посмертно наградил предателя Стремоусова орденом.