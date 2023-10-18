Предателя Стремоусова приговорили к пожизненному лишению свободы
Малиновский суд Одессы объявил приговор изменнику Кириллу Стремоусову, который во время оккупации Херсона сотрудничал с рашистами. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщают "Ґрати", передает Цензор.НЕТ.
Суд признал его виновным в государственной измене и коллаборационизме.
"Поскольку украинские власти официально не могут подтвердить смерть Стремоусова, его судили как живого человека", - говорится в сообщении.
"Коллегия во главе с судьей Сергеем Черевко приговорила Стремоусова к 9 годам за коллаборационизм, к 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях вооруженного конфликта. По совокупности обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. Также судьи взыскали с подсудимого 13 тысяч гривен за судебные издержки", - добавили корреспонденты из зала суда.
Напомним, после оккупации Херсона Стремоусов поддержал российских захватчиков и занял должность "замглавы" оккупационной администрации.
9 ноября 2022 года стало известно, что он погиб в результате ДТП. Российский диктатор Путин посмертно наградил предателя Стремоусова орденом.
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Спермоусов крякнув у ДТП в прошлому році ..Звичайно свідоцтво про смерть ніхто нікому не дасть але ж якими треба бути дибілами щоб давати пожиттєві сроки покійнику .../Якщо правда той суд не має машину часу
це про, якщо хочете, справделивість. аби в подальшому якесь нове політчне утворення на чолі з умовним бойко не підняло його на свої прапори та не почало ліпити з гімна героя.
ну, або щоб буданов раптово не розповів про його героїчну підпільну роботу на ГУР.
тож най буде.
Я б надав перевагу справедливості щодо тих щурів та зрадників, котрі прямо зараз продовжують лити воду на млин ворога. Котрими повинні займатися різноманітні "беби, сбу, набу, назк, дбр" та інші контори.
Але судять чомусь Червінського, а не Труханова наприклад.
я ж не веду мову про те, що вироки щодо лайна, яке сконало повинні замістити вироки щодо лайна, яке поки живе.
"Малиновський районний суд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова.
Його звинувачували у заволодінні 92,7 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян".
Мера Одеси та інших обвинувачених визнали невинними."
Хлопцям дронів не вистачає, а Міноборони їм каже, що дронів купили ****** трильйонів. А новий міністр оборони має нахабство заявляти, що у фронту ' все необхідне для зимового наступу.
****. Орвел.