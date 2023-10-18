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Предателя Стремоусова приговорили к пожизненному лишению свободы

стремоусов

Малиновский суд Одессы объявил приговор изменнику Кириллу Стремоусову, который во время оккупации Херсона сотрудничал с рашистами. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщают "Ґрати", передает Цензор.НЕТ.

Суд признал его виновным в государственной измене и коллаборационизме.

"Поскольку украинские власти официально не могут подтвердить смерть Стремоусова, его судили как живого человека", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Врачи официально подтвердили смерть предателя Стремоусова

"Коллегия во главе с судьей Сергеем Черевко приговорила Стремоусова к 9 годам за коллаборационизм, к 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях вооруженного конфликта. По совокупности обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. Также судьи взыскали с подсудимого 13 тысяч гривен за судебные издержки", - добавили корреспонденты из зала суда.

Напомним, после оккупации Херсона Стремоусов поддержал российских захватчиков и занял должность "замглавы" оккупационной администрации.

Смотрите также: В Одессе задержан блогер, который был "правой рукой" предателя Стремоусова, - СБУ. ВИДЕО+ ФОТО

9 ноября 2022 года стало известно, что он погиб в результате ДТП. Российский диктатор Путин посмертно наградил предателя Стремоусова орденом.

Автор: 

Одесса (7901) суд (25112) Кирилл Стремоусов (16)


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Топ комментарии
+25
БРАВО, покойника осудили, а **** САЛЬДО значит тут ни при чем!!!
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18.10.2023 10:32
+23
ТОП НОВИНА! так можна всіх засудити й нікого не посадити. Українське ****** показове правосуддя
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18.10.2023 10:31
+15
Блискуча перемога правосуддя! Начувайся, сталін, ти - наступний! Бо вже нікого саджати, всі колаби та олігархи сидять, корупцію подолано, зрадники покарані, русню переможено.
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18.10.2023 10:35
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18.10.2023 10:31 Ответить
вот не варто так дивуватись, бо український суд може засудити лише небіжчика
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18.10.2023 11:26 Ответить
ТОП НОВИНА! так можна всіх засудити й нікого не посадити. Українське ****** показове правосуддя
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18.10.2023 10:31 Ответить
БРАВО, покойника осудили, а **** САЛЬДО значит тут ни при чем!!!
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18.10.2023 10:32 Ответить
На цвинтарі всі лежать штабелями і омилюються однаково, покійнику вже все одно кого він там зрадив чи не зрадив.........
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18.10.2023 10:34 Ответить
Блискуча перемога правосуддя! Начувайся, сталін, ти - наступний! Бо вже нікого саджати, всі колаби та олігархи сидять, корупцію подолано, зрадники покарані, русню переможено.
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18.10.2023 10:35 Ответить
Вазьмітє єго на поруки.))
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18.10.2023 10:38 Ответить
я так розумію це більше про судове рішення про конфіцкацію майна
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18.10.2023 10:38 Ответить
приоритеты пещерного правосудия по-зеленски - во всей красе..
выбрали? - нюхайте
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18.10.2023 10:39 Ответить
Ви б, дармоїди судівські, живих зрадників судили, а не дохлих!
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18.10.2023 10:40 Ответить
мде ....який тупий український суд при зарплатах в 100 000 грн ...Даю справку цьому шляпкосуду (яке позорище )
Спермоусов крякнув у ДТП в прошлому році ..Звичайно свідоцтво про смерть ніхто нікому не дасть але ж якими треба бути дибілами щоб давати пожиттєві сроки покійнику .../Якщо правда той суд не має машину часу
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18.10.2023 10:45 Ответить
це не ми сміємося ,а шляпко суди сміються з бідного народу .Тіпа дивіться який ми можемо кренж робити при зарплаті в 100 000 грн на місяць ..Питання до влади ,що це було ?На...хер нам такі суди
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18.10.2023 10:50 Ответить
ще виділіть кошти на його утримання в тюрьмі
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18.10.2023 10:51 Ответить
поясніть мені, навіщо витрачати час та гроші на судове засідання стосовно давно дохлого покидька?
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18.10.2023 10:52 Ответить
Щоб потім заявляти, що нам не вистачає суддів та слідчих, це ж очевидно!
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18.10.2023 11:34 Ответить
А, Сосальдо посадити слабо?
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18.10.2023 10:57 Ответить
Ви що! Він же ще живий!
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19.10.2023 14:28 Ответить
Це саме той випадок коли не холодно і не жарко.
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18.10.2023 10:58 Ответить
ті, хто обурюються цьому рішенню повинні зрозуміти, що це ще й про юридичну фіксаціює факту вчинення ним державної зради та колабораціонизм.
це про, якщо хочете, справделивість. аби в подальшому якесь нове політчне утворення на чолі з умовним бойко не підняло його на свої прапори та не почало ліпити з гімна героя.
ну, або щоб буданов раптово не розповів про його героїчну підпільну роботу на ГУР.
тож най буде.
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18.10.2023 11:00 Ответить
/це про, якщо хочете, справделивість/
Я б надав перевагу справедливості щодо тих щурів та зрадників, котрі прямо зараз продовжують лити воду на млин ворога. Котрими повинні займатися різноманітні "беби, сбу, набу, назк, дбр" та інші контори.
Але судять чомусь Червінського, а не Труханова наприклад.
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18.10.2023 11:39 Ответить
безперечно.
я ж не веду мову про те, що вироки щодо лайна, яке сконало повинні замістити вироки щодо лайна, яке поки живе.
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18.10.2023 13:00 Ответить
Надо ещё сталина на пожизненное..
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18.10.2023 11:05 Ответить
Конфіскація століття-домовина!Ці одеські х..ри в платтях пояснюють,що вони нам дозволяють у них забирати,"от дохлого осла уши"
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18.10.2023 11:05 Ответить
Цим козлам уже настільки нудно від нічого робити що скоро вони почнуть судити леніна гітлера і франца йосифа. Треба ж імітувати ніби вони відпрацьовують зарплату. Рити траншеї вам усім суки.
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18.10.2023 11:28 Ответить
Наш суд такий оперативний та справедливий, коли виносить безглуздий вирок... Браво!
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18.10.2023 11:30 Ответить
Зараз ще Гіві з Моторолою засудять і точно перемога настане.
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18.10.2023 11:35 Ответить
Малиновський суд Одеси. Це той самий "суд", котрий постійно покриває корупціонерів та злодюг.
"Малиновський районний суд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова.
Його звинувачували у заволодінні 92,7 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян".
Мера Одеси та інших обвинувачених визнали невинними."
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18.10.2023 11:42 Ответить
Это что бы деньги выделить на его содержание в тюрьме?
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18.10.2023 12:07 Ответить
Навіщо такі суди і такі судді?Просунулись десь між хабарями і засудили людину,яка давно вже стоїть перед іншим судом...Конкурувати з Божим судом...доля не простить...і Бог не простить...
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18.10.2023 13:00 Ответить
********* цирк
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18.10.2023 14:02 Ответить
Боже, чим вони там всім займаються? Якийсь сюр. У вас кожен перший під боком - корупціонер і мародер - бери, сажай і не помилишся. Ні, вони будуть плєбсу задвішать про покараний труп (чи не труп, пох).
Хлопцям дронів не вистачає, а Міноборони їм каже, що дронів купили ****** трильйонів. А новий міністр оборони має нахабство заявляти, що у фронту ' все необхідне для зимового наступу.
****. Орвел.
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18.10.2023 14:18 Ответить
Це що? Сценарій виступу для 95 кварталу і шутка така, невдала (як і все, що робить "піаніст ****")
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18.10.2023 14:20 Ответить
Ну, а чим ще може займатися Маліновскій суд під час війни, як не судити дохлих колаборантів. Цікаво, а чи вистачає часу у одеських суддів на живих мешканців Одеси у той час, коли тривоги лунають по декілька разів (десятків разів) на день?
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18.10.2023 18:35 Ответить
Урась! Дуже оперативно! Так і бачу, як спермоусову чорти прямо в котел приносять ухвалу суду!
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19.10.2023 14:24 Ответить
 
 