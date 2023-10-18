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Новости Война
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Путин о поставке ATACMS Украине: Это "очередная ошибка США"

путін

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал поставки ракет ATACMS Украине и заявил, что они якобы не изменят ситуацию на поле боя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Поставки ATACMS Украине наносят ущерб и создают дополнительную угрозу, но РФ сможет отражать такие атаки. Ракеты ATACMS не изменят кардинально ситуацию на линии столкновения. Поставки ракет ATACMS только продолжат агонию Украины", - цитирует издание российского диктатора.

Путин назвал поставки ATACMS Украине "очередной ошибкой США".

Ранее сообщалось, что Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS.

Читайте также: Российские С-400 вряд ли смогут сбивать ракеты ATACMS, это внесет серьезные коррективы на фронте, - Воздушные силы

Автор: 

путин владимир (31335) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+42
А шо с літцом Вова .? Чому такий сумний , коментуючи це .?
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18.10.2023 13:12
+31
Ага. У Бердянську вже відбила. 😁
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18.10.2023 13:12
+21
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18.10.2023 13:14
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А шо с літцом Вова .? Чому такий сумний , коментуючи це .?
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18.10.2023 13:12 Ответить
Пластіка росплавілась 😂
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18.10.2023 13:16 Ответить
Усю нічь мокрими трусами відбивав Акамси
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18.10.2023 13:18 Ответить
От тут таки пуйло правий на 100% це таки була помилка США... в тому, що раніше не надали цю зброю, але краще пізніше, ніж ніколи🤔🧐😁 Чекаємо на Ф-16, Томагавки та Першінги теж лишніми не будуть. Пора Україні пускові шахти відновлювати, про всяк випадок, а що ми туди навтикаємо, нехай болить голова у пуйла😝😝😝😝😝😜🤪
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18.10.2023 13:23 Ответить
Нащо нам Першінг? Той танк в 1944 році зробили...
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18.10.2023 13:30 Ответить
"Першінги" то омериганьські ракеточги такі, нє не чув🤔🧐😁 Хоча тобі з танка, з закритим люком не тільки краще видно, а й чути, що там і до чого 😝😝😝😝😝😜🤪
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18.10.2023 13:35 Ответить
Ось
https://uk.wikipedia.org/wiki/M26_Pershing
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18.10.2023 14:33 Ответить
Пан мабуть з Патоном сплутав?)))
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18.10.2023 13:46 Ответить
Не сплутав, Патон -то пізніше

https://uk.wikipedia.org/wiki/M26_Pershing
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18.10.2023 14:34 Ответить
Путін розуміе,що вляпався в Україну.Для нього це позор,не виграти у якоісь там бившоі області росіі-України.У зв"язку з цим,приходиться стояти на колінах або раком перед Кітаем,бути попрошайкою у північноі кореі.Думати,як Украіну переформувати так,що він програв НАТО,а ні нам.І це все головнокомандувач дргоі арміі міру.Яке б у вас буле ліце?
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18.10.2023 13:42 Ответить
Навіть уявив, як він туфлю жирному Кіму цілував. А той презирливо дивився на рухомий ботокс.
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18.10.2023 13:49 Ответить
Ну це його проблеми взагалі то . Як вляпався так нехай і вилазить . Ми тут ні до чого . Ми його насильно не змушували йти проти нас війною .
Він всрався а ми повинні прати йому штани ? Переб'ється
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18.10.2023 16:15 Ответить
Кто бы говорил про агонию.
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18.10.2023 13:12 Ответить
Ага. У Бердянську вже відбила. 😁
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18.10.2023 13:12 Ответить
клоун,как там 18к ббм уничтоженных))))
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18.10.2023 13:12 Ответить
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18.10.2023 13:12 Ответить
Ага, вже всі побачили, як ви їх відбиваєте...
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18.10.2023 13:12 Ответить
падручнимі срєдствамі...гелікоптерами, складами з БК, паливом. ще трохи кацапсячим м'ясом, але його не жалко нікому на паРаші, тож думаю можна не згадувати навіть.
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18.10.2023 13:20 Ответить
То так, пришелепкувате ЧМО, ви їх можете збивати аеродромами та складами.
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18.10.2023 13:14 Ответить
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18.10.2023 13:14 Ответить
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18.10.2023 13:44 Ответить
Відбили два рази "вертольотами".
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18.10.2023 13:15 Ответить
"зможе відбивати такі атаки" - как показала практика, не очень то и "сможет"
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18.10.2023 13:15 Ответить
Ракети ATACMS не змінять кардинально ситуацію на лінії зіткнення Джерело:
ну то й добре, якщо так, а десяток знищених гелікоптерів, БК, десятки дохлих кацапів, то нє в щьот, вообще ні на що нє павліяло!🤣
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18.10.2023 13:15 Ответить
Двойнічок, двойнічок, ето радость для киргиза орбана Сі кацапа

Дуже шкода, що в України так мало ракет ATACMS. Щиро сподіваюся, що Штати ще завезуть!
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18.10.2023 13:15 Ответить
20 ракет в 1 пакеті допомоги "вчора".

Хто сказав, що не буде 30 ракет в черговому пакеті допомоги "завтра"?

Це розхідник. І в його постачанні - головне принципове рішення "давати". А потреби рано чи пізно будуть достатньо обгрунтовані для надання наступних партій.

І, очевидно, замовлення на виробництво ВЖЕ пішло, причому на нові модифікації. Тож в армії США просто зараз ситуація "win-win-win":
- виконують свої основні завдання по знищенню військового потенціала одного з великих геополітичних супротивників;
- роблять це БЕЗ втрати бодай 1 військовослужбовця США;
- виконують це в режимі мінімальних витрат (ВСЯ допомога Україні - менше 15% одного річного бюджету Пентагона) і заміні старого залізяччя новеньким і удосконаленим.
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18.10.2023 13:24 Ответить
👍

Добре, якщо так!
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18.10.2023 13:43 Ответить
Подивіться на гаубиці 155мм. І ремонтують, і надають невеличкими партіями замість тих, які знищені ланцетами. Хаймарси теж будть заміщати (та й надали нам небагато, бо більше просто фізично не можна - не виробляється поки що стільки ракет, аби то було ефективно). Ракети AIM всих модифікацій - стабільно в кожному пакеті допомоги - невеликими партіями, на заміщення витрачених. Очевидно, що те ж саме іде із скальпами...
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18.10.2023 15:03 Ответить
А какую бесплатную рекламу получило американское оружие
В Украине!!
Так бы таскали свои технику по военным выставкам
А сейчас ,небось,заказов лет на 50 вперед
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18.10.2023 14:24 Ответить
Ага, ага. Стара ракета випущена 30 років тому легко пройшла розпіарене пєвєо москальні.
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18.10.2023 13:16 Ответить
ета проста била внізапна, ісспаттішка, нікто нє ажідаль...
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18.10.2023 13:41 Ответить
Плюс уже ізвєсная крівізна землі.
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18.10.2023 13:51 Ответить
18.10.2023
свіженьке, борзе...
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18.10.2023 13:21 Ответить
Кацапи скинули фото залишків ***********.
Дуже складно посилатися на карму чи гнів Божий, якщо є подібні докази.
Кацапи ж не ідіоти.
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18.10.2023 13:22 Ответить
Хто сказав, що не ідіоти🤔🧐😁 А полізти з війною в Україну це ознака від великого розуму ілі как🤔 Швидше все ж каком квєрху 🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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18.10.2023 13:29 Ответить
Вони були впевнені, що завдяки зеленським, єрмакам, слугам, опзж, жодних проблем не буде.
Згадайте що передувало вторгненню!
Розмінування, відведення військ, знищення ракетних програм, «нада проста пєрєстать стрєлять», «мір в глазах путіна»: кацапи не на пустому місці приймали рішення.
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18.10.2023 13:41 Ответить
не стоит спорить с дураками - они опустят до своего уровня и задавят опытом
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18.10.2023 14:02 Ответить
А зачем? Ну вот что изменилось от того что кацапы рассказывали про шахты бамбаса и военторг? Только показали всему миру, что он имеет дело с 3.14здливыми выродками. Так зачем уподобляться
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18.10.2023 15:02 Ответить
У вас мысля потекла. Я хочу что бы кацап знал , помощь от США Украине была, есть, и будет. А про яйца - то уже вы сами как нибудь разберитесь
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18.10.2023 15:49 Ответить
коли воно здохне?
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18.10.2023 13:17 Ответить
Там запасных много
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18.10.2023 13:20 Ответить
Воно вже здохло. Життєдіяльність підтримується хімікатами.
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18.10.2023 13:20 Ответить
Все вірно
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18.10.2023 13:19 Ответить
На фото - кацапська система певео , здатна на 100% відбивати атаки ATACMS .
.
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18.10.2023 13:19 Ответить
6-ма гвинтокрилами КА-52 за раз? Нормальджан, *****, давай, відбивай. Думаю, ЗСУ з радістю розміняє кожну надану ракету по такому курсу. І, звісно, у вибраний ЗСУ момент часу.

Нагадую, що засрашка виробляла десь біля 10 таких гвинтокрилів на рік ДО санкцій.
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18.10.2023 13:19 Ответить
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18.10.2023 13:20 Ответить
Згідно реальності ***** ATACMS нічого не змінили ні в Бердянську ні в Луганську. То й добре. Агонія нікчемної тушки, яка знаходиться в періоді напіврозпаду продовжується.
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18.10.2023 13:22 Ответить
Воно за кілька місяців заявить "Вапщє то Луганск і Бєрдянск -- ето тєріторія Украіни. О чьом вапщє вапрос?"
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18.10.2023 13:49 Ответить
о! значить агонію відчуває, це добре
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18.10.2023 13:23 Ответить
***** опущенное в паралельной реальности существует.
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18.10.2023 13:23 Ответить
Помилка природи, щось верещить про помилки США, нонсенс...
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18.10.2023 13:25 Ответить
Не смешите мои ATACMSы.
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18.10.2023 13:25 Ответить
нову систему введе в бій "жёлтый-прежёлтый чемоданчик" ))
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18.10.2023 13:26 Ответить
Дохтур зорге по кличке "дерьмак" уже отправил шифровку на лубянку
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18.10.2023 13:26 Ответить
Про що?
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18.10.2023 13:28 Ответить
що є тільки 20 штук. Відправляв через Плейшнерів з НЮТ
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18.10.2023 14:39 Ответить
Цар то не справжній... ця гнида незабаром здохне ! І сподіваємось що двійника тоді сплавлять ( було б добре якби на гаагу ))). Але навряд чи. Швидше придушать, аби не говорив зайвого.
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18.10.2023 13:29 Ответить
До літа треба завершувати цю війну..
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18.10.2023 13:30 Ответить
Ти ще тут, не в окопі🤔🧐😁. Хоча без тебе точно завершимо до літа... от тільки до якого 2030 чи 2035 року 🤔
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18.10.2023 13:37 Ответить
Україна переможе..
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18.10.2023 13:41 Ответить
Агонію рашки дурачок
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18.10.2023 13:37 Ответить
да і пох

Вірить що не змінять. В нас ціль одна щоб росіяни здихали тут масово
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18.10.2023 13:38 Ответить
старий маразматик мріє про агонію України. Це ж цей дегенерат за 6 тижнів до звільнення Херсона кричав, що "Хєрсон - рускій горад", і що "Хєрсон с расієй нафсігда".
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18.10.2023 13:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8mEjGZ4flBA&t=10s Хорошие сапоги, надо брать
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18.10.2023 14:08 Ответить
Побiльше б таких "помилок"...имхо
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18.10.2023 14:11 Ответить
Вот же ******** *******,забил бы монтировкой тварь.
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18.10.2023 14:22 Ответить
Я добрый человек
Но в этом случае я помогу - обращайтесь
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18.10.2023 14:26 Ответить
Наивная вы какая! Там бы такая толпа собралась, не прорвёшься даже на танке
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18.10.2023 14:56 Ответить
Це каже не тупін, а" васильич"( двойка на жаргоне фсо) за вказівкою патрушева.
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18.10.2023 14:27 Ответить
"Поставки ракет ATACMS только продолжат агонию Украины*******), а диарея почему-то у кацапов..
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18.10.2023 14:43 Ответить
Агонию продолжат? В смысле так бы Украина уже умерла? Мразь плешивая, 'ошибки ' США только начинаются, ещё будешь кровью дрыстать, выродок.
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18.10.2023 14:54 Ответить
Ага...)))
Така "помилка", що цьому п*дару сракоголовому, вже мабудь рази три сраку зашивали...
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18.10.2023 14:54 Ответить
Спєцопєрация ідьот по плану,план тільки вставляти орків перестав,пора переводити їх на аргентинську муку).
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18.10.2023 15:05 Ответить
"Вялікій стратєх" ще щось пукає отвором? ))) Цей дебілоїд парашний примудрився налаштувати проти свої ПаРаші ВЕСЬ цивілізований світ, у боротьбі з НАТО домігся вступу нейтральних Швеції та Фінляндії, показав обісраність "другої армії світу" в Україні, отримає обстріли Парашії, включаючи поселення Мац Ква Ква - це чмо набагато "крутіше" навіть за нашого піськограя )))
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18.10.2023 15:05 Ответить
Я ж не кажу, що ***** найбільша помилка матінки Природи, але вона подбала вже про майбутнє *****, згниєш в джунглях, безвилазно, про що "добре піклувався", те й отримаєш: - "табе тває", пам.ятаєш? Я пам,ятаю. АРХ М
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18.10.2023 15:09 Ответить
Пынька, как там твои орешки? Еще щелкаешь ими? 🤘
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18.10.2023 15:15 Ответить
Человек ******** за пределы разума, что эта тварь натворила....
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18.10.2023 15:28 Ответить
Помилка. Лучше би батя табуретку зробив.
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18.10.2023 15:50 Ответить
"єта ашипка, єта чудовіщная ашибка!" - будеш конвоїрам в Гаазі казати.
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18.10.2023 18:07 Ответить
Пуйло як завжди по шию в гівні, але голову тримає бодро.
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18.10.2023 18:38 Ответить
для земного мира ошибка произошла одна-когда родилось *************** антихрист..................пнх ****.............................
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18.10.2023 19:39 Ответить
Да,кто ты такой, что-бы угрожать президенту великой страны...
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20.10.2023 17:14 Ответить
 
 