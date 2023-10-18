Путин о поставке ATACMS Украине: Это "очередная ошибка США"
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал поставки ракет ATACMS Украине и заявил, что они якобы не изменят ситуацию на поле боя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
"Поставки ATACMS Украине наносят ущерб и создают дополнительную угрозу, но РФ сможет отражать такие атаки. Ракеты ATACMS не изменят кардинально ситуацию на линии столкновения. Поставки ракет ATACMS только продолжат агонию Украины", - цитирует издание российского диктатора.
Путин назвал поставки ATACMS Украине "очередной ошибкой США".
Ранее сообщалось, что Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/M26_Pershing
https://uk.wikipedia.org/wiki/M26_Pershing
Він всрався а ми повинні прати йому штани ? Переб'ється
ну то й добре, якщо так, а десяток знищених гелікоптерів, БК, десятки дохлих кацапів, то нє в щьот, вообще ні на що нє павліяло!🤣
киргиза орбана Сікацапа
Дуже шкода, що в України так мало ракет ATACMS. Щиро сподіваюся, що Штати ще завезуть!
Хто сказав, що не буде 30 ракет в черговому пакеті допомоги "завтра"?
Це розхідник. І в його постачанні - головне принципове рішення "давати". А потреби рано чи пізно будуть достатньо обгрунтовані для надання наступних партій.
І, очевидно, замовлення на виробництво ВЖЕ пішло, причому на нові модифікації. Тож в армії США просто зараз ситуація "win-win-win":
- виконують свої основні завдання по знищенню військового потенціала одного з великих геополітичних супротивників;
- роблять це БЕЗ втрати бодай 1 військовослужбовця США;
- виконують це в режимі мінімальних витрат (ВСЯ допомога Україні - менше 15% одного річного бюджету Пентагона) і заміні старого залізяччя новеньким і удосконаленим.
Добре, якщо так!
В Украине!!
Так бы таскали свои технику по военным выставкам
А сейчас ,небось,заказов лет на 50 вперед
свіженьке, борзе...
Дуже складно посилатися на карму чи гнів Божий, якщо є подібні докази.
Кацапи ж не ідіоти.
Згадайте що передувало вторгненню!
Розмінування, відведення військ, знищення ракетних програм, «нада проста пєрєстать стрєлять», «мір в глазах путіна»: кацапи не на пустому місці приймали рішення.
.
Нагадую, що засрашка виробляла десь біля 10 таких гвинтокрилів на рік ДО санкцій.
Вірить що не змінять. В нас ціль одна щоб росіяни здихали тут масово
Но в этом случае я помогу - обращайтесь
Така "помилка", що цьому п*дару сракоголовому, вже мабудь рази три сраку зашивали...