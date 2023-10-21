РУС
Ночью противник применил сложную тактику очень смешанных атак, впервые фиксировался одновременный пуск крылатых ракет и КАБов, - ОК "Південь"

ракета,зрк

В ночь на 21 октября во время обстрела Украины войска РФ использовали "сложную тактику очень смешанных атак". В частности, впервые фиксировался одновременный пуск крылатых ракет и КАБов.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Гуменюк, одновременный пуск крылатых ракет и авиабомб украинские военные ранее не наблюдали. По словам спикера, наблюдается активизация тактической авиации, применение ракетных комплексов наземного базирования и пуски ракет вместе с КАБами.

"Это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно для себя, поскольку знают, что по КАБам работать мы не можем", - констатировала она.

Также читайте: Ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, - Генштаб

В частности, по данным спикера, в том числе, этой ночью была применена сложная тактика очень смешанных атак - практически одновременно направлялись с тактической авиации и управляемые авиабомбы по фронтовым территориям и крылатые ракеты типа Х-59 по последующим территориям второго эшелона подготовки, например Кривой Рог, Николаевская область и применялись ударные беспилотники.

"Фактически все было одновременно и направлено на истощение противовоздушной обороны и с максимальным достижением результата", - добавила Гуменюк, отметив, что основной акцент враг перенес, очевидно, в воздух.

Ранее в Генштабе сообщили, что ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. По данным ОВА, враг бил по Кривому Рогу, есть разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Также зафиксирован ракетный удар по Вознесенскому району Николаевщины.

+8
Мразота кацапська біситься як перед погибеллю.Що тільки не придумує,все без толку
21.10.2023 09:19 Ответить
+8
Тупорила "німецька" курка, яка весь час закликає до бомбардування столиці України - тобі ще не набридло обсиратися? Піди у Сил захисту попитай, чи вони бажають, щоб їх діти і жінки в тилу були в безпеці, чи хочуть, щоб мразійські ракети їх перемісили в тонку червону лінію. Курвище тупе! А головне - само сидить в безпеці, аел вистачає нахабства *********...
21.10.2023 09:45 Ответить
+5
Відповідати треба асиметрично. Дзеркальні відповіді - шлях до поразки, бо ти завжди будеш на крок позаду ворога.
21.10.2023 09:54 Ответить
Вона дійсно курка на дармових євро від Німців,зображує там із себе нещасну біженку,раніше тут постійно смерділа під ніком Валентина Саюн..
21.10.2023 10:12 Ответить
Дулю вам, а не координати розташування ППО
21.10.2023 09:52 Ответить
Питання захищеності Києва від рашистських ударів з повітря не можна розглядати однобоко, як це робить пані.

Маємо столицю України, де знаходяться вищі органи державної влади, допоміжні підрозділи. Хоч це і зе-гниди і казнокради різних мастей, проте на жаль, це офіційна влада. Відповідно, масованість і частота атак далекобійною зброєю рашистів на столицю є вищою, ніж деінде. Не стільки з бажання вбити Клована і дЄрьмака (обоє є зручними для кремля), скільки з сакральної точки зору (Київ - історична столиця Русі), та з психологічної (нічні сирени, вибухи тиснуть на психіку киян). Керовані авіабомби не відносяться до далекобійної зброї. Згадайте травень 2023 року, коли протягом тижня щоночі на Кив перло по 30 і більше шахедів. Тому й щільність та ешелонованість ППО навколо Києва найвища. Кожна дія породжує протидію. Це аксіома. Чи ви думаєте, що концентрація сил і засобів ППО навколо Берліна, чи скажімо, Вашингтона (з огляду на теракти 11 вересня) нижча, ніж на периферії цих країн?
Чи, по-вашому, прості кияни, жителі умовної Русанівки, Борщагівки, Оболоні, заслуговують на смерть, і їх не потрібно захищати від атак з повітря? Чи розрахунки комплексу Петріот, що стоять навколо Києва, прораховують, куди має прилетіти ракета, і такі : "а, фігня, ця впаде далеко від Верховної ради, цю збивати не будемо".
21.10.2023 10:06 Ответить
та їй пофіг. вона здриснула в Німеччину і звідти розмірковує,що робити Україні
21.10.2023 10:14 Ответить
Я навіть читати посто не буду, перші слова, бо Попко підтвердив,що усе ППО в столиці. Досить пустих слів на фоні розбитих міст України. Довідка, я житель Євросоюзу і не маю відношення до ваших біженців. А ось до налогів на захист усього населення України, то це так
21.10.2023 13:27 Ответить
Тобто подумати головою для вас - це боляче і некомфортно.
21.10.2023 13:44 Ответить
Цілий полковник, а по суті - порожнє місце ця гуменюк.
21.10.2023 09:23 Ответить
Коли палець вказує на місяць - собака буде завжди брехати на палець. Вона не здогадається подивитись на місяць.
21.10.2023 09:57 Ответить
А тим часом кацапи побудували ще один ракетний завод:
https://glavcom.ua/world/observe/kreml-zakhovav-raketnij-zavod-sered-zhitlovikh-budinkiv-u-moskvi-963298.html

Що там санкції, допомагають?
21.10.2023 09:25 Ответить
За 8 з половиною місяців.
21.10.2023 09:33 Ответить
Отже?Вчитися і відповідати дзеркально по можливості.
21.10.2023 09:32 Ответить
Відповідати треба асиметрично. Дзеркальні відповіді - шлях до поразки, бо ти завжди будеш на крок позаду ворога.
21.10.2023 09:54 Ответить
Це все вірно. Нічого не буде таким корисним для середньостатистичного монголо-кассаба в ******, як теракт з масовими жертвами серед цивільного населення. Хоч з використанням хімічної зброї, хоч біологічної. Хоч в пологовому будинку, хоч дит.садку, лікарні чи школі. Чим більше орків (від малого до старого) здохне, тим менш їх нащадків посуне до нас, захоалювпти території, вбивати і знищувати все живе і неживе, збудоване нами.

Головні 3 питання: хто прийме на себе політичну відповідальність за комплекс підготовки до цих терактів, Клован-малорос і зє-шобла?. Чим це робити? Західною зброєю короткого і середнього радіусу дії, надану з умовою не наносити удари по рашці? І, нарешиі, третє: як приховати замовника і виконавців цих терактів від глибоко-стурбованих західних партнерів? Реакція на такі дії від міжнародної спільноти може бути неочікувана: впаяють санкції, не згірш як для Ірану і Пн.Кореї, оголосять про геноцид рашистів.
21.10.2023 10:16 Ответить
Я мав на увазі дзеркально не як копію дію москалів,а як дзеркально,тобто креативніше.
21.10.2023 11:08 Ответить
Щось не зрозуміло...Так це ми здійснюємо розрекламований наступ чи вже Рашка?
21.10.2023 10:15 Ответить
Ти це собі уявляєш як в шахах - по черзі всі ходять, чи що?
21.10.2023 10:32 Ответить
Як казали по земарафону - рюські чмобіки такі недолугі. І як же це в них вийшло ось так вирішити складну систему запусків. Оці оцінки ворога на марафоні призводять до великих втрат як серед військових так і серед цівільних - і жодна **** з тих експертів та журнашлюх не несе відповідальності за ці злочини - земарафон не підсуден.
21.10.2023 14:51 Ответить
 
 