Ночью противник применил сложную тактику очень смешанных атак, впервые фиксировался одновременный пуск крылатых ракет и КАБов, - ОК "Південь"

В ночь на 21 октября во время обстрела Украины войска РФ использовали "сложную тактику очень смешанных атак". В частности, впервые фиксировался одновременный пуск крылатых ракет и КАБов.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Гуменюк, одновременный пуск крылатых ракет и авиабомб украинские военные ранее не наблюдали. По словам спикера, наблюдается активизация тактической авиации, применение ракетных комплексов наземного базирования и пуски ракет вместе с КАБами.

"Это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно для себя, поскольку знают, что по КАБам работать мы не можем", - констатировала она.

Также читайте: Ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, - Генштаб

В частности, по данным спикера, в том числе, этой ночью была применена сложная тактика очень смешанных атак - практически одновременно направлялись с тактической авиации и управляемые авиабомбы по фронтовым территориям и крылатые ракеты типа Х-59 по последующим территориям второго эшелона подготовки, например Кривой Рог, Николаевская область и применялись ударные беспилотники.

"Фактически все было одновременно и направлено на истощение противовоздушной обороны и с максимальным достижением результата", - добавила Гуменюк, отметив, что основной акцент враг перенес, очевидно, в воздух.

Ранее в Генштабе сообщили, что ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. По данным ОВА, враг бил по Кривому Рогу, есть разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Также зафиксирован ракетный удар по Вознесенскому району Николаевщины.