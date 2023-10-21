Ночью противник применил сложную тактику очень смешанных атак, впервые фиксировался одновременный пуск крылатых ракет и КАБов, - ОК "Південь"
В ночь на 21 октября во время обстрела Украины войска РФ использовали "сложную тактику очень смешанных атак". В частности, впервые фиксировался одновременный пуск крылатых ракет и КАБов.
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Гуменюк, одновременный пуск крылатых ракет и авиабомб украинские военные ранее не наблюдали. По словам спикера, наблюдается активизация тактической авиации, применение ракетных комплексов наземного базирования и пуски ракет вместе с КАБами.
"Это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно для себя, поскольку знают, что по КАБам работать мы не можем", - констатировала она.
В частности, по данным спикера, в том числе, этой ночью была применена сложная тактика очень смешанных атак - практически одновременно направлялись с тактической авиации и управляемые авиабомбы по фронтовым территориям и крылатые ракеты типа Х-59 по последующим территориям второго эшелона подготовки, например Кривой Рог, Николаевская область и применялись ударные беспилотники.
"Фактически все было одновременно и направлено на истощение противовоздушной обороны и с максимальным достижением результата", - добавила Гуменюк, отметив, что основной акцент враг перенес, очевидно, в воздух.
Ранее в Генштабе сообщили, что ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. По данным ОВА, враг бил по Кривому Рогу, есть разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Также зафиксирован ракетный удар по Вознесенскому району Николаевщины.
Маємо столицю України, де знаходяться вищі органи державної влади, допоміжні підрозділи. Хоч це і зе-гниди і казнокради різних мастей, проте на жаль, це офіційна влада. Відповідно, масованість і частота атак далекобійною зброєю рашистів на столицю є вищою, ніж деінде. Не стільки з бажання вбити Клована і дЄрьмака (обоє є зручними для кремля), скільки з сакральної точки зору (Київ - історична столиця Русі), та з психологічної (нічні сирени, вибухи тиснуть на психіку киян). Керовані авіабомби не відносяться до далекобійної зброї. Згадайте травень 2023 року, коли протягом тижня щоночі на Кив перло по 30 і більше шахедів. Тому й щільність та ешелонованість ППО навколо Києва найвища. Кожна дія породжує протидію. Це аксіома. Чи ви думаєте, що концентрація сил і засобів ППО навколо Берліна, чи скажімо, Вашингтона (з огляду на теракти 11 вересня) нижча, ніж на периферії цих країн?
Чи, по-вашому, прості кияни, жителі умовної Русанівки, Борщагівки, Оболоні, заслуговують на смерть, і їх не потрібно захищати від атак з повітря? Чи розрахунки комплексу Петріот, що стоять навколо Києва, прораховують, куди має прилетіти ракета, і такі : "а, фігня, ця впаде далеко від Верховної ради, цю збивати не будемо".
https://glavcom.ua/world/observe/kreml-zakhovav-raketnij-zavod-sered-zhitlovikh-budinkiv-u-moskvi-963298.html
Що там санкції, допомагають?
Головні 3 питання: хто прийме на себе політичну відповідальність за комплекс підготовки до цих терактів, Клован-малорос і зє-шобла?. Чим це робити? Західною зброєю короткого і середнього радіусу дії, надану з умовою не наносити удари по рашці? І, нарешиі, третє: як приховати замовника і виконавців цих терактів від глибоко-стурбованих західних партнерів? Реакція на такі дії від міжнародної спільноти може бути неочікувана: впаяють санкції, не згірш як для Ірану і Пн.Кореї, оголосять про геноцид рашистів.