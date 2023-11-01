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На Хмельнитчине работала ПВО, пострадавших и разрушений нет

пво

В ночь на 1 ноября во время объявленной воздушной тревоги на Хмельнитчине были слышны взрывы, работала ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.

"Сегодня ночью во время воздушных тревог работали силы ПВО. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что враг также атаковал дронами Полтавщину, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, уничтожены 18 из 20 ударных дронов "Shahed" и вражеская ракета Х-59.

Также читайте: В Хмельницком районе гремели взрывы, - ОВА

Автор: 

ПВО (2826) Хмельницкая область (960)


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