На Хмельнитчине работала ПВО, пострадавших и разрушений нет
В ночь на 1 ноября во время объявленной воздушной тревоги на Хмельнитчине были слышны взрывы, работала ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.
"Сегодня ночью во время воздушных тревог работали силы ПВО. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что враг также атаковал дронами Полтавщину, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.
По данным Воздушных сил, уничтожены 18 из 20 ударных дронов "Shahed" и вражеская ракета Х-59.
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