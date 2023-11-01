На Хмельниччині працювала ППО, постраждалих та руйнувань немає

У ніч на 1 листопада під час оголошеної повітряної тривоги на Хмельниччині було чути вибухи, працювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

"Сьогодні вночі, під час повітряних тривог, працювали сили ППО. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ворог також атакував дронами Полтавщину, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

За даними Повітряних сил, знищено 18 із 20 ударних дронів "Shahed" та ворожу ракету Х-59.

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