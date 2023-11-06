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Новости Война
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Атака врага на Одессу: Повреждены 32 жилых дома, - горсовет

одеса,воронка

В результате российской атаки на Одессу повреждены 32 жилых дома. На местах ликвидации последствий работают оперативные штабы, продолжающие фиксировать повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно информации на 10:00 в Одессе в результате российской атаки вечером 5 ноября пострадали 32 жилых дома: в Приморском районе города - 10, в Хаджибейском - 22", - говорится в сообщении.

"На местах ликвидации последствий российской атаки работают городские оперативные штабы, фиксирующие повреждения и консультирующие жителей относительно документов для предоставления материальной помощи для восстановления поврежденного имущества", - отмечают в горсовете.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по Одессе "Ониксом" и "Искандером-М" и атаковали припортовую инфраструктуру "шахедами". В результате атаки врага ранены 8 местных жителей.

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обстрел (27941) Одесса (7929)


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А де международна реакція, де протести , ООН не бачить та не чую , тільки Аза та араби .
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06.11.2023 13:23 Ответить
ріжут тварини МАМУ по живому
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06.11.2023 14:34 Ответить
 
 