Атака врага на Одессу: Повреждены 32 жилых дома, - горсовет
В результате российской атаки на Одессу повреждены 32 жилых дома. На местах ликвидации последствий работают оперативные штабы, продолжающие фиксировать повреждения.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно информации на 10:00 в Одессе в результате российской атаки вечером 5 ноября пострадали 32 жилых дома: в Приморском районе города - 10, в Хаджибейском - 22", - говорится в сообщении.
"На местах ликвидации последствий российской атаки работают городские оперативные штабы, фиксирующие повреждения и консультирующие жителей относительно документов для предоставления материальной помощи для восстановления поврежденного имущества", - отмечают в горсовете.
Ранее сообщалось, что россияне ударили по Одессе "Ониксом" и "Искандером-М" и атаковали припортовую инфраструктуру "шахедами". В результате атаки врага ранены 8 местных жителей.
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