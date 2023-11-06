Атака ворога на Одесу: Пошкоджено 32 житлові будинки, - міськрада
Внаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено 32 житлові будинки. На місцях ліквідації наслідків працюють оперативні штаби, які продовжують фіксувати пошкодження.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з інформацією на 10:00 в Одесі внаслідок російської атаки ввечері 5 листопада постраждали 32 житлові будинки: у Приморському районі міста - 10, у Хаджибейському - 22", - ідеться в повідомленні.
"На місцях ліквідації наслідків російської атаки працюють міські оперативні штаби, які фіксують пошкодження та консультують жителів щодо документів для надання матеріальної допомоги для відновлення пошкодженого майна", - зазначають у міськраді.
Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Одесі "Оніксом" і "Іскандером-М" та атакували припортову інфраструктуру "шахедами". Внаслідок атаки ворога поранено 8 місцевих мешканців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль