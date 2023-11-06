УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8974 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 847 2

Атака ворога на Одесу: Пошкоджено 32 житлові будинки, - міськрада

одеса,воронка

Внаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено 32 житлові будинки. На місцях ліквідації наслідків працюють оперативні штаби, які продовжують фіксувати пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з інформацією на 10:00 в Одесі внаслідок російської атаки ввечері 5 листопада постраждали 32 житлові будинки: у Приморському районі міста - 10, у Хаджибейському - 22", - ідеться в повідомленні.

"На місцях ліквідації наслідків російської атаки працюють міські оперативні штаби, які фіксують пошкодження та консультують жителів щодо документів для надання матеріальної допомоги для відновлення пошкодженого майна", - зазначають у міськраді.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Одесі "Оніксом" і "Іскандером-М" та атакували припортову інфраструктуру "шахедами". Внаслідок атаки ворога поранено 8 місцевих мешканців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили 15 ударних БпЛА та дві ракети Х-59, - Генштаб

Автор: 

обстріл (29262) Одеса (5507)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де международна реакція, де протести , ООН не бачить та не чую , тільки Аза та араби .
показати весь коментар
06.11.2023 13:23 Відповісти
ріжут тварини МАМУ по живому
показати весь коментар
06.11.2023 14:34 Відповісти
 
 