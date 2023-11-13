Мининфраструктуры: Польские протестующие, блокирующие границу, должны обращаться к своему правительству, а не к Украине

Польские протестующие обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась в ЕС по отмене "транспортного безвиза", хотя это абсурдно.

Об этом замминистра инфраструктуры Сергей Деркач рассказал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что главным требованием протестующих с польской стороны границы является возвращение в систему разрешений на грузовые перевозки для украинских водителей, хотя этот вопрос на таких переговорах не решается.

"Было понятно, что вопрос дальнейшей блокировки границы – не столько для решения неотложных вопросов и проблем, а для того, чтобы сделать либо большую коммуникационную кампанию по этому, либо сделать политическую историю и держать границу закрытой как можно дольше", – пояснил Деркач.

Он подчеркнул, что принципиальным требованием Украины является продолжение существования безразрешительной системы пересечения границы ("транспортного безвиза") и его продолжение – по меньшей мере, до победы в войне с россией.

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"Абсурдность требования в том, что польские протестующие обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС по поводу разрешений. Другие вопросы протестующих не интересуют", - отметил Деркач.

Он добавил, что Украина договорилась об отдельных переговорах "на основе двусторонней коммуникации с польским правительством, с воеводствами".

"Также нужно приобщать к этому разговору Европейский Союз. К этой встрече они не успели присоединиться. Поэтому еще будем ждать ответ Европейского Союза, чтобы обсудить этот вопрос в трехстороннем составе", - подытожил Деркач.