Мининфраструктуры: Польские протестующие, блокирующие границу, должны обращаться к своему правительству, а не к Украине
Польские протестующие обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась в ЕС по отмене "транспортного безвиза", хотя это абсурдно.
Об этом замминистра инфраструктуры Сергей Деркач рассказал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что главным требованием протестующих с польской стороны границы является возвращение в систему разрешений на грузовые перевозки для украинских водителей, хотя этот вопрос на таких переговорах не решается.
"Было понятно, что вопрос дальнейшей блокировки границы – не столько для решения неотложных вопросов и проблем, а для того, чтобы сделать либо большую коммуникационную кампанию по этому, либо сделать политическую историю и держать границу закрытой как можно дольше", – пояснил Деркач.
Он подчеркнул, что принципиальным требованием Украины является продолжение существования безразрешительной системы пересечения границы ("транспортного безвиза") и его продолжение – по меньшей мере, до победы в войне с россией.
"Абсурдность требования в том, что польские протестующие обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС по поводу разрешений. Другие вопросы протестующих не интересуют", - отметил Деркач.
Он добавил, что Украина договорилась об отдельных переговорах "на основе двусторонней коммуникации с польским правительством, с воеводствами".
"Также нужно приобщать к этому разговору Европейский Союз. К этой встрече они не успели присоединиться. Поэтому еще будем ждать ответ Европейского Союза, чтобы обсудить этот вопрос в трехстороннем составе", - подытожил Деркач.
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Мінінфраструктури: Польські протестувальники, які блокують кордон, мають звертатися до свого уряду, а не до України
Це всеодно якби на ринку один торговець сказав іншому - ти переманюєш до себе частину покупців , мені таке не подобається ,, цим ти заважаєш мені заробляти гроші , то ж забирай свій товар і - йди звідси .
Невже не зрозуміло?
Насправді - це репетиція перемовин про вступ до Євросоюзу, коли кожна країна (або принамі такі "Дружні", як ото Польща) буде нам виламувати руки, намагаючись не допустити на свій ринок конкурента!
тобто ця блокада- работа т агентів фсб
кацапы кинут,к бабке не ходи..
А на Заході ці манси не проходять. Там просто виженуть.
ферштейн?