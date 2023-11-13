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Мининфраструктуры: Польские протестующие, блокирующие границу, должны обращаться к своему правительству, а не к Украине

кордон

Польские протестующие обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась в ЕС по отмене "транспортного безвиза", хотя это абсурдно.

Об этом замминистра инфраструктуры Сергей Деркач рассказал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что главным требованием протестующих с польской стороны границы является возвращение в систему разрешений на грузовые перевозки для украинских водителей, хотя этот вопрос на таких переговорах не решается.

"Было понятно, что вопрос дальнейшей блокировки границы – не столько для решения неотложных вопросов и проблем, а для того, чтобы сделать либо большую коммуникационную кампанию по этому, либо сделать политическую историю и держать границу закрытой как можно дольше", – пояснил Деркач.

Он подчеркнул, что принципиальным требованием Украины является продолжение существования безразрешительной системы пересечения границы ("транспортного безвиза") и его продолжение – по меньшей мере, до победы в войне с россией.

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"Абсурдность требования в том, что польские протестующие обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС по поводу разрешений. Другие вопросы протестующих не интересуют", - отметил Деркач.

Он добавил, что Украина договорилась об отдельных переговорах "на основе двусторонней коммуникации с польским правительством, с воеводствами".

"Также нужно приобщать к этому разговору Европейский Союз. К этой встрече они не успели присоединиться. Поэтому еще будем ждать ответ Европейского Союза, чтобы обсудить этот вопрос в трехстороннем составе", - подытожил Деркач.

Автор: 

граница (5312) забастовка (321) Польша (8538) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+13
Ну тобто - вони просто вимагають прибрати українських перевізників з ЄС і дати полякам монопольне право. З якого дива? Я просто так хочуть, бо не хочуть чесно конкурувати.
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13.11.2023 21:39 Ответить
+10
Вони не просто вимагають прибрати українських перевізників з ринку , а хочуть щоб ми добровільно звідти пішли .
Це всеодно якби на ринку один торговець сказав іншому - ти переманюєш до себе частину покупців , мені таке не подобається ,, цим ти заважаєш мені заробляти гроші , то ж забирай свій товар і - йди звідси .
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13.11.2023 21:50 Ответить
+7
Не може бути собівартість в два рази бути меншою. Фури однакові, обслуговуються на фірмових сервісах. Запчастини у нас ще й дорожче. Єдине це платня водіїв нижча.
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13.11.2023 22:01 Ответить
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Мінінфраструктури: Польські протестувальники, які блокують кордон, мають звертатися до свого уряду, а не до України
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13.11.2023 21:38 Ответить
Ну тобто - вони просто вимагають прибрати українських перевізників з ЄС і дати полякам монопольне право. З якого дива? Я просто так хочуть, бо не хочуть чесно конкурувати.
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13.11.2023 21:39 Ответить
Вони не просто вимагають прибрати українських перевізників з ринку , а хочуть щоб ми добровільно звідти пішли .
Це всеодно якби на ринку один торговець сказав іншому - ти переманюєш до себе частину покупців , мені таке не подобається ,, цим ти заважаєш мені заробляти гроші , то ж забирай свій товар і - йди звідси .
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13.11.2023 21:50 Ответить
Це не абсурдно, а робота рашистської пропаганди, на поляків!
Невже не зрозуміло?
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13.11.2023 21:43 Ответить
А мені здається, що їх елементарна жаба душить. Конкуренція з українськими перевізниками на "помідори" їм тисне. Звичайно, собівартість у наших не менше, ніж в два рази, нижча, чим у панства гонорового.
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13.11.2023 21:51 Ответить
Не може бути собівартість в два рази бути меншою. Фури однакові, обслуговуються на фірмових сервісах. Запчастини у нас ще й дорожче. Єдине це платня водіїв нижча.
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13.11.2023 22:01 Ответить
Навіть накладні витрати однакові - паливо, Зелена карта, дорожній збір, готелі для водіїв, витрати на проїзд платними дорогами тощо... Поляки просто тупо не хочуть конкуренції.

Насправді - це репетиція перемовин про вступ до Євросоюзу, коли кожна країна (або принамі такі "Дружні", як ото Польща) буде нам виламувати руки, намагаючись не допустити на свій ринок конкурента!
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13.11.2023 22:31 Ответить
НА ПОЛЬШУ ІДЕ багато турецьких фур - вони полякам не заважають 😎
тобто ця блокада- работа т агентів фсб
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13.11.2023 23:16 Ответить
Там навіть не рішення польської влади стосовно "транспортного безвізу" буть повинне Це вирішувалося на рівні Брюсселя - міждержавною уголою країн ЄС Але польські транспортники з своєю владою гризтися бояться І з Брюсселєм - теж (бо ЕС почне Варшаві "хвіст на палицю накручувать - рішення ж одностайно приймалося!) От і душать нас щоб ми добровільно від безвізу відмовилися!
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14.11.2023 02:52 Ответить
И как наш ЯнЕЛОХ собирается реагировать? Опять голову в песок? Само собой решится? Его же водители и машины не стоят вдоль дороги между выездом с погранперехрда иблокировщиками… Это же не концертный зал заблокирован, а просто какая то там непонятная дорога, да к тому же не в Украине, а где-то там в Польше… «Пусть коммерсанты сами разбираются, ваще ни понимаю что за слова они произносят…. Какие дозвола? Я же все разрешил……. Фигня… само как-то рассосется…»
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13.11.2023 21:54 Ответить
І АсМАП, замість вирішення питання з поляками, оголосила збір коштів на допомогу водіям..
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13.11.2023 22:22 Ответить
надеюсь с гонорарами у франеков пролёт...
кацапы кинут,к бабке не ходи..
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13.11.2023 22:25 Ответить
За рахунок українців зробити собі тихе життя у Східній Європі.
А на Заході ці манси не проходять. Там просто виженуть.
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13.11.2023 22:30 Ответить
Задачей фсбшной агентури, окопавшейся в Украине и действующей под крышей различных министерств и ведомств, является внесение раздора с целью изоляции и лишения поддержки стран НАТО.
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13.11.2023 22:33 Ответить
можна розкрутити цю теорію заговору і сказати от що: цигани з Румунії завербовані мінісерством закордонних справ України,проникли на територію Польщі і під гіпнозом заставили поляків перекрити кордон і висувати свої вимоги
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13.11.2023 22:52 Ответить
полякам и немцам не нужни яйца по 17
ферштейн?
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13.11.2023 23:13 Ответить
так а хто заблокував кордон під час війни ? хто боїться конкуренції ? той і контора фсб .
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13.11.2023 23:05 Ответить
конкуренция во время войны может быть лишь одна - кто убьет больше москалей
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13.11.2023 23:15 Ответить
я так зрозумів перевізники допомагають вбивати москалів блокуючи товари для українців ? чи може польські водії рвуться в Авдіївку а їх не пускають українські прикордонники ? поки гинуть українці польські бариги вимагають преференції ! розкрий очі !
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13.11.2023 23:22 Ответить
А у ЗЕбілів при владі навіть думки такої немає щоб за кошти України заправити наші фури на польському кордоні щоб могли в'їхати в Україну через Словаччину ? Чи ЗЕвлада не розуміє яке це знущання над водіями стояти в черзі багато днів ?
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13.11.2023 23:01 Ответить
Те, що поляки не впускають в Україну фури , показує як кріпко агенти фсб закрепились у Польщі . Тут служби безпеки повинні вже працювати. Бо це небезпека длянезалежності Польщі
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13.11.2023 23:12 Ответить
это просто показывает, какие поляки твари. И никакие кацапы тут как раз не причем
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13.11.2023 23:22 Ответить
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14.11.2023 09:20 Ответить
Український уряд мав відносно даної ситуації звернутись до Єврокомісії щодо відшкодування збитків завданих польськими "протестувальниками", а також до польського уряду та поліції, щоб вони дали правову оцінку таким діям і відкрили відповідні кримінальні справи і розібралися з беспредельщиками, які порушують закон.
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13.11.2023 23:18 Ответить
правильно. И можно прямо сейчас подать в суд.
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13.11.2023 23:24 Ответить
Один из требований поляков : создать две линий для ЕЕС грузовиков ,и не для ЕЕС грузовиков ..... отвечаю : когда было сосданно ЕЕС Полша и прибалты невходили в заного зарожденыий союз невходили ,и как закипели поляки на границе "Сведско" , плакаты вывешивали с надписями "фашисты" , мол немцы ограничивают и сортируют на правильны и не неправильных граждан к как гитлер на немцев и явреев . И теперь прочитал требование стачкома и все повторяется с прошлых лет И поляки выступают на той тропинке где обвиняли немцев фашистами.
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14.11.2023 02:20 Ответить
 
 