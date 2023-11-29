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война (46506) выборы (24313) Зеленский (16489) рейтинг (1617)

У Зеленского падает рейтинг, в Киеве политическая грызня, - The Economist

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Опрос, датированный серединой ноября демонстрирует, что доверие к президенту Владимиру Зеленскому упало до 32%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале издания The Economist.

Журналисты ознакомились с внутренними опросами, свидетельствующими, что "президент, которого когда-то хвалили за его роль в защите страны, был запятнан коррупционными скандалами в его правительстве и беспокойством относительно направления движения страны".

"Цифры, датированные серединой ноября, показывают, что доверие к президенту упало до +32%, что меньше половины, чем ко все еще уважаемому генералу Залужному (+70%). ). Тот же опрос показывает, что господин Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если когда-нибудь столкнется со своим главнокомандующим", - отмечает The Economist.

По данным издания, 8 из 10 граждан Украины против самой идеи проведения выборов, которые должны были состояться в марте 2024 года. Президент также исключил их проведение, ссылаясь на военное положение.

"Но падение его рейтингов еще может убедить его изменить свое мнение", - отмечают авторы, добавляя, что российская пропаганда тоже воспользуется тем, что выборы не состоятся.

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В то же время The Economist рассказала о "трещинах" внутри страны, в частности, это касается военного и политического руководства государства. Отношения между Зеленским и Залужным издание называет "ужасными".

Источник издания в правительстве рассказал о "грызне" между политиками и военными: "Политики говорят, что их генералы - болваны, вышколенные в Советском Союзе. А генералы говорят, что политики болваны, которые им мешают".

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Топ комментарии
+64
Це ********* тільки і думає про рейтинги…. Уйди вовік твоя пʼєса зіграна ауфрідензейн.
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29.11.2023 10:56
+57
Ви заманали тими виборами.
З вірогідністю 100 проц їх виграє черговий пиз#ун, який заявить що у нього є чарівна паличка і він от завтра припинить війну, відмінить мобілізацію, а на фронт підуть бариги з кабаків...
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29.11.2023 11:03
+45
А що в нас "нарід" не вибирає в президенти дважди зека? Не вибирає в ВР людей без професій і без освіти? Не вибирає відкритих вбивць і шахраїв? Тому не потрібно голосновно захищати"мудрий нарід" Як не прикро це говорити,але в країні більшість лохів,баранів і тим що "какая разніца" Да іще і пята колона
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29.11.2023 13:26
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Ага,і він вирішив винного знайти?
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29.11.2023 13:08 Ответить
The Economist бреше або коректор не працює. рейтінг не 32%, але 23% і це не точно, бо є ядрений лекторат, який у составі дєрьмаки, татарови, подоляки і це 0, 0023%. Слава ЗСУ!
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29.11.2023 13:13 Ответить
Після виходу із СІЗО Колрмойського впадуть ще більше.
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29.11.2023 13:35 Ответить
виходить, що ВАЗу війна вигідна, бо виборів не буде?

але він таки обіцяв, що на другий срок не піде,
тому йому заморочуватись рейтингом не потрібно,..

а якщо не буде президентом, то.. може спокійно віддати своє життя за визволення Криму.. як рядовий воїн ЗСУ..
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29.11.2023 13:41 Ответить
Йому хоч розірвись. Чи віддати життя за Крим чи Ізраїль.
Ленка ніяк не може вибрати.
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29.11.2023 13:48 Ответить
нехай рветься на чотири частини..
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29.11.2023 13:58 Ответить
цікаво, Лєнка там, часом, ще ізраїльські позиції хамасу не здає? Вона це любить, позиції за гроші здавати. ...
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30.11.2023 04:23 Ответить
Після того, як отруїли жінку, рейтинг Буданова підніметься ще відсотків на 20%. Закони шоу-бізнесу це доводять
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29.11.2023 13:45 Ответить
Зєлі пора Лєнку травити...
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30.11.2023 04:25 Ответить
Тогда у него с будашкой рейтинг ваапше упадет ниже городской канализации, БО И без таких пресмыканий перед избирателями, в давно начатой безальтернативной предвыборной гонке, их рейтинг пасе заднiх, типо, за Юлей с гадей. Та даже за безмозглой, бо та в открытую прьоть, а эти изподтишка, как последние бз.ыкуны.
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30.11.2023 08:48 Ответить
Граф Дякула догундосився
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29.11.2023 13:46 Ответить
Нічого дивного, якщо врахувати, що Зе зібрав кругом себе усіх покидьків із партії регіонів й дозволив їм дерибанити державу. Байка про те, що цар гарний а бояри погані більше не сприймається нарешті нашим не дуже політично грамотним суспільством. Ці недоумки ще й вирішили воювати з генералітетом, який власне й врятував Україну від повної окупації, грамотно використавши мінімальні спроможності ЗСУ й інших Сил оборони, а також помилки ворога. Здається було би найкраще, щоб ОП разом із Зе кудись зникли й не заважали країні виборювати перемогу.
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29.11.2023 13:49 Ответить
Божечки!
Любимец народа ,женщин и детей
Оманско- вагнергейтско- чонгаро -яйце- куртково-дорожно-шашлычный - як же так ?
Любовь к тебе упала до 32 % ?
А ты к роялю вернись, дорогой!
Там у тебя получалось так сексуально
Глядишь - у народа опять встанет то, что так резко упало....
Рейтинг,бл..
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29.11.2023 13:54 Ответить
народу опротивились новиє ліца ..
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29.11.2023 13:59 Ответить
Та якби ж то "опротівілісь"....
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30.11.2023 04:26 Ответить
НЕОБХОДИМО ВСЕХ ОЛИГАРХОВ ПОСАДИТЬ !)
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29.11.2023 14:20 Ответить
и всьо подєліть!
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29.11.2023 14:21 Ответить
Це просто смішно, на рівні шарікова - "всьо атабрать і падєліть". Вже було сто років тому. ***** повна.
Треба не всьо атбірать і дєліть, а прозора податкова політика і обкладання чесними податками. Тоді олігарх сам все віддасть, бо без повернення пдв, виведення в офшори і державних закупівель енергоносіїв по 1 копійці дуже швидко стане атріцатєльним алігархом.
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29.11.2023 16:52 Ответить
Вищий антикорупційний суд закрив усі провадження НАБУ щодо Коломойського,

пославшись на "правки Лозового", які "слуги народу" протягнули через парламент і не відмінили, всупереч вимогам ЄС.

Це у Зеленського називається "боротьба з олігархами".
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30.11.2023 00:29 Ответить
Правки лозового підписував ще сивочолий гетьман, зеленському вони теж подобаются
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30.11.2023 07:15 Ответить
цій гниді пофіг на війну чи перемогу йому головне його рейтинг
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29.11.2023 14:37 Ответить
Дивна держава Україна. В ній Дєрьмак працює на ФСБ, Валєра-Пончик на натовських генералів і військово-промисловий комплекс США, Боневтік -Шлемазл буквально розривається в роботі одночасно на дядю Сема і на ФСБ, шеф Шлемазла , Бєня Бородатий працює на власну кишеню і на Хабад, спікер "Потрійне підборіддя" працює на туалет. Може хтось мені підкаже, хто в цій державі працює на Україну?
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29.11.2023 20:32 Ответить
+++
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29.11.2023 20:40 Ответить
Сьогодні зеля матеме істерику, рейтенг це єдине шо важливо для криворогого
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29.11.2023 14:38 Ответить
Это ОЧЕНЬ много когда в стране 32 % идиотов ! Им даже после того что творит Зеленский и его шобла , нехрена не дощло !
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29.11.2023 14:41 Ответить
так як зеленський краде то ще ніхто не крав бо зараз нам ще захід гроші дає стільки бабла ще ніколи не було
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29.11.2023 14:42 Ответить
От вам і відповідь на питання чому у зе-лідОра останній місяць загострення бо починається падуча від слова Залухжний, тепер зрозуміла атака на Главкома зе-лідОра в газеті "The Sun" і маячня Мар"яни Безмозглої (де факто Єрмака) на адресу Главкома і атака на Залужного по всім офісно-преЗЕдентським ТГ помийкам. Рейтингозалежну ЗЕлену падаль турбує не наша перемога у війні, а турбцє можливий програш зе-лідОра на потенційних виборах, які все-рівно рано чи пізно таки відбудуться. Бо програш цієї аморальної антидержавної зе-шобли це пряма дорога їм на лаву підсудних за держзраду та шалену корупцію.
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29.11.2023 14:59 Ответить
Голобородько по пьесе самого Зе в тюрьму закинули так что все идет за планом или же собственным сценарием, только это не смешно.
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29.11.2023 15:00 Ответить
Рейтинг падає? Там дно провалилося ще до 2019 і з тих пір неспинно поглинає чорна діра. Просто наріду трішки коричневою субстанцією очі з телевізора закидало, недобачають. Буває...
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29.11.2023 15:51 Ответить
Цікавенько: що пана президента України цікавить та хвилює більше -- його рейтинг чи існування держави Україна?
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29.11.2023 16:23 Ответить
Україна для пана президента, як і для його команди - чудова кормова база і сцена для потіхи власного самолюбства перед навибагливою публікою.
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29.11.2023 17:02 Ответить
+100500.
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30.11.2023 10:21 Ответить
Не зрозуміло, як і хто саме вичислив цей падаючий рейтинг. Останній раз, буквально днів 5 тому, бачив дані, що його рейтинг "звалився" до 67%. Це вже трагедія для нього! Бо у купі напів- та повних дебілів такі, дивись, ні хєра сєбє, знайшлися якісь ідіоти, які в чисто хахляцкій манері, піднявши пальця вгору і примруживши око, прошепотіли: а клоун то ****, потрібно пабистрєє пригать с лоткі. У 32% не вірю! Бо проклинаючи Пороха 5 років і серучи невгамонною діареею щодня, ну не могли зє-йолопи змінити свою нікчемну думку радикально водночас!
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30.11.2023 00:44 Ответить
67% було зовсім недавно, пару тижнів тому... звичайно, все залежить від тих, хто рахує... але я теж не вірю в падіння до 32%, бо мої спостереження за зебздюками цього не підтверджують...
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30.11.2023 04:35 Ответить
Воно таке мнительное (рос.)
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30.11.2023 10:19 Ответить
Відчувається, що для підняття рейтингу вже час зварганити якийсь "замах" на себе, любимого... Буданов - і той докумекав.
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29.11.2023 17:35 Ответить
о згадав ) " важкий тупий предмет" ....
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29.11.2023 21:51 Ответить
Фото пана Зеленського, коли дізнався про "падіння свого рейтингу"
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30.11.2023 10:22 Ответить
Не, досить яечного самозамаху, шо главзеба и роднит со шлепером. Тот тогда, а этот сейчас выпустили шептуна из-за тех неугомонных яиц.
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30.11.2023 08:51 Ответить
Так воно ж наче вже сповіщало подданих про кілька невдалих замахів на нього заостанній рік? Чи то не він сповіщав, а якась данілов?
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01.12.2023 00:12 Ответить
Якщо б найвеличніший лідер соврємєнності займався не політикою і рейтингами, а рятуванням країни, то і рейтинги були б набагато вищи. Але...
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29.11.2023 17:56 Ответить
Він і рятує країну, тільки іншу, з кремлем.
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29.11.2023 21:02 Ответить
Рейтинг в 30 процентов ему нарисовали? Он погряз в коррупции со своим Дерьмаком, Татаровым и Гетьманцевым и своим крышеванием региАналов
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29.11.2023 18:10 Ответить
Оскотиненого "Сватами" і "Кварталом" бидла вистачає.
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29.11.2023 19:01 Ответить
Ща другое оскотынення витает... Мол, объяви Украина о своем нейтралитете, и войны - как и не было, пыня выведет войска.
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30.11.2023 08:54 Ответить
насправді, пару тижнів тому було 67% і це більше схоже на реальність.. не вірю, що рейтинг впав, бо зебіли все ще дебіли.
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30.11.2023 04:38 Ответить
Про вибори п*здеж чистої води - чи не вся Україна хоче щоб зелені клоуни пішли геть.
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29.11.2023 18:15 Ответить
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29.11.2023 18:16 Ответить
Безглузда це людинка Йермака-Бубочки. Схоже вона позбавлена не тільки сумління,а й здорового глузду,тому їй доручають найпікантніші завдання (справа вагнеровців-Бурби тощо). те що її зараз так безжально і тупо палять говорить про те,що у когось в ОПі чомусь дуже пригорає від Залужного. Або в Масквє в ФСБ-ГРУ-недаремно ж так активізувалися Арєстовіч,Агрохімія і зараз ось Безумна...На фоні цієї метушні,оазою спокою виглядає секретар РНБО і ветеринарії Льошка Данілов,який флегматично констатує пожвавлення росагентури... боягузливий і гнилий від народження Бубочка,сам не осмілюється тявкати на Залужного і знімати його,тому кидає в бій свої обгажені торпеди типу Безумної....
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29.11.2023 18:18 Ответить
Якщо ти вважаєш що кращий спосіб вирішення проблеми, це її замовчування- то ти дебіл. Доречі, що тобі заважає писати українською на українському ресурсі?
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29.11.2023 19:32 Ответить
Так Зеленский ничего не решил. Как дети, реально. Если закрыть глаза и ничего не делать, то проблемы не будет. Самое смешное что перед нападением Путина вели себя также. Если сделать вид, что Путин не нападет, то может пронесет. А теперь свою бездеятельность и трусость оправдывают тем что война.
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29.11.2023 20:12 Ответить
30 відсотків!?... Вам набрехали...Там цифра"0" - зайва.
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29.11.2023 19:26 Ответить
Якби ж то(((
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30.11.2023 04:41 Ответить
И будет дальше падать.
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29.11.2023 20:00 Ответить
Проб'є дно
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29.11.2023 23:39 Ответить
дай бог, дай бог... головне, щоб не пізно було... і щоб нового серіалу рибкам гуппі не показали...
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30.11.2023 04:42 Ответить
Да поздно уже давно. Поздно было в 10 году, когда Януковича выбрали.
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30.11.2023 14:11 Ответить
Та зеленский с его слугами это ходячие политические трупы. У них реальные рейтинги валяются у людей под ногами и все по ним топчутся
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29.11.2023 20:33 Ответить
Ви такий оптиміст, я аж заздрю...
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30.11.2023 04:44 Ответить
Не пам"ятаю звідки це: "можна дурити невелику групу людей довго, велику - не довго. Але дурачити весь народ і безкінечно неможливо".
Цих підарів треба гнати негайно всім Майданом і "прикрасити" київські каштани і стовпи цими "цяцьками" ще до Різдва. Поки вони не угробили і не здали Україну.
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29.11.2023 21:02 Ответить
Что не говорите, но зелёному цирку удается дурачить целый народ на протяжении 5 лет, да ещё и при страшной войне.
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29.11.2023 21:46 Ответить
Це гівно зелене з козирного місця вже не піде...
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29.11.2023 21:06 Ответить
Та зрозуміло, що там суцільний броунівський рух...
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29.11.2023 21:40 Ответить
війна фактично врятувала його владу від чергового Майдану,а від нього він би точно втік, на одну з своїх вілл закордоном.
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29.11.2023 21:46 Ответить
...може навіть в Крим...
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30.11.2023 04:45 Ответить
Тепер зрозуміло чому з кожної щєлі, від кожного бота лилася пропаганда за непроведення президентських виборів в Україні.
Коли будуть запитання до брехливих зелених соцконтор які маніпулювали українським інфопростром та громадянським суспільством?
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29.11.2023 21:49 Ответить
Кінець Епохи Бідності

Кінець Епохи Брехні

Весна Прийде - Саджать Будемо

10% За Корупціонера

Ви Всі ПреЗеденти
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29.11.2023 22:27 Ответить
Зеленський знову не пішов на роботу. Він поїхав в Одесу (по офіційним

повідомленням ).

Чи варто було пертись через усю країну, щоб у якомусь сховку зустрічатись з черговими "нагородженими" ?.

Але ..є ще одне питання, заставка перед трансляцією з Єрмаком і іншими, це недоробка режисури,

чи сигнал Єрмаку повертатись з Білорусі ?.

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30.11.2023 00:26 Ответить
Поки у владі такіпотвори як Єрмак, Татаров, Гетманцеви, Безумна, Арахамія, ніякі рейтинги Зеленському не світить, окрім дна.
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30.11.2023 00:51 Ответить
та якби ж то...
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30.11.2023 04:46 Ответить
Безуглая обвинила Залужного в "заказных статьях" и "беспокойстве о рейтингах"

Нардеп продолжила публично задавать вопросы Главкому о ситуации в украинской армии, в частности, она спросила: "Почему самым способным бригадам не дают новую технику, а дают новеньким и не обстрелянным?"

В заключительной части своего поста Безуглая допустила, что Залужного могут интересовать рейтинги.
"Если Вас интересуют рейтинги, то ваши военные шансы уменьшаются с каждым днем", - написала она.

Тем временем офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан, комментируя обвинения в адрес Залужного, отметил, что дискредитация армии и ее руководства происходит с молчаливого согласия однопартийцев Безуглой

https://www.dialog.ua/ukraine/285663_1701268270
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30.11.2023 02:11 Ответить
Кого больше всего интересует рейтинг, в Украине знают уже все.

И это НЕ Залужный.

И эта курва уже упрекает Залужного в беспокойстве о рейтингах!!!
и рассказывает профессиональному военному как ему распоряжаться оружием?!

Просто бессовестная скотина...
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30.11.2023 02:17 Ответить
При Пороху такої х.у..ні не було.
І це не сарказм.
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30.11.2023 03:49 Ответить
Брехня, шахрайство, корупція, беззаконня і він хоче гарний рейтинг. На якій планеті він живе.
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30.11.2023 06:04 Ответить
Ти міг би знатний буть свинар,

Чи славний на Кривбас бубняр,

У цирку сміхунець-фігляр,

Глядь - заробив би на гектар.

Та завдяки всім пересвар

Став незалежності гробар,

Та ще й святинями гендляр,

Привів команду нечупар,

Що вилізла із чорних шпар,

А з ними армію азар.
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30.11.2023 07:46 Ответить
ААААА/!!! Ленку срочно!!!! У ЗЕ ПАДАЕТ...!!!!
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30.11.2023 08:07 Ответить
У вас би самого пiшли б незворотнi процеси, пiсля мендельшi.
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30.11.2023 09:00 Ответить
А The Economist публікує хайпожерів.
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30.11.2023 08:25 Ответить
Я навіть вказані цифри "довіри до Зеленського" вважаю завищеними як вважав такими й попередні опитування починаючи ще з 2021 року коли для більшості українців вже стала очевидною недолугість та шкідливість для країни як його особистих дій так і дій призначених ним на високі посади "кумів". А висловлювання приведених ним до влади осіб типу Безуглої, Арахамії, Шевченко ..... лише збільшують той негатив від діяльності ********* керівництва нашої країни. Тому єдиним вірним шляхом для президента було б добровільне складання своїх повноважень через неспроможність повноцінно керувати країною із передачею влади КОАЛІЦІЙНОМУ уряду із представництвом усіх політичних сил, але дуже мала ймовірність що Зеленський, котрий вклав стільки зусиль для узурпації влади, піде на це як через жагу влади, так і через побоювання нести відповідальність на усі злочини скоєні ним та його підлеглими за час правління Україною!!!
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30.11.2023 09:10 Ответить
У всіх мислячих людей довіра до зепідра у травні 2019 вже складала 0%. Тому результат довіри зараз у 32% мене дуже сильно засмучує.
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30.11.2023 09:15 Ответить
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