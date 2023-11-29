У Зеленского падает рейтинг, в Киеве политическая грызня, - The Economist
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Опрос, датированный серединой ноября демонстрирует, что доверие к президенту Владимиру Зеленскому упало до 32%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале издания The Economist.
Журналисты ознакомились с внутренними опросами, свидетельствующими, что "президент, которого когда-то хвалили за его роль в защите страны, был запятнан коррупционными скандалами в его правительстве и беспокойством относительно направления движения страны".
"Цифры, датированные серединой ноября, показывают, что доверие к президенту упало до +32%, что меньше половины, чем ко все еще уважаемому генералу Залужному (+70%). ). Тот же опрос показывает, что господин Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если когда-нибудь столкнется со своим главнокомандующим", - отмечает The Economist.
По данным издания, 8 из 10 граждан Украины против самой идеи проведения выборов, которые должны были состояться в марте 2024 года. Президент также исключил их проведение, ссылаясь на военное положение.
"Но падение его рейтингов еще может убедить его изменить свое мнение", - отмечают авторы, добавляя, что российская пропаганда тоже воспользуется тем, что выборы не состоятся.
В то же время The Economist рассказала о "трещинах" внутри страны, в частности, это касается военного и политического руководства государства. Отношения между Зеленским и Залужным издание называет "ужасными".
Источник издания в правительстве рассказал о "грызне" между политиками и военными: "Политики говорят, что их генералы - болваны, вышколенные в Советском Союзе. А генералы говорят, что политики болваны, которые им мешают".
Пожалуйста, подождите...
але він таки обіцяв, що на другий срок не піде,
тому йому заморочуватись рейтингом не потрібно,..
а якщо не буде президентом, то.. може спокійно віддати своє життя за визволення Криму.. як рядовий воїн ЗСУ..
Ленка ніяк не може вибрати.
Любимец народа ,женщин и детей
Оманско- вагнергейтско- чонгаро -яйце- куртково-дорожно-шашлычный - як же так ?
Любовь к тебе упала до 32 % ?
А ты к роялю вернись, дорогой!
Там у тебя получалось так сексуально
Глядишь - у народа опять встанет то, что так резко упало....
Рейтинг,бл..
Треба не всьо атбірать і дєліть, а прозора податкова політика і обкладання чесними податками. Тоді олігарх сам все віддасть, бо без повернення пдв, виведення в офшори і державних закупівель енергоносіїв по 1 копійці дуже швидко стане атріцатєльним алігархом.
пославшись на "правки Лозового", які "слуги народу" протягнули через парламент і не відмінили, всупереч вимогам ЄС.
Це у Зеленського називається "боротьба з олігархами".
Цих підарів треба гнати негайно всім Майданом і "прикрасити" київські каштани і стовпи цими "цяцьками" ще до Різдва. Поки вони не угробили і не здали Україну.
Коли будуть запитання до брехливих зелених соцконтор які маніпулювали українським інфопростром та громадянським суспільством?
Кінець Епохи Брехні
Весна Прийде - Саджать Будемо
10% За Корупціонера
Ви Всі ПреЗеденти
повідомленням ).
Чи варто було пертись через усю країну, щоб у якомусь сховку зустрічатись з черговими "нагородженими" ?.
Але ..є ще одне питання, заставка перед трансляцією з Єрмаком і іншими, це недоробка режисури,
чи сигнал Єрмаку повертатись з Білорусі ?.
Нардеп продолжила публично задавать вопросы Главкому о ситуации в украинской армии, в частности, она спросила: "Почему самым способным бригадам не дают новую технику, а дают новеньким и не обстрелянным?"
В заключительной части своего поста Безуглая допустила, что Залужного могут интересовать рейтинги.
"Если Вас интересуют рейтинги, то ваши военные шансы уменьшаются с каждым днем", - написала она.
Тем временем офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан, комментируя обвинения в адрес Залужного, отметил, что дискредитация армии и ее руководства происходит с молчаливого согласия однопартийцев Безуглой
https://www.dialog.ua/ukraine/285663_1701268270
И это НЕ Залужный.
И эта курва уже упрекает Залужного в беспокойстве о рейтингах!!!
и рассказывает профессиональному военному как ему распоряжаться оружием?!
Просто бессовестная скотина...
І це не сарказм.
Чи славний на Кривбас бубняр,
У цирку сміхунець-фігляр,
Глядь - заробив би на гектар.
Та завдяки всім пересвар
Став незалежності гробар,
Та ще й святинями гендляр,
Привів команду нечупар,
Що вилізла із чорних шпар,
А з ними армію азар.