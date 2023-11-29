Польские чиновники озвучили протестующим предложения по разблокированию границы с Украиной
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Вчера, 28 ноября, новый руководитель Министерства сельского хозяйства Польши Анна Гембицкая в ходе личной встречи представила польским аграриям и протестующим предложения, которые должны завершить блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной.
В свою очередь новый министр инфраструктуры РП Альвин Гаядур анонсировал в среду встречу с протестующими из транспортной сферы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
В ходе брифинга для СМИ Гембицкая заявила, что сложная ситуация на границе вызвана российской агрессией против Украины и "безответственной политикой ЕС", не замечающей проблем Польши и других приграничных стран. По ее словам, с аграриями она обсудила то, как Польша будет бороться на уровне ЕС за решения, которых требуют аграрии и перевозчики, а также решения на национальном уровне.
Касаясь требований аграриев, блокирующих границу с Украиной, министр предложила им доплату в размере 1 тыс. злотых (свыше 9 тыс. грн) к каждому гектару с кукурузой и увеличение фонда на низкопроцентные кредиты для аграриев на 2,5 млрд злотых (более 22, 5 млрд грн).
Гембицкая отметила, что несколько вопросов еще нужно согласовать, но выразила надежду, что в среду удастся подготовить проект распоряжения по этому делу, которое будет рассмотрено на Совете министров.
Польский министр также отрицает, что польские протестующие блокируют гуманитарную помощь, продукты и так называемые опасные грузы (ADR) на границе.
"Мы не согласны с обвинениями в адрес фермеров и перевозчиков в блокировании гуманитарной помощи или товаров, которые необходимо быстро доставить в Украину", - подчеркнула польский министр.
Она отметила, что проведет срочные переговоры о требованиях протестующих с министром инфраструктуры и главой МВД Польши.
В свою очередь, министр инфраструктуры Гаядур заявил, что в среду встретится с представителями транспортной сферы Польши по вопросу разрешения кризиса. Он отметил, что ключ к решению проблемы лежит в Киеве и Брюсселе.
Министр сообщил, что его заместитель Рафал Вебер проведет очередной раунд переговоров с представителями украинского правительства и Еврокомиссии.
"Надеемся, что украинская сторона проявит конструктивную позицию и исключит из системы электронной очереди в соответствии с требованиями польских перевозчиков транспортные средства, которые возвращаются без груза из Украины по крайней мере на двух пунктах пропуска - Зосин-Устилуг и Нижанковичи-Мальховице", - подчеркнул Гаядур.
Тем временем более 20 польских неправительственных организаций обратились к президенту и премьер-министру Польши с призывом как можно скорее провести конструктивные переговоры, чтобы найти системное решение, которое устроит все стороны конфликта. Они также призвали протестующих прекратить блокаду границы, чтобы не было эскалации конфликта и попытаться решить проблему путем переговоров.
"Блокада разрушает доверие и имидж Польши, которую в Украине считают главным союзником в борьбе с российским агрессором. Для украинской и мировой общественности это непонятный враждебный акт и отвержение украинского общества, борющегося за свободу и выживание", - подчеркивают польские организации.
По их мнению, протестующие имеют право на протест и защиту своих интересов, однако в свете войны в Украине избранная форма протеста может привести к "серьезным последствиям для военных усилий Украины и взаимоотношений между странами".
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Ну типу визнати ляхів панами, а себе бидлом.
І чому тебе пролайкали тільки російські тролі і один корисний ідіот Дужик ?
Маєш в середені себе багато помий?
"ключ до вирішення проблеми лежить у Києві та Брюсселі"
Ти обтешись тут, отримай парочку банів, потім гадити будеш .
Але, як повідомлялось, такі звернення і запити на отримання документів і інформації польською владою ігноруються.
Та невже .? А не в муськві і Варшаві .??
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Ще не зрозуміло чому ЄС ігнорує таку поведінку деяких Поляків , блокування кордону це порушення Законів ЄС! Протестуйте на узбіччі а такими блокуваннями справа не робиться. Й блокують вони з дозволу чи бездіяльності уряду - поганий приклад, такі блокування початися можуть всюди тепер.
Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, ряду міністерств та до всіх груп Сейму, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє Інфагро. 23 листопада 2023 року Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства сільського господарства та розвитку села та до голів усіх парламентських клубів і груп, які зараз засідають у Сеймі, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Внаслідок протесту польських автоперевізників щодо умов конкуренції з українськими перевізниками та прикордонних процедур, з українського боку були заблоковані пункти пропуску на кордоні з Україною. З цієї причини експорт польських молочних продуктів до цієї країни став практично неможливим. Як попереджають польські молочні компанії, поставки стали неможливими, внаслідок чого українські одержувачі польської продукції вже почали надсилати польським експортерам офіційні листи, в яких повідомляють про розірвання торговельних контрактів і крім того вимагають сплати договірних штрафів, пов'язаних з невиконанням термінів доставки. Беручи до уваги складнощі, які зараз переживають польські молочні фермери, і низьку рентабельність переробки молока, спричинену високими виробничими витратами, не можна нехтувати будь-якими можливостями отримання прибутку польською молочною промисловістю. - Ми розуміємо причини протесту перевізників, але цей рік був нелегким для польських молокопереробних господарств, і як держава Польща не може дозволити собі втратити український ринок. А це неминуче станеться, якщо наші партнери з України розглядатимуть польських молокопереробників як ненадійних підрядників, які не дотримуються своїх контрактів. - сказав Марцін Гідзік, президент правління ZPPM. Згідно з офіційними даними, оприлюдненими Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій, тільки в першій половині 2023 року з Польщі в Україну відправилося молочних продуктів на суму понад 250 мільйонів злотих, через два місяці ця сума зросла до понад 320 мільйонів злотих. Якщо ця тенденція збереглася б, можна очікувати, що до кінця року польський експорт молочної продукції в Україну досяг би 470-500 млн. злотих, чому сприяв би передеовопічний сезон - оцінив ситуацію пан Гідзик. Молочна галузь очікує від польської влади негайного вжиття рішучих дій щодо відновлення роботи автоперетинів по обидва боки кордону, оскільки кожен день затримки не лише породжує великі витрати, але й може унеможливити повернення польських експортерів на український ринок.