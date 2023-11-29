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Новости Происшествия
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граница (4722) забастовка (318) Польша (7455)

Польские чиновники озвучили протестующим предложения по разблокированию границы с Украиной

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

блокада,кордон,польща

Вчера, 28 ноября, новый руководитель Министерства сельского хозяйства Польши Анна Гембицкая в ходе личной встречи представила польским аграриям и протестующим предложения, которые должны завершить блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной.

В свою очередь новый министр инфраструктуры РП Альвин Гаядур анонсировал в среду встречу с протестующими из транспортной сферы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В ходе брифинга для СМИ Гембицкая заявила, что сложная ситуация на границе вызвана российской агрессией против Украины и "безответственной политикой ЕС", не замечающей проблем Польши и других приграничных стран. По ее словам, с аграриями она обсудила то, как Польша будет бороться на уровне ЕС за решения, которых требуют аграрии и перевозчики, а также решения на национальном уровне.

Касаясь требований аграриев, блокирующих границу с Украиной, министр предложила им доплату в размере 1 тыс. злотых (свыше 9 тыс. грн) к каждому гектару с кукурузой и увеличение фонда на низкопроцентные кредиты для аграриев на 2,5 млрд злотых (более 22, 5 млрд грн).

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Гембицкая отметила, что несколько вопросов еще нужно согласовать, но выразила надежду, что в среду удастся подготовить проект распоряжения по этому делу, которое будет рассмотрено на Совете министров.

Польский министр также отрицает, что польские протестующие блокируют гуманитарную помощь, продукты и так называемые опасные грузы (ADR) на границе.

"Мы не согласны с обвинениями в адрес фермеров и перевозчиков в блокировании гуманитарной помощи или товаров, которые необходимо быстро доставить в Украину", - подчеркнула польский министр.

Она отметила, что проведет срочные переговоры о требованиях протестующих с министром инфраструктуры и главой МВД Польши.

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В свою очередь, министр инфраструктуры Гаядур заявил, что в среду встретится с представителями транспортной сферы Польши по вопросу разрешения кризиса. Он отметил, что ключ к решению проблемы лежит в Киеве и Брюсселе.

Министр сообщил, что его заместитель Рафал Вебер проведет очередной раунд переговоров с представителями украинского правительства и Еврокомиссии.

"Надеемся, что украинская сторона проявит конструктивную позицию и исключит из системы электронной очереди в соответствии с требованиями польских перевозчиков транспортные средства, которые возвращаются без груза из Украины по крайней мере на двух пунктах пропуска - Зосин-Устилуг и Нижанковичи-Мальховице", - подчеркнул Гаядур.

Тем временем более 20 польских неправительственных организаций обратились к президенту и премьер-министру Польши с призывом как можно скорее провести конструктивные переговоры, чтобы найти системное решение, которое устроит все стороны конфликта. Они также призвали протестующих прекратить блокаду границы, чтобы не было эскалации конфликта и попытаться решить проблему путем переговоров.

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"Блокада разрушает доверие и имидж Польши, которую в Украине считают главным союзником в борьбе с российским агрессором. Для украинской и мировой общественности это непонятный враждебный акт и отвержение украинского общества, борющегося за свободу и выживание", - подчеркивают польские организации.

По их мнению, протестующие имеют право на протест и защиту своих интересов, однако в свете войны в Украине избранная форма протеста может привести к "серьезным последствиям для военных усилий Украины и взаимоотношений между странами".
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Топ комментарии
+21
Срані "Польські урядовці" пропонували Україні погодитись на вимоги того бидла і урізати права українців.
Ну типу визнати ляхів панами, а себе бидлом.
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29.11.2023 12:11
+18
Одного не розумію: Україна ще у 2014 році підписала Асоційоване членство з Євросоюзом, невже цього недостатньо щоб змусити Польщу розігнати блокувальників? А де тоді звернення у судові інстанції ЄС з відповідними позовами і вимогою відкшодування завданих збитків? Як і на кого взагалі працює ця асоціація з ЄС?
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29.11.2023 12:18
+15
я не розумію чим блокування кордонів поляками відрізняється від блокування рашкою наших морських шляхів... я не бачу жодної різниці. але ж то агресор. а тут ніби-то союзники... тільки одне може бути пояснення. це все робиться на російські гроші й під керівництвом фсб...
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29.11.2023 12:28
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Срані "Польські урядовці" пропонували Україні погодитись на вимоги того бидла і урізати права українців.
Ну типу визнати ляхів панами, а себе бидлом.
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29.11.2023 12:11 Ответить
це не проблема України - а Польщі та ЄС
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29.11.2023 12:28 Ответить
Слухай, а де тебе ведмедчук тримав аж до 19.11.23, як зарєєструвати на Цензорі?
І чому тебе пролайкали тільки російські тролі і один корисний ідіот Дужик ?
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29.11.2023 17:02 Ответить
А тебе відлайкав один малорос, то що?
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03.12.2023 10:20 Ответить
Ти не відповів на пряме питання- де ти ошивався до 19.11.23, до того як ведмедчук тебе зарєєстував ?
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03.12.2023 13:21 Ответить
На його каналі розказував про внєшнєє управлєніє, де ж іще?
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03.12.2023 16:01 Ответить
А сюди навіщо ведмідь тебе засунув?
Маєш в середені себе багато помий?
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03.12.2023 19:01 Ответить
Гроші заробляю на таких даунах як ти
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04.12.2023 09:21 Ответить
Руська курва
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29.11.2023 12:14 Ответить
Русь до роССії має таке відношення, як гонорар до гонореї. Правильніше було б написати, - роССійська курва, але це вам вирішувати.
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29.11.2023 12:20 Ответить
я б сказав-росіянська. А якщо повернемо історичну назву тим територіям-московія то курва буде московітська.
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29.11.2023 13:28 Ответить
Якщо ти не знаєш,то руська це і є українська,ти або ультратупий, або спец іпсошник.
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29.11.2023 13:32 Ответить
Тоже вірно!
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29.11.2023 13:42 Ответить
Пишіть "**********" і усім буде зрозуміло. Бо підбурює до блокування голова ************** партії у Польщі, який є, на додачу, одним з курівників фірм-перевізників.
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29.11.2023 13:57 Ответить
Мразі.
"ключ до вирішення проблеми лежить у Києві та Брюсселі"
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29.11.2023 12:17 Ответить
Треба, щоб Брюссель ввалив чималі штрафи полякам за порушення угоди про "транспортний безвіз", а Україна показала польськими перевізникам, як стояти тижнями на кордоні. Отакий от "ключ"
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29.11.2023 13:59 Ответить
Одного не розумію: Україна ще у 2014 році підписала Асоційоване членство з Євросоюзом, невже цього недостатньо щоб змусити Польщу розігнати блокувальників? А де тоді звернення у судові інстанції ЄС з відповідними позовами і вимогою відкшодування завданих збитків? Як і на кого взагалі працює ця асоціація з ЄС?
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29.11.2023 12:18 Ответить
Старий уряд Польщі, який, щонайбільше, за два тижні піде у небуття, вирішив якнайбільше насрати тим, хто прийде їм на зміну.
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29.11.2023 14:01 Ответить
Тролі, ви зовсім опупіли, тебе ведмедчук тільки сьогодні вкинув на Цензор, а ти вже вкиди робиш із американським прапорцем ?
Ти обтешись тут, отримай парочку банів, потім гадити будеш .
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29.11.2023 17:06 Ответить
Досить вилизувати очко російським блокувальникам українських фур
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30.11.2023 08:24 Ответить
Корисний ідіот, досить підігрувати російським тролям.
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30.11.2023 10:43 Ответить
Я правильно розумію що одна з причин протестів польських перевізників це те що на пунктах пропуску в Україні пусті фури маринують так само як і загружені?
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29.11.2023 12:28 Ответить
Не правильно. Одна з причин "протестів", що польські фури не мають привілеїв і перетинають кордон на загальних підставах.
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29.11.2023 14:03 Ответить
Туска хочуть зробити цапом відбувайлом,а піс з Моравецьким бубочками - всратий популізм - це вже хвороба 21століття!
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29.11.2023 14:12 Ответить
Саме так. Хочуть спровокувати кризу і дострокові вибори
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29.11.2023 14:20 Ответить
я не розумію чим блокування кордонів поляками відрізняється від блокування рашкою наших морських шляхів... я не бачу жодної різниці. але ж то агресор. а тут ніби-то союзники... тільки одне може бути пояснення. це все робиться на російські гроші й під керівництвом фсб...
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29.11.2023 12:28 Ответить
Пані Гємбіцка веде себе не як міністр уряду, а як пропагандист опозиційної сили. Складається враженнч, що угоду між Уераїною, ЄС і Польщею про діючтй порчдок підписували не її однопартійці, які при влпді аже 8 років, а Туск, чи як мінімум - іноплаетяни. Гидко.
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29.11.2023 12:34 Ответить
Угода про транспортний безвіз між ЄС та Україною є частиною національного законодавства Польщі як члена ЄС. Польські урядовці мають його виконати. Рішення про страйк місцевих органів в судовому порядку можливо скасувати. Де звернення нашого посольства до суду? Якісь нездари
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29.11.2023 12:34 Ответить
Справа в тому, що щоби підготувати позови потрібно попередньо провести правову оцінку даної ситуації. А для цього потрібно хоча б отримати на адвокатські запити і офіційні звернення дипломатів рішення польських органів місцевого самоврядування - гмін - стосовно надання чи не налання дозволів "мітингувальникам" на проведення "страйків" біля кордонів з Україною. Тобто потрібно достеменно знати чи були надані такі дозволи, в яких локаціях, на який період тощо.
Але, як повідомлялось, такі звернення і запити на отримання документів і інформації польською владою ігноруються.
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29.11.2023 12:53 Ответить
Гаядур заявив ... що ключ до вирішення проблеми лежить у Києві та Брюсселі. Джерело: https://censor.net/ua/n3458457
Та невже .? А не в муськві і Варшаві .??
//
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29.11.2023 12:35 Ответить
До чого там стікаюча кров'ю Україна з їхньою кукурузою? Срані гоноровиті спекулянти... Історично - нічим не кращі на кацапів!
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29.11.2023 12:46 Ответить
Німецькі та Британські перевізники мають вимагати від Поляків те саме. Чомусь не блокували Поляків коли вони витиснули з ринку перевезень Німців та Британців дешевшими цінами..... лоханулись Німеччина та Британія.
Ще не зрозуміло чому ЄС ігнорує таку поведінку деяких Поляків , блокування кордону це порушення Законів ЄС! Протестуйте на узбіччі а такими блокуваннями справа не робиться. Й блокують вони з дозволу чи бездіяльності уряду - поганий приклад, такі блокування початися можуть всюди тепер.
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29.11.2023 13:00 Ответить
Одне відео нічого не змінить. Дії поки не видно.
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29.11.2023 17:09 Ответить
Бздешеки Западловские 3 месяца улыбались и потирали руки, видя как наши водители ночуют в кабинах, и рушится наша экономика из-за кучки прокацапских пидоров. Но вдруг зашевелились, когда немцы стали блокировать их фуры у себя на границе, и наши водители стали им перекрывать дороги.
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29.11.2023 13:03 Ответить
Ну накінець просвітили. Електронна черга для порожніх авто, які повертаються з України. Везеш вантаж в Україну, запишись в чергу що ти повертатимешся порожнім, будеш з вантажем не випустимо. Ого го, видать в ОПі українські діловари крупно позолотили, раз мовчать як в рот води набрали.
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29.11.2023 14:34 Ответить
Навіщо ти пишеш хєрню?
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30.11.2023 08:25 Ответить
привикли сидіти на дотаціях а як прийшов риночок то виявилось що вони неконкурентноздатні
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29.11.2023 14:54 Ответить
Пі** и їм треба було дать, а не пропозицій, путінські курви
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29.11.2023 15:09 Ответить
Гроші, це відразу було зрозуміло. А, що далі ? Коли Україна буде частиною ЕС та мати доступ до фондів як і Республіка Польська то, що тоді буде з їх агро якщо він такий нерентабільний ?
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29.11.2023 15:48 Ответить
Польські виробники молока говорять про можливість втратити український ринок через блокування кордону

Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, ряду міністерств та до всіх груп Сейму, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє Інфагро. 23 листопада 2023 року Асоціація польських переробників молока звернулася до Прем'єр-міністра Республіки Польща, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства сільського господарства та розвитку села та до голів усіх парламентських клубів і груп, які зараз засідають у Сеймі, вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Внаслідок протесту польських автоперевізників щодо умов конкуренції з українськими перевізниками та прикордонних процедур, з українського боку були заблоковані пункти пропуску на кордоні з Україною. З цієї причини експорт польських молочних продуктів до цієї країни став практично неможливим. Як попереджають польські молочні компанії, поставки стали неможливими, внаслідок чого українські одержувачі польської продукції вже почали надсилати польським експортерам офіційні листи, в яких повідомляють про розірвання торговельних контрактів і крім того вимагають сплати договірних штрафів, пов'язаних з невиконанням термінів доставки. Беручи до уваги складнощі, які зараз переживають польські молочні фермери, і низьку рентабельність переробки молока, спричинену високими виробничими витратами, не можна нехтувати будь-якими можливостями отримання прибутку польською молочною промисловістю. - Ми розуміємо причини протесту перевізників, але цей рік був нелегким для польських молокопереробних господарств, і як держава Польща не може дозволити собі втратити український ринок. А це неминуче станеться, якщо наші партнери з України розглядатимуть польських молокопереробників як ненадійних підрядників, які не дотримуються своїх контрактів. - сказав Марцін Гідзік, президент правління ZPPM. Згідно з офіційними даними, оприлюдненими Міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій, тільки в першій половині 2023 року з Польщі в Україну відправилося молочних продуктів на суму понад 250 мільйонів злотих, через два місяці ця сума зросла до понад 320 мільйонів злотих. Якщо ця тенденція збереглася б, можна очікувати, що до кінця року польський експорт молочної продукції в Україну досяг би 470-500 млн. злотих, чому сприяв би передеовопічний сезон - оцінив ситуацію пан Гідзик. Молочна галузь очікує від польської влади негайного вжиття рішучих дій щодо відновлення роботи автоперетинів по обидва боки кордону, оскільки кожен день затримки не лише породжує великі витрати, але й може унеможливити повернення польських експортерів на український ринок.
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29.11.2023 16:14 Ответить
То есть поляки играют в фермеров, а те кто платит налоги в ЕС оплачивают им это как если бы это была настоящая работа или бизнес? Круто придумали
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29.11.2023 16:31 Ответить
Зеленим виродкам до дупи ті блокувальники, у них рейтинг впав, у них Залужний ворог.
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29.11.2023 16:34 Ответить
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29.11.2023 19:31 Ответить
Вот какой он этот жестокий мир. Х....й ложили на все договоры и на ЕС. Своя рубаха ближе к телу. Фермерская мафия за горло взяла государство, и все молчат. А украинцы это самая наивная нация в мире и самая добрая.
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29.11.2023 19:58 Ответить
Ті хто купує польські товари в Україні такі самі моральні виродки, як ті хто купує зараз російське
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30.11.2023 08:27 Ответить
 
 