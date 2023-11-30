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36 стран в ОБСЕ призвали Россию "полностью и безоговорочно" вывести все свои войска с территории Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

обсє

На Совете министров в ОБСЕ члены ЕС и еще девять стран призвали РФ немедленно прекратить свою агрессивную войну против Украины и "полностью и безоговорочно" вывести все войска и технику со всей ее территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующий призыв содержится в заявлении Европейского Союза, оглашённом на пленарной сессии Совета министров ОБСЕ в четверг в Скопье.

"Мы еще раз призываем Россию немедленно прекратить свою агрессивную войну против Украины и полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявили в делегации ЕС.

Отмечается, что "все лица, в том числе на руководящих должностях, которые несут ответственность за совершенные в ходе российской агрессии нарушения в Украине, должны быть привлечены к ответственности".

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Страны подчеркнули, что своей агрессией против Украины Россия пренебрегла основными нормами, принципами и обязательствами, на которых строится европейская безопасность.

"Сегодня в Скопье мы хотим подтвердить, что безопасность Украины – это безопасность Европы. ЕС будет однозначно поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется. Обязательство ЕС относительно независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ будут оставаться непоколебимыми", - говорится в заявлении.

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ЕС также заверил, что продолжит оказывать Украине финансовую, экономическую, гуманитарную и военную поддержку, а также будет работать с партнерами над выполнением будущих обязательств безопасности перед Украиной, "что поможет ей защитить себя от попыток дестабилизации и сдерживать дальнейшие акты агрессии в будущем".

Кроме того, была подчеркнута поддержка Европейским Союзом предложенной Украиной Формулы мира.

К заявлению ЕС присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Молдова, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Сан-Марино и Украина.

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Топ комментарии
+14
Нєфік закликати коли давно пора просто пиз#ити...
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30.11.2023 14:04
+11
Переди стоит не гундосое ЧМО, а наши козаки.

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30.11.2023 16:32
+10
А одне відомство під колишнім керівництвом рєзнікова так і робило - пиз#дило… державні кошти
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30.11.2023 14:13
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Нєфік закликати коли давно пора просто пиз#ити...
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30.11.2023 14:04 Ответить
А одне відомство під колишнім керівництвом рєзнікова так і робило - пиз#дило… державні кошти
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30.11.2023 14:13 Ответить
Я был убеждён, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
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30.11.2023 14:05 Ответить
І після закликів ОБСЄстів перелякана коняка прискакав до ***** з криками: "Виводь війська!"
От що значить сила ОБСЄ!
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30.11.2023 14:08 Ответить
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30.11.2023 14:10 Ответить
Переди стоит не гундосое ЧМО, а наши козаки.

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30.11.2023 16:32 Ответить
"Ми вкотре (тут потрібно дописати "763 раз") закликаємо Росію негайно припинити... і далі по тектсу. Щось не бачу слова "Ми стурбовані", мабудь втомилися!
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30.11.2023 14:17 Ответить
А тепер заходимо на сторінку osce названу "Барьба с тєррорізмом"

https://www.osce.org/countering-terrorism

і шукаємо бодай один прес-реліз за 2022 чи 2023 роки, де було б вказано, що тероризм на раїсі став державною доктриною.

P.S. Збіговисько наскрізь корумпованих прокацапських слимаків. Оце є osce.
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30.11.2023 14:28 Ответить
Що? Угорщіна також???
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30.11.2023 14:55 Ответить
36 країн такі наївні?
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30.11.2023 14:57 Ответить
2 рік війни а світ наче головою й"бнувся об стну в дурці.
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30.11.2023 15:21 Ответить
2 год?
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30.11.2023 16:29 Ответить
Якби росія була державою, яка поважає міжнародне право ?але нажаль це не держава ,а нациське терористичне утворення яке живе ще в середньовіччі.
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30.11.2023 15:23 Ответить
Не смешите !
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30.11.2023 15:55 Ответить
Потужно,***...
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30.11.2023 16:47 Ответить
Представьте ситуацию: серийного убийцу, грабителя и насильника судят, но не казнят и не садят в тюрьму, а оставляют на свободе.

Судьи выражают глубокую озабоченность и призывают убийцу прекратить убийства и грабежи, а сами скупают у него наворованное.
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30.11.2023 17:33 Ответить
Оркам на ці заяви пофіг. Їм не пофіг на торгівлю, яка ще триває з країнами ЄС, їм не пофіг на свіфт до якого вони ще підключені і через який здійснюють необхідні їм транзакції для продовження агресії. В ОБСЄ валяють дурня, "не бачачть" цього.
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30.11.2023 17:57 Ответить
Це ж вже було😳...
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30.11.2023 22:48 Ответить
Так, поки закликають, а якщо не подіє - тодi будуть ******* тому що вибору не буде вже.
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01.12.2023 00:12 Ответить
 
 