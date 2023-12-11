Есть шаги, которые мы должны делать, чтобы окончить войну, - Зеленский

В настоящее время наше государство стремится закончить войну с РФ таким образом и на таких условиях, чтобы нивелировать угрозу широкомасштабной агрессии со стороны РФ в будущем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям латиноамериканских СМИ в Буэнос-Айресе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Зеленского, план Кремля по захвату Украины обречен на неудачу, и последствия агрессии российских оккупантов не будут прощены.

"Никто не хочет простить Россию, никто им не простит. И, безусловно, они не смогут оккупировать Украину, потому что их будут ежедневно поджигать в наших домах, если они зайдут туда, оккупируют и будут жить", - подчеркивает президент.

От также отметил, что "безусловно, это момент невозвращения, потому что они убили столько людей, и у каждой семьи у нас есть какие-то потери".

Также глава государства обратил внимание на то, что Москва не отказывается от своих планов и попыток оккупации Украины. И угроза дальнейших нападений со стороны РФ остается.

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"Если в начале 2014 года они говорили, это не мы оккупировали Крым, сейчас никто ничего не скрывает. Они открыто говорят о своей операции и своих целях. Им это не удалось и не удастся - это факт", - рассказал Зеленский.

При этом президент добавил, что "есть шаги, которые мы должны делать, чтобы окончить войну".

"Безусловно, мы хотим ее закончить - закончить так, чтобы она не началась снова. Нам нужны гарантии безопасности: либо юридические от государств, либо соответствующее оружие, которым мы можем остановить Россию", - объяснил президент.

Он также уточнил, что речь идет о "конкретных гарантиях, чтобы они снова не пришли к нам".

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