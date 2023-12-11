Есть шаги, которые мы должны делать, чтобы окончить войну, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В настоящее время наше государство стремится закончить войну с РФ таким образом и на таких условиях, чтобы нивелировать угрозу широкомасштабной агрессии со стороны РФ в будущем.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям латиноамериканских СМИ в Буэнос-Айресе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Зеленского, план Кремля по захвату Украины обречен на неудачу, и последствия агрессии российских оккупантов не будут прощены.
"Никто не хочет простить Россию, никто им не простит. И, безусловно, они не смогут оккупировать Украину, потому что их будут ежедневно поджигать в наших домах, если они зайдут туда, оккупируют и будут жить", - подчеркивает президент.
От также отметил, что "безусловно, это момент невозвращения, потому что они убили столько людей, и у каждой семьи у нас есть какие-то потери".
Также глава государства обратил внимание на то, что Москва не отказывается от своих планов и попыток оккупации Украины. И угроза дальнейших нападений со стороны РФ остается.
"Если в начале 2014 года они говорили, это не мы оккупировали Крым, сейчас никто ничего не скрывает. Они открыто говорят о своей операции и своих целях. Им это не удалось и не удастся - это факт", - рассказал Зеленский.
При этом президент добавил, что "есть шаги, которые мы должны делать, чтобы окончить войну".
"Безусловно, мы хотим ее закончить - закончить так, чтобы она не началась снова. Нам нужны гарантии безопасности: либо юридические от государств, либо соответствующее оружие, которым мы можем остановить Россию", - объяснил президент.
Он также уточнил, что речь идет о "конкретных гарантиях, чтобы они снова не пришли к нам".
Пожалуйста, подождите...
«Рівень» промови не дуже високий.
Е спірні положення.
Та головне відсутня «Загальна логіка» руху України.
Як треба змінити країну для перемоги?
Чи може вона без змін ( тільки отримує гроші та зброю) Перемогти?
Відповіді він не дае. Чому?
Тому що в него нема розуміння питань, а тим більше, відповідній на них.
Никчемный пианонистопрез, во((()...
Это жизни
Спасенные жизни
Этим ***** плевать
Как мы дожили до этого ужаса?
И продолжаем в нем жить....
- вместо книг и театров смотрели разного рода шоу от притул с зеленскими и ходили на их концерты.
- проголосовали за кучму вместо Черновола.
- в 2014 говорили - не моя война.
- с 2014 по май 2019 ржали над мультиков "Сказочная Русь" гадящен на 5 президента.
- и т.д.
Згадайте скільки кацапів вторглись в Україну. До 200 тисяч. І скільки територій вони відхопили.
Зате зараз щоб захопити Авдіївку вони задіяли 40 тисяч осіб.
Тут вже варіантів - в 2022 нас здавали.
Не знают простой истины
Нельзя ссать против ветра
Некоторые маленькие мальчики пробуют
Большие мальчики знают - что будет
Наш президент вырос
Выглядит как большой мальчик
Но ведет себя как маленький
Не выбирайте в президенты
Больших мальчиков
Которые застряли в детстве
И продолжают ссать против ветра
Пріслушайтєсь к людЯм,
Коториє даже в банальних політічєскіх діскусіях
Косплєят Маяковского.
😂
(P.S. Без образ -- ну не міг не прокоментувати )
Сравнение с Маяковским - надыхае.....
Це все, що вимагається для Перемоги
Здатись ? Цей трусішка готовий стати на коліна?
Пздцьблд....
Такой президент нужен был путину
Если бы Зеленский сбежал
Мы бы уже выгнали врага отовсюду
И точно бы уже пили кофе на набережной Ялты
Вполне вероятно что раша финансировала выборы Зе тем или иным способом. Остаётся открытым вопрос, Зеленский агент ФСБ или лоха использовали в темную. Потому что ни один вменяемый клоун, тем более обычный гражданин, не поперся бы в президенты в такой сложной политической ситуации, не имея вообще никакого опыта, тем более когда Украина фактически находилась в состоянии войны. Если Зе не понимал что происходит, то это просто катастрофа.
В России
Работал на Интере
Интер был создан на деньги ФСБ
На Интер не мог попасть случайный человек
Зеленского ФСБ ввела в кабинеты
Первых персон Украины
Все,чем занимался Зеленский
Было выгодно только России и кремлю
Вы же знаете - как ищут преступника
Задают вопрос - кому выгодно?
Кому был выгоден абсолютно пророссийский кандидат в президенты?
Кто свел достижения Украины за 5 лет войны почти до нуля?
Кто открыл границы для российской армии?
задовбали вже тим іпсом
все у вас іпсо, як і кацапське вторгнення
довбаки
Ще в 2014 році левова частина громадян відкривала рота з реченням - а що мені ця держава дала.
Держава тримається на деякому відсоткові ентузіастів, які кладуть за неї душу і тіло. А решта тупо голосує на виборах , аби за що, зраджуючи вбитих і закатованих Героїв.
Отака вона держава..
Третья мировая на пороге. Хоть и громко сказано, все катится к тому. Возможно они хотят пожертвовать Украиной, но это уже было, и чем закончилось все помнят.
А так це називається - фонематична дислексія. Якщо не в собі людина - чому йому ніхто не пише тексти та не забороняє займатися самодіяльністю?
Гарантія №1 (пов'язана з наступною) - власна потужна армія з потужною зброєю, розвідкою, засобами зв'язку тощо.
Гарантія №2 (пов'язана з попередньою) - вступ до ЄС та НАТО, як гарантія економічного та військового об'єднання із найбільш прогресивними країнами світу (так, я пам'ятаю про Угорщину, але вони самі собі стануть злобні буратіни або заткнуться та будуть виконувати вимоги ЄС, - побачите).
Не треба вигадувати якісь манівці, все вже придумано та клятими папєрєдніками навіть записане в Конституцію. Бери, блджад, та виконуй, не лампіч квадратні колеса на вєлік...
Можемо пофантазувати. Кроки :
1. Розвал ВПК
2. Знищення інженерних оборонних споруд разом з мінними полями
3. Повний провал підготовки до війни
4. Злив частини територій
5. Провал мобілізації
6. Провал дипломатичних відносин
7. Шалене розкрадання західного і внутрішнього бабла
<--- ми десь тут -->
Тож залишилось всього лиш
8. Остаточно завалити постачання західної допомоги.
9. Замінити Залужного на Безуглу
10. Капітулювати.
І все. війна завершена. Піднажміть. Трошки залишилось.
хоче зовнішньої допомоги, але у себе в країні робить для перемоги мало,
І Залужного цькує..
В данном случае формулировка не про нас, мы войну не начинали, поэтому не можем ее закончить по собственному желанию.
Мы можем закончить войну только подписав капитуляцию. Ну как все понимают, это не надолго.
Таким образом, Зеленский, неправильно формулируя проблему, вводит в заблуждение и себя и украинский народ. То есть он ведёт нас не туда, а точнее, никуда не ведёт.
И тут настает прозрение. Те кто за него голосовал, ждали от него кардинальных решений и изменений. Но по факту оказалось что он и не хочет, и самое главное, не может повести нас дорогой кардинальных, может быть, революционных изменений, а именно, борьба с коррупцией, очищение судей, снятие налогового давления, либерализация и прочее прочее прочее.
Так что клоуны здесь не мы, а как раз ты сам. Думай те.
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То, что говорит Зеленский-это какая-то абракадабра. Я ничего не понимаю.
А войну можно закончить, если послать весь "Квартал 95" на фронт!