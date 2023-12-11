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Є кроки, які ми повинні робити, щоб закінчити війну, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Наразі наша держава прагне закінчити війну з РФ таким чином і на таких умовах, щоб нівелювати загрозу широкомасштабної агресії з боку РФ у майбутньому.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам латиноамериканських ЗМІ у Буенос-Айресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Зеленського, план Кремля щодо захоплення України приречений на невдачу, і наслідки агресії російських окупантів не будуть пробачені.

"Ніхто не хоче пробачати Росію, ніхто їм не пробачить. І, безумовно, вони не зможуть окупувати Україну, бо їх будуть щоденно підпалювати в наших домівках, якщо вони зайдуть туди, окупують і будуть жити", - наголошує президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аргентина може допомогти об’єднати Латинську Америку навколо України, - Зеленський

Він також зазначив, що "безумовно, це момент неповернення, бо вони вбили стільки людей, і в кожній сім'ї у нас є якісь втрати".

Також глава держави звернув увагу на те, що Москва не відмовляється від своїх планів та спроб окупації України. І загроза подальших нападів із боку РФ залишається.

"Якщо на початку 2014 року вони говорили, це не ми окупували Крим, зараз ніхто нічого не приховує. Вони відкрито говорять про свою операцію і свої цілі. Їм це не вдалось і не вдасться - це факт", - розповів Зеленський.

При цьому президент додав, що "є кроки, які ми повинні робити, щоб закінчити війну".

Також читайте: Зеленського запросили виступити перед сенаторами США, - CNN

"Безумовно ми хочемо її закінчити - закінчити так, щоб вона не почалась знову. Нам потрібні гарантії безпеки: або юридичні від держав, або відповідна зброя, якою ми можемо зупинити Росію", - пояснив президент.

Він також уточнив, що йдеться про "конкретні гарантії, щоб вони знову не прийшли до нас".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+52
От наприклад дуже потужний крок у цьомцу напрямку зробив ZУлнскай, а саме він своім підписов видилів своєй подрузі олені кравець 27 000 000 гривень за рахунок бюджету на передачу для дебілів яку вона робить. Не на дрони, не на зброю а на шоу. Це дуже, ну дуже потужний крок.
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11.12.2023 16:46
+46
А слово ПЕРЕМОГА ми вже не чуємо! Розмита фраза закінчити війну...
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11.12.2023 16:49
+29
Що значить закінчити війну ?
Здатись ? Цей трусішка готовий стати на коліна?
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11.12.2023 16:50
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Так не дарма-ж мотався в Аргентину за свіжим коксом. Незабаром і не такі перли почуємо, бо воно природженний Цицерон.
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11.12.2023 16:59 Відповісти
Володя, тільки вже ставши президентом, ти зрозумів куди ти вляпався.
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11.12.2023 19:14 Відповісти
Багато неточних формувань…

«Рівень» промови не дуже високий.

Е спірні положення.

Та головне відсутня «Загальна логіка» руху України.
Як треба змінити країну для перемоги?
Чи може вона без змін ( тільки отримує гроші та зброю) Перемогти?

Відповіді він не дае. Чому?
Тому що в него нема розуміння питань, а тим більше, відповідній на них.
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12.12.2023 01:18 Відповісти
Пи(тапол не проходит...
Никчемный пианонистопрез, во((()...
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11.12.2023 19:59 Відповісти
Стратег !)))
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11.12.2023 16:45 Відповісти
От наприклад дуже потужний крок у цьомцу напрямку зробив ZУлнскай, а саме він своім підписов видилів своєй подрузі олені кравець 27 000 000 гривень за рахунок бюджету на передачу для дебілів яку вона робить. Не на дрони, не на зброю а на шоу. Це дуже, ну дуже потужний крок.
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11.12.2023 16:46 Відповісти
Деньги - это даже не дроны
Это жизни
Спасенные жизни
Этим ***** плевать
Как мы дожили до этого ужаса?
И продолжаем в нем жить....
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11.12.2023 17:48 Відповісти
А приблизительно так:
- вместо книг и театров смотрели разного рода шоу от притул с зеленскими и ходили на их концерты.
- проголосовали за кучму вместо Черновола.
- в 2014 говорили - не моя война.
- с 2014 по май 2019 ржали над мультиков "Сказочная Русь" гадящен на 5 президента.
- и т.д.
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11.12.2023 17:59 Відповісти
Так він наче в своїй голові скінчив війну. Проста пірістать стрілять
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11.12.2023 16:48 Відповісти
їдь в США,тебе там чекають.
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11.12.2023 16:49 Відповісти
А слово ПЕРЕМОГА ми вже не чуємо! Розмита фраза закінчити війну...
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11.12.2023 16:49 Відповісти
він добре попрацював.
Згадайте скільки кацапів вторглись в Україну. До 200 тисяч. І скільки територій вони відхопили.
Зате зараз щоб захопити Авдіївку вони задіяли 40 тисяч осіб.
Тут вже варіантів - в 2022 нас здавали.
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11.12.2023 16:53 Відповісти
Маленькие мальчики
Не знают простой истины
Нельзя ссать против ветра
Некоторые маленькие мальчики пробуют
Большие мальчики знают - что будет
Наш президент вырос
Выглядит как большой мальчик
Но ведет себя как маленький
Не выбирайте в президенты
Больших мальчиков
Которые застряли в детстве
И продолжают ссать против ветра
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11.12.2023 16:49 Відповісти
А также, мальчікі (і дєвочькі),
Пріслушайтєсь к людЯм,
Коториє даже в банальних політічєскіх діскусіях
Косплєят Маяковского.

😂

(P.S. Без образ -- ну не міг не прокоментувати )
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11.12.2023 17:09 Відповісти
Какие могут быть обиды?
Сравнение с Маяковским - надыхае.....
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11.12.2023 17:16 Відповісти
Не заважай Генералу Залужному.
Це все, що вимагається для Перемоги
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11.12.2023 16:49 Відповісти
зараз офісний брат їхній менший, спуститься з акації й покроково розтлумачить, куди тепер планують заглядати та де сходитись.
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11.12.2023 16:50 Відповісти
Що значить закінчити війну ?
Здатись ? Цей трусішка готовий стати на коліна?
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11.12.2023 16:50 Відповісти
Він так , на колінах, як вибачався перед кадировим . Але не ми.
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11.12.2023 16:53 Відповісти
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11.12.2023 17:41 Відповісти
Невже черговий "намахон"?!

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11.12.2023 16:56 Відповісти
Як вам це подобається? "Одинока битва Володимира Зеленського". ЗСУ, чуєте? Битву веде Зєля. А ви тільки дарма підвищені виплати, виходить, отримуєте.
Пздцьблд....
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11.12.2023 17:01 Відповісти
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11.12.2023 17:02 Відповісти
Ладно...попробую так))) : два уй.....ка на нашу голову)) С.......ки 73% от 40%! Желаю вам того же, за что меня забанили на 3 дня)))
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11.12.2023 18:06 Відповісти
Хтось з ЗСУ і 19 казали - не можна йоьго обирати. А хтось, з того ж ЗСУ, активно голосував за цю, як знала меньшість, - гниду.
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11.12.2023 18:22 Відповісти
"Щоб пошвидше закінчити війну потрібно пошвидше розгромити ворога. І закінчити війну" (А.Гітлер. "Mein Kampf")
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11.12.2023 20:50 Відповісти
а раніше, що, релігія йому забороняла чинити кроки?..
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11.12.2023 16:50 Відповісти
цікаво що новообраний през Аргентини вручив йому маленьку менору, немов би Зеля президент йудеської держави
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11.12.2023 16:55 Відповісти
так, вручив, все знає
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11.12.2023 16:57 Відповісти
Теперь вы понимаете - почему президент не сбежал?
Такой президент нужен был путину
Если бы Зеленский сбежал
Мы бы уже выгнали врага отовсюду
И точно бы уже пили кофе на набережной Ялты
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11.12.2023 16:54 Відповісти
а міг би доживати всого віку в одній палаті з януковичом
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11.12.2023 17:06 Відповісти
Такой "президент" лох нужен был ***** вместо пороха.
Вполне вероятно что раша финансировала выборы Зе тем или иным способом. Остаётся открытым вопрос, Зеленский агент ФСБ или лоха использовали в темную. Потому что ни один вменяемый клоун, тем более обычный гражданин, не поперся бы в президенты в такой сложной политической ситуации, не имея вообще никакого опыта, тем более когда Украина фактически находилась в состоянии войны. Если Зе не понимал что происходит, то это просто катастрофа.
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11.12.2023 20:55 Відповісти
Зеленский - работал многие годы
В России
Работал на Интере
Интер был создан на деньги ФСБ
На Интер не мог попасть случайный человек
Зеленского ФСБ ввела в кабинеты
Первых персон Украины
Все,чем занимался Зеленский
Было выгодно только России и кремлю
Вы же знаете - как ищут преступника
Задают вопрос - кому выгодно?
Кому был выгоден абсолютно пророссийский кандидат в президенты?
Кто свел достижения Украины за 5 лет войны почти до нуля?
Кто открыл границы для российской армии?
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11.12.2023 21:06 Відповісти
Решил сдаться?
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11.12.2023 16:55 Відповісти
Які тобі н.ркому і хто дасть гарантії безпеки ? Будапешт -2 ? Антікорумпціїні закони давай,коломойшу у США, дерьмака геть,татарова геть,і сам за ними слідом геть ! Шо це за загадкова промова ? Наразі наша держава прагне закінчити війну з РФ таким чином і на таких умовах, щоб нівелювати загрозу широкомасштабної агресії з боку РФ у майбутньому. ) не все здав ?
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11.12.2023 16:55 Відповісти
Мене зараз знищать Нагулявся,наїбався,одпочив,понюхав,чи як воно там називається,а зараз до роботи. Поїхав Президент за свій рахунек,так трохи з гівном всю родину не знищили. А цій паскуді,хоть би хто слово сказав. До писди,що в Україні війна , поїхав на случку до патрушева. Здохниш паскудо на задвірках історії. Поїхав, не полетів помилки немає, на своїх яйках,там тобі їх наполірують,у Байдена!!!
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11.12.2023 16:56 Відповісти
Кажуть на фото не той сенатор, але такі слова хтось озвучував.
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11.12.2023 16:56 Відповісти
Кацапське ІПСО. Давай тепер за мальчіка в трусіках
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11.12.2023 17:02 Відповісти
ну да. іпсо
задовбали вже тим іпсом
все у вас іпсо, як і кацапське вторгнення
довбаки
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11.12.2023 18:40 Відповісти
Прислухайтесь до розумної людини.
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11.12.2023 17:02 Відповісти
Україна де-факто відбулася як держава, бо має найголовніший атрибут держави - армію, що здатна її захистити. А от із "партнерами", наприклад як оцей старий пирдун, дуже не пощастило. Гандони відібрали ЯЗ, порізали ракети і бомбовози, а тепер піздять в маразмі.
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11.12.2023 18:10 Відповісти
смішно
Ще в 2014 році левова частина громадян відкривала рота з реченням - а що мені ця держава дала.
Держава тримається на деякому відсоткові ентузіастів, які кладуть за неї душу і тіло. А решта тупо голосує на виборах , аби за що, зраджуючи вбитих і закатованих Героїв.
Отака вона держава..
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11.12.2023 20:20 Відповісти
І знищив ії не Путлер.
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11.12.2023 19:46 Відповісти
Тут как раз уместно вспомнить Черчилля про позор и войну. Запад на развилке. Если они "проглотят" попрание ****** установившегося мирового порядка и сделают вид что ничего такого не произошло, то потом получат ещё большую войну, и не в одном месте, а уже в нескольких.
Третья мировая на пороге. Хоть и громко сказано, все катится к тому. Возможно они хотят пожертвовать Украиной, но это уже было, и чем закончилось все помнят.
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11.12.2023 21:10 Відповісти
За весь час його президентства тільки на початку війни чув від нього більш-менш нормальний виступ. Тому що читав на камеру з монітора, а текст йому писав Порошенко.

А так це називається - фонематична дислексія. Якщо не в собі людина - чому йому ніхто не пише тексти та не забороняє займатися самодіяльністю?
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11.12.2023 16:57 Відповісти
В гарантійну майстерню хай звернеться, теревень-жартівник...
Гарантія №1 (пов'язана з наступною) - власна потужна армія з потужною зброєю, розвідкою, засобами зв'язку тощо.
Гарантія №2 (пов'язана з попередньою) - вступ до ЄС та НАТО, як гарантія економічного та військового об'єднання із найбільш прогресивними країнами світу (так, я пам'ятаю про Угорщину, але вони самі собі стануть злобні буратіни або заткнуться та будуть виконувати вимоги ЄС, - побачите).
Не треба вигадувати якісь манівці, все вже придумано та клятими папєрєдніками навіть записане в Конституцію. Бери, блджад, та виконуй, не лампіч квадратні колеса на вєлік...
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11.12.2023 16:57 Відповісти
Геній!
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11.12.2023 16:57 Відповісти
Абсолютно!
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11.12.2023 16:57 Відповісти
А шо за кроки не сказав? Це як у ***** "целі воєнной опєрации", так у цього нєдомєрка - "кроки шоб закінчити війну"...
Можемо пофантазувати. Кроки :

1. Розвал ВПК
2. Знищення інженерних оборонних споруд разом з мінними полями
3. Повний провал підготовки до війни
4. Злив частини територій
5. Провал мобілізації
6. Провал дипломатичних відносин
7. Шалене розкрадання західного і внутрішнього бабла
<--- ми десь тут -->
Тож залишилось всього лиш
8. Остаточно завалити постачання західної допомоги.
9. Замінити Залужного на Безуглу
10. Капітулювати.

І все. війна завершена. Піднажміть. Трошки залишилось.
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11.12.2023 16:58 Відповісти
Зелені придумали чергову муйню під назвою "гарантії безпеки від...". Але ніде не пояснюють, що це таке. Зате скрізь про це кажуть.
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11.12.2023 16:58 Відповісти
Це не зелені придумали. Просто вони почули цікавий термін і носяться з ним як дурень з торбою.
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11.12.2023 17:27 Відповісти
якось мляво найвеличнійший гуртує націю для перемоги над московським окупантом..
хоче зовнішньої допомоги, але у себе в країні робить для перемоги мало,
І Залужного цькує..
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11.12.2023 17:02 Відповісти
Якщо воно на щось таке погодиться , то буде не Майдан , то буде щось дуже руйнівне для зелених , це буде їх кінець . Страшно навіть подумати що то буде .
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11.12.2023 17:12 Відповісти
Про Перемогу вже не говорять, декерувалась зелена шобла
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11.12.2023 17:11 Відповісти
Видно Зеленский вспомнил о своей фразе "просто надо перестать стрелять" А просто посмотреть в глаза )(уйлу. И тогда будет мир во всём мире!
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11.12.2023 17:14 Відповісти
Війни не закынчуються,у війнах або перемагають або програють
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11.12.2023 17:15 Відповісти
все правильно сказано, але клоунам місцевим цього не зрозуміти
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11.12.2023 17:31 Відповісти
Казунів було багато і до нього,чого стоять вітренео ,Ляшко,Порошенко,тільки де справи.
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11.12.2023 17:40 Відповісти
Если неверно сформулировать проблему, то ее никогда не решить.
В данном случае формулировка не про нас, мы войну не начинали, поэтому не можем ее закончить по собственному желанию.
Мы можем закончить войну только подписав капитуляцию. Ну как все понимают, это не надолго.
Таким образом, Зеленский, неправильно формулируя проблему, вводит в заблуждение и себя и украинский народ. То есть он ведёт нас не туда, а точнее, никуда не ведёт.
И тут настает прозрение. Те кто за него голосовал, ждали от него кардинальных решений и изменений. Но по факту оказалось что он и не хочет, и самое главное, не может повести нас дорогой кардинальных, может быть, революционных изменений, а именно, борьба с коррупцией, очищение судей, снятие налогового давления, либерализация и прочее прочее прочее.
Так что клоуны здесь не мы, а как раз ты сам. Думай те.
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11.12.2023 21:37 Відповісти
Асфальт, асфальт і ще раз асфальт і постіний телемарафон.
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11.12.2023 17:32 Відповісти
Більше довіряю справам,що зроблено,а язиком молоти по написаному,це рівень п'ятого класу середньої школи.
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11.12.2023 17:43 Відповісти
Кроме правильных слов нужны еще правильные шаги. А когда всё делается через жопу, то и результат будет таким же...
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11.12.2023 17:44 Відповісти
Є кроки, які ми повинні робити, щоб закінчити війну, - Зеленський.
--------------------------------------------------------------------------------------------
То, что говорит Зеленский-это какая-то абракадабра. Я ничего не понимаю.
А войну можно закончить, если послать весь "Квартал 95" на фронт!
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11.12.2023 18:24 Відповісти
А шо кордони 1991р вже всьо?кава в Ялті?
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11.12.2023 18:25 Відповісти
Наговорив він добре, от тільки я не зрозумів про кроки? Напевно то є державна таємниця!
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11.12.2023 18:32 Відповісти
А маломасштабної то можно? А потом они сядут в свои Лексусы и в Европу тратить напиз..енное на крови
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11.12.2023 18:50 Відповісти
У тупорилого ішака каша в голові. Воно меле все підряд, що налізе на голову, сам не розуміючи сказаного.
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11.12.2023 22:14 Відповісти
Типа прозріло...недолуге!!
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11.12.2023 22:53 Відповісти
 
 