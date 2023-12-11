Є кроки, які ми повинні робити, щоб закінчити війну, - Зеленський.

Наразі наша держава прагне закінчити війну з РФ таким чином і на таких умовах, щоб нівелювати загрозу широкомасштабної агресії з боку РФ у майбутньому.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам латиноамериканських ЗМІ у Буенос-Айресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Зеленського, план Кремля щодо захоплення України приречений на невдачу, і наслідки агресії російських окупантів не будуть пробачені.

"Ніхто не хоче пробачати Росію, ніхто їм не пробачить. І, безумовно, вони не зможуть окупувати Україну, бо їх будуть щоденно підпалювати в наших домівках, якщо вони зайдуть туди, окупують і будуть жити", - наголошує президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аргентина може допомогти об’єднати Латинську Америку навколо України, - Зеленський

Він також зазначив, що "безумовно, це момент неповернення, бо вони вбили стільки людей, і в кожній сім'ї у нас є якісь втрати".

Також глава держави звернув увагу на те, що Москва не відмовляється від своїх планів та спроб окупації України. І загроза подальших нападів із боку РФ залишається.

"Якщо на початку 2014 року вони говорили, це не ми окупували Крим, зараз ніхто нічого не приховує. Вони відкрито говорять про свою операцію і свої цілі. Їм це не вдалось і не вдасться - це факт", - розповів Зеленський.

При цьому президент додав, що "є кроки, які ми повинні робити, щоб закінчити війну".

Також читайте: Зеленського запросили виступити перед сенаторами США, - CNN

"Безумовно ми хочемо її закінчити - закінчити так, щоб вона не почалась знову. Нам потрібні гарантії безпеки: або юридичні від держав, або відповідна зброя, якою ми можемо зупинити Росію", - пояснив президент.

Він також уточнив, що йдеться про "конкретні гарантії, щоб вони знову не прийшли до нас".