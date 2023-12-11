Є кроки, які ми повинні робити, щоб закінчити війну, - Зеленський
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Наразі наша держава прагне закінчити війну з РФ таким чином і на таких умовах, щоб нівелювати загрозу широкомасштабної агресії з боку РФ у майбутньому.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю представникам латиноамериканських ЗМІ у Буенос-Айресі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Зеленського, план Кремля щодо захоплення України приречений на невдачу, і наслідки агресії російських окупантів не будуть пробачені.
"Ніхто не хоче пробачати Росію, ніхто їм не пробачить. І, безумовно, вони не зможуть окупувати Україну, бо їх будуть щоденно підпалювати в наших домівках, якщо вони зайдуть туди, окупують і будуть жити", - наголошує президент.
Він також зазначив, що "безумовно, це момент неповернення, бо вони вбили стільки людей, і в кожній сім'ї у нас є якісь втрати".
Також глава держави звернув увагу на те, що Москва не відмовляється від своїх планів та спроб окупації України. І загроза подальших нападів із боку РФ залишається.
"Якщо на початку 2014 року вони говорили, це не ми окупували Крим, зараз ніхто нічого не приховує. Вони відкрито говорять про свою операцію і свої цілі. Їм це не вдалось і не вдасться - це факт", - розповів Зеленський.
При цьому президент додав, що "є кроки, які ми повинні робити, щоб закінчити війну".
"Безумовно ми хочемо її закінчити - закінчити так, щоб вона не почалась знову. Нам потрібні гарантії безпеки: або юридичні від держав, або відповідна зброя, якою ми можемо зупинити Росію", - пояснив президент.
Він також уточнив, що йдеться про "конкретні гарантії, щоб вони знову не прийшли до нас".
Будь ласка, зачекайте...
«Рівень» промови не дуже високий.
Е спірні положення.
Та головне відсутня «Загальна логіка» руху України.
Як треба змінити країну для перемоги?
Чи може вона без змін ( тільки отримує гроші та зброю) Перемогти?
Відповіді він не дае. Чому?
Тому що в него нема розуміння питань, а тим більше, відповідній на них.
Никчемный пианонистопрез, во((()...
Это жизни
Спасенные жизни
Этим ***** плевать
Как мы дожили до этого ужаса?
И продолжаем в нем жить....
- вместо книг и театров смотрели разного рода шоу от притул с зеленскими и ходили на их концерты.
- проголосовали за кучму вместо Черновола.
- в 2014 говорили - не моя война.
- с 2014 по май 2019 ржали над мультиков "Сказочная Русь" гадящен на 5 президента.
- и т.д.
Згадайте скільки кацапів вторглись в Україну. До 200 тисяч. І скільки територій вони відхопили.
Зате зараз щоб захопити Авдіївку вони задіяли 40 тисяч осіб.
Тут вже варіантів - в 2022 нас здавали.
Не знают простой истины
Нельзя ссать против ветра
Некоторые маленькие мальчики пробуют
Большие мальчики знают - что будет
Наш президент вырос
Выглядит как большой мальчик
Но ведет себя как маленький
Не выбирайте в президенты
Больших мальчиков
Которые застряли в детстве
И продолжают ссать против ветра
Пріслушайтєсь к людЯм,
Коториє даже в банальних політічєскіх діскусіях
Косплєят Маяковского.
😂
(P.S. Без образ -- ну не міг не прокоментувати )
Сравнение с Маяковским - надыхае.....
Це все, що вимагається для Перемоги
Здатись ? Цей трусішка готовий стати на коліна?
Пздцьблд....
Такой президент нужен был путину
Если бы Зеленский сбежал
Мы бы уже выгнали врага отовсюду
И точно бы уже пили кофе на набережной Ялты
Вполне вероятно что раша финансировала выборы Зе тем или иным способом. Остаётся открытым вопрос, Зеленский агент ФСБ или лоха использовали в темную. Потому что ни один вменяемый клоун, тем более обычный гражданин, не поперся бы в президенты в такой сложной политической ситуации, не имея вообще никакого опыта, тем более когда Украина фактически находилась в состоянии войны. Если Зе не понимал что происходит, то это просто катастрофа.
В России
Работал на Интере
Интер был создан на деньги ФСБ
На Интер не мог попасть случайный человек
Зеленского ФСБ ввела в кабинеты
Первых персон Украины
Все,чем занимался Зеленский
Было выгодно только России и кремлю
Вы же знаете - как ищут преступника
Задают вопрос - кому выгодно?
Кому был выгоден абсолютно пророссийский кандидат в президенты?
Кто свел достижения Украины за 5 лет войны почти до нуля?
Кто открыл границы для российской армии?
задовбали вже тим іпсом
все у вас іпсо, як і кацапське вторгнення
довбаки
Ще в 2014 році левова частина громадян відкривала рота з реченням - а що мені ця держава дала.
Держава тримається на деякому відсоткові ентузіастів, які кладуть за неї душу і тіло. А решта тупо голосує на виборах , аби за що, зраджуючи вбитих і закатованих Героїв.
Отака вона держава..
Третья мировая на пороге. Хоть и громко сказано, все катится к тому. Возможно они хотят пожертвовать Украиной, но это уже было, и чем закончилось все помнят.
А так це називається - фонематична дислексія. Якщо не в собі людина - чому йому ніхто не пише тексти та не забороняє займатися самодіяльністю?
Гарантія №1 (пов'язана з наступною) - власна потужна армія з потужною зброєю, розвідкою, засобами зв'язку тощо.
Гарантія №2 (пов'язана з попередньою) - вступ до ЄС та НАТО, як гарантія економічного та військового об'єднання із найбільш прогресивними країнами світу (так, я пам'ятаю про Угорщину, але вони самі собі стануть злобні буратіни або заткнуться та будуть виконувати вимоги ЄС, - побачите).
Не треба вигадувати якісь манівці, все вже придумано та клятими папєрєдніками навіть записане в Конституцію. Бери, блджад, та виконуй, не лампіч квадратні колеса на вєлік...
Можемо пофантазувати. Кроки :
1. Розвал ВПК
2. Знищення інженерних оборонних споруд разом з мінними полями
3. Повний провал підготовки до війни
4. Злив частини територій
5. Провал мобілізації
6. Провал дипломатичних відносин
7. Шалене розкрадання західного і внутрішнього бабла
<--- ми десь тут -->
Тож залишилось всього лиш
8. Остаточно завалити постачання західної допомоги.
9. Замінити Залужного на Безуглу
10. Капітулювати.
І все. війна завершена. Піднажміть. Трошки залишилось.
хоче зовнішньої допомоги, але у себе в країні робить для перемоги мало,
І Залужного цькує..
В данном случае формулировка не про нас, мы войну не начинали, поэтому не можем ее закончить по собственному желанию.
Мы можем закончить войну только подписав капитуляцию. Ну как все понимают, это не надолго.
Таким образом, Зеленский, неправильно формулируя проблему, вводит в заблуждение и себя и украинский народ. То есть он ведёт нас не туда, а точнее, никуда не ведёт.
И тут настает прозрение. Те кто за него голосовал, ждали от него кардинальных решений и изменений. Но по факту оказалось что он и не хочет, и самое главное, не может повести нас дорогой кардинальных, может быть, революционных изменений, а именно, борьба с коррупцией, очищение судей, снятие налогового давления, либерализация и прочее прочее прочее.
Так что клоуны здесь не мы, а как раз ты сам. Думай те.
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То, что говорит Зеленский-это какая-то абракадабра. Я ничего не понимаю.
А войну можно закончить, если послать весь "Квартал 95" на фронт!