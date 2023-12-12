Восстановление сервисов будет постепенным, - Киевстар
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Компания Киевстар обнародовала промежуточные результаты ликвидации массовой атаки на главный сервер компании.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Киевстара.
В сообщении отмечается: "Состояние сети на 20:00 12 декабря 2023
Специалисты компании частично возобновили работу услуг фиксированной связи.
Сейчас специалисты компании работают над восстановлением других услуг и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить работу в течение 13 декабря 2023 года.
Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем мы будем сообщать дополнительно.
Мы благодарим правоохранительные органы и государственные службы за мгновенную реакцию и профессиональную помощь в решении этой беспрецедентной ситуации.
После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсацию.
Вся команда Киевстар выражает благодарность абонентам, коллегам по телеком рынку, корпоративным клиентам за понимание и поддержку".
Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.
В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.
Пожалуйста, подождите...
Наші придурки віддали Helsi Київста-ру. Тобто власник Київста-ру, якийсь москаль-чарівник, перебіжчик, має доступ до всіх конфіденційних даних жителів України. Повний пердомонокль.
Наступне рашистське лайно - Тєлєґрам. Всі сидять в Тєлєґрамє і кажуть що Тєлєґа захищена. Від кого? Від вас? У фсб там все під контролем.
Список компаній що пов'язані з рашою можна продовжувати і далі...
Ізраіль он весь світ вірусом заразив щоб знищити центрефуги ірану
"Если придется их переключать вручную, а не дистанционно, то это может занять минимум неделю времени. Ремонтные бригады уже разъехались на несколько таких станций. Но мы надеемся, что удастся скоро поднять Кору, поэтому связь может появиться где-то в течение суток и то, только точечно" (c)
«Он присоединяется как независимый исполнительный директор, прежде всего как партнер инвестиционной компании Impact Investments», - говорит Forbes CEO «Киевстар» Александр Комаров ...
Поэтому этот "сбой" вполне может быть попыткой тупо спрятать концы в воду, уничтожив все данные и записи. Об этом намекает и наш Киберальянс.
Після втечі овоча в багатьох серверних держказначейств виникли пожежі і згоріли бази даних. Головних казначеїв зняли з посад.
На той час так було дешево і надійно.
Тепер у вік хмарних технологій і методи ховання "кінців" інакші.
А вот то, что на ваших серверах нашли шпионские программы с прямым выходом на фсб (москва) - это отрицать наглости хватит? И вы нашли другого способа спастись, как вырубить в прямом смысле этого слова все и вся.
P.S. Грандиозные похороны киевстара начались. Аминь.
Сфера електронних комунікацій переходить у підпорядкування Мінцифри
Новини 30.06.2023 18:15
Сьогодні урядовці ухвалили постанову, відповідно до якої Держспецзв'язку здійснюватиме повноваження центрального органу у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра до кінця серпня цього року. З першого вересня ці функції перейдуть до Міністерства цифрової трансформації.
Передання повноважень відбувається в межах реалізації Концепції реформування Держспецзв'язку.
Водночас постановою до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України додані нові повноваження у сфері захисту критичної інформаційної інфраструктури та активної протидії агресії у кіберпросторі, здійснення контролю у сфері реєстрів та контролю за діяльністю у сфері електронної взаємодії публічних реєстрів. Таких доповнень вимагали раніше ухвалені законодавчі акти...
мережа та роумінг не доступні на 22:30
по друге дурне формулювання
"зараз спеціалісти працюють над іншими сервісами" - тобто зв'язок відновлювати не будуть?
компенсація - автоматична, чи будуть вимагати докази?
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Яка нахрін вдячність?Кілька місяців тому накрутили тарифи на домашній інтернет із телефоном - швидкість таже, все те саме, додали безкоштовні хвилини дзвінків на якісь країни. Нахер мені ці дзвінки, якщо я в Україні живу?
Это было неделю назад.
Война есть война...
Щодо київстару - дільки повний бовдур не бачить що було ВІДКЛЮЧЕННЯ, а не атака.
Но піпл бажає казку, йому її і дають.