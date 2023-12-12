Восстановление сервисов будет постепенным, - Киевстар

Компания Киевстар обнародовала промежуточные результаты ликвидации массовой атаки на главный сервер компании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Киевстара.

В сообщении отмечается: "Состояние сети на 20:00 12 декабря 2023

Специалисты компании частично возобновили работу услуг фиксированной связи.

Сейчас специалисты компании работают над восстановлением других услуг и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить работу в течение 13 декабря 2023 года.

Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем мы будем сообщать дополнительно.

Мы благодарим правоохранительные органы и государственные службы за мгновенную реакцию и профессиональную помощь в решении этой беспрецедентной ситуации.

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После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсацию.

Вся команда Киевстар выражает благодарность абонентам, коллегам по телеком рынку, корпоративным клиентам за понимание и поддержку".

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Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

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