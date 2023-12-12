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Новости Война в Украине
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Восстановление сервисов будет постепенным, - Киевстар

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Компания Киевстар обнародовала промежуточные результаты ликвидации массовой атаки на главный сервер компании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Киевстара.

В сообщении отмечается: "Состояние сети на 20:00 12 декабря 2023

Специалисты компании частично возобновили работу услуг фиксированной связи.

Сейчас специалисты компании работают над восстановлением других услуг и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить работу в течение 13 декабря 2023 года.

Восстановление сервисов может происходить постепенно, о чем мы будем сообщать дополнительно.

Мы благодарим правоохранительные органы и государственные службы за мгновенную реакцию и профессиональную помощь в решении этой беспрецедентной ситуации.

Читайте также: Хакерская атака на "Киевстар" совершенно не повлияла на военнослужащих, они пользуются другой связью, - Сухопутные войска

После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсацию.

Вся команда Киевстар выражает благодарность абонентам, коллегам по телеком рынку, корпоративным клиентам за понимание и поддержку".

Читайте также: Пока сроки возобновления сервисов "Киевстар" окончательно непонятны, - гендиректор Комаров

Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке.

Читайте также: Сбой в "Киевстаре": Абоненты не могут перейти на другого оператора через национальный роуминг

Восстановление сервисов будет постепенным, - Киевстар 01
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Топ комментарии
+43
Ну, если у вас там такие же спецы, то точно надолго.

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12.12.2023 21:42
+17
Так це не шаражкина контора - це кацапська контора.
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12.12.2023 22:04
+17
Мабуть це відключення усіх сервісів Київстару - не по технічній причині , а чиєсь політичне рішення. Можливо - колишніх власників "Вымпелкома". Бо технічно, наприклад, веб-сайт - є окремим незалежним ресурсом, возобновити його після будь-чого при нормальному хостінгу - максимум пара годин. Тобто це - не "збій", а "виключення" Київстару.
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12.12.2023 22:10
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Ну, если у вас там такие же спецы, то точно надолго.

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12.12.2023 21:42 Ответить
Полная версия
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12.12.2023 23:20 Ответить
Вот! Моя первая подработка студентом в офисе в 90х. Рассказываешь, как вручную из бут-сектора вычистил вирус, на тебя смотрят "чо за байки ты тут травишь, цену себе набиваешь. чо за вирус ваапще".
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12.12.2023 23:24 Ответить
Теж саме було)) коли вручну чистиш спочатку сервер..а потім кожний комп))
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12.12.2023 23:32 Ответить
Boot sector легко подчистить а вот то что было имплементированно в вирусе game fucker и в его производном ungame было просто беспредел. Мне тогда настолько надоело что студенты играли во время занятий и лабораторных что пришлось написать вирус в 212 байт кода который блокировал работу игрушек ну а дальше сами понимаете трудно остановится. Самая заразная версия 840 байт внедрялась в систему lantatic и оттуда уже распространялась везде убивая сеть. Запуск был в октябре 94-го и избавление закончилось в 96-ом. Тогда я не думал о блокировке распространения но сети и компы в моем попечении защитил проверкой перехвата прерывания int21 по прерыванию биос int13 что не давало вирусу перехватить управление. В итоге распространение прекратилось и в итоге утилита очистки решила проблему. В то время пошел бум на вирусы, более менее умные студенты дезасемблировали мой код истали писать сами но не имея цели так и не могли что-то дельное выпустить.
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13.12.2023 05:12 Ответить
Ну вот и поувольняли. Поговаривают, что предшественник Щиголя в Держспецсвязи был уволен, т.к. он отказался принимать "Дию".
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12.12.2023 23:35 Ответить
так звана "дія" - кацапське окупаційне лайно !!!
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13.12.2023 04:34 Ответить
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12.12.2023 21:45 Ответить
Я не понял, рашики на сервер Киевстар нейтронную бомбу скинули?
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12.12.2023 21:47 Ответить
вони мабуть просто дали вказівку,як роботодавці ,виключити накуй сервери для українських абониментів.Це свого роду аналогічна перевірка ,як і у випадку з клістронами.
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12.12.2023 21:51 Ответить
малоймовірно, київстар це не шарашкіна контора з 1 власником та двома співробітниками.
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12.12.2023 21:59 Ответить
Так це не шаражкина контора - це кацапська контора.
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12.12.2023 22:04 Ответить
не зовсім, бо в такому разі і свята ДІЯ також кацапська контора
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12.12.2023 22:07 Ответить
МТС (М-асковская Т-ухлая С-вязь) теж дуже косять під укрАінскую компанію, як і Київстар. Тепер вони Vodafone Україна.
Наші придурки віддали Helsi Київста-ру. Тобто власник Київста-ру, якийсь москаль-чарівник, перебіжчик, має доступ до всіх конфіденційних даних жителів України. Повний пердомонокль.
Наступне рашистське лайно - Тєлєґрам. Всі сидять в Тєлєґрамє і кажуть що Тєлєґа захищена. Від кого? Від вас? У фсб там все під контролем.
Список компаній що пов'язані з рашою можна продовжувати і далі...
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13.12.2023 02:41 Ответить
Дія - це взагалі злочин над усіма українцями. Якщо кацапи не оголосили про злив інформації з неї, то це означає що її в них нема. Я взагалі не можу зрозуміти як люди можуть вірити цій свиноподібній істоті фьодараву?
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13.12.2023 14:29 Ответить
хакери багато чого можуть наробити, не дарма їм міліарди баксів щороку відвалюють.
Ізраіль он весь світ вірусом заразив щоб знищити центрефуги ірану
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12.12.2023 21:57 Ответить
вони підсунули заражену флешку
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12.12.2023 21:59 Ответить
якщо сісядміни тормози то так ваша версія має право на життя.
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12.12.2023 22:09 Ответить
Домашний интернет примерно с 18 заработал. Связи нету.
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12.12.2023 21:50 Ответить
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12.12.2023 21:51 Ответить
Була така пісня - любов повернулась к мені задом а передом к мобільному пацану… (Ляпіс Трубєцкой)
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12.12.2023 23:27 Ответить
2-3 тижні.... Літом в криму ...
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12.12.2023 22:00 Ответить
На 20-00.....востановили звязок??В мене нема ......22-08 Одеська обл
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12.12.2023 22:08 Ответить
нічого не стверджую, але кацапське коріння кучмостару і відповідно, способи його ураження- вилізли на поверхню.
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12.12.2023 22:03 Ответить
Мабуть це відключення усіх сервісів Київстару - не по технічній причині , а чиєсь політичне рішення. Можливо - колишніх власників "Вымпелкома". Бо технічно, наприклад, веб-сайт - є окремим незалежним ресурсом, возобновити його після будь-чого при нормальному хостінгу - максимум пара годин. Тобто це - не "збій", а "виключення" Київстару.
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12.12.2023 22:10 Ответить
Дуже може бути... І щось не чутно від кацапів нічого про "вдалу хакерську атаку". А вони то не мовчали би...
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12.12.2023 22:34 Ответить
У київстарі відношення до технічних спеціалістів, як до гівна, тому я не був би таким певним, що їх там хтось хакнув, вони з цим могли перкрасно самі впоратися.
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12.12.2023 22:11 Ответить
судячи з результатів їх роботи - цілком правильне ставлення.
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12.12.2023 22:15 Ответить
Оказывается, хакеры "убили" не только главный пункт управления всей сетью оператора, но и снесли конфигурации на транзитных базовых станциях (главные узлы, от которых работают несколько других станций). К примеру, в Киевской области находится ориентировочно 1500 базовых станций, из них 150-200 - это транзитные.

"Если придется их переключать вручную, а не дистанционно, то это может занять минимум неделю времени. Ремонтные бригады уже разъехались на несколько таких станций. Но мы надеемся, что удастся скоро поднять Кору, поэтому связь может появиться где-то в течение суток и то, только точечно" (c)
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12.12.2023 22:12 Ответить
Перевод зачетный. "Core" - вообще-то это ядро, а не Кора
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12.12.2023 22:20 Ответить
Ну то не читай свинособачою, дурко! Українською чувак сказав нормально. Вчи мову, не будь чмом!
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12.12.2023 22:26 Ответить
А увидеть как именно написан выше текст тебе мешает моча в мозгах или что врожденное? Бывает, лечись дебил.
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12.12.2023 22:29 Ответить
не факт, может Кора - это пьяная баба с паролем.
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13.12.2023 03:17 Ответить
фрідман в такий спосіб шантажує Україну
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12.12.2023 22:21 Ответить
... 14 ноября в Совет директоров Киевстара вошел Майк Помпео, госсекретарь США в 2018-2021 годах при администрации Дональда Трампа и директор ЦРУ в 2017-2018 годах, сообщила материнская компания Veon.

«Он присоединяется как независимый исполнительный директор, прежде всего как партнер инвестиционной компании Impact Investments», - говорит Forbes CEO «Киевстар» Александр Комаров ...

Поэтому этот "сбой" вполне может быть попыткой тупо спрятать концы в воду, уничтожив все данные и записи. Об этом намекает и наш Киберальянс.
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12.12.2023 22:26 Ответить
Вірю .
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12.12.2023 22:40 Ответить
На рахунок "кінців" - робоча версія.
Після втечі овоча в багатьох серверних держказначейств виникли пожежі і згоріли бази даних. Головних казначеїв зняли з посад.
На той час так було дешево і надійно.
Тепер у вік хмарних технологій і методи ховання "кінців" інакші.
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12.12.2023 23:07 Ответить
Люди, немного знакомые с особенностями network architecture дружно посмеялись над этим оправданием. Специалисты по cyber-security туда же. Хакерская атака на систему, которая по определению должна соответствовать промышленно-военным стандартам надежности? Смеяться можно?
А вот то, что на ваших серверах нашли шпионские программы с прямым выходом на фсб (москва) - это отрицать наглости хватит? И вы нашли другого способа спастись, как вырубить в прямом смысле этого слова все и вся.
P.S. Грандиозные похороны киевстара начались. Аминь.
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12.12.2023 22:33 Ответить
А если еще учитывать, что с начала осени защиту сферы всех электронных коммуникаций страны отдали федоровской Минцифре - то вопросов становится только еще на порядок больше.

Сфера електронних комунікацій переходить у підпорядкування Мінцифри

Новини 30.06.2023 18:15

Сьогодні урядовці ухвалили постанову, відповідно до якої Держспецзв'язку здійснюватиме повноваження центрального органу у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра до кінця серпня цього року. З першого вересня ці функції перейдуть до Міністерства цифрової трансформації.

Передання повноважень відбувається в межах реалізації Концепції реформування Держспецзв'язку.

Водночас постановою до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України додані нові повноваження у сфері захисту критичної інформаційної інфраструктури та активної протидії агресії у кіберпросторі, здійснення контролю у сфері реєстрів та контролю за діяльністю у сфері електронної взаємодії публічних реєстрів. Таких доповнень вимагали раніше ухвалені законодавчі акти...
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12.12.2023 22:40 Ответить
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12.12.2023 23:08 Ответить
По перше брехня
мережа та роумінг не доступні на 22:30

по друге дурне формулювання
"зараз спеціалісти працюють над іншими сервісами" - тобто зв'язок відновлювати не будуть?

компенсація - автоматична, чи будуть вимагати докази?
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12.12.2023 23:12 Ответить
Думаю автоматически выдадут всем несколько десятков гривен, на бонусный счет, как обычно делают.
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12.12.2023 23:21 Ответить
Ні, скоріш за все подарують тижневий доступ на якісь мульти/фільми.
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12.12.2023 23:37 Ответить
Угу. Підключайтеся до київстар-тв і тиждень буде безкоштовним. Далі - за тарифами
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13.12.2023 01:44 Ответить
Єдине, що добре робить київстар, це розсилає повідомлення - "ми дуже дбаємо про вас, тому з наступного місяця будете платити вдвічі більше"
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12.12.2023 23:24 Ответить
Вся команда Київстар висловлює вдячність абонентам, колегам по телеком ринку, корпоративним клієнтам за розуміння і підтримку
============
Яка нахрін вдячність?Кілька місяців тому накрутили тарифи на домашній інтернет із телефоном - швидкість таже, все те саме, додали безкоштовні хвилини дзвінків на якісь країни. Нахер мені ці дзвінки, якщо я в Україні живу?
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13.12.2023 01:42 Ответить
все брешуть. пиляють. розтягують.
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13.12.2023 03:10 Ответить
Все специалисты прекрасно понимают, что это прямая ответка рашистов на атаку на их ФНС (налоговую службу), когда мы точно так же снесли им всё под ноль и они уже неделю ничего не могут восстановить, включая резервные копии, региональные отделения, архивы и т.п.
Это было неделю назад.
Война есть война...
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13.12.2023 04:06 Ответить
ну це ж зв...ж, дзеркала налога працюють,як і вхід в кабінети. Досить нести усю цю діч, один тільки ростелеком останні років з 10 побудував такий захист що ломати щось важливе - досить проблемно.Нашкодити можливо, но те що публікують - НІ.Досить робити з них дурнів, вже військові про це говорять.
Щодо київстару - дільки повний бовдур не бачить що було ВІДКЛЮЧЕННЯ, а не атака.
Но піпл бажає казку, йому її і дають.
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13.12.2023 09:42 Ответить
 
 