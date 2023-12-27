В законопроекте о мобилизации есть нормы, противоречащие Конституции, - Лубинец

Предложенный правительством законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Я всегда отношусь ко всем процессам, которые происходят на территории нашего государства и не только, исключительно через национальное и международное законодательство. В этом законопроекте, на мой взгляд, есть нормы, которые противоречат Конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне. Это, я так понимаю, будет происходить не на этапе подготовки на уровне Кабмина (Кабмин уже подал), а на этапе подготовки к рассмотрению в комитете... Именно поэтому я жду официального направления этого законопроекта ко мне: мы (офис омбудсмена. - Ред.) будем тщательно изучать его, и я буду делать свои возражения", - сказал омбудсмен в эфире национального телемарафона "Единые новости UAвместе" в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он уточнил, что речь идет о ряде ограничений, предусмотренных в законопроекте в отношении уклоняющихся от мобилизации лиц. В частности, это запрет на сделки с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств.

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"Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности", - пояснил Лубинец.

"С одной стороны, мы защищаем наше государство, защищаем всех граждан, мы воюем против Российской Федерации. Но мы не можем дойти до того же состояния, что воюя против Российской Федерации, превратимся в нечто, похожее на Российскую Федерацию, когда у нас не будут действовать ни законы, ни нормы, а Конституция превратится просто в бумажку", - добавил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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Как сообщалось, 25 декабря Кабинет Министров Украины направил в Верховную Раду законопроект №10378, регулирующий вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы.

Эта законодательная инициатива, в частности, предусматривает ряд ограничений и санкций в отношении уклоняющихся от мобилизации военнообязанных граждан Украины.

В частности, согласно информации от руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), уклоняющихся будут вносить в специально созданный открытый Единый реестр должников. Ввиду этого они будут ограничены в праве пользоваться собственным транспортом, не смогут получить водительские права, выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, а также будут ограничены в праве на пользование денежными средствами и другими ценностями, не смогут получить кредит и воспользоваться льготами.

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Кроме того, согласно законопроекту, уклонистам и лицам, отказывающимся проходить медосмотр, может угрожать тюремное заключение сроком от трех до пяти лет.

В то же время в правительстве предлагают в десять раз увеличить штраф за нарушение правил военного учета по сравнению с актуальными 850 грн и 1700 грн в случае повторного правонарушения. Также может возрасти штраф за нарушение правил мобилизации и военной службы: с 8,5 тыс. грн. до 34-85 тыс. грн. (а в условиях особого периода - от 153 до 204 тыс. грн.).

Кроме того, станет возможным задержать нарушителей на трое суток для установления личности и выяснения обстоятельств. В настоящее время админзадержание не превышает трех часов.

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