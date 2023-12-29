Обстрел Львова: Один человек погиб, пятнадцать ранены (обновлено). ФОТОрепортаж
В результате утренних обстрелов Львова один человек погиб и еще пятнадцать получили ранения. Ракета попала в дом по ул. Гната Хоткевича.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Сначала он сообщил о трех раненых. Впоследствии их число выросло сначала до 8, а затем до 15. Четверо из них были госпитализированы.
"Все - в состоянии средней тяжести. На момент ракетной атаки люди находились в домах. Большинство получили ранения от осколков окон, выбитых взрывной волной", - написал глава ОВА.
Сейчас известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках, повреждены многие автомобили.
По данным мэра Львова Андрея Садового, в результате удара повреждены 3 школы и детский сад.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 29 декабря во Львове прогремели взрывы. Взрывная волна повредила жилые дома.
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ти часом не ігнат?
що уламки влучли? чи що ракета влучила?
Ви розумієте різницю? Чи хай так і буде?
ну, нехай
Оце влучила, на жаль.
А що чудово? Він же не тільки для нас повідомляє.
Тому правильно Козицький і відповів.
ПНХ, дебіл!
Питання?
наступного разу кидатимемо стільцями в тамті ракети, щоби тобі догодити
Наше ППО цей лапоть збила.
Світла Пам'ять загиблому!
Загиблому Світла Пам'ять.
Велика подяка нашому Славному ППО!