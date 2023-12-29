Обстрел Львова: Один человек погиб, пятнадцать ранены (обновлено). ФОТОрепортаж

В результате утренних обстрелов Львова один человек погиб и еще пятнадцать получили ранения. Ракета попала в дом по ул. Гната Хоткевича.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Сначала он сообщил о трех раненых. Впоследствии их число выросло сначала до 8, а затем до 15. Четверо из них были госпитализированы.

"Все - в состоянии средней тяжести. На момент ракетной атаки люди находились в домах. Большинство получили ранения от осколков окон, выбитых взрывной волной", - написал глава ОВА.

Сейчас известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках, повреждены многие автомобили.

По данным мэра Львова Андрея Садового, в результате удара повреждены 3 школы и детский сад.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 29 декабря во Львове прогремели взрывы. Взрывная волна повредила жилые дома.















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