Дуда и Столтенберг обсудили нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.

Об этом в своем твиттере заявил глава кабинета президента Польши Марцин Масталерек, передает Цензор.НЕТ.

"Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками с самого начала", - отметил Масталерек.

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Напомним, ранее начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула информировал, что в воздушное пространство Польши залетела российская ракета.

Утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Рашисты выпустили 158 ракет и шахедов по Украине: Силы ПВО уничтожили 114 вражеских целей.

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