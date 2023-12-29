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Дуда и Столтенберг обсудили нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой

дуда

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.

Об этом в своем твиттере заявил глава кабинета президента Польши Марцин Масталерек, передает Цензор.НЕТ.

"Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками с самого начала", - отметил Масталерек.

Читайте также: В воздушное пространство Польши залетела российская ракета, - Генштаб ВС РП

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула информировал, что в воздушное пространство Польши залетела российская ракета.

Утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Рашисты выпустили 158 ракет и шахедов по Украине: Силы ПВО уничтожили 114 вражеских целей.

Также читайте: Воздушные силы об "объекте" над Польшей: Еще один знак для партнеров - усилить Украину

Автор: 

НАТО (9977) Польша (8408) ракеты (3567) Столтенберг Йенс (1619) Дуда Анджей (756)


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Топ комментарии
+35
це як нарада імпотентів на тему: секс і життя
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29.12.2023 17:11
+23
вводьте ППО війська Польського в Західну Україну для захисту Польщі,
а потім сухопутні підрозділи для захисту ППО,
а потоім бронетанкову дивізію для захисту того захисту ППО.

ну як діти малі, всьому треба вас вчити
є гаргний привід для НАТИ залізти в Україну
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29.12.2023 17:13
+20
Як завжди утруться, висловивши щоякнайбільшнайглибше занепокоєння🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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29.12.2023 17:12
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це як нарада імпотентів на тему: секс і життя
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29.12.2023 17:11 Ответить
!!!
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29.12.2023 18:24 Ответить
Та, то «помилка»

Ихтамнет.

як казало НАТО « у нас нема свідчень про напад рф….»
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29.12.2023 18:45 Ответить
Подивимось як довго Дуда буде соплі жевати….
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29.12.2023 18:46 Ответить
Как не вспомнить старика Ахметова, который в 2014 одим движением пальца мог разогнать шарашкины митинги в Донецке
а он так: ДАВАЙТЕ ПОГУДИМ
В итоге у Ахметки путин оттяпал азовсталь и половину состояния - больше 8 миллиардов 🤡
ДУДА - ДАВАЙТЕ ПОГУДИТЕ
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29.12.2023 19:12 Ответить
Нарада імпотентів про секс - це вибори в Укрїні 73% в 2019 році. Не вчіть поляків і інших європейців як жити і які приймати рішення, бо українці себе покзали гірше імпотентів.
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29.12.2023 20:05 Ответить
Але констатуючи те, що світове зло збивається в одну звірину стаю, стягує, озброює агресора, розстрілює Україну балістикою і не давати нам таку ж зброю на відповідь,тільки лякаючи виродків якимись там санкціями, на які вони плювати хотіли, то це ще більше заохочувати їх для безкарних атак на цивілізований Світ, підписавши йому вирок слабака і поразку, а українців, які захищають цей Світ, гинути...?! Війна світів , хто кого...?!
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05.01.2024 05:39 Ответить
Як завжди утруться, висловивши щоякнайбільшнайглибше занепокоєння🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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29.12.2023 17:12 Ответить
Ні, ще так! На пів шишки щоякнайбільшнайглибше занепокоєння
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29.12.2023 17:34 Ответить
Висловили ну майже підвищену стурбованість
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29.12.2023 17:12 Ответить
вводьте ППО війська Польського в Західну Україну для захисту Польщі,
а потім сухопутні підрозділи для захисту ППО,
а потоім бронетанкову дивізію для захисту того захисту ППО.

ну як діти малі, всьому треба вас вчити
є гаргний привід для НАТИ залізти в Україну
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29.12.2023 17:13 Ответить
за одно і в окупований кацапами Кінексберг та Східну Прусію можна ввести війська, ну що б два рази не організавуватися !!!
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29.12.2023 17:16 Ответить
ну та да, щоб два рази не ходити, в одну сторону...

"Будьте с людьми циничнее, они это любят"
хтось сказав, може я, але не пам'ятаю, пьяний був
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29.12.2023 17:25 Ответить
кацапи розумію тільки мову сили !!! чим більше їхздмити - тим більше вони тебе будуть поважати !!!
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29.12.2023 17:31 Ответить
"Побольше цинизма - людям это нравится" О. Бендер
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29.12.2023 17:36 Ответить
гугла каже що не Бендер, хоча по-пам'яті начебто він
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29.12.2023 18:03 Ответить
Стрьомно їм, бо путін нападе. Будуть чекати, коли прям на будівлю уряду щось впаде.
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29.12.2023 17:18 Ответить
якеи різниці чиї сили НАТО моють бути в Україні ??? як би в Україні в кожній області, окрім тих де зараз йдуть бойові дії (від Харкова на південогму сході ід о Херсону на півдні) стояла б хоча б одна бридада військ НАТО - )9уйло б засцяв бити по цих територіях ракетами !!!
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29.12.2023 17:33 Ответить
які незакриті рахунки ??? усе зараз нормально, українці їдуть до Польщі, поляки в Україну, особливо на великі християнські свята - Різдво, Великдень !!!
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29.12.2023 17:40 Ответить
я з Бандерштату ...
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29.12.2023 17:47 Ответить
Та щезни вже - йди до хазяїна - він приголубить.
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29.12.2023 18:10 Ответить
Та вже щезло це проплачене щеня - я потурбувався
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29.12.2023 18:43 Ответить
дзенкую бардзо !!!
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29.12.2023 18:48 Ответить
Нема за що -я теж з Бандерштату
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29.12.2023 19:27 Ответить
Запльовану пику утерли???
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29.12.2023 17:19 Ответить
Это не последний раз!
[Запомните этот твит ©] ))))
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29.12.2023 17:20 Ответить
І вже не перший...
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29.12.2023 17:27 Ответить
Полон белый дом "коричневых линий" в кальсонах, которые нельзя переступать! ©
Представьте как щас весь состав Го$$депа епет голову ястребам Польши, что б "не эскалировать"....
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29.12.2023 17:19 Ответить
от життя! що б не відбувалося навкруги, завжди обмежуються і задовольняються обговоренням
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29.12.2023 17:21 Ответить
Так вони так і "воювати" будуть пики вони будуть обговорювати, Пуйло вже на Ла-Манші ноги буде мити
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29.12.2023 17:33 Ответить
Мабуть вигадували для кацапів виправдання: "...не навмисно..."
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29.12.2023 17:28 Ответить
Обожнюю цих лузерів! Для ***** це подарунок долі
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29.12.2023 17:31 Ответить
Гітлер в пеклі плаче гіркими сльозами. Не в той час він робив двіжуху.
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29.12.2023 17:41 Ответить
Ага, пів Європи зжер, а його все намагалися замирити та задобрити поки він на самих миротворців напав, тоді вже зачухались.
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29.12.2023 21:17 Ответить
Чому ж кордон не заблокували?
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29.12.2023 17:35 Ответить
Чмирі.🤮
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29.12.2023 17:40 Ответить
моджахеди Афганістану не вірили ні в яке певео і безжально знищували совкових солдат в любий спосіб.
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29.12.2023 17:57 Ответить
Це реклама віагри?
Якщо ні,тоді перейменуйте НАТО в ООН...
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29.12.2023 17:57 Ответить
За Польщу нато воювати не буде
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29.12.2023 18:13 Ответить
НАТО сподівається, що саме пшеки будуть воювати за них усіх
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29.12.2023 18:28 Ответить
Може поляки ще й кордон з росією заблокують?
Та нє, насниться ж таке...
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29.12.2023 18:14 Ответить
Поляки скорей всего забыли про 1939 год, как и венгры про 1956 ( правда это совсем другая история)...Многие сылаються на статью 5 Нато...но извините, ето даже не смешно...Што означает ета стаья? Сколько людей нужно убить штобы можно ету статью задействовать? Если не ошибаюсь в прошлом году росисская ракета убила двух поляков, тогда заявили что нет ето была украинская противоракета, но мы претензий к Украине не имеем..ОК ладно, так получаеться что к Росии тоже претензий нет...В Румынии незнаю сколько раз падали безпилотники, тоже самое, ничего тут такого...Вопрос ***** такая организация нужна? Необязательно начинать наступление на рашку, можно просто вызвать посла и передать последнее китаийское предупреждение, хотя турки ******* без предупреждения под самые помидоры и кажеться в москве ето поняли...
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29.12.2023 18:28 Ответить
«НАТО отслеживает ситуацию и сохраняет бдительность в связи со случившимся», - так генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал инцидент с российской ракетой на территории Польши.
Это что-то новое от НАТО. Раньше была озабоченность, переходящая в крайнюю обеспокоенность.
Накал страстей растёт!
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29.12.2023 18:29 Ответить
"... в контакті...." вони! ХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!1
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29.12.2023 18:31 Ответить
Во время разговора в комнате отчетливо пахло обосранными штанами.
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29.12.2023 18:33 Ответить
Государственный департамент утвердил продажу Польше пакета вооружения для защиты неба, в частности 48 пусковых установок Patriot и 644 самых современных ракет к комплексу PAC-3 MSE ©
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29.12.2023 18:34 Ответить
Втерлись обидва, це ж не українських перевізників блокувати , тут очко чутливе у обоїх.
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29.12.2023 18:36 Ответить
І деж стурбованість столпа дудке,А
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29.12.2023 18:45 Ответить
Поляки ( ПВО)крепко спали , ибо собьют украинцы . И теперь на польских интернет порталах решают ... где она делась ?( ракета )
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29.12.2023 18:51 Ответить
Жители Долгобичува в Люблинском воеводстве сообщали о быстро двигающемся объекте в небе , но не бойцы из ПВО.
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29.12.2023 19:05 Ответить
Що там розмовляти. Відповідати треба. Як казав Байден,"нищівною відповіддю!" Одна ракета прилетіла, полетіло з НАТО десяток. Космос цілі знайде. На московії. Головне, щоб було політичне бажання. Ось тоді подивимось " ... а что нам тов. Жуков скажет.."
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29.12.2023 21:17 Ответить
 
 