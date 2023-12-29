Дуда и Столтенберг обсудили нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой
Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.
Об этом в своем твиттере заявил глава кабинета президента Польши Марцин Масталерек, передает Цензор.НЕТ.
"Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками с самого начала", - отметил Масталерек.
Напомним, ранее начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула информировал, что в воздушное пространство Польши залетела российская ракета.
Утром 29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Рашисты выпустили 158 ракет и шахедов по Украине: Силы ПВО уничтожили 114 вражеских целей.
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Ихтамнет.
як казало НАТО « у нас нема свідчень про напад рф….»
а он так: ДАВАЙТЕ ПОГУДИМ
В итоге у Ахметки путин оттяпал азовсталь и половину состояния - больше 8 миллиардов 🤡
ДУДА - ДАВАЙТЕ ПОГУДИТЕ
а потім сухопутні підрозділи для захисту ППО,
а потоім бронетанкову дивізію для захисту того захисту ППО.
ну як діти малі, всьому треба вас вчити
є гаргний привід для НАТИ залізти в Україну
"Будьте с людьми циничнее, они это любят"
хтось сказав, може я, але не пам'ятаю, пьяний був
[Запомните этот твит ©] ))))
Представьте как щас весь состав Го$$депа епет голову ястребам Польши, что б "не эскалировать"....
Якщо ні,тоді перейменуйте НАТО в ООН...
Та нє, насниться ж таке...
Это что-то новое от НАТО. Раньше была озабоченность, переходящая в крайнюю обеспокоенность.
Накал страстей растёт!