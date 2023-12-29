Дуда та Столтенберг обговорили порушення повітряного простору Польщі російською ракетою

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.

Про це у своєму твітері заявив глава кабінету президента Польщі Марцін Масталерек, передає Цензор.НЕТ.

"Розмова стосувалася порушення повітряного простору Польщі. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками від самого початку", - відзначив Масталерек.

Нагадаємо, раніше начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула інформував, що у повітряний простір Польщі залетіла російська ракета.

Вранці 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Рашисти випустили 158 ракет та шахедів по Україні: Сили ППО знищили 114 ворожих цілей.

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