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Новини
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Дуда та Столтенберг обговорили порушення повітряного простору Польщі російською ракетою

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.

Про це у своєму твітері заявив глава кабінету президента Польщі Марцін Масталерек, передає Цензор.НЕТ.

"Розмова стосувалася порушення повітряного простору Польщі. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками від самого початку", - відзначив Масталерек.

Нагадаємо, раніше начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула інформував, що у повітряний простір Польщі залетіла російська ракета.

Вранці 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Рашисти випустили 158 ракет та шахедів по Україні: Сили ППО знищили 114 ворожих цілей.

Читайте: Атака по Україні вранці 29 грудня коштувала РФ щонайменше $1,27 млрд

Автор: 

НАТО (6438) Польща (8494) ракети (4021) Столтенберг Єнс (1595) Дуда Анджей (771)


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Топ коментарі
+35
це як нарада імпотентів на тему: секс і життя
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29.12.2023 17:11
+23
вводьте ППО війська Польського в Західну Україну для захисту Польщі,
а потім сухопутні підрозділи для захисту ППО,
а потоім бронетанкову дивізію для захисту того захисту ППО.

ну як діти малі, всьому треба вас вчити
є гаргний привід для НАТИ залізти в Україну
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29.12.2023 17:13
+20
Як завжди утруться, висловивши щоякнайбільшнайглибше занепокоєння🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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29.12.2023 17:12
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це як нарада імпотентів на тему: секс і життя
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29.12.2023 17:11 Відповісти
!!!
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29.12.2023 18:24 Відповісти
Та, то «помилка»

Ихтамнет.

як казало НАТО « у нас нема свідчень про напад рф….»
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29.12.2023 18:45 Відповісти
Подивимось як довго Дуда буде соплі жевати….
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29.12.2023 18:46 Відповісти
Как не вспомнить старика Ахметова, который в 2014 одим движением пальца мог разогнать шарашкины митинги в Донецке
а он так: ДАВАЙТЕ ПОГУДИМ
В итоге у Ахметки путин оттяпал азовсталь и половину состояния - больше 8 миллиардов 🤡
ДУДА - ДАВАЙТЕ ПОГУДИТЕ
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29.12.2023 19:12 Відповісти
Нарада імпотентів про секс - це вибори в Укрїні 73% в 2019 році. Не вчіть поляків і інших європейців як жити і які приймати рішення, бо українці себе покзали гірше імпотентів.
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29.12.2023 20:05 Відповісти
Але констатуючи те, що світове зло збивається в одну звірину стаю, стягує, озброює агресора, розстрілює Україну балістикою і не давати нам таку ж зброю на відповідь,тільки лякаючи виродків якимись там санкціями, на які вони плювати хотіли, то це ще більше заохочувати їх для безкарних атак на цивілізований Світ, підписавши йому вирок слабака і поразку, а українців, які захищають цей Світ, гинути...?! Війна світів , хто кого...?!
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05.01.2024 05:39 Відповісти
Як завжди утруться, висловивши щоякнайбільшнайглибше занепокоєння🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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29.12.2023 17:12 Відповісти
Ні, ще так! На пів шишки щоякнайбільшнайглибше занепокоєння
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29.12.2023 17:34 Відповісти
Висловили ну майже підвищену стурбованість
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29.12.2023 17:12 Відповісти
вводьте ППО війська Польського в Західну Україну для захисту Польщі,
а потім сухопутні підрозділи для захисту ППО,
а потоім бронетанкову дивізію для захисту того захисту ППО.

ну як діти малі, всьому треба вас вчити
є гаргний привід для НАТИ залізти в Україну
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29.12.2023 17:13 Відповісти
за одно і в окупований кацапами Кінексберг та Східну Прусію можна ввести війська, ну що б два рази не організавуватися !!!
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29.12.2023 17:16 Відповісти
ну та да, щоб два рази не ходити, в одну сторону...

"Будьте с людьми циничнее, они это любят"
хтось сказав, може я, але не пам'ятаю, пьяний був
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29.12.2023 17:25 Відповісти
кацапи розумію тільки мову сили !!! чим більше їхздмити - тим більше вони тебе будуть поважати !!!
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29.12.2023 17:31 Відповісти
"Побольше цинизма - людям это нравится" О. Бендер
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29.12.2023 17:36 Відповісти
гугла каже що не Бендер, хоча по-пам'яті начебто він
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29.12.2023 18:03 Відповісти
Стрьомно їм, бо путін нападе. Будуть чекати, коли прям на будівлю уряду щось впаде.
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29.12.2023 17:18 Відповісти
якеи різниці чиї сили НАТО моють бути в Україні ??? як би в Україні в кожній області, окрім тих де зараз йдуть бойові дії (від Харкова на південогму сході ід о Херсону на півдні) стояла б хоча б одна бридада військ НАТО - )9уйло б засцяв бити по цих територіях ракетами !!!
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29.12.2023 17:33 Відповісти
які незакриті рахунки ??? усе зараз нормально, українці їдуть до Польщі, поляки в Україну, особливо на великі християнські свята - Різдво, Великдень !!!
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29.12.2023 17:40 Відповісти
я з Бандерштату ...
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29.12.2023 17:47 Відповісти
Та щезни вже - йди до хазяїна - він приголубить.
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29.12.2023 18:10 Відповісти
Та вже щезло це проплачене щеня - я потурбувався
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29.12.2023 18:43 Відповісти
дзенкую бардзо !!!
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29.12.2023 18:48 Відповісти
Нема за що -я теж з Бандерштату
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29.12.2023 19:27 Відповісти
Запльовану пику утерли???
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29.12.2023 17:19 Відповісти
Это не последний раз!
[Запомните этот твит ©] ))))
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29.12.2023 17:20 Відповісти
І вже не перший...
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29.12.2023 17:27 Відповісти
Полон белый дом "коричневых линий" в кальсонах, которые нельзя переступать! ©
Представьте как щас весь состав Го$$депа епет голову ястребам Польши, что б "не эскалировать"....
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29.12.2023 17:19 Відповісти
от життя! що б не відбувалося навкруги, завжди обмежуються і задовольняються обговоренням
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29.12.2023 17:21 Відповісти
Так вони так і "воювати" будуть пики вони будуть обговорювати, Пуйло вже на Ла-Манші ноги буде мити
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29.12.2023 17:33 Відповісти
Мабуть вигадували для кацапів виправдання: "...не навмисно..."
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29.12.2023 17:28 Відповісти
Обожнюю цих лузерів! Для ***** це подарунок долі
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29.12.2023 17:31 Відповісти
Гітлер в пеклі плаче гіркими сльозами. Не в той час він робив двіжуху.
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29.12.2023 17:41 Відповісти
Ага, пів Європи зжер, а його все намагалися замирити та задобрити поки він на самих миротворців напав, тоді вже зачухались.
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29.12.2023 21:17 Відповісти
Чому ж кордон не заблокували?
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29.12.2023 17:35 Відповісти
Чмирі.🤮
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29.12.2023 17:40 Відповісти
моджахеди Афганістану не вірили ні в яке певео і безжально знищували совкових солдат в любий спосіб.
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29.12.2023 17:57 Відповісти
Це реклама віагри?
Якщо ні,тоді перейменуйте НАТО в ООН...
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29.12.2023 17:57 Відповісти
За Польщу нато воювати не буде
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29.12.2023 18:13 Відповісти
НАТО сподівається, що саме пшеки будуть воювати за них усіх
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29.12.2023 18:28 Відповісти
Може поляки ще й кордон з росією заблокують?
Та нє, насниться ж таке...
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29.12.2023 18:14 Відповісти
Поляки скорей всего забыли про 1939 год, как и венгры про 1956 ( правда это совсем другая история)...Многие сылаються на статью 5 Нато...но извините, ето даже не смешно...Што означает ета стаья? Сколько людей нужно убить штобы можно ету статью задействовать? Если не ошибаюсь в прошлом году росисская ракета убила двух поляков, тогда заявили что нет ето была украинская противоракета, но мы претензий к Украине не имеем..ОК ладно, так получаеться что к Росии тоже претензий нет...В Румынии незнаю сколько раз падали безпилотники, тоже самое, ничего тут такого...Вопрос ***** такая организация нужна? Необязательно начинать наступление на рашку, можно просто вызвать посла и передать последнее китаийское предупреждение, хотя турки ******* без предупреждения под самые помидоры и кажеться в москве ето поняли...
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29.12.2023 18:28 Відповісти
«НАТО отслеживает ситуацию и сохраняет бдительность в связи со случившимся», - так генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал инцидент с российской ракетой на территории Польши.
Это что-то новое от НАТО. Раньше была озабоченность, переходящая в крайнюю обеспокоенность.
Накал страстей растёт!
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29.12.2023 18:29 Відповісти
"... в контакті...." вони! ХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!1
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29.12.2023 18:31 Відповісти
Во время разговора в комнате отчетливо пахло обосранными штанами.
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29.12.2023 18:33 Відповісти
Государственный департамент утвердил продажу Польше пакета вооружения для защиты неба, в частности 48 пусковых установок Patriot и 644 самых современных ракет к комплексу PAC-3 MSE ©
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29.12.2023 18:34 Відповісти
Втерлись обидва, це ж не українських перевізників блокувати , тут очко чутливе у обоїх.
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29.12.2023 18:36 Відповісти
І деж стурбованість столпа дудке,А
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29.12.2023 18:45 Відповісти
Поляки ( ПВО)крепко спали , ибо собьют украинцы . И теперь на польских интернет порталах решают ... где она делась ?( ракета )
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29.12.2023 18:51 Відповісти
Жители Долгобичува в Люблинском воеводстве сообщали о быстро двигающемся объекте в небе , но не бойцы из ПВО.
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29.12.2023 19:05 Відповісти
Що там розмовляти. Відповідати треба. Як казав Байден,"нищівною відповіддю!" Одна ракета прилетіла, полетіло з НАТО десяток. Космос цілі знайде. На московії. Головне, щоб було політичне бажання. Ось тоді подивимось " ... а что нам тов. Жуков скажет.."
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29.12.2023 21:17 Відповісти
 
 