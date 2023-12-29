Дуда та Столтенберг обговорили порушення повітряного простору Польщі російською ракетою
Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.
Про це у своєму твітері заявив глава кабінету президента Польщі Марцін Масталерек, передає Цензор.НЕТ.
"Розмова стосувалася порушення повітряного простору Польщі. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками від самого початку", - відзначив Масталерек.
Нагадаємо, раніше начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула інформував, що у повітряний простір Польщі залетіла російська ракета.
Вранці 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Рашисти випустили 158 ракет та шахедів по Україні: Сили ППО знищили 114 ворожих цілей.
Топ коментарі
+35 neverlok lok
показати весь коментар29.12.2023 17:11
+23 Dust
показати весь коментар29.12.2023 17:13
+20 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар29.12.2023 17:12
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Ихтамнет.
як казало НАТО « у нас нема свідчень про напад рф….»
а он так: ДАВАЙТЕ ПОГУДИМ
В итоге у Ахметки путин оттяпал азовсталь и половину состояния - больше 8 миллиардов 🤡
ДУДА - ДАВАЙТЕ ПОГУДИТЕ
а потім сухопутні підрозділи для захисту ППО,
а потоім бронетанкову дивізію для захисту того захисту ППО.
ну як діти малі, всьому треба вас вчити
є гаргний привід для НАТИ залізти в Україну
"Будьте с людьми циничнее, они это любят"
хтось сказав, може я, але не пам'ятаю, пьяний був
[Запомните этот твит ©] ))))
Представьте как щас весь состав Го$$депа епет голову ястребам Польши, что б "не эскалировать"....
Якщо ні,тоді перейменуйте НАТО в ООН...
Та нє, насниться ж таке...
Это что-то новое от НАТО. Раньше была озабоченность, переходящая в крайнюю обеспокоенность.
Накал страстей растёт!